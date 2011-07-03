Старт Тур де Франс-2020 может быть ещё раз отложен

Во Франции до сентября запрещены массовые спортивные мероприятия

Старт Тур де Франс-2020, перенесённый на 29 августа, вновь может быть отложен. Премьер-министр Франции Эдуард Филипп, выступая в парламенте, объявил, что все массовые спортивные мероприятия в стране будут запрещены до сентября.

Согласно AFP Эдуард Филипп сказал: «Я бы хотел прояснить, что до сентября не будет разрешено проводить крупные спортивные мероприятия со сбором 5000 человек и более, мероприятия, требующие долгой предварительной подготовки».

Велогонщикам, проживающим во Франции, в данный момент запрещено тренироваться на улице, но ограничения могут быть ослаблены после 11 мая, если ситуация с пандемией коронавируса останется под контролем.

Премьер-министр также сказал, что решение о смягчении ограничительных мер будет принято 7 мая, но даже если изоляция будет снята, останется запрет, ограничивающий собрание людей на общественных дорогах и в частных местах до 10 человек.