Старт Тур де Франс-2020 может быть ещё раз отложен

- Категория:
- VeloRACE / Tour de France |
- Дата:
- Сегодня, 18:49
Во Франции до сентября запрещены массовые спортивные мероприятия
Старт Тур де Франс-2020, перенесённый на 29 августа, вновь может быть отложен. Премьер-министр Франции Эдуард Филипп, выступая в парламенте, объявил, что все массовые спортивные мероприятия в стране будут запрещены до сентября.
Согласно AFP Эдуард Филипп сказал: «Я бы хотел прояснить, что до сентября не будет разрешено проводить крупные спортивные мероприятия со сбором 5000 человек и более, мероприятия, требующие долгой предварительной подготовки».
Велогонщикам, проживающим во Франции, в данный момент запрещено тренироваться на улице, но ограничения могут быть ослаблены после 11 мая, если ситуация с пандемией коронавируса останется под контролем.
Премьер-министр также сказал, что решение о смягчении ограничительных мер будет принято 7 мая, но даже если изоляция будет снята, останется запрет, ограничивающий собрание людей на общественных дорогах и в частных местах до 10 человек.
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (3)
- Просмотров
- (358)