Ричард Карапас – победитель 3 этапа Тура Польши-2020

Ричард Карапас, Диего Улисси, Руди Молар о 3-м этапе Тура Польши-2020

27-летний эквадорский гонщик велокоманды Ineos Ричард Карапас одержал победу на 3-м этапе Тура Польши-2020. Он атаковал за 200 м до финиша, застав врасплох соперников, и не сохранил просвет до финишной черты. 10 бонусных секунд принесли ему майку лидера общего зачёта. Вторым финишировал Диего Улисси (UAE Team Emirates), тройку лучших на этапе замкнул Руди Молар (Groupama-FDJ).

Photo © Tour de Pologne/ SZYMON GRUCHALSKI

Ричард Карапас: «Я очень счастлив. Мы хорошо провели гонку, очень здорово вот так выиграть спринт. На последних нескольких кругах ехали очень нервно, но ребята к последнему повороту вывезли меня на отличную позицию.

Возвращение в гонки, когда в мире такая неопределённая ситуация, делает эту победу ещё более важной. Завтра ещё один ключевой этап, который проведёт финальный просев на Туре Польши и определит победителя. Конечно, важно удержать майку лидера».

Диего Улисси: «Хотя это первая гонка после перерыва, моя форма в порядке, что радует. Это означает, что я хорошо поработал. Надеюсь скоро выиграть. Этап был нервным, тяжёлым. На таком типе финиша я обычно хорошо выступаю, думаю, я отлично спринтовал. Завтра ещё один трудный этап, надеюсь восстановиться и ещё раз побороться за победу».

Руди Молар: «В первый день мы потеряли Марка, сегодня – Микаэля (Делажа), но мы старались не терять концентрацию, потому что финиш подходил Антони Ру и мне. Я рад, что занял 3-е место на этапе гонки Мирового тура, особенно на таком этапе, где сильные ребята спринтовали задолго до финиша в лёгкий тягун. Это показывает, что я в хорошей форме после очень выматывающего этапа. Все в конце немного устали, я этим воспользовался».