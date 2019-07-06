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Тиджей ван Гардерен финишировал на 7-м этапе Тур де Франс-2019 после падения

Тиджей Ван Гардерен упал на 7-м этапе Тур де Франс-2019

 

 

  На самом протяжённом, 7-м этапе Тур де Франс-2019, 30-летний американский гонщик команды EF Education First Тиджей ван Гардерен упал в самом начале дистанции, через 7 км после старта. Несмотря на сильный удар и разбитое лицо, он продолжил гонку и финишировал на этапе. Но команда EF Education First не уверена, сможет ли он продолжить гонку.

 

 

 

 

   Джонатан Воутерс, генеральный менеджер команды EF Education First: «Мы знаем, что он врезался в центральный разделитель со столбиком в начале этапа. Ничего приятного в столкновении с бетонным столбом нет. Мы ещё точно не знаем, какие у него травмы. Его больше всего беспокоил большой палец руки, но видно, что и лицо тоже сильно пострадало. Сотрясения у него нет, это мы знаем точно. Но он очень сильно поранился. Ещё надо определить, нет ли перелома руки. Тиджей выпал из пелотона всего лишь за пять километров до финиша. Это больше, чем мы от него ожидали, он очень хорошо вытерпел».

 

  Саймон Кларк: «Сегодня Тиджей упал очень неудачно. Это немного изменило нашу тактику. Мы выделили одного из наших гонщиков, чтобы он всё время находился рядом с ним. У нас достаточно людей, чтобы и помогать Тиджею, и приглядывать за Риго в финале. Так что в этом плане мы не волновались».

 

  Майкл Вудс: «Смотреть, как Тиджей ехал, было тяжело, но в то же время придавало сил. Этот парень так много тренируется, работает, а потом после такого падения борется 230 км, едет в таком состоянии. Я постоянно думал о нём во время этапа, особенно потому, что он мой сосед по комнате».

 

Результаты 7 этапа Тур де Франс-2019

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Теги к статье: Тиджей ван Гардерен Tejay van Garderen Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

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Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2019?

Комментарии

  • Oha
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (4)
    Oha-Фото
    Цитата: ayahuasca
    Вангую отрыв!
    Да хотелось бы! До дня отдыха ещё 3 холмистых этапа - насобирать по чуть-чуть очков могут все. Во всех номинациях очень плотно пока и это радует.
  • Oha
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (7)
    Oha-Фото
    Цитата: Николай Н.
    Такие длинные равнинные этапы скучные. Можно смотреть последних 10км. Саган уверено набирает очки.
    Великолепный этап! Стремительный и яркий, как положено в командной разделке. Только мне не понятно, зачем организаторы сделали подъезд от старта до нулевого километра аж 200 км? ? Сам 30ти километровый этап то был ух! Да? А если серьезно, то транзитный этап как бы отдых. Хоть и 230 км, но спокойно и вместе. Спринтеры покрутили конечно. Но этап больше для петли по стране - праздник для региона, картинка для СМИ, замануха для туристов. Дороги опять же подлатали. Думаю всем в пелотоне было не скучно. Кто-то отдохнул, кто-то потратился - на то и гранд тур.

    Цитата: GTX
    74,1 км/ч максимальная скорость на финише у Груневегена!
    Спасибо за цифры! Посмотрел повтор замедленно - Калеб Юэн проспал рывок Груневегена. На последних 80 метрах смог отыграть 3 корпуса велосипеда, опередил и Петера, и Дилана. Не хватило метров 5. Мне кажется у Юэна в рывке скорость была даже немного выше чем у Груневегена. Саган, кстати, тоже проспал, но меньше. Тем невероятнее 2 место Юэна!! Мне кажется именно Юэн сейчас в лучшей форме. Хотя победы желаю Сагану.
  • Still
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (4)
    Still-Фото
    Интересный этап, походит на Льеж. Может взять кто угодно от Вальверде и Алафилиппа до Мэттьюса.
  • ayahuasca
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (4)
    ayahuasca-Фото

    Вангую отрыв!

  • Николай Н.
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (4)
    Николай Н.-Фото

    Этап для Алафилипо, он может снова надеть майку лидера. И Саган выдержит такие горки.

  • SportSpirit
    Герант Томас, Наиро Кинтана, М ... (4)
    SportSpirit-Фото

    Пино опять "немного волновался". Очень импонирует своим неравнодушием, экспрессией и борьбой за каждое место на каждом этапе (даже когда порой полученный результат не стоит затраченных усилий, вспоминая Джиро-2018).

     

    Продолжаю топить за него) 

  • SportSpirit
    Джулио Чикконе – обладатель жё ... (3)
    SportSpirit-Фото

    "Мечты сбываются, если над их достижением долго и упорно работать". (с) В случае с Джулио даже не очень долго. Красавчик! 

  • Arciv
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (7)
    Arciv-Фото
    Дилан молодец,третий год подряд с победой на туре. Боялся уже,что после падения на первом этапе угаснет. И третья победа Джамбо на этом туре))
  • sixpack
    Тур Австрии-2019. Этап 6 (4)
    sixpack-Фото

    но какой подъем... 1200 набора со средним градиентом 13%. Смотреть тошно. Власов крут, победа на такой горе - это что-то. надеюсь, он достойно выступит в Польше. 

  • Николай Н.
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (7)
    Николай Н.-Фото

    Такие длинные равнинные этапы скучные. Можно смотреть последних 10км. Саган уверено набирает очки.

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
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