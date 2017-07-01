VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Варран Баргий - победитель 18 этапа Тур де Франс-2017

Варран Баргий делает дубль и гарантирует себе гороховую майку горного короля, Крис Фрум защищает жёлтую майку лидера на 18 этапе Тур де Франс-2017

 

  25-летний французский гонщик команды Sunweb Варран Баргий (Warren Barguil) выиграл на Тур де Франс-2017  второй этап. После победы в Фуа 14 июля в День взятия Бастилии он первым пересёк финиш на вершине Изоар на последнем горном этапе этого выпуска Большой Петли.

 

Варран Баргий - победитель 18 этапа Тур де Франс-2017

 

С самого старта этапа, как всегда, начались атаки, и примерно через 20 км вперёд уехала большая группа численностью около 50 гонщиков, которая затем разделилась на две группы.

 

Команда Sky отпустила отрыв, его преимущество выросло до 8 минут, но затем в погоню включились гонщики Bora- BORA – hansgrohe, и разрыв стал сокращаться.

 

За 55 км до финиша впереди осталось 25 гонщиков, пелотон проигрывал чуть более 7 минут. На подъёме 1-й категории Коль де Вар (Col de Vars) из отрыва атаковал Алексей Луценко (Astana) и Роман Сикар (Direct Energie), а тем временем позади отрыва пелотон возглавила команда AG2R La Mondiale.

За 400 м до вершины Коль-де-Вар Луценко и Сикара добрали  Тони Галлопан (Lotto Soudal) и Дарвин Атапума (UAE Team Emirates), но Луценко атаковал и уехал от попутчиков в одиночку, однако, они добрали его на спуске.

 

 

За 20 км до финиша на подходе к подъёму Изоар ситуация в гонке была следующей – впереди находился Алексей Луценко (Astana), к котором присоеднился Николя Эде (Cofidis). Пелотон находился в пяти минутах.

 

За 20 км до финиша в голове пелотона продолжали работать гонщики AG2R La Mondiale.

 

За 15 км до финиша Алексей Луценко атаковал ещё раз и поехал в одиночку. Однако удержаться до финиша ему не удалось. За 6,7 км до вершины его добрал и прошёл Дарвин Атапума (UAE Team Emirates).

 

Варран Баргий - победитель 18 этапа Тур де Франс-2017

 Варран Баргий - победитель 18 этапа Тур де Франс-2017

 

Но и колумбийскому гонщику не удалось отпраздновать победу, так как на последних километрах Изоар в группе жёлтой майки начались атаки, и расстояние до Атапумы стало уменьшаться.

 

Когда Дарвин Атапума находился за 6,5 км до вершины, из пелотона атаковал лидер горного зачёта Варран Баргий (Sunweb), за которым поехал Альберто Контадор (Trek-Segafredo). Несмотря на помощь Бауке Моллемы, испанский гонщик не сумел усидеть за Баргием и вернулся в группу жёлтой майки, а затем выпал на последнем километре до вершины Изоар.

 

Варран Баргий - победитель 18 этапа Тур де Франс-2017

 Варран Баргий - победитель 18 этапа Тур де Франс-2017

 Варран Баргий - победитель 18 этапа Тур де Франс-2017

 Варран Баргий - победитель 18 этапа Тур де Франс-2017

 Варран Баргий - победитель 18 этапа Тур де Франс-2017

 

 

 

Ускорение команды Sky за 7,5 км до финиша, а также атака Баргия, разорвали группу жёлтой майки, из которой выпал Фабио Ару (Astana). Он несколько раз пытался добрать группу Фрума, но в итоге проиграл группе Фрума на финише минуту.

 

Дэн Мартин (Quick Step Floors) атаковал на последних 5,5 км подъёма к вершине Изоар, его первый рывок был нейтрализован, после чего из группы генеральщиков атаковал Микель Ланда (Sky). Мартин попытался поехать за ним, но Крис Фрум сумел закрыть просвет.

 

Варран Баргий - победитель 18 этапа Тур де Франс-2017

 Варран Баргий - победитель 18 этапа Тур де Франс-2017

 Варран Баргий - победитель 18 этапа Тур де Франс-2017

 Варран Баргий - победитель 18 этапа Тур де Франс-2017

 Варран Баргий - победитель 18 этапа Тур де Франс-2017

 Варран Баргий - победитель 18 этапа Тур де Франс-2017

 Варран Баргий - победитель 18 этапа Тур де Франс-2017

 Варран Баргий - победитель 18 этапа Тур де Франс-2017

 Варран Баргий - победитель 18 этапа Тур де Франс-2017

 Варран Баргий - победитель 18 этапа Тур де Франс-2017

 Варран Баргий - победитель 18 этапа Тур де Франс-2017

 Варран Баргий - победитель 18 этапа Тур де Франс-2017

 

 

За 3 км до вершины атаковал Роман Барде (AG2R). Фрум закрыл просвет, а за 2 км до финиша атаковал сам, но его соперники Роман Барде и Ригоберто Уран были начеку, хотя им и пришлось постараться закрыть просвет.

 

Крис Фрум добрал атаковавшего ранее Ланду, который посадил своего капитана себе на колесо и повёз его до финальных метров дистанции. В итоге Микель Ланда финишировал через 32 секунды после победителя этапа Варрана Баргия.

 

За 1,5 км до финиша Варран Баргий добрал Дарвина Атапуму, а затем сбросил его за 1 км и взял победу на этапе, опередив колумбийского гонщика, финишировавшего 2-м, на 20 секунд.

 

 

 

Варран Баргий - победитель 18 этапа Тур де Франс-2017

 Варран Баргий - победитель 18 этапа Тур де Франс-2017

 Варран Баргий - победитель 18 этапа Тур де Франс-2017

 Варран Баргий - победитель 18 этапа Тур де Франс-2017

 Photo © ASO

 

Роман  Барде благодаря ускорению за несколько десятков метров до финиша смог занять 3-е место на этапе,  и за счёт бонификации отыграл 4 секунды у Криса Фрума и 6 секунд  у Ригоберто Урана.

 

В общем зачёте Роман Барде поднялся на 2-ю позицию, поменявшись местами с Ригоберто Ураном, который после 18-го этапа замыкает тройку лучших в генеральной классификации. Барде проигрывает Крису Фруму, сохранившему жёлтую майку лидера, 23 секунды. Ригоберто Уран уступает Барде 6 секунд и 29 секунд проигрывает британскому гонщику. Микель Ланда поднялся на 4-ю строчку общего зачёта, поменявшись местами с Фабио Ару, занимающего по итогам 18 этапа 5 место в общем зачёте.

 

Варран Баргий (Sunweb) гарантировал себе гороховую майку лидера горной классификации, никто из гонщиков не сможет его обойти. Баргию остаётся лишь доехать до Парижа.

 

Кроме того, Варран Баргий улучшил свою позицию в общем зачёте, поднявшись на 9-е место, откуда оттеснил Альберто Контадора, ставшего 10-м.

Завтра, 21 июля, гонщиков ожидает самый протяжённый на этом Тур де Франс этап – 222,5 км.

 

 

Результаты 18 этапа Тур де Франс-2017

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Варран Баргий Warren Barguil Sunweb Тур де Франс Tour de France Гран-тур велоспорт Тур де Франс-2017 гонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

  • (0)
  • Просмотров
  • (585)

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Реклама

Ближайшие старты

1 - 23 июля 2017

Тур де Франс


ОПРОС

Комментарии

  • SSS
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (62)
    SSS-Фото

    Цитата: nurik
    ...Жаль конечно Ару, не хватило сил,но боролся до конца, характер есть.. а знчит он возьмет еще свой тур де Франс.
    Нет к этому предпосылок. За счет одной горной атаки за 3 недели тур не выигрывается. Даже старик контадор чаще и ярче атаковал. И даже если их будет больше, то при отсуствии других качеств на конкурентном уровне этого недостаточно. Индивидуальный ход слабый, спусковик он посредственный, тактик тоже не ахти какой. Вуэльту помогла выиграть очень сильная команда астана, но таковой в ближайшие годы не предвидется, бюджеты урезаются, и это не способствует появлению сильных кадров. Будет полсостава своих баевых и таевых воду капитану подвозить, но это все до серьезной горы, где помощи от них ждать не придется.

  • Camel
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (62)
    Camel-Фото

    Цитата: Николай Н.
    Вот и всё, Фрума можно поздравить с победой. В разделке Уран объедит Ворде и будет вторым. Ару не выдержал третей недели.

     

    Ваших комментариев жду так, как даже не жду зарплату! На фоне ваших комментариев остальные просто блекнут и остаются далеко за флагом.
    Вы веселый, глухой, незрячий и по-хорошему упрямый старикан.
    Я бы даже выпил с вами!
    Спасибо вам за то, что вы есть, за то, что вы с нами! И не собираетесь уходить! И не надо! Без вас - грусть и тоска...

  • Lex
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (62)
    Lex-Фото

    Все под контролем, к чему лишние затраты, ведь впереди Вуэльта и очередная попытка взять два ГТ за сезон.

  • Гонщик
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (62)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Александра
    Цитата: Гонщик
    никакого доминирования нет

    Да ну?))))
    вот вам и да ну , Фрум с Ландой , по сценарию должны были скинуть Урана с Барде , но так как никакого доминирования нет , сей умысел не прокатил , Фрум выиграет Тур чисто на классе , хотя едет в горах в этом году заметно слабее себя самого .

  • sashkool
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (62)
    sashkool-Фото

    Цитата: Костя К
    Я немного не понял. Зачем Фрум привез к Ланде Урана и Барде?
    Ланде мог же выкатить на 2 место....

  • Starch27
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (62)
    Starch27-Фото

    При упоминании Ланды сразу вспоминается судьба Лайфаймера, который мог бы выиграть несколько гранд-туров если бы не был грегори у Контадора.

  • sashkool
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (62)
    sashkool-Фото

    Вы все думаете, что Фруми уже победитель?

  • drevgen
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (62)
    drevgen-Фото

    А че не так с Ураном ? Идет 3ий, взял этап, 2 вторых места на этапе, 4 раза в 1 десятке, 1 раз 12, еще 1 тяж этап и разделка впереди. По моему он лучшую гонку идет для себя. Идет как умеет.

  • SSS
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (62)
    SSS-Фото
    Цитата: Rokka
    Браво Баргий! Великолепно заехал! Очень хотел что бы выиграл Лёша, но когда Атапума начал его добирать стало понятно что не выстоит. Фрум и Ланда - на уровне. Красиво все разыграли преимущество
    Цитата: SSS
    Вот и дежурный черный день ары. Минус минута, как я и говорил...
    Я смотрю вас это настолько радует, что аж желчь не даёт грамотно писать?
    В данном случае я просто констатировал факт. А то некоторые его короновали уже после той победы, которая пирровой оказалась ибо после нее он ничего веятного не показал.
  • drevgen
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (4)
    drevgen-Фото

    Да  мистраль, это нечто, машины качаются когда дует, автобусы переворачиваются, а тут группы может просто разорвать. Но вот я не помню в июле дует или нет ?

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

20 июля

Julien Morice (Direct Energie)

Mark Mcnally (Wanty - Groupe Gobert)

Andrea Vendrame (Androni Giocattoli)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2538
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1450
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1276

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июль 2017 (127)
Июнь 2017 (177)
Май 2017 (217)
Апрель 2017 (186)
Март 2017 (180)
Февраль 2017 (150)