Том Дюмулин: «Если маршрут Тур де Франс-2018 мне не подойдёт, зачем мне туда ехать»

Том Дюмулин ждёт презентации маршрутов 2018 года Джиро д’Италия и Тур де Франс

26-летний голландский гонщик команды Sunweb Том Дюмулин (Tom Dumoulin) решит вопрос о том, будет ли стартовать на Тур де Франс-2018 в качестве претендента на борьбу за генеральную классификацию, только после презентации маршрутов французского и итальянского Гран-туров. Об этом он сказал в интервью La Gazzetta dello Sport.

Маршрут Тур де Франс-2018 будет представлен в Париже 17 октября, а маршрут Джиро д’Италия-2018 станет известен 29 ноября.

В этом сезоне Том Дюмулин впервые в карьере стал победителем Гран-тура, выиграв Джиро д’Италия-2017. Он не стал бороться за победу ещё на одном Гран-туре сезона, так как предпочёл посвятить себя подготовке к чемпионату мира в Бергене, где выиграл золотую медаль в разделке.

С 2012 года Том Дюмулин проехал полностью 4 Гран-тура, из них два – это Тур де Франс. Голландский гонщик сказал, что не отказывается от идеи проехать два Гран-тура за сезон.

Том Дюмулин: «Я ничего не решил, всё зависит от маршрута. Я уже боролся за общий зачёт на Вуэльте Испании и Джиро, но не на Тур де Франс. Если маршрут Тура не будет мне подходить, то зачем мне туда ехать и бороться за генеральную классификацию? Мне нравится Джиро д’Италия, я бы хотел вернуться на эту гонку.

Многие гонщики едут два Гран-тура в сезоне. Нибали нацеливался и на Джиро д’Италия и на Вуэльту Испании, и дважды финишировал на подиуме, так что у него два великолепных результата. Я тоже попробую сделать это, но пока не знаю, когда».

На вопрос журналистов, что он думает по поводу слов Альберто Контадора о чрезмерном увлечении гонщиков пелотона показателями измерителя мощности во время гонки, Том Дюмулин ответил: «У меня такой проблемы нет, потому что использую его только в разделках. Остальные гонки еду по своим ощущениям. Но должен подчеркнуть, что это только моё мнение. Контадор переоценивает влияние измерителя мощности, например, на стиль ведения гонки Фрума. Не думаю, что Крис много его использует, так же, как и другие. Можно и убрать измерители мощности из гонки, но это мало что изменит».