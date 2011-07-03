Алехандро Вальверде доволен своим экспериментом с весом накануне Тур де Франс-2019

Алехандро Вальверде: "Я никогда не был таким худым перед Тур де Франс"

Действующий чемпион мира Алехандро Вальверде недавно стал чемпионом Испании, а также выиграл гонку Route d’Occitanie и готовится стартовать на Тур де Франс-2019. 39-летний испанский гонщик признался в интервью Marca, что никогда ещё в своей карьере не был настолько усушенным, как сейчас. Как отмечает испанское издание Marca, при росте 177 см вес Алехандро Вальверде составляет примерно 58,6 кг.

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Алехандро Вальверде: «Это правда, я никогда ещё столько не весил. Сейчас я очень худой. Но именно это я хотел попробовать – остаться в таком весе и посмотреть, как отреагирует тело. Не хотел терять в весе слишком много, потому что был риск потерять мышечную массу и силу, что совсем не нужно. Но в Окситании я увидел, что за четыре дня гонки тело реагировало отлично, и результаты были хорошими.

Но Тур де Франс проходит не четыре дня, а 21. И это очень выматывающая гонка. Я хотел немного восстановиться. Фактически, я уже вернул почти килограмм после Окситании, хотя всё равно остаюсь очень сухим. Думаю, эти дополнительные граммы, которые я добавил к весу, будут мне полезны на Тур де Франс-2019».