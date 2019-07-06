Герант Томас и Эган Берналь – в тройке общего зачёта перед первым днём отдыха на Тур де Франс-2019

Герант Томас и Эган Берналь – в тройке лучших генеральной классификации после 10 этапа Тур де Франс-2019

Перед первым днём отдыха, на 10 -м этапе Тур де Франс-2019 команда Ineos возглавила пелотон, и, работая вместе с командой Deceuninck-Quick Step, создала эшелоны, отсеяв несколько соперников по борьбе за генеральную классификацию. Люк Роу, Дилан ван Баарле, Джанни Москон и Михал Квятковски помогли своим капитанам Геранту Томасу и Эгану Берналю остаться впереди.

Шины Continental подтвердили свою надёжность, удержав капитанов команды Ineos на сложных круговых развязках и поворотах, уберегли от проколов в решающий момент гонки. Благодаря этому защищающий титул победителя Тур де Франс-2018 Герант Томас поднялся на вторую строчку общего зачёта, а его товарищ по команде, 22-летний колумбийский гонщик Эган Берналь надел белую майку лучшего молодого гонщика.

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway/Pauline Ballet/Thomas Maheux

Герант Томас: «Сегодня в итоге день сложился для нас отлично. Мы поехали чуть раньше, но условия были не совсем благоприятными. Команды EF и Quick Step тоже взвинтили скорость. так что нам только надо было быть наготове. Мы находились на идеальной позиции, когда произошёл разрыв пелотона. У нас было много ребят, чтобы проводить смены.

Они попытались закрыть просвет как можно быстрее, подошли близко, особенно на подъёме. Но так как у них не получилось догнать сразу, «резинка порвалась» и разрыв вновь увеличился, а мы выиграли немного времени.

Сейчас просвет комфортный, мы нанесли хороший удар в день, когда этого никто особенно не ожидал. Великолепно, что мы смогли выиграть полторы минуты из-за позиционной ошибки с их стороны».

Дилан ван Баарле: «Не только в горах можно выиграть время. У нас сильная команда на такие этапы как сегодня, что мы и доказали.

Возможно, команда EF взвинтила скорость в неправильный момент, а потом они рассыпались после того, как дали полный газ. И это сработало в нашу пользу. В самом начале было непонятно, кто отстал. Но когда стало ясно, что это важный разрыв, что позади такие ребята как Пино и Фульсанг, то все вложились в работу, чтобы добиться максимума.

Другие команды находились в той же ситуации, что и мы, они тоже старались оставить этих ребят позади, для них тоже так было лучше, поэтому все работали по полной».

Дэйв Брэйлсфорд, генеральный менеджер команды Ineos: «Довольно редко удаётся выиграть столько времени у целого пелотона генеральщиков не на горном финише и не в командной разделке. Не могу припомнить, когда прежде выигрывалось так много времени. Это круто.

Эган никогда до Париж-Ниццы не ехал гонку при боковых ветрах, так что, думаю, для него тогда это был отличный опыт. Он научился этому тогда, и использовал сегодня.

Герант умеет ехать гонку при боковом ветре как никто другой в мире. Конечно, когда в команде есть такие ребята как Люк Роу, Дилан ван Баарле, Михал Квятковскии, Джанни Москон, и когда они работают в голове, их сложно догнать».

Николя Порталь, спортивный директор команды Ineos: «Каждый день мы повторяем, как важно понимать дороги. Мне это не сложно, потому что я их этих мест, но это совсем регион ветров. Здесь нет плоской равнины, ветер, скорее, застаёт врасплох. Как и каждое утро перед стартом, у нас есть шанс внимательно проверить несколько секторов. Мы смотрим, какой силы ветер, в каком направлении дует, как поедет пелотон. Мы надеялись, что подобное произойдёт, но не слишком в это верили. Но на всякий случай к такой ситуации мы готовы каждый день. Последние несколько дней были похожи. Момент был просто идеальным.

Когда команда EF начала тянуть, ребята это увидели, вышли вперёд. Потом, когда та команда чуть замедлилась, ребята продолжили тянуть. А затем начала Quick Step, и мы поехали с ними, а потом – «бум», дали полный газ.

Мы знали, что там будет участок в 8-9 км, где дорога то открыта ветру, то закрыта. Думаю, так вышло потому, что мы ехали очень мощно, с полной отдачей, а ребята позади не были сфокусированы или находились на неудачной позиции. Получилась почти командная 30-км гонка.

Перед днём отдыха такой этап – огромный подарок. Если думать не только о генеральной классификации , которая сама по себе уже невероятна, а о влиянии на психологический настрой, то этот этап имеет огромное влияние.

Когда идёшь на день отдыха с отставанием почти в две минуты, это очень плохо. Послдение десять дней шла очень серьёзная борьба. Эта битва была красивой и очень тяжёлой. А теперь потеря 1 минуты 40 секунд, конечно, огромный удар для всех, кто проиграл».