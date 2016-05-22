Том Дюмулин пропускает чемпионат Нидерландов ради тренировочного лагеря на высоте

Том Дюмулин не будет защищать титул чемпиона Нидерландов в разделке в 2018 году

Трёхкратный чемпион Нидерландов в разделке, действующий чемпион мира в разделке, Том Дюмулин впервые с 2012 года не примет участие в домашнем чемпионате, где должен был защищать свой титул.

Дюмулин становился чемпионом Нидерландов в индивидуальной гонке на время в 2014, 2016 и 2017 годах.

Завершив Джиро д’Италия-2018 на второй ступени подиума, 27-летний нидерландский гонщик команды Sunweb принял решение проехать в один сезон два Гран-тура подряд и стартовать на Тур де Франс-2018.

Готовясь к французскому Гран-туру, вместо традиционного участия в чемпионате своей страны Том Дюмулин отправился в тренировочный лагерь на высоте, где пробудет до 27 июня. В этот же день пройдёт индивидуальная гонка на время чемпионата Нидерландов.