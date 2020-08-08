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Ричард Карапас – победитель 3 этапа Тура Польши-2020

Ричард Карапас, Диего Улисси, Руди Молар о 3-м этапе Тура Польши-2020

 

 

27-летний эквадорский гонщик велокоманды Ineos Ричард Карапас одержал победу на 3-м этапе Тура Польши-2020. Он атаковал за 200 м до финиша, застав врасплох соперников, и не сохранил просвет до финишной черты. 10 бонусных секунд принесли ему майку лидера общего зачёта. Вторым финишировал Диего Улисси (UAE Team Emirates), тройку лучших на этапе замкнул Руди Молар (Groupama-FDJ).

 

 

Ричард Карапас – победитель 3 этапа Тура Польши-2020

 

Ричард Карапас – победитель 3 этапа Тура Польши-2020

 

Ричард Карапас – победитель 3 этапа Тура Польши-2020

 

Photo © Tour de Pologne/ SZYMON GRUCHALSKI

 

 

  Ричард Карапас: «Я очень счастлив. Мы хорошо провели гонку, очень здорово вот так выиграть спринт. На последних нескольких кругах ехали очень нервно, но ребята к последнему повороту вывезли меня на отличную позицию.

 

  Возвращение в гонки, когда в мире такая неопределённая ситуация, делает эту победу ещё более важной. Завтра ещё один ключевой этап, который проведёт финальный просев на Туре Польши и определит победителя. Конечно, важно удержать майку лидера».

 

  Диего Улисси: «Хотя это первая гонка после перерыва, моя форма в порядке, что радует. Это означает, что я хорошо поработал. Надеюсь скоро выиграть. Этап был нервным, тяжёлым. На таком типе финиша я обычно хорошо выступаю, думаю, я отлично спринтовал. Завтра ещё один трудный этап, надеюсь восстановиться и ещё раз побороться за победу».

 

  Руди Молар: «В первый день мы потеряли Марка, сегодня – Микаэля (Делажа), но мы старались не терять концентрацию, потому что финиш подходил Антони Ру и мне. Я рад, что занял 3-е место на этапе гонки Мирового тура, особенно на таком этапе, где сильные ребята спринтовали задолго до финиша в лёгкий тягун. Это показывает, что я в хорошей форме после очень выматывающего этапа. Все в конце немного устали, я этим воспользовался».

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Теги к статье: Ричард Карапас Richard Carapaz Ineos Тур Польши Tour de Pologne велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • salomon
    Дилан Груневеген не будет выст ... (3)
    salomon-Фото
    Цитата: uran
    Год в бане думаю достаточно для осмысления.
    Согласен... Накосячил, отвечай ...

    Чтоб другим не повадно было!
  • VeloVelo
    Впечатляющая победа Александра ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Пыльное вино, заплесневелый сыр, химические булки, искусственный виноград...
    Куда мир катится? ;)

    Юрий, к вам это не имеет никакого отношения.
    Вам спасибо за то, что вы выкладываете здесь репродукции живописи!

  • VeloVelo
    Впечатляющая победа Александра ... (4)
    VeloVelo-Фото

    А разве Ричи Порт британский гонщик? Он, вроде, австралиец был.

  • VeloVelo
    Дилан Груневеген: «Не могу выр ... (14)
    VeloVelo-Фото

    Друзья, оставьте уже Дилана в покое. Ему и без вас хе...ово.



    Фабио Здоровья! ! !

  • VeloVelo
    Директор Тура Польши: «Причино ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Чеслав Ланг (польск. Czes?aw Lang, род. 17 мая 1955 в Колчигловом, Бытувский повят, Польша) — польский трековый и шоссейный велогонщик. Серебряный призёр Летних Олимпийских игр 1980 года в групповой гонке. Участник Летних Олимпийских игр 1976 года. Призёр чемпионатов мира по шоссейному велоспорту. С 1993 года — директор велогонки Тур Польши.

    Очень известный гонщик был в свое время.

  • uran
    Дилан Груневеген не будет выст ... (3)
    uran-Фото
    Год в бане думаю достаточно для осмысления.
  • uran
    Тур Польши-2020. Этап 3 (10)
    uran-Фото
    Перехитрил а не выиграл, что-то в этом есть. Это по нибалевски
  • Адриен
    Патрик Лефевр не находит оправ ... (13)
    Адриен-Фото
    А я то думал , что в хоккей играют на велосипедах... Закон ВО ВСЕХ видах спорта один - нарушителя наказывают в соответствии с правилами, по которым проводятся соревнования. Его могут предупредить, удалить, дисквалифицировать на определенный срок или пожизненно, оштрафовать... В КАКОМ ВИДЕ ЕСТЬ ПРИВЛЕЧЕНИЕ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ?.. Что касается намеренности или НЕнамеренности - вы ВСЕРЬЕЗ утверждаете, что Груневеген НАМЕРЕННО хотел покалечить или убить Якобсена ? Да, он сознательно менял траекторию , чтобы не дать сопернику себя объехать. Но так поступают ВСЕ более-менее успешные спринтеры велоспорта, нарушая при этом правила. Без ЖЕСТКОЙ борьбы не победишь. Уж такова реальность. Вон Грайпель признался, что проигрывать стал именно из-за того, что начал опасаться контактной борьбы... Чаще всего эта борьба проходит без трагических последствий, но бывают и они. И БУДУТ. Это - вопрос времени и везения - как перелом ключицы у велогонщика. Можно сколько угодно беречься - но с большой вероятностью случится...
  • Николай Степаныч
    Тур де л'Эн-2020. Этап 1 (6)
    Николай Степаныч-Фото
    А что, Тур в конце недели уже начинается?
  • EL-Fenomeno
    Милан-Сан-Ремо-2020. Маршрут (10)
    EL-Fenomeno-Фото

    С учётом длительного карантина, ещё и месива на финише 1 этапа Тура Польши не берусь обсуждать возможного победителя и подиумщиков. Тем более что на МСР финиш на 99% всегда групповой и спринтерский. Хотя с другой стороны желаю Ф.Жильберу повторить подвиг Нибали и Канчеллары и таки выиграть эту вожделенную гонку. Но Вивиани и Саган желают этой победы не меньше. Тю, вот и сформировался подиум)), ну пускай тогда выиграет Классичиссиму итальянец!

    victory

    ...а может ван Аэрт добавит очередной итальянский подиум в сезоне...

    P.S.

    Старт: в 11:00 (Central European Time)

    Финиш: ~ 18:30 (CET)

    ТВ трансляция: начиная с 15:30 (СЕТ); на 1-м Евроспорте чуть позже

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