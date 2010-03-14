Эган Берналь сошёл с Критериума Дофине-2020

Жаль Эвенпула, страшное падение. Здоровья ему, надеюсь, что серьёзных травм не получил. Надо было хоть как-то предупредить гонщиков о таком повороте с торчащим огражением на мосту.

А Шахману автомобилист помешал, такие моменты как-то не красят гонку.