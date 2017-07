 Варран Баргий - победитель 18 этапа Тур де Франс-2017

25-летний французский гонщик команды Sunweb Варран Баргий (Warren Barguil) выиграл на Тур де Франс-2017 второй этап. После победы в Фуа 14 июля в День взятия Бастилии он первым пересёк финиш на вершине Изоар на последнем горном этапе этого выпуска Большой Петли.

С самого старта этапа, как всегда, начались атаки, и примерно через 20 км вперёд уехала большая группа численностью около 50 гонщиков, которая затем разделилась на две группы.

Команда Sky отпустила отрыв, его преимущество выросло до 8 минут, но затем в погоню включились гонщики Bora- BORA – hansgrohe, и разрыв стал сокращаться.

За 55 км до финиша впереди осталось 25 гонщиков, пелотон проигрывал чуть более 7 минут. На подъёме 1-й категории Коль де Вар (Col de Vars) из отрыва атаковал Алексей Луценко (Astana) и Роман Сикар (Direct Energie), а тем временем позади отрыва пелотон возглавила команда AG2R La Mondiale.

За 400 м до вершины Коль-де-Вар Луценко и Сикара добрали Тони Галлопан (Lotto Soudal) и Дарвин Атапума (UAE Team Emirates), но Луценко атаковал и уехал от попутчиков в одиночку, однако, они добрали его на спуске.

За 20 км до финиша на подходе к подъёму Изоар ситуация в гонке была следующей – впереди находился Алексей Луценко (Astana), к котором присоеднился Николя Эде (Cofidis). Пелотон находился в пяти минутах.

За 20 км до финиша в голове пелотона продолжали работать гонщики AG2R La Mondiale.

За 15 км до финиша Алексей Луценко атаковал ещё раз и поехал в одиночку. Однако удержаться до финиша ему не удалось. За 6,7 км до вершины его добрал и прошёл Дарвин Атапума (UAE Team Emirates).

Но и колумбийскому гонщику не удалось отпраздновать победу, так как на последних километрах Изоар в группе жёлтой майки начались атаки, и расстояние до Атапумы стало уменьшаться.

Когда Дарвин Атапума находился за 6,5 км до вершины, из пелотона атаковал лидер горного зачёта Варран Баргий (Sunweb), за которым поехал Альберто Контадор (Trek-Segafredo). Несмотря на помощь Бауке Моллемы, испанский гонщик не сумел усидеть за Баргием и вернулся в группу жёлтой майки, а затем выпал на последнем километре до вершины Изоар.

