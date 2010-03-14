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Эган Берналь сошёл с Критериума Дофине-2020

Эган Берналь не вышел на старт 4 этапа Критериума Дофине-2020

 

 

  Колумбийский гонщик команды Ineos Эган Берналь не вышел на старт 4 этапа Критериума Дофине-2020. На 3-м этапе он опустился на 7-е место в общем зачёте, выпав из группы лидеров на финальном километре.

 

 

  Герант Томас перед стартом 4-го этапа подтвердил, что Эган Берналь сошёл с гонки: «Он сегодня не стартует. У него небольшие проблемы со спиной. Вчера ему немного не повезло, лучше всего для него будет немного притормозить. Тур де Франс уже скоро, важно, чтобы он на 100% был готов к нему. Не думаю, что есть какая-то серьёзная проблема. Просто лучше проявить осторожность. Он хорошо проехал уже две гонки, так что гоночные километры в ногах есть».

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Теги к статье: Эган Берналь Критериум Дофине Criterium du Dauphine Критериум Дофине-2020 велогонка Мирового тура многодневная велогонка WorldTour

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  1. Имя: Ирина

    AmLoket

    Сегодня, 14:29 | Регистрация: 17.05.2011

    Меня не покидает чувство, что успех на прошлом Тур де Франс у Берналя обуславливался везением и стечением обстоятельств.

  2. Имя: Julia

    SportSpirit

    Сегодня, 14:33 | Регистрация: 4.05.2019

    Только я вчера порассуждала, что ему нужно переходить в тренировочный режим. Но сход? Если это не "проблемы с желудком"), то попахивает нервяком.

     

    Я в словах Томаса - все то, что он умеет отлично делать. На Туре он будет среди сильнейших.  

  3. Имя: Сергей

    APXEOLOG

    Сегодня, 15:10 | Регистрация: 14.03.2010

    На старт не вышел, но спустя пол часа выехал на маршрут в качестве тренировки видимо - видел в Ужине) То есть спина или что там ещё не критично сказываются на способности крутить..

  4. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 15:30 | Регистрация: 30.06.2017

    Понял, что не тянет. Удар под дыхло.

    Вся жизнь это гонка.
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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • velodoctor
    Ремко Эвенепул упал на спуске ... (2)
    velodoctor-Фото

    Казалось там кусты и невысоко, но когда показали фотографов и куда их объективы были направлены, стало понятно что пролетел он или прокуввркался очень много. Уже же были подобные падения, одно совсем недавно, организация хромает гонки. 

  • M-07
    Ломбардия-2020. Результаты гон ... (10)
    M-07-Фото

    Жаль Эвенпула, страшное падение. Здоровья ему, надеюсь, что серьёзных травм не получил. Надо было хоть как-то предупредить гонщиков о таком повороте с торчащим огражением на мосту.

    А Шахману автомобилист помешал, такие моменты как-то не красят гонку.

  • ararat
    Ломбардия-2020. Результаты гон ... (10)
    ararat-Фото
    Вот это гонка получилась... было всё. Фульсанг чемпион, Саша молодец, Астану с победой!
  • patar
    Ломбардия-2020. Результаты гон ... (10)
    patar-Фото

    как-то Трек совсем бесхитростно отдал подиум.

  • ruslanhovatov
    Ремко Эвенепул упал на спуске ... (2)
    ruslanhovatov-Фото
    Хоть бы все обошлось!!!
  • Skvoretc
    Ломбардия-2020. Результаты гон ... (10)
    Skvoretc-Фото
    Эмоции зашкаливают, очень интересная гонка, рад за Фульсанга и Власова, Бенет молодец, за Ремко держим кулачки...
  • velodoctor
    Ломбардия-2020. Результаты гон ... (10)
    velodoctor-Фото
    Фульсанг больше всех работал в первой группе на последних 40км, и все равно победил. То что шахмана так сбили, это ужас. Жду Джиро и Власова на ней, надеюсь форма будет не хуже чем после рестарт сезона.
  • Такие дела
    Ломбардия-2020. Результаты гон ... (10)
    Такие дела-Фото
    Круто! Это Фульс, это сила!
  • M-07
    Ломбардия-2020. Результаты гон ... (10)
    M-07-Фото

    Фульсанга с победой, заслуженно и классно выиграл. Очень рад за Власова, прогресс у него большой, в этом сезоне хорош, подиум на такой гонке - это прекрасный результат.

  • Zhanzhak
    Ломбардия-2020. Результаты гон ... (10)
    Zhanzhak-Фото

    Ура! Я очень очень рада! Якоб, красавчик! Саша, красавчик! 

    очень жаль Ремко. Это было ужасно, высота пугающая. Вот куда организаторы смотрели? Почему не было знаков предупредительных? Выступающий угол на мосту! Блин, ну не первая же гонка здесь проходит. Опасные места должны были предупредить. Вот прям слов не хватает! 

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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