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Старт Тур де Франс-2020 может быть ещё раз отложен

Во Франции до сентября запрещены массовые спортивные мероприятия

 

 

Старт Тур де Франс-2020 может быть ещё раз отложен  Старт Тур де Франс-2020, перенесённый на 29 августа, вновь может быть отложен. Премьер-министр Франции Эдуард Филипп, выступая в парламенте, объявил, что все массовые спортивные мероприятия в стране будут запрещены до сентября.

 

  Согласно AFP Эдуард Филипп сказал: «Я бы хотел прояснить, что до сентября не будет разрешено проводить крупные спортивные мероприятия со сбором  5000 человек и более, мероприятия, требующие долгой предварительной подготовки».

 

  Велогонщикам, проживающим во Франции, в данный момент запрещено тренироваться на улице, но ограничения могут быть ослаблены после 11 мая, если ситуация с пандемией коронавируса останется под контролем.

 

Премьер-министр также сказал, что решение о смягчении ограничительных мер будет принято 7 мая, но даже если изоляция будет снята, останется запрет, ограничивающий собрание людей на общественных дорогах и в частных местах до 10 человек.

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2020

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  1. Walther

    Сегодня, 19:43 | Регистрация: 23.01.2016

    Твою ж мать!..

  2. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 19:45 | Регистрация: 17.05.2015

    Если вообще к середине или концу осени весь этот коронавирусный бардак прекратится, то, думаю, неправильно будет проводить ПОДОБИЕ ТДФ, Джиро и Вуэльты. Надо организовать ОСОБЫЙ Тур - можно назвать велогонкой Мира, СИМВОЛИЧЕСКИЙ, знаменующий ВОЗВРАЩЕНИЕ к нормальной велосипедной спортивной жизни. И уже в следующем году проводить настоящие ГТ и монументы. Ведь ГТ, которые собираются проводить по осени, будут выглядеть ЭРЗАЦАМИ, состоявшимися в чрезвычайной ситуации, скомкано, а значит и победа на них будет девальвированной, менее значимой. А вот выиграть особый, исключительный тур, который объединит все три ГТ - кое-что...

  3. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Сегодня, 20:48 | Регистрация: 3.07.2011

    Согласен. Трентин говорил о такой сборной велогонке месяц назад. Но провести его надо там, где руки безответственных бюрократов до него не дотянутся. А то и там отменят. Заодно можно проверить опцию провести Тур не в родной для него стране.. так сказать План Б.

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