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Организаторы Тур де Франс могут отказаться от подиумных девушек на церемониях награждения

Джиро д’Италия может остаться единственным Гран-туром, где награждение велогонщиков проводят подиумные девушки

 

 

  Организаторы Тур де Франс, компания ASO, намерены с этого года отказаться от подиумных девушек, по традиции вручающих призы и цветы победителям и призёрам, о чём сообщило британское издание The Times. В 2017 году подиумных девушек уже не было на Вуэльте Испании, которая также принадлежит ASO.

 

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada

 

  Церемония, когда победителя окружают модели, вручающие цветы и позирующие перед камерой, является традиционной для европейского велоспорта. В Австралии на Туре Даун Андер последние два года вместо подиумных девушек призы и цветы велогонщикам вручают дети и начинающие спортсмены.

 

  Если Тур де Франс откажется от участия девушек в церемониях, то единственным Гран-туром, где можно будет увидеть привычное награждение с девушками, награждающими спортсменов, останется Джиро д’Италия.

 

  Мауро Веньи, директор итальянского Гран-тура, в разговоре с журналистами после Тура Абу-Даби сказал, что не собирается отступать от традиций: "RCS Sport считает, что отказ от девушек в церемониях награждения на спортивных мероприятиях – это временный тренд. До тех пор, пока к девушкам проявляется уважение, и пока они выполняют свою работу профессионально, нет причин менять протокол".

 

  Между тем, в последние годы многие велогонщики были вынуждены публично приносить извинения за неподобающее отношение к девушкам во время церемонии награждения. Самым известным был случай Петера Сагана в 2013 году во время награждения после Тура Фландрии. В прошлом году команда AG2R потребовала от Яна Бакелантса принести извинения за грубое высказывание о подиумных девушках, которое он допустил в своём интервью.

 

 

  Мнения велогонщиков по вопросу о том, надо ли проводить церемонии награждения без подиумных девушек, разделились. В беседе с журналистами Cycling Central Элиа Вивиани (Elia Viviani) и Люк Роу (Luke Rowe) поддержали присутствие подиумных девушек на церемониях награждения, а Алекс Даусетт (Alex Dowsett) считает, что альтернативные варианты награждения интересны и будут приветствоваться самими гонщикам.

 

  Элиа Вивиани: «Это часть велоспорта, хорошо, что такая традиция есть. Думаю, «Формула-1» совершила ошибку, отказавшись от девушек в награждениях. Это часть торжественного мероприятия. Приятно, когда девушки стоят на старте, когда ты в лидерской майке или на подиуме, празднуя победу или надевая майку лидера».

 

  Люк Роу: «Они всегда были на этих церемониях, это исторический момент – поднимаешься на награждение и получаешь поцелуй подиумной девушки. Думаю, этот пунктик с сексизмом в мире вышел за рамки разумного и непропорционально раздут. Не считаю, что происходит эксплуатация, потому что они сами решают, что им делать, эта церемония даёт им работу».

 

  Алекс Даусетт: «Не думаю, что участие девушек в церемонии необходимо. И не из-за феминизма или сексизма. Я действительно не понимаю, какую ценность они добавляют спортивному событию. В андерах я надевал жёлтую майку лидера на Туре де л’Авенир, тогда эту майку мне вручил и помог надеть Бернар Ино. Думаю, такое награждение имеет большее значение, учитывая достижения того, кто проводит церемонию».

 

Из жизни подиумной девушки

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Теги к статье: велоспорт подиумные девушки Тур де Франс Джиро д'Италия Гран-тур

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  1. Имя: Николай

    Николай Степаныч

    Вчера, 22:27 | Регистрация: 17.07.2014

    Ох сейчас как рванет у консерваторов в комментариях. 

    1. Имя: Ольга

      Earl57

      Вчера, 22:40 | Регистрация: 7.12.2014

      На Даун Андер в этом году в подиумной церемонии участвовал парень в шортах, с длинными волосами, собранными в хвост. Это лучше, чем красивые, нарядно одетые девушки?

      1. Имя: Евгений

        Hammill

        Сегодня, 02:00 | Регистрация: 11.02.2017

        Парень в шортах - это всегда красиво. И не важно, есть у него волосы или нет.

  2. Имя: Жанна

    Zhanzhak

    Вчера, 22:35 | Регистрация: 14.12.2015

    Да ладно! Даже нам женщинам нравится смотреть на симпапуль! Лично я разглядываю их наряды! Да и вообще, это как  «после рыцарского турнира поцелуй прекрасной дамы» все так чинно и благородно! 

  3. Имя: Александра

    Александра

    Вчера, 23:03 | Регистрация: 18.09.2014

    А я всегда думала, где справедливость? Почему девчонок-победительниц не целуют на подиуме красавчики с кубиками и бицухой?))

    На самом деле мне кажется, что подиумные девушки - пережитки того времени, когда женщина ценилась чуть больше, чем кусок мяса, была украшением интерьера или ломовой лошадью. Люк Роу, конечно, молодец!

    Не считаю, что происходит эксплуатация, потому что они сами решают, что им делать, эта церемония даёт им работу
    Так о ком угодно можно сказать, к примеру, о сутенерах или проститутках.

    Даже не знаю, качественно у меня бомбануло, или таки мало экспрессии, нужно дожать?))

    1. Имя: Сергей

      BaTman

      Сегодня, 00:01 | Регистрация: 8.09.2017

      Сравнить девушку которая поздравляет призёра с проституткой, а организаторов с сутенёрами в принципе вещь хорошая. Как и гонщиков кто за бабло педали крутит, их тоже можно отнести к людям торгующим собой за деньги.
      Ну, а если обидно что девочек не целуют мальчики на подиуме, тут просто вопрос традиций. Если отбросить традиции, культуру и принципы. Все мы продаём себя за деньги. Вы тоже.

    2. Имя: Саша

      VeloVelo

      Сегодня, 00:14 | Регистрация: 4.07.2013

      :) good.

  4. Имя: Михаил

    velodoctor

    Вчера, 23:10 | Регистрация: 22.05.2013

    Не просто девушки, а красивые с модельной внешностью,  при чем тут кусок мяса. Глаз радуется лицезреть такую церемонию, уж лучше чем рукопожатия от глав местных регионов, городов и прочее. 

  5. Имя: Николай

    marketbk

    Вчера, 23:15 | Регистрация: 24.12.2010

    Цитата: Николай Степаныч
    Ох сейчас как рванет у консерваторов в комментариях. 

    Ну я так называемый Вами "консерватор" , чем негодили Вашему взору подиумные девушки?

    Или пригласим , условно говоря, Кончиту Вурст)) Это же не по-консерваторски)) Правильно я понимаю?)))

  6. Сейтмеметов сейтхалил

    Вчера, 23:27 | Регистрация: 24.12.2017

    Цитата: Александра
    А я всегда думала, где справедливость? Почему девчонок-победительниц не целуют на подиуме красавчики с кубиками и бицухой?))
    На самом деле мне кажется, что подиумные девушки - пережитки того времени, когда женщина ценилась чуть больше, чем кусок мяса, была украшением интерьера или ломовой лошадью. Люк Роу, конечно, молодец!
    Не считаю, что происходит эксплуатация, потому что они сами решают, что им делать, эта церемония даёт им работу
    Так о ком угодно можно сказать, к примеру, о сутенерах или проститутках.
    Даже не знаю, качественно у меня бомбануло, или таки мало экспрессии, нужно дожать?))
    В некоторых развитых западных странах есть и сутенеры и проститутки и работают вполне легально, поддерживаю веньи , помимо традиций, это реально очень крассиво. Ну и не знаю как в других странах( думаю так же) но в Италии Франции и Испании среда подиумных девушек это довольно закрытое общество, часто они за одним столом со спонсорами и рогами во время банкетов, очень часто меняют одного гонца на другого. Их не много одни и теже лица видишь на всех гонках, за исключением некоторых.Пока им не повезёт и они не устроятся в мотоспорт или футбол видишь их в велоспорте. Это не лёгкий труд когда ты одет в тёплых сапогах идёт дождь или снег или град летом , а девченки в легеньких одеждах едут под дождём в кабриолетах в караване перед гонкой , это реально тяжело, и идут они туда добровольно никто их не принуждает и не заставляет, ну по крайней мере я не знал таких случаев

  7. Rokka

    Сегодня, 00:02 | Регистрация: 23.01.2016

    Абсолютно согласен с г-ном Роу. Кому мы делаем хорошо отказываясь от девушек? Только феминисткам, у которых самих куча недостатков и комплексов, которые они пытаются скрыть за амбразурой своих бестолковых объяснениц? Даже в F1 девушки жаловались что потеряли свою любимую работу из за этого движения феминисток! После 150-200км гоночного режима поцелуй девушек - одна из мельчайших деталей которая вдохновляет на победы и стремление к ней, и делает велоспорт привлекательнее в общем. А А.Даусетт и вс остальные могут целовать мужчин если они этого так хотят!

  8. ЧОРНЫЙ

    Сегодня, 02:31 | Регистрация: 21.10.2016

    А при чем здесь Доусет?...

  9. f16

    Сегодня, 04:58 | Регистрация: 16.08.2017

    ерунда какаято, целующие девушки, всегда думаю как нелепо выглядят маленькие гонцы при этом, типа полюччино,нибса, конты, или кинтана

  10. Sm1T

    Сегодня, 06:01 | Регистрация: 1.01.2012

    А я с даусетом согласен. Еслиб меня спросили, что выбрать, поцелуйчик от модели или "давай краба" от скажем Меркса, Канчелары, Виггиеса или Конты. Яб выбрал второе

  11. Имя: Андрей

    ТОЛСТЫЙ МАЧО

    Сегодня, 06:07 | Регистрация: 11.07.2015

    гонец едет 200 км не ради же денег) а ради поцелуя красавицы) верните девчонок,иначе велоспорт развалится))

    в попу Гейропейские ценности)

    даешь красивывых девчонок на подиумы)

    "мы должны жить, как гореть. иначе не успеем. иначе, жизнь кончится"

    «Стоит человеку выделиться из массы других, как у него появляются враги. Чтобы быть всеобщим любимцем, нужно быть посредственностью».

  12. AAA

    Сегодня, 08:10 | Регистрация: 20.01.2011

    Ну да, по европейской справедли на одном этапе девушки целуют, на другом геи, на третем Бернар Ино.

     

    Интересно кто на втором этапе будет к победе рваться.-)))

  13. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Сегодня, 08:27 | Регистрация: 4.09.2010

    Цитата: BaTman
    Все мы продаём себя за деньги. Вы тоже.
    тяжело, наверное, живётся с такими мыслями.. ещё и решаете за всех. а нельзя ли относиться к этому проще? вот я не продаю себя. всегда сам у себя в наличии. да, продаю свой труд (проф. навыки Х время) за деньги. Но, ведь, - чтобы иметь возможность приобрести потом на эти деньги результаты чужого труда?

    следуя этой простой логике - эти девушки продают ровно те "проф. качества", за которые их и прихватывают некоторые шалуны.

    в целом - ни ЗА девушек (абсолютно равнодушен к подиумному гламуру). ни ПРОТИВ, раз кому-то нравится (что важно - с обеих сторон). вообще, вот даже не заметил, что они (девушки) уже гдето пропали ))

    да, сам тоже предпочёл бы Ино, Меркса или Майкла Джексона )))

  14. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 08:49 | Регистрация: 8.07.2017

    А, например, на ТДФ лет 90 тому назад и более не было подиумных девушек? 

    Если не было, то теперь это будет просто возвращение к первозданным истокам.
     

    "Я это написал не в интересах истины, а в интересах правды".
    1. Имя: Андрей

      Андрон

      Сегодня, 09:10 | Регистрация: 4.10.2015

      100 лет назад точно были. Одеты были, правда, не вызывающе. Но цветы подносили. Насчет поцелуев не знаю, врать не буду. Наверно зависело от национальных обычаев.

  15. Adriano

    Сегодня, 09:44 | Регистрация: 2.04.2015

    Надо уже вводить новые правила,ну чтобы соответствовать современным тенденциям антисексизма, и других анти.

     

    Короче подиумгерл 21 века это-черный парень гей. 

     

     

     

     

  16. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Сегодня, 11:20 | Регистрация: 3.07.2011

    1. Какое-то глупое решение. Если чьи-то ценности задеты-давайте запретим. Эдак все можно запретить. А по-моему все должно быть наоборот. Пусть девочки целуют мальчиков. А мальчики -девочек. А редискаьные леваки пусть сами с собой чего хотят то и делают.

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Комментарии

  • Sezar
    Организаторы Тур де Франс могу ... (21)
    Sezar-Фото

    1. Какое-то глупое решение. Если чьи-то ценности задеты-давайте запретим. Эдак все можно запретить. А по-моему все должно быть наоборот. Пусть девочки целуют мальчиков. А мальчики -девочек. А редискаьные леваки пусть сами с собой чего хотят то и делают.

  • motte
    Страде Бьянке-2018. Маршрут (33)
    motte-Фото

    Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО
    есть ссылочки на трансляцию? пока вижу только по Евроспорт Голду показ финишных километров.
    начало в 16.00 Москвы.

    Посмотрел по погоде, а прямая трансляцич на

    www.tiz-cycling.racing/stream-live

    Но там начнется не скоро

    А старт в 11 час мск, сейчас уже, но не знаю где есть линк видеть этот старт, ребята подскажут, надеюсь

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Страде Бьянке-2018. Маршрут (33)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    есть ссылочки на трансляцию? пока вижу только по Евроспорт Голду показ финишных километров.

    начало в 16.00 Москвы.

  • motte
    Страде Бьянке-2018. Маршрут (33)
    motte-Фото

    40 минут до старта, а там с погодой ой ля ля...

  • Adriano
    Организаторы Тур де Франс могу ... (21)
    Adriano-Фото

    Надо уже вводить новые правила,ну чтобы соответствовать современным тенденциям антисексизма, и других анти.

     

    Короче подиумгерл 21 века это-черный парень гей. 

     

     

     

     

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Чемпионат мира по велоспорту н ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Молодец киргизка ,родина может гордится
  • Андрон
    Организаторы Тур де Франс могу ... (21)
    Андрон-Фото
    100 лет назад точно были. Одеты были, правда, не вызывающе. Но цветы подносили. Насчет поцелуев не знаю, врать не буду. Наверно зависело от национальных обычаев.
  • Yuriy 17
    Организаторы Тур де Франс могу ... (21)
    Yuriy 17-Фото

    А, например, на ТДФ лет 90 тому назад и более не было подиумных девушек? 

    Если не было, то теперь это будет просто возвращение к первозданным истокам.
     

  • Shalam s Urala
    Организаторы Тур де Франс могу ... (21)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: BaTman
    Все мы продаём себя за деньги. Вы тоже.
    тяжело, наверное, живётся с такими мыслями.. ещё и решаете за всех. а нельзя ли относиться к этому проще? вот я не продаю себя. всегда сам у себя в наличии. да, продаю свой труд (проф. навыки Х время) за деньги. Но, ведь, - чтобы иметь возможность приобрести потом на эти деньги результаты чужого труда?

    следуя этой простой логике - эти девушки продают ровно те "проф. качества", за которые их и прихватывают некоторые шалуны.

    в целом - ни ЗА девушек (абсолютно равнодушен к подиумному гламуру). ни ПРОТИВ, раз кому-то нравится (что важно - с обеих сторон). вообще, вот даже не заметил, что они (девушки) уже гдето пропали ))

    да, сам тоже предпочёл бы Ино, Меркса или Майкла Джексона )))

  • AAA
    Организаторы Тур де Франс могу ... (21)
    AAA-Фото

    Ну да, по европейской справедли на одном этапе девушки целуют, на другом геи, на третем Бернар Ино.

     

    Интересно кто на втором этапе будет к победе рваться.-)))

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