Наиро Кинтана сошёл во время 5-го этапа Критериума Дофине-2020

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 19:53
Наиро Кинтана сошёл перед финальным подъёмом 5-го этапа Критериума Дофине-2020
Наиро Кинтана не доехал до финиша Критериума Дофине-2020 всего несколько десятков километров. 30-летний колумбийский велогонщик команды Arkea-Samsic не отобрался в группу лидеров на подъёме Коль-де-Ромм, а затем на протяжении этапа продолжал отставать и сошёл перед предпоследним подъёмом Кот-де-Кордон.
Photo ©A.S.O. / Alex Broadway
После этапа Наиро Кинтана объяснил, что прекратил борьбу из-за боли в травмированном в начале июля колене. Он решил сойти с гонки в качестве меры предосторожности перед Тур де Франс-2020.
Наиро Кинтана: «Нога шла, но потом почувствовал сильную боль в колене, которое повредил во время тренировки в начале июля. Решил, что лучше сойти с этого этапа Критериума Дофине, так как впереди Тур де Франс».
После возвращения в Европу из Колумбии Наиро Кинтана помимо Критериума Дофине-2020 принял участие в двух гонках – финишировал 8-м на Mont Ventoux Dénivelé Challenge, занял третье место в общем зачёте Тура де л’Эн-2020.
До старта 5-го этапа Критериума Дофине-2020 Наиро Кинтана шёл 7-м в общем зачёте, проигрывая 35 секунд Приможу Рогличу (Jumbo-Visma), который не вышел на старт финального этапа из-за последствий падения.
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