 Варран Баргий - победитель 18 этапа Тур де Франс-2017

Варран Баргий делает дубль и гарантирует себе гороховую майку горного короля, Крис Фрум защищает жёлтую майку лидера на 18 этапе Тур де Франс-2017

25-летний французский гонщик команды Sunweb Варран Баргий (Warren Barguil) выиграл на Тур де Франс-2017 второй этап. После победы в Фуа 14 июля в День взятия Бастилии он первым пересёк финиш на вершине Изоар на последнем горном этапе этого выпуска Большой Петли.

С самого старта этапа, как всегда, начались атаки, и примерно через 20 км вперёд уехала большая группа численностью около 50 гонщиков, которая затем разделилась на две группы.

Команда Sky отпустила отрыв, его преимущество выросло до 8 минут, но затем в погоню включились гонщики Bora- BORA – hansgrohe, и разрыв стал сокращаться.

За 55 км до финиша впереди осталось 25 гонщиков, пелотон проигрывал чуть более 7 минут. На подъёме 1-й категории Коль де Вар (Col de Vars) из отрыва атаковал Алексей Луценко (Astana) и Роман Сикар (Direct Energie), а тем временем позади отрыва пелотон возглавила команда AG2R La Mondiale.

За 400 м до вершины Коль-де-Вар Луценко и Сикара добрали Тони Галлопан (Lotto Soudal) и Дарвин Атапума (UAE Team Emirates), но Луценко атаковал и уехал от попутчиков в одиночку, однако, они добрали его на спуске.

За 20 км до финиша на подходе к подъёму Изоар ситуация в гонке была следующей – впереди находился Алексей Луценко (Astana), к котором присоеднился Николя Эде (Cofidis). Пелотон находился в пяти минутах.

За 20 км до финиша в голове пелотона продолжали работать гонщики AG2R La Mondiale.

За 15 км до финиша Алексей Луценко атаковал ещё раз и поехал в одиночку. Однако удержаться до финиша ему не удалось. За 6,7 км до вершины его добрал и прошёл Дарвин Атапума (UAE Team Emirates).

Но и колумбийскому гонщику не удалось отпраздновать победу, так как на последних километрах Изоар в группе жёлтой майки начались атаки, и расстояние до Атапумы стало уменьшаться.

Когда Дарвин Атапума находился за 6,5 км до вершины, из пелотона атаковал лидер горного зачёта Варран Баргий (Sunweb), за которым поехал Альберто Контадор (Trek-Segafredo). Несмотря на помощь Бауке Моллемы, испанский гонщик не сумел усидеть за Баргием и вернулся в группу жёлтой майки, а затем выпал на последнем километре до вершины Изоар.

Barguil attaque et part seul ! / Barguil attacks and goes solo! #TDF2017 pic.twitter.com/QpNdixAtbO — Le Tour de France (@LeTour) 20 июля 2017 г.

Ускорение команды Sky за 7,5 км до финиша, а также атака Баргия, разорвали группу жёлтой майки, из которой выпал Фабио Ару (Astana). Он несколько раз пытался добрать группу Фрума, но в итоге проиграл группе Фрума на финише минуту.

Дэн Мартин (Quick Step Floors) атаковал на последних 5,5 км подъёма к вершине Изоар, его первый рывок был нейтрализован, после чего из группы генеральщиков атаковал Микель Ланда (Sky). Мартин попытался поехать за ним, но Крис Фрум сумел закрыть просвет.

За 3 км до вершины атаковал Роман Барде (AG2R). Фрум закрыл просвет, а за 2 км до финиша атаковал сам, но его соперники Роман Барде и Ригоберто Уран были начеку, хотя им и пришлось постараться закрыть просвет.

Крис Фрум добрал атаковавшего ранее Ланду, который посадил своего капитана себе на колесо и повёз его до финальных метров дистанции. В итоге Микель Ланда финишировал через 32 секунды после победителя этапа Варрана Баргия.

За 1,5 км до финиша Варран Баргий добрал Дарвина Атапуму, а затем сбросил его за 1 км и взял победу на этапе, опередив колумбийского гонщика, финишировавшего 2-м, на 20 секунд.

Encore une pour Barguil ! / One more for Barguil! #TDF2017 pic.twitter.com/84C1UQY5lM — Le Tour de France (@LeTour) 20 июля 2017 г.

Photo © ASO

Роман Барде благодаря ускорению за несколько десятков метров до финиша смог занять 3-е место на этапе, и за счёт бонификации отыграл 4 секунды у Криса Фрума и 6 секунд у Ригоберто Урана.

В общем зачёте Роман Барде поднялся на 2-ю позицию, поменявшись местами с Ригоберто Ураном, который после 18-го этапа замыкает тройку лучших в генеральной классификации. Барде проигрывает Крису Фруму, сохранившему жёлтую майку лидера, 23 секунды. Ригоберто Уран уступает Барде 6 секунд и 29 секунд проигрывает британскому гонщику. Микель Ланда поднялся на 4-ю строчку общего зачёта, поменявшись местами с Фабио Ару, занимающего по итогам 18 этапа 5 место в общем зачёте.

Варран Баргий (Sunweb) гарантировал себе гороховую майку лидера горной классификации, никто из гонщиков не сможет его обойти. Баргию остаётся лишь доехать до Парижа.

Кроме того, Варран Баргий улучшил свою позицию в общем зачёте, поднявшись на 9-е место, откуда оттеснил Альберто Контадора, ставшего 10-м.

Завтра, 21 июля, гонщиков ожидает самый протяжённый на этом Тур де Франс этап – 222,5 км.