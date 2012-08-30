Том Дюмулин отказывается от участия в Тур де Франс-2019

- Категория:
- VeloRACE / Tour de France |
- Дата:
- Вчера, 19:28
Том Дюмулин не будет стартовать на Тур де Франс-2019
Капитан команды Sunweb Том Дюмулин не сможет принять участие в Тур де Франс-2019. 28-летний нидерландский гонщик, ставший в прошлом году призёром французского Гран-тура, объявил, что не успеет полностью восстановиться после травмы колена к старту Тур де Франс-2019. Том Дюмулин травмировал колено, упав на Джиро д’Италия-2019, а недавно ему была проведена операция по удалению осколка гравия, вызывавшего воспаление колена.
Том Дюмулин: «Весь прошлый месяц был для меня в целом невероятно тяжёлым из-за проблем с восстановлением после травмы колена. После того, что случилось на Джиро, мне очень хотелось стартовать на Тур де Франс. Но на этой неделе я осознал, что мне просто нереально выйти вовремя на необходимый уровень. Я очень старался, но вынужден прислушаться к своему телу и освободить себя от преследования нереальной цели».
Врач команды Sunweb Анко Буленс: «Том жаждал вовремя подготовиться к Туру, старался изо всех сил, но сейчас понял, что это просто невозможно. Мы считали, что отдых, восстановление и постепенное возвращение в гонки ему помогут, но, как и в каждом процессе выздоровления, у него возникли проблемы. И время больше не на нашей стороне. Поэтому считаю правильным решение дать Тому возможность полностью восстановиться. Несмотря на его сильную волю и решимость проехать Тур де Франс-2019, лучше отказаться от участия в гонке в пользу оптимального процесса восстановления».
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