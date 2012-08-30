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Том Дюмулин отказывается от участия в Тур де Франс-2019

Том Дюмулин не будет стартовать на Тур де Франс-2019 

 

 

  Капитан команды Sunweb Том Дюмулин не сможет принять участие в Тур де Франс-2019. 28-летний нидерландский гонщик, ставший в прошлом году призёром французского Гран-тура, объявил, что не успеет полностью восстановиться после травмы колена к старту Тур де Франс-2019. Том Дюмулин травмировал колено, упав на Джиро д’Италия-2019, а недавно ему была проведена операция по удалению осколка гравия, вызывавшего воспаление колена.

 

 

  Том Дюмулин: «Весь прошлый месяц был для меня в целом невероятно тяжёлым из-за проблем с восстановлением после травмы колена. После того, что случилось на Джиро, мне очень хотелось стартовать на Тур де Франс. Но на этой неделе я осознал, что мне просто нереально выйти вовремя на необходимый уровень. Я очень старался, но вынужден прислушаться к своему телу и освободить себя от преследования нереальной цели».

 

  Врач команды Sunweb Анко Буленс: «Том жаждал вовремя подготовиться к Туру, старался изо всех сил, но сейчас понял, что это просто невозможно. Мы считали, что отдых, восстановление и постепенное возвращение в гонки ему помогут, но, как и в каждом процессе выздоровления, у него возникли проблемы. И время больше не на нашей стороне. Поэтому считаю правильным решение дать Тому возможность полностью восстановиться. Несмотря на его сильную волю и решимость  проехать Тур де Франс-2019, лучше отказаться от участия в гонке в пользу оптимального процесса восстановления».

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Теги к статье: Том Дюмулин Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

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  1. RVL

    Вчера, 19:36 | Регистрация: 30.08.2012

    еще один шанс для андердогов

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 20:15 | Регистрация: 30.06.2017

    Неуверенность в себе порождает страх проигрыша. Так глядишь все фавориты сольютсятс тура по одному.

  3. Имя: SportSpirit

    SportSpirit

    Вчера, 20:16 | Регистрация: 4.05.2019

    К сожалению, это было предсказуемо. 

     

    Последовательности в восстановлении именно колена можно поучиться у Жильбера после TDF-2018. Еще пример: Вальведе сейчас, хоть травма и другая. Точная диагностика и мед.вмешательство, необходимое время покоя, грамотный тренировочный план.  

     

    У Дюмолана и его команды было ровно 2 месяца после Джиро до Тура, но они его потратили как-то хаотично)

  4. Имя: Артём

    Arciv

    Вчера, 20:30 | Регистрация: 15.04.2018

    Короче Тур Берналь возьмёт

  5. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 00:57 | Регистрация: 4.07.2013

    Что ж, видимо, уже не судьба стать "Большим Чемпионом".
    Так бывает в спорте...



    Цитата: SportSpirit
    У Дюмолана и его команды было ровно 2 месяца после Джиро до Тура, но они его потратили как-то хаотично)


    Какую-то хрень вы написали, уж простите за сленг.. 

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Ближайшие старты

15 - 23 июня 2019

Tour de Suisse

6 - 28 июля 2019

Tour de France

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Понравилась ли вам Джиро д'Италия-2019?

Комментарии

  • VeloVelo
    Герант Томас сошёл с Тура Швей ... (56)
    VeloVelo-Фото
    Понял ))
  • VeloVelo
    Том Дюмулин отказывается от уч ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Что ж, видимо, уже не судьба стать "Большим Чемпионом".
    Так бывает в спорте...



    Цитата: SportSpirit
    У Дюмолана и его команды было ровно 2 месяца после Джиро до Тура, но они его потратили как-то хаотично)


    Какую-то хрень вы написали, уж простите за сленг.. 

  • M-07
    Тур Швейцарии-2019. Этап 6 (13)
    M-07-Фото

    Пока записей этого этапа нигде не найти, так как трансляций не было на Евроспорте и Матче, но Матч Арена покажет запись ночью в 1:35 и утром в 7:55 по Москве, после чего и должны появиться записи этапа. Придётся ждать утра. Я сам не нашёл трансляций прямого эфира, поэтому жду, пока появится повтор где-нибудь. А пока результаты приходится пролистывать.

  • Адриен
    Тур Швейцарии-2019. Этап 6 (13)
    Адриен-Фото
    Комментарии Кожевниковой надо воспринимать как АТТРАКЦИОН, отдельное от самих событий, происходящих в гонке, ШОУ. Человек ТАК умудряется употреблять явно неизвестные ей понятия и выражения, что невольно вспоминается персонаж Ильфа и Петрова, помните - "Волны перекатывались через мол и падали вниз стремительным домкратом..."
  • GTX
    Тур Швейцарии-2019. Этап 6 (13)
    GTX-Фото
    Цитата: З.О.Ж
    Где можно повтор посмотреть??
    В гугле tiz cycling, на английском правда, но после рассуждений Кожевниковой об высоких материях велоспорта, не зная что Меркса звать Эдди, а не Фредди и т. п., то все очень даже гуд
  • З.О.Ж
    Тур Швейцарии-2019. Этап 6 (13)
    З.О.Ж-Фото
    Где можно повтор посмотреть??
  • Arciv
    Том Дюмулин отказывается от уч ... (5)
    Arciv-Фото
    Короче Тур Берналь возьмёт
  • kwwk
    Тур Швейцарии-2019. Этап 6 (13)
    kwwk-Фото

    Господа, если не тяжело, то бросте ссылку для просмотра завтрашнего этапа. Спасибо.

  • Arciv
    ZLM Tour-2019. Этап 1 (4)
    Arciv-Фото
    Дилан продолжает погоню за Алафилипом. Ну а Киттелю всё равно найдётся место. Джиро, Вуэльта. Плюс такие гонки,как Тур Швейцарии. Календарь большой
  • Arciv
    Тур Швейцарии-2019. Этап 6 (13)
    Arciv-Фото
    Толук мололец. Очередная победа Джамбо)

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5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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