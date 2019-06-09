Участие Даниэля Мартинеса на Тур де Франс-2019 под вопросом после падения на тренировке

Участие Даниэля Мартинеса в Тур де Франс-2019 под вопросом после травмы, полученной на тренировке

23-летний колумбийский гонщик команды EF Education First Даниэль Мартинес (Daniel Felipe Martínez) упал, тренируясь на домашних дорогах региона Антиокия в Колумбии, и сломал ладьевидную кость правой руки и палец на левой руке. Инцидент произошёл 3 июня, сегодня, 5 июня, Мартинесу провели операцию.

Теперь под вопросом участие молодого колумбийского гонщика на Тур де Франс-2019, где он должен был помогать своему соотечественнику Ригоберто Урану. Французский Гран-тур стартует 6 июля.

Даниэль Мартинес в интервью изданию El Tiempo рассказал: «Я упал, меня прооперировали в среду. Думаю, мне будет сложно принять участие в Тур де Франс. Не уверен, что успею восстановиться к старту Тура».

Первая часть сезона Даниэля Мартинеса была успешной. Он одержал победу на этапе гонки Париж-Ницца-2019, стал призёром Тура Колумбии, занял 2-е место на 1-м этапе Тура Страны Басков-2019.