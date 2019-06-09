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Участие Даниэля Мартинеса на Тур де Франс-2019 под вопросом после падения на тренировке

Участие Даниэля Мартинеса в Тур де Франс-2019 под вопросом после травмы, полученной на тренировке

 

 

  23-летний колумбийский гонщик команды EF Education First Даниэль Мартинес (Daniel Felipe Martínez) упал, тренируясь на домашних дорогах региона Антиокия в Колумбии, и сломал ладьевидную кость правой руки и палец на левой руке. Инцидент произошёл 3 июня, сегодня, 5 июня, Мартинесу провели операцию.

 

 

 

  Теперь под вопросом участие молодого колумбийского гонщика на Тур де Франс-2019, где он должен был помогать своему соотечественнику Ригоберто Урану. Французский Гран-тур стартует 6 июля.

 

  Даниэль Мартинес в интервью изданию El Tiempo рассказал: «Я упал, меня прооперировали в среду. Думаю, мне будет сложно принять участие в Тур де Франс. Не уверен, что успею восстановиться к старту Тура».

 

  Первая часть сезона Даниэля Мартинеса была успешной. Он одержал победу на этапе гонки Париж-Ницца-2019, стал призёром Тура Колумбии, занял 2-е место на 1-м этапе Тура Страны Басков-2019.

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Теги к статье: Даниэль Мартинес Daniel Martinez Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

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9 - 16 июня 2019

Criterium du Dauphine

15 - 23 июня 2019

Tour de Suisse


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Комментарии

  • Astanaforever
    Ричард Карапас может остаться ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Конечно соблазнится.Он же не глупый .Такой шанс упустить никто не захочет. Его семья сразу станет обеспеченной на долгие, долгие годы. Но, я думаю, что этот выстрел на Джиро был случайным. Если даже перейдет в Инеос, вообще станет просто титулованным, рядовым гонцом. Могу ошибаться.Вуэльта покажет каков он стабильный.
  • Двс
    Винченцо Нибали – призёр Джир ... (37)
    Двс-Фото
    Цитата: Shalam s Urala
    как гонщик - на своём уровне
    как человек - потерял лицо
    так и запомнится эта джира
    поздравляю
    Перед тобой что ли, не смеши...отдельные твои комменты впечатляли, честно.

    Цитата: uran
    А для меня "человечные" качества на первом месте.Вспомнить того же Лэнса, ведь не допинг главное в его истории, а как цинично он убирал неугодных, в суд за клевету подавал на прошлых приятелей. Хотя он и извинился, что его реабилитировало, частично.А Нибали душка не хватило на подиуме поздравить Роглича.
    У нибали душка не хватило? Да бросьте! С чего бы?

    Нибс выиграл тур потому что был сильнейшим на тот момент. Это раз. Остальные разговоры в пользу бедных.. это два. Третье: жалуетесь,
  • Двс
    3- место на Джиро д’Италия - п ... (10)
    Двс-Фото
    Цитата: Yuriy 17
    Вот непонятно.
    П. Роглич - отличный раздельщик, вице-чемпион мира в этом виде.
     
    При этом заметно легче чем Т. Дюмулин, К. Фрум - но в горах на Джиро не мог удерживаться вместе с лидерами.
    Почему?
     
    То ли неправильно П. Роглича подготовили спортдиректора Jumbo-Visma к этой Джиро (как и всю команду)?
    То ли ещё что.
    Вот загадка!
     

     
     
     
    На мой взгляд, будь в скае или Астане выиграл бы.

    Скае
  • Shega
    Гонщик Sunweb Сэм Оомен вынужд ... (3)
    Shega-Фото
    Ответ: степень и площадь поражения сосуда может быть разной. Время выхода и восстановления после операции может быть разным и теоретически его не просчитать. И необходимость в гонщике на гонках тоже разная. Дают ему время на спокойное восстановление - спасибо им большое!
  • Mima
    Гонщик Sunweb Сэм Оомен вынужд ... (3)
    Mima-Фото
    Поломка бедра ещё не прошла.
  • Mima
    Ричард Карапас может остаться ... (2)
    Mima-Фото
    Инеос надеется купить. Интересно, соблазнится Карапакс?
  • Astanaforever
    Гонщик Sunweb Сэм Оомен вынужд ... (3)
    Astanaforever-Фото
    У Ару было выявлено такое же заболевание и проведена операция буквально полтора месяца назад.Но он так быстро востановился, что примет в этом месяце в гонке и заявлен на Тур Д Франс. Так почему же у Оомена сезон уже закончился и предстоит долгий период востановления? Есть же время на вторую половину сезона? Вопрос?
  • Sezar
    Наиро Кинтана: «Я лидер команд ... (22)
    Sezar-Фото

    Не знаю насчет Карапаса, а вот Ланда восстанавливается очень быстро. Вот такой супердоместик ему нужен. Вариант с Аркеа, ну что тут скажешь, ...ну не орел. Шел бы уж лучше в Трек, там ценят заслуженных пенсионеров.. ну или к розовым, там каа раз второго генеральщика не хватает. И команда на подъеме.

  • Anna P.
    Наиро Кинтана: «Я лидер команд ... (22)
    Anna P.-Фото
    Ох, я больше скажу - большинство болельщиков, смотрящих прыжки с трамплина, не умеют прыгать с трамплина!..
  • Gottliche_Recht
    Наиро Кинтана: «Я лидер команд ... (22)
    Gottliche_Recht-Фото

    Прочитав название, сразу вспомнилось видео с Овчинниковым:)

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