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Наиро Кинтана сошёл во время 5-го этапа Критериума Дофине-2020

Наиро Кинтана сошёл перед финальным подъёмом 5-го этапа Критериума Дофине-2020

 

 

  Наиро Кинтана не доехал до финиша Критериума Дофине-2020 всего несколько десятков километров. 30-летний колумбийский велогонщик команды Arkea-Samsic не отобрался в группу лидеров на подъёме Коль-де-Ромм, а затем на протяжении этапа продолжал отставать и сошёл перед предпоследним подъёмом  Кот-де-Кордон.

 

Наиро Кинтана сошёл во время 5-го этапа Критериума Дофине-2020

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway

 

 

 

 После этапа Наиро Кинтана объяснил, что прекратил борьбу из-за боли в травмированном в начале июля колене. Он решил сойти с гонки в качестве меры предосторожности перед Тур де Франс-2020.

 

  Наиро Кинтана: «Нога шла, но потом почувствовал сильную боль в колене, которое повредил во время тренировки в начале июля. Решил, что лучше сойти с этого этапа Критериума Дофине, так как впереди Тур де Франс».

 

  После возвращения в Европу из Колумбии Наиро Кинтана помимо Критериума Дофине-2020 принял участие в  двух гонках – финишировал 8-м на Mont Ventoux Dénivelé Challenge, занял третье место в общем зачёте Тура де л’Эн-2020.

 

  До старта 5-го этапа Критериума Дофине-2020 Наиро Кинтана шёл 7-м в общем зачёте, проигрывая 35 секунд Приможу Рогличу (Jumbo-Visma), который не вышел на старт финального этапа из-за последствий падения.

 

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Теги к статье: Наиро Кинтана Nairo Quintana Arkea-Samsic Критериум Дофине Criterium du Dauphine Критериум Дофине-2020 велогонка Мирового тура многодневная велогонка WorldTour

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Комментарии

  • SportSpirit
    Критериум Дофине-2020. Этап 5 (16)
    SportSpirit-Фото
    Благодарю за пояснение, теперь буду знать об этом пункте правил)
  • svenfischer
    Критериум Дофине-2020. Этап 5 (16)
    svenfischer-Фото

    Цитата: SportSpirit
    У меня тоже остался вопрос, почему Пино не в желтом. Может JV поздно сообщили о сходе Роглича, не успели с майкой по размеру. В целом солидаризируюсь с вами и плюсую Пино, он остается верен себе. На финише всегда, когда может, яростно борется за любые места, даже когда нет смысла с точки зрения общего зачета. Оживляет и украшает любую гонку, поэтому-то его и не хватает на все 3 недели. Что в таких случаях делает "Джи", он сегодня продемонстрировал со всей однозначностью. Но я продолжаю верить в него на Туре!

    А у Ланды были все шансы на подиум, в новой команде... так что его отставание скорее связано с самочувствием.

    Еще раз плюсану Дюмолану, очень порадовал своей ездой. А то к концу сезона 2018 он ездил "на классе" с потухшим взором.
    Не было оснований надевать на Тибо жёлтую майку, т.к. Роглич доехал прошлый этап до конца. В таких случаях жёлтая майка не наследуется по правилам ТдФ и КД

  • EL-Fenomeno
    Критериум Дофине-2020. Этап 5 (16)
    EL-Fenomeno-Фото

    Кто вообще комментировал решающий этап на Критериуме!?
    Столько ошибок (в названиях команды, в именах/фамилиях велогонщиков и менеджеров). Ну нельзя же так. Неужели нельзя открыть рядом планшет или там ноут и параллельно подсмотреть, (если не уверен, или забыл). Мы же не видим по ту сторону экрана и обсуждать не будем, а вот слышим всё и это порой режет ухо(

  • SportSpirit
    Критериум Дофине-2020. Этап 5 (16)
    SportSpirit-Фото
    У меня тоже остался вопрос, почему Пино не в желтом. Может JV поздно сообщили о сходе Роглича, не успели с майкой по размеру. В целом солидаризируюсь с вами и плюсую Пино, он остается верен себе. На финише всегда, когда может, яростно борется за любые места, даже когда нет смысла с точки зрения общего зачета. Оживляет и украшает любую гонку, поэтому-то его и не хватает на все 3 недели. Что в таких случаях делает "Джи", он сегодня продемонстрировал со всей однозначностью. Но я продолжаю верить в него на Туре!

    А у Ланды были все шансы на подиум, в новой команде... так что его отставание скорее связано с самочувствием.

    Еще раз плюсану Дюмолану, очень порадовал своей ездой. А то к концу сезона 2018 он ездил "на классе" с потухшим взором.
  • SportSpirit
    Критериум Дофине-2020. Этап 5 (16)
    SportSpirit-Фото
    Ага) и "трипл си" от этого же автора уникальных транскрипций)
  • EL-Fenomeno
    Критериум Дофине-2020. Этап 5 (16)
    EL-Fenomeno-Фото

    Хотел бы отметить Тибо Пино со знком "+" (кстати, а почему он после схода Роглича колесил последний этап не в майке лидера?). Боролся как лев, едва цеплялся порой, можно сказать даже "выживал", но потом отдал все силы чтобы выиграть Дофине, жаль...не хватило(

    Отмечу и Ланду, но со знаком "-". Потенциальный призёр (может даже победитель после схода Примоша) проиграл почти 20 минут на этапе. Очень толковый горняк и мне его тоже жаль, что так всё закончилось для него в итоге на КД.

    Цитата: GTX
    классный этап, полный хаос

    И как квинтесенция всего этого - последнее место на этапе Г.Томаса (+33 минуты). Наверное Джи насмотрелся этих падений и сходов и подумал, "да ну вас всех, мне Тур важнее, я лучше поберегу(сь) себя и свой велик))

  • Karmatron
    Эган Берналь сошёл с Критериум ... (8)
    Karmatron-Фото
    У меня вот складывается ощущение, что Берналь после прошлого года стал рассуждать так: если я вырываюсь в гонке в лидеры, команда меня потащит до финиша, всячески оберегая (как на прошлогоднем ТДФ). Только вот в прошлом году речь шла об одном укороченном этапе, а не о трех неделях. При этом и победа Берналя, и победа Томаса говорят о том, что команда не потащит номинального лидера вверх, если будет гонщик с лучшими шансами на победу.
  • patar
    Критериум Дофине-2020. Этап 5 (16)
    patar-Фото

    А меня больше всего нова команда улыбнула. Инглиш фёрст)))

  • Freejazz
    Чемпионат России по велоспорту ... (2)
    Freejazz-Фото
    Потому, что на PCS результаты уже выложили, а на наших официальных сайтах надо неделю ждать.
  • Yuriy 17
    Чемпионат России по велоспорту ... (2)
    Yuriy 17-Фото

    А отчего латиницей? 

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