Эган Берналь о маршруте Тур де Франс-2020

Эган Берналь и Дэйв Брэйлсфорд о маршруте Тур де Франс-2020

Победитель Тур де Франс-2019 Эган Берналь впервые после финиша на Елисейских Полях на 21-м этапе приехал в Париж на презентацию маршрута Большой Петли следующего года. 22-летний колумбийский гонщик признался, что разделка с финишем на вершине Ла-Планш-де-Бель-Фий даёт ему больше преимущества, чем плоские разделки недавних лет, и что он готов делить лидерство на Тур де Франс-2020.

Генеральный менеджер команды Ineos Дэйв Брэйлсфорд считает, что маршрут полностью подходит команде.

Эган Берналь: «Возвращение в Париж – особенный для меня момент, и, думаю, он всегда будет особенным.

Следующий Тур де Франс будет очень трудным. Без командной гонки на время и с одной разделкой, которая финиширует в подъём, считаю, Тур получится другим, таким, какой хотят видеть зрители. Думаю, атак на финальных подъёмах будет много, потому что горы будут не слишком крутыми, подъёмы не слишком протяжёнными.

Мне немного выгоднее, что эта разделка не равнинная. Думаю, специалисты этой дисциплины тоже смогут на ней хорошо выступить, они знают, как ехать гонку на время даже с финишем в гору, потому что разделка остаётся разделкой. Но для меня лучше такая гонка на время.

Это хороший маршрут для сильных горняков.

Сначала нам надо решить, поеду ли я Тур де Франс или нет. У нас есть очень сильные гонщики, которые могут выиграть Тур. Надо спокойно обговорить всё с командой, с Дэйвом, проанализировав маршрут.

Мне бы хотелось вернуться на Тур в следующем году, но я также очень уважаю Джиро д’Италия и Вуэльту Испании. Посмотрим, какое решение примет команда. Конечно, я хочу вернуться как прошлый победитель Тур де Франс, было бы приятно стартовать с номером 1 на спине. Но в команде я не один.

Я не волнуюсь по поводу лидерства. В этом году я не был в гонке единственным капитаном, но выиграл. Я не принимаю решений, основываясь на страхе, что не буду лидером, потому что в итоге дорога всех расставляет по местам».

Дэйв Брэйлсфорд генеральный менеджер команды Ineos: «Весь маршрут – это постоянный вызов. Подъёмы более рассредоточены, чем обычно, нет классически спланированных этапов в Альпах или Пиренеях. Должны быть сильные команды, сильные гонщики и сильная гонка. С нетерпением жду старта, думаю, это будет фантастично.

Считаю, маршрут точно подходит нашей команде, особенно гонщикам, которые будут выполнять роль помощников. Надо собрать сильных универсалов, ребят, которые умеют проходить подъёмы и работать в голове, а этом одна из сильных сторон нашей команды. Конечно, у нас есть ребята, способные возглавить команду, у нас есть разные гонщики, которые смогут хорошо выступить на таком маршруте.

Этот маршрут для универсалов. Не думаю, что такую гонку будет сложнее контролировать. Каждый год нам приходится решать ребус, не похожий на прошлые. Мы возьмёмся за это решение, разложим по полочкам и разберёмся во всём. Какой бы Гран-тур не был, у нас есть гонщики, способные закрыть все базы.

Теперь остаётся подождать маршрут Джиро д’Италия, потом посмотрим на маршрут Вуэльты Испании, всё примем во внимание, проанализируем. Разработаем тактику, планы, и то, кто какие цели поставит в сезоне. Это приятная часть работы – как собирать мозаику. К концу ноября план будет разработан».