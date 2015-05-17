VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Том Дюмулин: «Если маршрут Тур де Франс-2018 мне не подойдёт, зачем мне туда ехать»

Том Дюмулин ждёт презентации маршрутов 2018 года Джиро д’Италия и Тур де Франс

 

 

  26-летний голландский гонщик команды Sunweb Том Дюмулин (Tom Dumoulin) решит вопрос о том, будет ли стартовать на Тур де Франс-2018 в качестве претендента на борьбу за генеральную классификацию, только после презентации маршрутов французского и итальянского Гран-туров. Об этом он сказал в интервью La Gazzetta dello Sport.

 

  Маршрут Тур де Франс-2018 будет представлен в Париже 17 октября, а маршрут Джиро д’Италия-2018 станет известен 29 ноября.

 

  В этом сезоне Том Дюмулин впервые в карьере стал победителем Гран-тура, выиграв Джиро д’Италия-2017. Он не стал бороться за победу ещё на одном Гран-туре сезона, так как предпочёл посвятить себя подготовке к чемпионату мира в Бергене, где выиграл золотую медаль в разделке.

 

  С 2012 года Том Дюмулин проехал полностью 4 Гран-тура, из них два – это Тур де Франс. Голландский гонщик сказал, что не отказывается от идеи проехать два Гран-тура за сезон.

 

Том Дюмулин: «Если маршрут Тур де Франс-2018 мне не подойдёт, зачем мне туда ехать»

 

  Том Дюмулин: «Я ничего не решил, всё зависит от маршрута. Я уже боролся за общий зачёт на Вуэльте Испании и Джиро, но не на Тур де Франс. Если маршрут Тура не будет мне подходить, то зачем мне туда ехать и бороться за генеральную классификацию? Мне нравится Джиро д’Италия, я бы хотел вернуться на эту гонку.

  Многие гонщики едут два Гран-тура в сезоне. Нибали нацеливался и на Джиро д’Италия и на Вуэльту Испании, и дважды финишировал на подиуме, так что у него два великолепных результата. Я тоже попробую сделать это, но пока не знаю, когда».

 

  На вопрос журналистов, что он думает по поводу слов Альберто Контадора о чрезмерном увлечении гонщиков пелотона показателями измерителя мощности во время гонки, Том Дюмулин ответил: «У меня такой проблемы нет, потому что использую его только в разделках. Остальные гонки еду по своим ощущениям. Но должен подчеркнуть, что это только моё мнение. Контадор переоценивает влияние измерителя мощности, например, на стиль ведения гонки Фрума. Не думаю, что Крис много его использует, так же, как и другие. Можно и убрать измерители мощности из гонки, но это мало что изменит».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Том Дюмулин Tom Dumoulin Sunweb Тур де Франс Джиро д'Италия

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Александр

    FEL1X

    Сегодня, 09:44 | Регистрация: 7.06.2017

    На сколько он все-таки здравомыслящий гонщик и в плане ее ведения и касательно оценки своих сил и возможностей. Так же симпатично отношения Сан Веба к воле гонщика и его интересам, никакого противоречия не видно, нет диктатуры из разряда "2 грандтура" на примере с Усуе и вымотавшегося Кинтаны.

  2. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 13:13 | Регистрация: 17.05.2015

    А в чем какое-то ОСОБОЕ здравомыслие ? В том, что ждет - будут на ГТ подходящие разделки или нет - и только после этого примет решение об участии? Нормальный расчет, вот и все...

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Реклама

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2017

Ближайшие старты

10 - 15 октября 2017

Тур Турции

19 - 24 октября 2017

Тур Гуанси


ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2017?

Комментарии

  • Адриен
    Том Дюмулин: «Если маршрут Тур ... (2)
    Адриен-Фото

    А в чем какое-то ОСОБОЕ здравомыслие ? В том, что ждет - будут на ГТ подходящие разделки или нет - и только после этого примет решение об участии? Нормальный расчет, вот и все...

  • FEL1X
    Том Дюмулин: «Если маршрут Тур ... (2)
    FEL1X-Фото

    На сколько он все-таки здравомыслящий гонщик и в плане ее ведения и касательно оценки своих сил и возможностей. Так же симпатично отношения Сан Веба к воле гонщика и его интересам, никакого противоречия не видно, нет диктатуры из разряда "2 грандтура" на примере с Усуе и вымотавшегося Кинтаны.

  • RexDroid
    Тур Турции-2017. Этап 3 (3)
    RexDroid-Фото
    Борьба упорнейшая) После 3-х этапов первые 33 гонца в 33 секундах помещаются.
  • kwwk
    Тур Турции-2017. Этап 3 (3)
    kwwk-Фото

    Sam Bennett совсем злой стал, все для себя)).

  • Yuriy 17
    Тур Турции-2017. Этап 3 (3)
    Yuriy 17-Фото

    Смотрел все три финиша на этом туре.

    Беннет выигрывает в одни ворота за явным преимуществом.

     

  • Yuriy 17
    Команда Trek-Segafredo заинтер ... (2)
    Yuriy 17-Фото

    Подписать с 2019 Томаса?

    Любят менеджеры Трека возрастных гонщиков с громким именем.

    Только побед это мало приносит.

     

  • RVL
    Команда Trek-Segafredo заинтер ... (2)
    RVL-Фото

    Что бы бороться за приличные места на ГТ , к Пантано и Моллеме в команду надо 3, а лучше 4 Томаса.  

  • Адриен
    Тур Турции-2017. Этап 2 (3)
    Адриен-Фото

    А ведь действительно, кроме комментария комментатора комментировать на этой гонке нечего ...

  • Berdok
    Трансферные новости пелотона-2 ... (78)
    Berdok-Фото
    а зачем им личности?
    там нужны роботы
  • allb46
    Петер Саган начнёт сезон 2018 ... (3)
    allb46-Фото

    Пете Хорош!!! Монреаль, Норвегия, какой он всё таки молодец, видно прошла черная полоса, а скоро Кети родит их первенца, я думаю настроение у него будет хорошее, как раз для побед.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

13 октября

Carlos Betancur (Movistar Team)

Patrick Konrad (Bora-hansgrohe)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
10 Контадор А. (Esp) (TFS) 1987

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Октябрь 2017 (51)
Сентябрь 2017 (169)
Август 2017 (230)
Июль 2017 (185)
Июнь 2017 (177)
Май 2017 (217)