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Герант Томас и Эган Берналь – в тройке общего зачёта перед первым днём отдыха на Тур де Франс-2019

Герант Томас и Эган Берналь – в тройке лучших генеральной классификации после 10 этапа Тур де Франс-2019

 

 

  Перед первым днём отдыха, на 10 -м этапе Тур де Франс-2019 команда Ineos возглавила пелотон, и, работая вместе с командой Deceuninck-Quick Step, создала эшелоны, отсеяв несколько соперников по борьбе за генеральную классификацию. Люк Роу, Дилан ван Баарле, Джанни Москон и Михал Квятковски помогли своим капитанам Геранту Томасу и Эгану Берналю остаться впереди.

 

  Шины Continental подтвердили свою надёжность, удержав капитанов команды Ineos на сложных круговых развязках и поворотах, уберегли от проколов в решающий момент гонки. Благодаря этому защищающий титул победителя Тур де Франс-2018 Герант Томас поднялся на вторую строчку общего зачёта, а его товарищ по команде, 22-летний колумбийский гонщик Эган Берналь надел белую майку лучшего молодого гонщика.

 

 

 

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway/Pauline Ballet/Thomas Maheux

 

 

   Герант Томас: «Сегодня в итоге день сложился для нас отлично. Мы поехали чуть раньше, но условия были не совсем благоприятными. Команды EF и Quick Step тоже взвинтили скорость. так что нам только надо было быть наготове. Мы находились на идеальной позиции, когда произошёл разрыв пелотона. У нас было много ребят, чтобы проводить смены.

 

  Они попытались закрыть просвет как можно быстрее, подошли близко, особенно на подъёме. Но так как у них не получилось догнать сразу,  «резинка порвалась» и разрыв вновь увеличился, а мы выиграли немного времени.

 

  Сейчас просвет комфортный, мы нанесли хороший удар в день, когда этого никто особенно не ожидал. Великолепно, что мы смогли выиграть полторы минуты из-за позиционной ошибки с их стороны».

 

  Дилан ван Баарле: «Не только в горах можно выиграть время. У нас сильная команда на такие этапы как сегодня, что мы и доказали.

 

Возможно, команда EF взвинтила скорость в неправильный момент, а потом они рассыпались после того, как дали полный газ. И это сработало в нашу пользу. В самом начале было непонятно, кто отстал. Но когда стало ясно, что это важный разрыв, что позади такие ребята как Пино и Фульсанг, то все вложились в работу, чтобы добиться максимума.

 

  Другие команды находились в той же ситуации, что и мы, они тоже старались оставить этих ребят позади, для них тоже так было лучше, поэтому все работали по полной».

 

  Дэйв Брэйлсфорд, генеральный менеджер команды Ineos: «Довольно редко удаётся выиграть столько времени у целого пелотона генеральщиков не на горном финише  и не в командной разделке. Не могу припомнить, когда прежде выигрывалось так много времени. Это круто.

Эган никогда до Париж-Ниццы не ехал гонку при боковых ветрах, так что, думаю, для него тогда это был отличный опыт. Он научился этому тогда, и использовал сегодня.

 

  Герант умеет ехать гонку при боковом ветре как никто другой в мире. Конечно, когда в команде есть такие ребята как Люк Роу, Дилан ван Баарле, Михал Квятковскии, Джанни Москон, и когда они работают в голове, их сложно догнать».

 

  Николя Порталь, спортивный директор команды Ineos: «Каждый день мы повторяем, как важно понимать дороги. Мне это не сложно, потому что я их этих мест, но это совсем регион ветров.   Здесь нет плоской равнины, ветер, скорее, застаёт врасплох. Как и каждое утро перед стартом, у нас есть шанс внимательно проверить несколько секторов. Мы смотрим, какой силы ветер, в каком направлении дует, как поедет пелотон. Мы надеялись, что подобное произойдёт, но не слишком в это верили. Но на всякий случай к такой ситуации мы готовы каждый день. Последние несколько дней были похожи. Момент был просто идеальным.

 

Когда команда EF начала тянуть, ребята это увидели, вышли вперёд. Потом, когда та команда чуть замедлилась, ребята продолжили тянуть. А затем начала Quick Step, и мы поехали с ними, а потом – «бум», дали полный газ.

 

Мы знали, что там будет участок в 8-9 км, где дорога то открыта ветру, то закрыта. Думаю, так вышло потому, что мы ехали очень мощно, с полной отдачей,  а ребята позади не были сфокусированы или находились на неудачной позиции. Получилась почти командная 30-км гонка.

 

Перед днём отдыха такой этап – огромный подарок. Если думать не только о генеральной классификации , которая сама по себе уже невероятна, а о влиянии на психологический настрой, то этот этап имеет огромное влияние.

 

Когда идёшь на день отдыха с отставанием почти в две минуты, это очень плохо. Послдение десять дней шла очень серьёзная борьба. Эта битва была красивой и очень тяжёлой. А теперь потеря 1 минуты 40 секунд, конечно, огромный удар для всех, кто проиграл».

 

Результаты 10 этапа Тур де Франс-2019

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Теги к статье: Герант Томас Эган Берналь Ineos Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

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6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2019?

Комментарии

  • RWW
    Внимание! Внимание! Внимание! (54)
    RWW-Фото

    Уважаемые друзья, не изобретайте велосипед, ларчик открывается просто. Во всех комментах есть ключевое слово "анонимно". Установите, что регистрирующийся на сайте в обязательном порядке должен указать имя, фамилию и номер телефона и все, все "развлекатели" уйдут, а останутся только те, кто действительно любит велоспорт и хочет о нем поговорить. (Для сомневающихся : такой способ применен на всех новостных сайтах в Казахстане, результат потрясащий - хамы исчезли абсолютно).

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (41)
    VeloVelo-Фото
    Миша, извини, что спалил.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (41)
    VeloVelo-Фото
    Да, вы правы, а я ошибся.

    Почему-то был уверен(!), что в 2013
    Дэрил взял личную победу на Корсике.
  • ARC
    Ваут ван Арт – победитель 10 э ... (4)
    ARC-Фото

    Jumbo-Visma просто звери, осталось их кэпу желтое одеть в Париже.

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (41)
    VeloVelo-Фото

    Если вам на самом деле интересна моя позиция, то:

    1. Первым делом болею за российских гонщиков и спортсменов.

    2. Болею за тех, кто мне импонирует как личность,
    неважно, какая у человека национальность - украинец он или американец или албанец
    или папуас.
    За Фульса, например, болею, за Алафилиппа болею, за Лёшу Луценко,
    за Конту болею (в курсе, что он ушел),
    за Падуна болею, за Васю болею, За Роглича болею, за Жильбера болею и много за кого.
    Замучаюсь перечислять.

    3. Болею за наших бывших советских за всех - ЗА:
    белорусов, украинцев, казахстанцев, молдован, узбеков, таджиков, азербайджанцев, грузин, армян, туркменов, киргизов, эстонцев, литовцев, латышей.

    Знаю (не лично) многих спорсменов во многих видах спорта из бывших республик.
    Вы в курсе, что таджик Дилшод Назаров (это не русская фамилия, если вы не в теме) - действующий олимпийский чемпион в метании молота? 

    Вы в курсе, кто такой Лаша Талахадзе - Выдающийся грузинский тяжелоатлет,
    действующий олимпийский чемпион и чемпион мира? 

    Вы знаете, что наш форумчанин Motte (Михаил), мой дорогой эстонский Миша -
    Чемпион СССР по велоспорту? Что он побеждал в одной связке с Ааво Пиккуусом?

    Мог бы десятки имен здесь написать, но, формат не позволяет )

  • Earl57
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (46)
    Earl57-Фото
    А обязательно надо повторять чьи-то достижения? Стремиться кого-то догнать и перегнать? Почему нельзя быть просто Петером Саганом, таким как он есть. Ну и просто Вальверде или просто Нибали.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (8)
    VeloVelo-Фото

    Паша, я, видимо, граммар наци )
    Ненавижу, когда сознательно коверкают
    русский язык на письме.

    Считаю это не достойным поведением.
    И бл...дь буду с этим бороться, пока жив )


    В устной речи попроще дела обстоят - 
    если что не так скажешь -
    тебя просто не поймут, огребешь сразу же )

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (46)
    VeloVelo-Фото

    Я так понимаю, Андрей имел ввиду Великих классиков.

    Петя пока явно уступает Спартаку, Жильберу и Боонену, например.
    Вот они - Великие, а Саган вряд ли
    повторит их достижения.

  • VeloVelo
    Алессандро Де Марки сошёл с Гр ... (7)
    VeloVelo-Фото
    Да нет, это я для вас написал, разве не понятно? )
  • VeloVelo
    Ваут ван Арт – победитель 10 э ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Почти все спринтеры приехали на финиш.
    Но, 217 км тяжелого рельефа и "убегалок" было для них,
    видимо, слишком тяжелым бременем.
    Чем сумел воспользоваться Ван Арт.

    Этот парень сумел всё выдержать и накатить на финиш,
    обойдя крутых спринтеров. Невероятно! Браво! 
    Это была Его классика на ТДФ!

    Очень крутая победа, учитывая возраст и опыт на шоссе! 
    Ох, как завидует ван дер Пул.... представляю ))


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Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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