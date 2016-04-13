Кристиан Прюдомм о маршруте Тур де Франс-2019 и возможном запрете измерителей мощности

Кристиан Прюдомм хочет запретить использование измерителей мощности на Тур де Франс-2019

Организаторы Тур де Франс подготовили для 106-го выпуска один из самых горных маршрутов в истории гонки, который будет включать семь горных этапов с прохождением 30 подъёмов 2-й, 1-й и высшей категории. Директор Тур де Франс Кристиан Прюдомм во время презентации маршрута 2019 года подчеркнул, что выиграть сможет лишь лучший горняк. Кроме того Прюдомм собирается запретить использование велосипедных измерителей мощности на Тур де Франс-2019.

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Кристиан Прюдомм: «Маршрут предполагает, что этот Тур де Франс невозможно выиграть, если ты не великий горняк. На стратегически важных подъёмах будут разыгрываться бонусные секунды, чтобы воодушевить гонщиков на атаки в ключевые моменты. Надеемся, что благодаря этому там, где никто не ожидает, кто-то поедет за победой на этапе и даже за жёлтой майкой. В прошлом году Герант Томас больше всех боролся за бонусные секунды и выиграл Тур де Франс. Это не случайность.

Мы заявляем о нашем нежелании видеть измерители мощности в гонке. Они уничтожают замечательную неопределённость этого спорта. Мы бы хотели избавиться от велосипедных измерителей мощности, потому что хотим не усложнять гонку, а сделать возможным развитие нескольких сценариев. Конечно, решать будет UCI.

Измерители мощности очень полезны на тренировках, но когда гонщики используют их в гонке, это означает, что они точно знают, сколько усилий им надо приложить и как долго. Но если гонщик не уверен, что у него осталось достаточно сил, это может всё изменить.

Тур де Франс-2019 поднимется очень высоко в горы. Хотя гор высшей категории будет меньше, но подъёмов второй категории станет больше. И на среднегорных этапах гонку будет сложнее контролировать».

Кристиан Прюдомм сказал, что организаторы Тур де Франс собираются проконсультироваться с Международным союзом велосипедистов по поводу возможности увеличить количество бонусных секунд, разыгрываемых на горных вершинах.

Тьерри Гувену (Thierry Gouvenou), технический директор гонки, создатель маршрута Тур де Франс-2019: «Я понимаю, что всё больше людей хотят, чтобы гонка была менее контролируемой, менее предсказуемой. Зрители хотят видеть велоспорт, в котором главные актёры – это велогонщики, а не спортивные директора или велотехника.

Мы можем попытаться провести несколько этапов без измерителей мощности или без наушников, почему бы нет? Тогда вернётся важность гонщиков, и будет вознаграждена изобретательность в тактике.

Считаю, это должны осознать все. Зрители уже поняли. Думаю, организаторы тоже. Теперь дело за командами и гонщиками. Мы должны вместе найти решение. По крайней мере, постараться это сделать».