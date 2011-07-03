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Алехандро Вальверде доволен своим экспериментом с весом накануне Тур де Франс-2019

Алехандро Вальверде: "Я никогда не был таким худым перед Тур де Франс"

 

 

  Действующий чемпион мира Алехандро Вальверде недавно стал чемпионом Испании, а также выиграл гонку Route d’Occitanie и готовится стартовать на Тур де Франс-2019. 39-летний испанский гонщик признался в интервью Marca, что никогда ещё в своей карьере не был настолько усушенным, как сейчас. Как отмечает испанское издание Marca, при росте 177 см вес Алехандро Вальверде составляет примерно 58,6 кг.

 

 

 

Photo © @PhotoGomezSport/Movistar Team

 

 

  Алехандро Вальверде: «Это правда, я никогда ещё столько не весил. Сейчас я очень худой. Но именно это я хотел попробовать – остаться в таком весе и посмотреть, как отреагирует тело. Не хотел терять в весе слишком много, потому что был риск потерять мышечную массу и силу, что совсем не нужно. Но в Окситании я увидел, что за четыре дня гонки тело  реагировало отлично, и результаты были хорошими.

 

  Но Тур де Франс проходит не четыре дня, а 21. И это очень выматывающая гонка. Я хотел немного восстановиться. Фактически, я уже вернул почти килограмм после Окситании, хотя всё равно остаюсь очень сухим. Думаю, эти дополнительные граммы, которые я добавил к весу, будут мне полезны на Тур де Франс-2019».

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Теги к статье: Алехандро Вальверде Alejandro Valverde Movistar Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

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  1. chel

    Вчера, 21:39 | Регистрация: 6.07.2014

    Тряхни стариной!

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 22:14 | Регистрация: 30.06.2017

    Возьмет Тур? Я в шоке если возьмет.!!! Монстр просто. А ему уже почти 40.

  3. close2you

    Вчера, 22:31 | Регистрация: 22.07.2017

    Цитата: Astanaforever
    Возьмет Тур? Я в шоке если возьмет.!!! Монстр просто. А ему уже почти 40.
    Вуэльту хорнер взял в 42 вроде? Но тот конечно обколотый был жутко... в вальва не стыдно верить...Если возьмет тур, прямо на олимп к Мерксу его ))

  4. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Вчера, 22:59 | Регистрация: 3.07.2011

    Вот же человечище!  Масштаб личности, воля к победе... и сравнить с этим, вторым как там его...индейцем..

  5. Имя: Adrien

    Адриен

    Вчера, 23:33 | Регистрация: 17.05.2015

    Если Вальверде выиграет ТДФ... Согласитесь, если в "преклонном" возрасте в ГТ, ПРЕДПОЛОЖИМ,  побеждают Нибали, Контадор или Фрум - никаких вопросов, даже по ниспадающей , которая с возрастом НЕИЗБЕЖНА, они повторяют свои молодые достижения - в этом их уровень. А вот у Вальведе с ГТ , с генеральной классификацией всегда было относительно непросто. Да, взял Вуэльту десять лет (!) назад, выигрывал кучу этапов ГТ, однодневок, недельных гонок, ЧМ... Кто спорит, молодец, боец, уникум ... Но выиграть почти в сорок то, что не смог в расцвет молодых лет - извините. Прошу прощения у его верных болельщиков, если это произойдет, то не он будет супер хорош, а Берналь, Томас, Нибали, Ланда, Кинтана, Фульсанг, Барде, Уран, Пино и Йейтс будут СУПЕРПЛОХИ. По ЧЕСТНОМУ - победа на этапе, если заедет в десятку - очень неплохо, но скорее всего - сойдет... Совсем этого не желаю, но и профиль тяжелый, и конкуренты сильны, раздергают "старика"... На победу или подиум  надо было рискнуть ехать родную Вуэльту...

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Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2019 будет гонщик, который участвовал в:

Комментарии

  • Адриен
    Алехандро Вальверде доволен св ... (5)
    Адриен-Фото

    Если Вальверде выиграет ТДФ... Согласитесь, если в "преклонном" возрасте в ГТ, ПРЕДПОЛОЖИМ,  побеждают Нибали, Контадор или Фрум - никаких вопросов, даже по ниспадающей , которая с возрастом НЕИЗБЕЖНА, они повторяют свои молодые достижения - в этом их уровень. А вот у Вальведе с ГТ , с генеральной классификацией всегда было относительно непросто. Да, взял Вуэльту десять лет (!) назад, выигрывал кучу этапов ГТ, однодневок, недельных гонок, ЧМ... Кто спорит, молодец, боец, уникум ... Но выиграть почти в сорок то, что не смог в расцвет молодых лет - извините. Прошу прощения у его верных болельщиков, если это произойдет, то не он будет супер хорош, а Берналь, Томас, Нибали, Ланда, Кинтана, Фульсанг, Барде, Уран, Пино и Йейтс будут СУПЕРПЛОХИ. По ЧЕСТНОМУ - победа на этапе, если заедет в десятку - очень неплохо, но скорее всего - сойдет... Совсем этого не желаю, но и профиль тяжелый, и конкуренты сильны, раздергают "старика"... На победу или подиум  надо было рискнуть ехать родную Вуэльту...

  • Sezar
    Алехандро Вальверде доволен св ... (5)
    Sezar-Фото

    Вот же человечище!  Масштаб личности, воля к победе... и сравнить с этим, вторым как там его...индейцем..

  • M-07
    Тур де Франс-2019. Жёлтая майк ... (27)
    M-07-Фото
    Ну у Крошвайка по сути не было провалов на Джиро-2016, травмы после падения помешали ему выиграть. И очень хотелось бы, чтобы у него был подиум ГТ, на этом Туре буду за него больше всех переживать.
  • glebas
    Тур де Франс-2019: Зеленая май ... (12)
    glebas-Фото
    Как-то Ван Арта совсем забыли, а он могет))
  • close2you
    Алехандро Вальверде доволен св ... (5)
    close2you-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Возьмет Тур? Я в шоке если возьмет.!!! Монстр просто. А ему уже почти 40.
    Вуэльту хорнер взял в 42 вроде? Но тот конечно обколотый был жутко... в вальва не стыдно верить...Если возьмет тур, прямо на олимп к Мерксу его ))
  • Astanaforever
    Майкл Мэттьюс и Чед Хага продл ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Команда отпадная со знаком минус.В этом году ничего не показывающая..на дне очкового рейтинга uci.
  • Astanaforever
    Алехандро Вальверде доволен св ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Возьмет Тур? Я в шоке если возьмет.!!! Монстр просто. А ему уже почти 40.
  • chel
    Алехандро Вальверде доволен св ... (5)
    chel-Фото

    Тряхни стариной!

  • Walther
    Майкл Мэттьюс и Чед Хага продл ... (5)
    Walther-Фото
    Как бы у Том контракт с Санвебом до 2021-го года...
  • flugegeheimen
    Тур де Франс-2019. Жёлтая майк ... (27)
    flugegeheimen-Фото
    от Маса жду сюрпризов тоже. Очень интересно посмотреть на него в больших горах. Да и ему надо себя показать перед ориентированными на генерал командами. Жду в пятерке

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4 июля

Dries De Bondt (Corendon - Circus)

Nicolai Brochner Nielsen (Riwal - Readynez Cycling Team)

Ibai Salas Zorrozua (Burgos - BH)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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