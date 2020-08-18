Наиро Кинтана сошёл во время 5-го этапа Критериума Дофине-2020

SportSpirit

Критериум Дофине-2020. Этап 5 (16) Благодарю за пояснение, теперь буду знать об этом пункте правил)

svenfischer

Критериум Дофине-2020. Этап 5 (16) Цитата: SportSpirit У меня тоже остался вопрос, почему Пино не в желтом. Может JV поздно сообщили о сходе Роглича, не успели с майкой по размеру. В целом солидаризируюсь с вами и плюсую Пино, он остается верен себе. На финише всегда, когда может, яростно борется за любые места, даже когда нет смысла с точки зрения общего зачета. Оживляет и украшает любую гонку, поэтому-то его и не хватает на все 3 недели. Что в таких случаях делает "Джи", он сегодня продемонстрировал со всей однозначностью. Но я продолжаю верить в него на Туре!



А у Ланды были все шансы на подиум, в новой команде... так что его отставание скорее связано с самочувствием.



Еще раз плюсану Дюмолану, очень порадовал своей ездой. А то к концу сезона 2018 он ездил "на классе" с потухшим взором. Не было оснований надевать на Тибо жёлтую майку, т.к. Роглич доехал прошлый этап до конца. В таких случаях жёлтая майка не наследуется по правилам ТдФ и КД Не было оснований надевать на Тибо жёлтую майку, т.к. Роглич доехал прошлый этап до конца. В таких случаях жёлтая майка не наследуется по правилам ТдФ и КД

EL-Fenomeno

Критериум Дофине-2020. Этап 5 (16) Кто вообще комментировал решающий этап на Критериуме!?

Столько ошибок (в названиях команды, в именах/фамилиях велогонщиков и менеджеров). Ну нельзя же так. Неужели нельзя открыть рядом планшет или там ноут и параллельно подсмотреть, (если не уверен, или забыл). Мы же не видим по ту сторону экрана и обсуждать не будем, а вот слышим всё и это порой режет ухо(

SportSpirit

Критериум Дофине-2020. Этап 5 (16) У меня тоже остался вопрос, почему Пино не в желтом. Может JV поздно сообщили о сходе Роглича, не успели с майкой по размеру. В целом солидаризируюсь с вами и плюсую Пино, он остается верен себе. На финише всегда, когда может, яростно борется за любые места, даже когда нет смысла с точки зрения общего зачета. Оживляет и украшает любую гонку, поэтому-то его и не хватает на все 3 недели. Что в таких случаях делает "Джи", он сегодня продемонстрировал со всей однозначностью. Но я продолжаю верить в него на Туре!



А у Ланды были все шансы на подиум, в новой команде... так что его отставание скорее связано с самочувствием.



Еще раз плюсану Дюмолану, очень порадовал своей ездой. А то к концу сезона 2018 он ездил "на классе" с потухшим взором.

SportSpirit

Критериум Дофине-2020. Этап 5 (16) Ага) и "трипл си" от этого же автора уникальных транскрипций)

EL-Fenomeno

Критериум Дофине-2020. Этап 5 (16) Хотел бы отметить Тибо Пино со знком "+" (кстати, а почему он после схода Роглича колесил последний этап не в майке лидера?). Боролся как лев, едва цеплялся порой, можно сказать даже "выживал", но потом отдал все силы чтобы выиграть Дофине, жаль...не хватило( Отмечу и Ланду, но со знаком "-". Потенциальный призёр (может даже победитель после схода Примоша) проиграл почти 20 минут на этапе. Очень толковый горняк и мне его тоже жаль, что так всё закончилось для него в итоге на КД. Цитата: GTX классный этап, полный хаос

И как квинтесенция всего этого - последнее место на этапе Г.Томаса (+33 минуты). Наверное Джи насмотрелся этих падений и сходов и подумал, "да ну вас всех, мне Тур важнее, я лучше поберегу(сь) себя и свой велик)) И как квинтесенция всего этого - последнее место на этапе Г.Томаса (+33 минуты). Наверное Джи насмотрелся этих падений и сходов и подумал, "да ну вас всех, мне Тур важнее, я лучше поберегу(сь) себя и свой велик))

Karmatron

Эган Берналь сошёл с Критериум ... (8) У меня вот складывается ощущение, что Берналь после прошлого года стал рассуждать так: если я вырываюсь в гонке в лидеры, команда меня потащит до финиша, всячески оберегая (как на прошлогоднем ТДФ). Только вот в прошлом году речь шла об одном укороченном этапе, а не о трех неделях. При этом и победа Берналя, и победа Томаса говорят о том, что команда не потащит номинального лидера вверх, если будет гонщик с лучшими шансами на победу.

patar

Критериум Дофине-2020. Этап 5 (16) А меня больше всего нова команда улыбнула. Инглиш фёрст)))

Freejazz

Чемпионат России по велоспорту ... (2) Потому, что на PCS результаты уже выложили, а на наших официальных сайтах надо неделю ждать.

Yuriy 17

Чемпионат России по велоспорту ... (2) А отчего латиницей?