Эган Берналь сошёл с Критериума Дофине-2020

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Сегодня, 13:55
Эган Берналь не вышел на старт 4 этапа Критериума Дофине-2020
Колумбийский гонщик команды Ineos Эган Берналь не вышел на старт 4 этапа Критериума Дофине-2020. На 3-м этапе он опустился на 7-е место в общем зачёте, выпав из группы лидеров на финальном километре.
Герант Томас перед стартом 4-го этапа подтвердил, что Эган Берналь сошёл с гонки: «Он сегодня не стартует. У него небольшие проблемы со спиной. Вчера ему немного не повезло, лучше всего для него будет немного притормозить. Тур де Франс уже скоро, важно, чтобы он на 100% был готов к нему. Не думаю, что есть какая-то серьёзная проблема. Просто лучше проявить осторожность. Он хорошо проехал уже две гонки, так что гоночные километры в ногах есть».
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