Том Дюмулин отказывается от участия в Тур де Франс-2019

Том Дюмулин не будет стартовать на Тур де Франс-2019

Капитан команды Sunweb Том Дюмулин не сможет принять участие в Тур де Франс-2019. 28-летний нидерландский гонщик, ставший в прошлом году призёром французского Гран-тура, объявил, что не успеет полностью восстановиться после травмы колена к старту Тур де Франс-2019. Том Дюмулин травмировал колено, упав на Джиро д’Италия-2019, а недавно ему была проведена операция по удалению осколка гравия, вызывавшего воспаление колена.

Том Дюмулин: «Весь прошлый месяц был для меня в целом невероятно тяжёлым из-за проблем с восстановлением после травмы колена. После того, что случилось на Джиро, мне очень хотелось стартовать на Тур де Франс. Но на этой неделе я осознал, что мне просто нереально выйти вовремя на необходимый уровень. Я очень старался, но вынужден прислушаться к своему телу и освободить себя от преследования нереальной цели».

Врач команды Sunweb Анко Буленс: «Том жаждал вовремя подготовиться к Туру, старался изо всех сил, но сейчас понял, что это просто невозможно. Мы считали, что отдых, восстановление и постепенное возвращение в гонки ему помогут, но, как и в каждом процессе выздоровления, у него возникли проблемы. И время больше не на нашей стороне. Поэтому считаю правильным решение дать Тому возможность полностью восстановиться. Несмотря на его сильную волю и решимость проехать Тур де Франс-2019, лучше отказаться от участия в гонке в пользу оптимального процесса восстановления».