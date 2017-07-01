Фабио Ару, Якоб Фульсанг, Крис Фрум, Роман Барде, Дэн Мартин о 13-м этапе Тур де Франс-2017

На 13-м этапе Тур де Франс-2017 чемпион Италии, гонщик казахстанской команды Astana Фабио Ару сумел защитить жёлтую майку лидера, однако, потерял одного из своих товарищей по команде. Датский гонщик команды Astana Якоб Фульсанг сошёл с гонки из-за перелома запястья.

Первая четвёрка гонщиков общего зачёта не выиграла и не проиграла по итогам горного этапа с прохождением трёх подъёмов первой категории. К Фабио Ару в общем зачёте приблизился атаковавший и уехавший в отрыв Микель Ланда (Sky), но атаки основных соперников Ару сумел нейтрализовать.

Photo © ASO/Pauline Ballet

Photo © Bettini/Astana Pro Team

Фабио Ару (Astana): «Я ожидал атак от всех, поэтому сконцентрировался на тех соперниках, которые в общем зачёте находились ко мне ближе всего. Больше всего атак было на финальном спуске, но я старался не терять концентрацию и действовать хладнокровно, не слишком поддаваясь стрессу. И всё сработало отлично. Я ещё один день в жёлтой майке. Мои товарищи по команде падали, они травмированы, поэтому я остался один. Но в следующие несколько дней им станет лучше. Я знаю, чего им стоит доехать до конца этапа и контролировать гонку. Сход Якоба – плохая новость для команды, большая потеря, но ему было слишком тяжело продолжать гонку. Я только надеюсь, что он быстро восстановится. Он был очень важен для меня в горах, и у него огромный опыт. Нам будет его не хватать.

Я очень хорошо знаю Микеля Ланду, он сильный гонщик, я понимал, что он постарается вернуться в игру, но он находился в трёх минутах от меня. Сейчас он сократил отставание, поэтому я больше не дам ему свободы действий. Если бы я начал отвечать на все атаки, то оказался бы в кризисе, потому что этап был быстрым и тяжёлым. Я доволен итогом, и очень рад тому, как меня принимали болельщики во Франции, не ожидал, что так много людей будут выкрикивать моё имя».

Якоб Фульсанг (Astana): «Я сделал всё, что мог, но тело просто не хочет работать. У меня не было сил удержаться в группе. Самая большая проблема - спуски по плохим дорогам, все в выбоинах, и они причиняли боль.

Сразу после старта пелотон поехал на очень высокой скорости, я же был вынужден идти своим темпом. Но перед финальным подъёмом я осознал, что это для меня слишком тяжело, и мне пришлось сдаться. Очень тяжело покидать Тур де Франс и команду, но ничего не поделаешь. Главная цель для меня, полностью восстановиться».

Photo © Sky

Крис Фрум (Sky): «Вчера для меня был тяжёлый день, но сегодня я чувствовал себя намного лучше, мы с командой сыграли в стратегическую игру. Микель недалеко в общем зачёте, возможно, в следующие несколько дней мы предпримем нечто подобное снова. Мы очень верим в Микеля, думаю, он показал сегодня, что является угрозой в борьбе за титул победителя. Для нас это великолепная карта, особенно теперь, когда у команды Astana не так много людей, чтобы контролировать гонку. Сегодня было приятно, что не пришлось ехать под прессингом необходимости защищать жёлтую майку».

Роман Барде (AG2R): «Гонка была больше тактической, чем силовой, потому что лидеры внимательно следили друг за другом. Жаль, что в игру вернулись некоторые гонщики, которых нам раньше удалось сбросить. Надеюсь, в Париже мы об этом не пожалеем. Я ехал хорошо, но нелегко получить свободу действий в финале, который не подходит под атаки. Поэтому я должен быть доволен тем, как закончился этап. Гонка была интересной с такими гонщиками как Контадор и Кинтана, которые уязвлены и вернулись в борьбу, так же, как и Микель Ланда, который очень опасен. Но в общем, позади отрыва вели выжидательную игру».

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

VIDEO | De etappe was maar 101 kilometer lang, maar het was een heel zware rit. Daniel Martin komt als een oude man van zijn fiets. #TDF2017 pic.twitter.com/OcptCB9sjv — NOS Wielrennen (@NOSwielrennen) 14 июля 2017 г.

Дэн Мартин (Quick Step Floors): «Невероятный этап, все атаковали с самого старта, а на подъёмах было тяжело. В этом году гонщики едут более агрессивно, что делает гонку интереснее. Я хотел подвести всех к красной зоне, чтобы остановить атаки. Когда гонка идёт в ритме – ускорились - прекратили, мне это не слишком подходит. Чувствовал себя намного лучше, чем вчера. Но я ещё не в 100% форме. С другой стороны, я ближе к жёлтой майке, чем был перед Пиренеями, это радует. Надеюсь, физическое состояние продолжит улучшаться, и я пройду следующие дни, чтобы быть впереди в Альпах».