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Эган Берналь о маршруте Тур де Франс-2020

Эган Берналь и Дэйв Брэйлсфорд о маршруте Тур де Франс-2020

 

 

  Победитель Тур де Франс-2019 Эган Берналь впервые после финиша на Елисейских Полях на 21-м этапе приехал в Париж на презентацию маршрута Большой Петли следующего года. 22-летний колумбийский гонщик признался, что разделка с финишем на вершине Ла-Планш-де-Бель-Фий даёт ему больше преимущества, чем плоские разделки недавних лет, и что он готов делить лидерство на Тур де Франс-2020.

 

Генеральный менеджер команды Ineos Дэйв Брэйлсфорд считает, что маршрут полностью подходит команде.

 

 

 

  Эган Берналь: «Возвращение в Париж – особенный для меня момент, и, думаю, он всегда будет особенным.

 

   Следующий Тур де Франс будет очень трудным. Без командной гонки на время и с одной разделкой, которая финиширует в подъём, считаю, Тур получится другим, таким, какой хотят видеть зрители. Думаю, атак на финальных подъёмах будет много, потому что горы будут не слишком крутыми, подъёмы не слишком протяжёнными.

 

  Мне немного выгоднее, что эта разделка не равнинная. Думаю, специалисты этой дисциплины тоже смогут на ней хорошо выступить, они знают, как ехать гонку на время даже с финишем в гору, потому что разделка остаётся разделкой. Но для меня лучше такая гонка на время.

 

Это хороший маршрут для сильных горняков.

 

  Сначала нам надо решить, поеду ли я Тур де Франс или нет. У нас есть очень сильные гонщики, которые могут выиграть Тур. Надо спокойно обговорить всё с командой, с Дэйвом, проанализировав маршрут.

 

  Мне бы хотелось вернуться на Тур в следующем году, но я также очень уважаю Джиро д’Италия и Вуэльту Испании. Посмотрим, какое решение примет команда. Конечно, я хочу вернуться как прошлый победитель Тур де Франс, было бы приятно стартовать с номером 1 на спине. Но в команде я не один.

Я не волнуюсь по поводу лидерства. В этом году я не был в гонке единственным капитаном, но выиграл. Я не принимаю решений, основываясь на страхе, что не буду лидером, потому что в итоге дорога всех расставляет по местам».

 

  Дэйв Брэйлсфорд генеральный менеджер команды Ineos: «Весь маршрут – это постоянный вызов. Подъёмы более рассредоточены, чем обычно, нет классически спланированных этапов в Альпах или Пиренеях. Должны быть сильные команды, сильные гонщики и сильная гонка. С нетерпением жду старта, думаю, это будет фантастично.

 

  Считаю, маршрут точно подходит нашей команде, особенно гонщикам, которые будут выполнять роль помощников. Надо собрать сильных универсалов, ребят, которые умеют проходить подъёмы и работать в голове, а этом одна из сильных сторон нашей команды. Конечно, у нас есть ребята, способные возглавить команду, у нас есть разные гонщики, которые смогут хорошо выступить на таком маршруте.

 

  Этот маршрут для универсалов. Не думаю, что такую гонку будет сложнее контролировать. Каждый год нам приходится решать ребус, не похожий на прошлые. Мы возьмёмся за это решение, разложим по полочкам и разберёмся во всём. Какой бы Гран-тур не был, у нас есть гонщики, способные закрыть все базы.

 

  Теперь остаётся подождать маршрут Джиро д’Италия, потом посмотрим на маршрут Вуэльты Испании, всё примем во внимание, проанализируем. Разработаем тактику, планы, и то, кто какие цели поставит в сезоне. Это приятная часть работы – как собирать мозаику. К концу ноября план будет разработан».

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Теги к статье: Эган Берналь Egan Bernal Тур де Франс Tour de France Гран-тур Тур де Франс-2020

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Комментарии

  • Astanaforever
    Жулиан Алафилипп: «Маршрут Тур ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Вот кто кто, а Жужу мне нравится. Серьезный чувак в плане побед на любой вкус. Надо в спринте, надо в разделке..на равнине в пригорок...даже в гору. Мастер-универсал.
  • Astanaforever
    Крис Фрум о маршруте Тур де Фр ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Он может взять тур, а что? Вона..Винокуров на туре 2011 так поломался..жуть. Похоже как Фрум, весь таз и бедро на шурупах было и пластинах. А на следующий год Олимпиаду в Лондоне в одну калитку взял. Характер и стремление к цели.. Как бы тяжелая травма стимулирует к победам, чтобы доказать всем, что рано списали. Увидим.
  • paziz
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (20)
    paziz-Фото
    Маршрут огонь, будет интересно.
  • Александра
    Микель Ланда завершил работу в ... (18)
    Александра-Фото

    Вот я тоже думаю, что Астана  - лучшая команда для Ланды. Но там сделали ставку на Ару, в итоге проиграли все. Гадать, конечно, смысла нет, но похоже, что это было очень недальновидно.

  • kwwk
    Эган Берналь: «Возможность рас ... (10)
    kwwk-Фото
    НУ у Инеос разброд и шатания не возможны, там политика партии превыше всего.
  • Astanaforever
    Адам Хансен продлил контракт с ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Взяли в команду только из за глубокого уважения к нему. Есть звезды, а есть просто пахари работяги. Так вот Адам вот такой пахарь. Молодец че сказать. ..
  • Shega
    Эган Берналь: «Возможность рас ... (10)
    Shega-Фото
    Восстанавливалась после травмы, как известно. Что не помешало им,"безголовым", однако, взять ТДФ) Ну... может быть, менее эффектно. Без их фирменного заезда на финиш практически в полном составе, когда остальные едва переводят дух) Расчет и железная дисциплина - великое дело!
  • BaTman
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (20)
    BaTman-Фото

     Жаль что мало разделок. Хотелось увидеть интересные сражения в разделке пока выступает Фрум, Герайнт. Роглич, Томас, Денис столько интересных личностей способных показать борьбу как на разделке так и в гору, а маршрут сугубо горный причём не самые высокие финиши. 

      Непонятно ??‍??

  • SSS
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (20)
    SSS-Фото
    Лопес-это днище на разделке. Из десятки вылетит на предпоследнем этапе!
  • uran
    Эган Берналь: «Возможность рас ... (10)
    uran-Фото
    Цитата: Ice
    Несколько сильных гонщиков?)))) У мувиков эта политика лишь раз успех принесла, а так все больше разброд и шатание - каждый одеяльце на себя, грегари путаются, кому помогать и устают намного больше, так как помогать приходится много и часто. Но с иерархией Инеоса таких проблем быть не должно, у дракона по-любому будет главная голова, которую остальные не будут кусать за шею при каждом удобном случае. 
    И кто же был "голова" на тдф 2019?

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4 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
5 Берналь Э. (Col) (INS) 2811
6 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2717
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