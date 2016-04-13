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Кристиан Прюдомм о маршруте Тур де Франс-2019 и возможном запрете измерителей мощности

Кристиан Прюдомм хочет запретить использование измерителей мощности на Тур де Франс-2019

 

 

  Организаторы Тур де Франс подготовили для 106-го выпуска один из самых горных маршрутов в истории гонки, который будет включать семь горных этапов с прохождением 30 подъёмов 2-й, 1-й и высшей категории. Директор Тур де Франс Кристиан Прюдомм во время презентации маршрута 2019 года подчеркнул, что выиграть сможет лишь лучший горняк. Кроме того Прюдомм собирается запретить использование велосипедных измерителей мощности на Тур де Франс-2019.

 

 

Photo © ASO/Thomas Maheux

 

 

  Кристиан Прюдомм: «Маршрут предполагает, что этот Тур де Франс невозможно выиграть, если ты не великий горняк. На стратегически важных подъёмах будут разыгрываться бонусные секунды, чтобы воодушевить гонщиков на атаки в ключевые моменты. Надеемся, что благодаря этому там, где никто не ожидает, кто-то поедет за победой на этапе и даже за жёлтой майкой. В прошлом году Герант Томас больше всех боролся за бонусные секунды и выиграл Тур де Франс. Это не случайность.

 

  Мы заявляем о нашем нежелании видеть измерители мощности в гонке. Они уничтожают замечательную неопределённость этого спорта. Мы бы хотели избавиться от велосипедных измерителей мощности, потому что хотим не усложнять гонку, а сделать возможным развитие нескольких сценариев. Конечно, решать будет UCI.

 

  Измерители мощности очень полезны на тренировках, но когда гонщики используют их в гонке, это означает, что они точно знают, сколько усилий им надо приложить и как долго. Но если гонщик не уверен, что у него осталось достаточно сил, это может всё изменить.

 

  Тур де Франс-2019 поднимется очень высоко в горы. Хотя гор высшей категории будет меньше, но подъёмов второй категории станет больше. И на среднегорных этапах гонку будет сложнее контролировать».

 

  Кристиан Прюдомм сказал, что организаторы Тур де Франс собираются проконсультироваться с Международным союзом велосипедистов по поводу возможности увеличить количество бонусных секунд, разыгрываемых на горных вершинах.

 

  Тьерри Гувену (Thierry Gouvenou), технический директор гонки, создатель маршрута Тур де Франс-2019: «Я понимаю, что всё больше людей хотят, чтобы гонка была менее контролируемой, менее предсказуемой. Зрители хотят видеть велоспорт, в котором главные актёры – это велогонщики, а не спортивные директора или велотехника.

 

  Мы можем попытаться провести несколько этапов без измерителей мощности или без наушников, почему бы нет? Тогда вернётся важность гонщиков, и будет вознаграждена изобретательность в тактике.

 

  Считаю, это должны осознать все. Зрители уже поняли. Думаю, организаторы тоже. Теперь дело за командами и гонщиками. Мы должны вместе найти решение. По крайней мере, постараться это сделать».

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Теги к статье: Кристиан Прюдомм Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

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  1. Имя: Антоний

    Kreo69

    Сегодня, 20:35 | Регистрация: 13.04.2016

    Если сделают гонку без измерителей мощности, то это будет бомба. В пелотоне еще есть гонщики, которые могут ехать по ощущениям, а не по показаниям мощемера.

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Комментарии

  • Kreo69
    Кристиан Прюдомм о маршруте Ту ... (1)
    Kreo69-Фото

    Если сделают гонку без измерителей мощности, то это будет бомба. В пелотоне еще есть гонщики, которые могут ехать по ощущениям, а не по показаниям мощемера.

  • Earl57
    Тур де Франс-2019. Презентация ... (8)
    Earl57-Фото

    Цитата: Такие дела
    На самолете собрались лететь??? Это сколько их должно быть (персонал, техника, машины), да еще без дня отдыха?!

    Ни разу Тур де Франс не видели? Каждый год в Париж летают после 20-го этапа.

  • Такие дела
    Тур де Франс-2019. Презентация ... (8)
    Такие дела-Фото
    На самолете собрались лететь??? Это сколько их должно быть (персонал, техника, машины), да еще без дня отдыха?!
  • flugegeheimen
    Фернандо Гавирия переходит в к ... (6)
    flugegeheimen-Фото
    Хочет заработать, его право. Но насчет побед сильно сомневаюсь
  • Даулет Биржевой
    Герант Томас, Крис Фрум, Том Д ... (1)
    Даулет Биржевой-Фото
    По ходу бриты приелись и решили повысить шансы Колумбийцев... хотя бы.
  • Roscomsport
    Тур де Франс-2019. Презентация ... (8)
    Roscomsport-Фото

    Организаторы склонны к консерватизму, это да...  Но обилие молодых голодных волков в пелетоне внущает оптимизм. 

  • RVL
    В честь Алехандро Вальверде в ... (7)
    RVL-Фото
    аля Васильевский спуск-подъем Контадора ;)
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2019. Презентация ... (8)
    EL-Fenomeno-Фото

    Очень рад что не будет ITT в виде стола на 40 или 50 км. Вторая разделка на 27 км., судя по профилю не такая уж и прогулочная, будет где поРаботать на максимум в т.ч. и в горку.

    Орги решили в 2019-м максимально забросить велогонщиков под небеса) 2770м. - получается один из самых высогорных сувениров Анри Дегранжа в истории Тура.

    Не знаю какой этап станет решающим, но №18 выглядит очень аппетитно: де Вар + Изоар + Галибье (с Лотаре) и все они за 2км. это будет жестко, особенно если кто то повторит рейд Фруми Джиро-2018 (там где было Финестре).

    Цитата: MSG
    Да и финишем на Турмале нас, придирчивых болельщиков, уже не удивишь, все-таки дуэль Конты и Шлека еще свежа в нашей памяти...

    Но все же соласитесь, что финиш на Турмале и проход её насквозь это две большие разницы, тем более что любому из бигов/фаворитов (не говоря уже о других горняках) будет за честь выиграть и этот этап, и оказаться первым на легендарном перевале (+ сувенир Жака Годэ в подарок)

  • EL-Fenomeno
    Фернандо Гавирия переходит в к ... (6)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: Sm1T
    Ду Ра Чи На!2 года без побед и он подешевеет еще больше, чем ему Квики сейчас предлагают

    Трудно не согласится и хоть Гавирия совсем не горняк, главное что бы не так в Ару (пошло) ибо тогда сезон на свалку

  • tim147
    В честь Алехандро Вальверде в ... (7)
    tim147-Фото

    Будь я малость помоложе, эдак лет на сорок, обязательно съездил бы в Мурсию и покатался по проспектам имени любимых гонщиков. А вобще-то для полного "близира" не хватает еще хотя бы улочки им.Контадора! 

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
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