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Том Дюмулин: «Если не поеду Тур де Франс в этом году, то обязательно проеду позже»

Том Дюмулин может принять участие в Тур де Франс-2018

 

 

  Том Дюмулин, ставший призёром Джиро д’Италия-2018, с большой долей вероятности стартует на Тур де Франс-2018. Капитан команды Sunweb уклончиво отвечает на вопросы журналистов по поводу своего участия во французском Гран-туре, но издание De Telegraaf сообщает, что имя Дюмулина уже есть в предварительном стартовом составе.

 

Том Дюмулин: «Если не поеду Тур де Франс в этом году, то обязательно проеду позже»

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

 

 

  В последний раз Том Дюмулин проехал итальянский и французский Гран-туры в одном сезоне в 2016 году, тогда он выиграл этап на Джиро д’Италия и два этапа на Тур де Франс, но затем сошёл с Большой Петли.

 

  Том Дюмулин: «В прошлом году после победы на Джиро д’Италия я продолжал ехать на адреналине, но затем через две недели усталость накрыла меня на Туре Швейцарии. А сейчас я заметил, что уже устал гораздо сильнее, чем в прошлом году.

 

  Мы уже приняли решение, скоро услышите его в течение этой недели. Тур де Франс – гонка, которая делает меня счастливым. У меня впереди ещё есть несколько лет, так что если не поеду Тур де Франс в этом году, то обязательно проеду позже».

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Теги к статье: Том Дюмулин Tom Dumoulin Sunweb Тур де Франс Tour de France Гран-тур Тур де Франс-2018

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 18:48 | Регистрация: 30.06.2017

    Честно, я после Джиро зауважал сильно Тома и болел за него на 19-20 этапах. Он хороший, скромный парень и с чувством юмора. И буду сильно болеть на туре, если он поедет.Заслуживает победу во Франции и может взять ее....если звезды сойдутся.А усердия ему не отнимать. Удачи Том. Порви Фрума.

    1. Camel

      Вчера, 20:32 | Регистрация: 29.01.2017

      Вы немножко похожи на мальчика, бьющего кулачками друг о друга. И которые бачки подбирают.

  2. Имя: Николай

    Николай Степаныч

    Вчера, 18:54 | Регистрация: 17.07.2014

    Заехать на подиум Тура после Джиро будет чем-то невероятным. Но все равно очень хочу поболеть за Тома на Туре.

  3. Имя: Анна П.

    Anna P.

    Вчера, 19:18 | Регистрация: 25.06.2016

    Второе место на гранд-туре - это очень почетно, а при сложившейся ситуации с провалами и сходами сильных гонщиков тем более. Он говорил в интервью, что маршрут для него был сложнее, чем в 2017.

    По-моему, одни едут благодаря, другие - вопреки.

    Том едет вопреки - сложение не горняцкре, помошников мало, со здоровьем не ах - а он едет. Том, ты не второй, ты почти первый!

    Надеюсь, ты возьмешь свой Тур...когда-то... 

  4. Имя: Veloster

    veloster

    Вчера, 19:55 | Регистрация: 4.01.2018

    Может быть ему реальней ехать в этому году Вуэльту? Там и конкуренция будет попроще. На Туре в этому году желающих (и самое главное - свежих) хоть отбавляй.

  5. Имя: Vadim

    vvr

    Вчера, 20:47 | Регистрация: 19.11.2010

    откладывать нельзя, иначе ж..а

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Criterium du Dauphine

9 - 17 июня 2018

Tour de Suisse

7 - 29 июля 2018

Tour de France


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Комментарии

  • Николай Степаныч
    Критериум Дофине-2018. Этап 1 (19)
    Николай Степаныч-Фото

    Кто такой этот Кожатаев, что ему посвящено столько сообщений в этой ветке? Победитель ЧМ по юниорам/андерам, может, Тур де л'Авенир выигрывал или молодежную Джиро? Поделитесь, видно какой-то особенный парень, что ему столько внимания? На Сайклингньюз, наверное, в комментариях во всю обсуждают... пойду пояитаю.

  • Николай Степаныч
    Сюрприз от организаторов Тур д ... (38)
    Николай Степаныч-Фото

    Может, здесь не очень детально написано, но очевидно же, что это никакая не гонка преследования, а просто старт по решетке как в автоспорте или масс-старты в лыжах и старт в нескольких шруппах на марафонах. Только и всего. Лидеров от второй группы будет отделять пара десятков метров - ничего особенного, на самом деле, просто организаторы заранее анонсировали порядок.

     

    Единственное серьезное отличие: нет нейтральной зоны и привидегии стартовать впереди не у обладателей маек, а строго по порядке генерала.

  • Kozhatayeva
    Критериум Дофине-2018. Этап 1 (19)
    Kozhatayeva-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Да еще, а почему наши ребята должны возить бачки им? А почему они не возят нашим?Вас это устраивает? Нас нет. Если вас это устраивает, то это клиника.

    Тогда так.Какая конкретно была поставлена задача Бахтияру Кожатаеву в прологе Критериума? Если вы говорите о строгости выполнения задач тренеров спорсменом. Занять 151 место из 154 х? Да, видимо он ее выполнил на все сто. Респект тогда ему передайте от болельщиков.
  • Zhanzhak
    Критериум Дофине-2018. Этап 1 (19)
    Zhanzhak-Фото
    Все правильно! Я тоже за то, что надо поддерживать. Им есть от кого нахлобучку получать, и уж точно это не от нас должно исходить! Есть вещи о которых мы не знаем, что происходит в командных автобусах, там должно и оставаться! Не переживайте, предавайте привет Бахтияру и маленькому Маю! Все победы ещё в перейди! Берегите мужа!
  • Kozhatayeva
    Критериум Дофине-2018. Этап 1 (19)
    Kozhatayeva-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Никто не обзывается на Бахтияра.А критику никто пока еще не отменял и не имеет право это отнять у болельщиков.Как им, так другим не видно, что хорошо,а что плохо.Критика бывает полезной для спортсмена , если он к ним прислушивается. Хуже было бы Бахтияру если ему пели сладострастные дифирамбы.Вот это нездорово.Я думаю если вы прочитали отзывы болельщиков о нем и передадите ему все наши комментарии о нем,он подумает и включится, чтобы оправдать надежды поклонников команд бывшего советского пространства и в частности команды Астана.Вы пишете, что у каждого из наших ребят есть лидер на кого они работают.Вы правы, у всех разные задачи, одни бачки привозят, другие куют победы. Но я думаю, что ни у одного из таких подвозящих ребят не было бы чуть чуть собственных амбиций на собственные победы. Я на сто процентов прав. Но если нет амбиций на победы , если настроен только на подвоз бачков лидерам, то этот спортсмен обречен как личность, как боец. Нужно еще не забывать о собственной стране, о ее престиже в мире велоспорта. Вспомнить даже Винокурова, того страшного падения на туре и обьявления о прекращении спортивной карьеры после тяжелейших травм...и возвращении только из за того, что не хватало рейтинговых очков для попадания сборной Казахстана на олимпиаду. Вот пример мужества и чести спортсмена думающий о собственной стране . Все мы недавно видели подвиг Тибо Пино, который ехал этап с температурой, но скрипя зубами доехал до финиша, после которого в обморочном состоянии увезли на скорой в госпиталь. Вот пример отчаянного спортсмена, его невероятного подвига.О нем писал весь спортивный мир. Я думаю Бахтияру нужно осмыслить свой спортивный путь, собраться с духом и показать достойные результаты , а не плестись в хвосте пелотона от гонки к гонке...доезжая его, на лишь бы уложиться в лимит времени. Если это он поймет, то все болельщики будут только рады. А если нет, то пусть уступит место другим молодым талантам, которые будут рвать и метать, чтобы показать свои устремления на будущие победы. Только без обид. Поверьте, никто не хочет болеть за чужих, даже если он Нибали или Лопес, если у нас есть Винокуровы, Закарины, Кириенки.


    На ваш вопрос я тоже отвечу по поводу собственных амбиций . Если вы следите внимательно за всеми гонками и слушаете голос комментатора Сергея Курдюкова , который каждую гонку рассказывает и разжёвывает так , что даже человек не из спорта всё поймёт как надо . Насчёт задач в гонке они поставлены чётко , гонщики не имеют право сделать то что вы говорите , у них у каждого гонщика стоит четко своя задача , ещё расписанная до гонки , и каждый знает что должен делать на определённой гонке . Это командный вид спорта ! Они не едут каждый сам за себя , они едут за команду . И если побеждает один из них празднует вся команда которая правильно выполнила свои задачи , это целая схема и подготовка плана по гонке , а не импровизация . Возможна импровизация в том случае если с лидером гонки например произошёл прокол колеса . Если бы каждый ехал как хотел на свой результат , не нужна бы было создавать целые команды . И представьте себе каждый гонщик надеется и верит в свою собственную победу и надеется что когда либо будет шанс проехать лидером на одной из гонок , или получится импровизация на важной гонке . Нет гонщика который едет просто так как вы выразились , у гонщиков в крови побеждать , ради этого они все и тренируются. Надеюсь объяснила доступно вашему пониманию .
  • sstasuk
    Критериум Дофине-2018. Этап 1 (19)
    sstasuk-Фото

    Да, много видел и читал тут, но родственники еще не регились защищать своих. Лучше расскажите нам какая программа гонок у Бахтияра, и какие цели на сезон. Диванные критики были, есть, и будут есть пока другие работают, забейте.

  • Kozhatayeva
    Критериум Дофине-2018. Этап 1 (19)
    Kozhatayeva-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Да еще, а почему наши ребята должны возить бачки им? А почему они не возят нашим?Вас это устраивает? Нас нет. Если вас это устраивает, то это клиника.

    Тогда так.Какая конкретно была поставлена задача Бахтияру Кожатаеву в прологе Критериума? Если вы говорите о строгости выполнения задач тренеров спорсменом. Занять 151 место из 154 х? Да, видимо он ее выполнил на все сто. Респект тогда ему передайте от болельщиков.

     

    Я просто скопировала свой комментарий под комментариями Пролога , здесь вам ваш ответ на ответ по Прологу .

     Всем привет ! Если уж вы ребята комментируете то будьте с собой честны смотрели ли вы все гонки или нет , ответьте на свой вопрос . Если в каждом интервью говорят об Кожатаеве как вы думаете почему ? Просто за красивые глаза в проф спорте ничего не делается, только за дело . Если говорят значит есть за что . Если вы видели Джиро где Кожатаев помог Нибали чем смог , вы молодцы . Но были и другие гонки , был у него Тур де Франс 2017 где он уезжал в отрыв очень часто и не два три этапа а намного больше , вы точно смотрите все гонки ?! Что касается этого пролога прежде чем критиковать спросили бы у него как дела , поддержали бы , вы же их поддержка , или для чего вы здесь собрались ! Кожатаев провёл сбор на высоте с командой, приехал домой на один день , и уехал за 2 дня на гонку Дофине . Так получилось в аэропорту был беспредел , и он потерял свой рейс , потерял день , и сумка до сих с его вещами летает по миру . Он тоже человек и сильно расстроился , что он готовился на высоте , дома не побыл уехал на гонку чтоб показать хороший результат, но авиакомпании преподнесли сюрприз . Вот читаю я Вас и мне вас всех жалко . Судя по вашим комментариям только и желаете зла своим же соотечественникам , то Кожатаеву , то Чернецкому . Нет бы порадовались что кто что из наших заслуженно ездит под Кз флагом! Ребята будьте добрее , мира вам и добра . И пусть всё у вас будет хорошо , дорога это опасно ! Сегодня Кожатаев ещё и упал , спасибо вам за поддержку .

     

     

  • Gottliche_Recht
    Наиро Кинтана: «Мы сплочённая ... (18)
    Gottliche_Recht-Фото
    Искренне надеюсь, что это неправда. Надеюсь, Тур покажет, что у него есть еще порох в пороховницах.
  • Astanaforever
    Сюрприз от организаторов Тур д ... (38)
    Astanaforever-Фото
    Сейчас команды будут срочно пересматривать составы. А это ломка всего подготовочного сезона для индивидуалов и генеральщиков. Задумка опять заточена под Скай и конкретно против Мувиков. Ежу понятно. Фрум уставший, а Ланда, Вальверде с Кинтаной свежи как ландыши. Из троих никто даже не поехал Критериум. Британское лобби доминирует в велоспорте.
  • Astanaforever
    Критериум Дофине-2018. Этап 1 (19)
    Astanaforever-Фото
    Да еще, а почему наши ребята должны возить бачки им? А почему они не возят нашим? Вас это устраивает? Нас нет. Если вас это устраивает, то это клиника.

    Тогда так.Какая конкретно была поставлена задача Бахтияру Кожатаеву в прологе Критериума? Если вы говорите о строгости выполнения задач тренеров спорсменом. Занять 151 место из 154 х? Да, видимо он ее выполнил на все сто. Респект тогда ему передайте от болельщиков.

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2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1682
3 Йейтс С. (GBr) (MTS) 1472
4 Вивиани Э. (Ita) (QST) 1397
5 Терпстра Н. (Ned) (QST) 1297
6 Роглич П. (Slo) (TLJ) 1211
7 Фрум К. (GBr) (SKY) 1205
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 1198
9 Вальгрен М. (Den) (AST) 1195
10 Берналь Э. (Col) (SKY) 1063

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