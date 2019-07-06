Тиджей ван Гардерен финишировал на 7-м этапе Тур де Франс-2019 после падения

Тиджей Ван Гардерен упал на 7-м этапе Тур де Франс-2019

На самом протяжённом, 7-м этапе Тур де Франс-2019, 30-летний американский гонщик команды EF Education First Тиджей ван Гардерен упал в самом начале дистанции, через 7 км после старта. Несмотря на сильный удар и разбитое лицо, он продолжил гонку и финишировал на этапе. Но команда EF Education First не уверена, сможет ли он продолжить гонку.

Джонатан Воутерс, генеральный менеджер команды EF Education First: «Мы знаем, что он врезался в центральный разделитель со столбиком в начале этапа. Ничего приятного в столкновении с бетонным столбом нет. Мы ещё точно не знаем, какие у него травмы. Его больше всего беспокоил большой палец руки, но видно, что и лицо тоже сильно пострадало. Сотрясения у него нет, это мы знаем точно. Но он очень сильно поранился. Ещё надо определить, нет ли перелома руки. Тиджей выпал из пелотона всего лишь за пять километров до финиша. Это больше, чем мы от него ожидали, он очень хорошо вытерпел».

Саймон Кларк: «Сегодня Тиджей упал очень неудачно. Это немного изменило нашу тактику. Мы выделили одного из наших гонщиков, чтобы он всё время находился рядом с ним. У нас достаточно людей, чтобы и помогать Тиджею, и приглядывать за Риго в финале. Так что в этом плане мы не волновались».

Майкл Вудс: «Смотреть, как Тиджей ехал, было тяжело, но в то же время придавало сил. Этот парень так много тренируется, работает, а потом после такого падения борется 230 км, едет в таком состоянии. Я постоянно думал о нём во время этапа, особенно потому, что он мой сосед по комнате».