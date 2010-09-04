Организаторы Тур де Франс могут отказаться от подиумных девушек на церемониях награждения

Джиро д’Италия может остаться единственным Гран-туром, где награждение велогонщиков проводят подиумные девушки

Организаторы Тур де Франс, компания ASO, намерены с этого года отказаться от подиумных девушек, по традиции вручающих призы и цветы победителям и призёрам, о чём сообщило британское издание The Times. В 2017 году подиумных девушек уже не было на Вуэльте Испании, которая также принадлежит ASO.

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Церемония, когда победителя окружают модели, вручающие цветы и позирующие перед камерой, является традиционной для европейского велоспорта. В Австралии на Туре Даун Андер последние два года вместо подиумных девушек призы и цветы велогонщикам вручают дети и начинающие спортсмены.

Если Тур де Франс откажется от участия девушек в церемониях, то единственным Гран-туром, где можно будет увидеть привычное награждение с девушками, награждающими спортсменов, останется Джиро д’Италия.

Мауро Веньи, директор итальянского Гран-тура, в разговоре с журналистами после Тура Абу-Даби сказал, что не собирается отступать от традиций: "RCS Sport считает, что отказ от девушек в церемониях награждения на спортивных мероприятиях – это временный тренд. До тех пор, пока к девушкам проявляется уважение, и пока они выполняют свою работу профессионально, нет причин менять протокол".

Между тем, в последние годы многие велогонщики были вынуждены публично приносить извинения за неподобающее отношение к девушкам во время церемонии награждения. Самым известным был случай Петера Сагана в 2013 году во время награждения после Тура Фландрии. В прошлом году команда AG2R потребовала от Яна Бакелантса принести извинения за грубое высказывание о подиумных девушках, которое он допустил в своём интервью.

Мнения велогонщиков по вопросу о том, надо ли проводить церемонии награждения без подиумных девушек, разделились. В беседе с журналистами Cycling Central Элиа Вивиани (Elia Viviani) и Люк Роу (Luke Rowe) поддержали присутствие подиумных девушек на церемониях награждения, а Алекс Даусетт (Alex Dowsett) считает, что альтернативные варианты награждения интересны и будут приветствоваться самими гонщикам.

Элиа Вивиани: «Это часть велоспорта, хорошо, что такая традиция есть. Думаю, «Формула-1» совершила ошибку, отказавшись от девушек в награждениях. Это часть торжественного мероприятия. Приятно, когда девушки стоят на старте, когда ты в лидерской майке или на подиуме, празднуя победу или надевая майку лидера».

Люк Роу: «Они всегда были на этих церемониях, это исторический момент – поднимаешься на награждение и получаешь поцелуй подиумной девушки. Думаю, этот пунктик с сексизмом в мире вышел за рамки разумного и непропорционально раздут. Не считаю, что происходит эксплуатация, потому что они сами решают, что им делать, эта церемония даёт им работу».

Алекс Даусетт: «Не думаю, что участие девушек в церемонии необходимо. И не из-за феминизма или сексизма. Я действительно не понимаю, какую ценность они добавляют спортивному событию. В андерах я надевал жёлтую майку лидера на Туре де л’Авенир, тогда эту майку мне вручил и помог надеть Бернар Ино. Думаю, такое награждение имеет большее значение, учитывая достижения того, кто проводит церемонию».

Из жизни подиумной девушки