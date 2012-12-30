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Наиро Кинтана: «Мы сплочённая команда и готовы к Тур де Франс-2018»

Наиро Кинтана готов к старту на Тур де Франс-2018

 

 

  Наиро Кинтана (Nairo Quintana), двукратный призёр Тур де Франс, начинает заключительную часть подготовки к французскому Гран-туру. 28-летний колумбийский гонщик команды Movistar проедет Тур Швейцарии-2018, где стартует после двухмесячного перерыва в гонках. В интервью изданию Marca Наиро Кинтана рассказал о том, как чувствует себя перед решающими стартами.

 

 

 

 

  Наиро Кинтана: «Я в хорошей форме. Тур Швейцарии хочу проехать на высоком уровне, проверить уровень соперников.

 

  Как победить Фрума? У меня в этот раз будет меньше гоночных дней в ногах, первая часть сезона прошла гораздо спокойнее. По сравнению с прошлым годом (Наиро Кинтана финишировал 12-м на Тур де Франс-2017) я больше времени отдыхал дома, тренировался на высоте. Изменение календаря и великолепная команда  - вот план, с которым можем бросить вызов Фруму, надеюсь, в июле нас ждёт успех.

 

 У нас сильная команда, которая ещё мощнее, потому что мы все работали вместе. У нас три лидера, команда решит, кого поддерживать. Всё зависит от того, что произойдёт в гонке. В 2015 году мы хорошо проехали брусчатку, хотя в этом году этап будет труднее, но так будет для всех.

 

  Каждому велогонщику, в том числе и Фруму, на восстановление (после Джиро д’Италия) требуются недели.

 

 Я подхожу к старту в хорошей форме. Мы, как всегда, сделаем всё, чтобы победить Фрума, используя ту же стратегию, что и на Вуэльте Испании-2016 (когда Наиро Кинтана выиграл испанский Гран-тур, опередив Криса Фрума на 1:23). Мы – сплочённая команда.

 

  Не только я, но и другие гонщики поменяли стратегию подготовки к Тур де Франс. Уровень соревнования будет очень высоким».

 

  Эусебио Унсуэ в недавнем интервью Eurosport назвал 10 гонщиков, которые вошли в предварительный состав на Тур де Франс-2018: Андрей Амадор, Даниэле Беннати, Иманол Эрвити, Микель Ланда, Наиро Кинтана, Хосе-Хоаким Рохас, Марк Солер, Яша Зюттерлин и Алехандро Вальверде.

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Теги к статье: Наиро Кинтана Nairo Quintana Movistar Тур де Франс Tour de France Гран-тур Тур де Франс-2018

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  1. Rokka

    Вчера, 19:17 | Регистрация: 23.01.2016

    Состав конечно звенящий, но вряд-ли все трое будут капитанами. Опять Ланда будет пахать на другого индейца

  2. Имя: Александр

    kwwk

    Вчера, 20:13 | Регистрация: 31.05.2014

    Решать по капитанам надо быстро до ТТТ, а в противном случае могут мувики и синицу не поймать

  3. archi

    Вчера, 21:11 | Регистрация: 30.12.2012

    Лебедь, Рак и Щука + Солер

  4. Имя: Александра

    Александра

    Вчера, 22:23 | Регистрация: 18.09.2014

    Вспоминается старая реклама о том, что иногда лучше молчать, чем говорить.

    Как Кинтана умудряется давать интервью, что в них заранее прочитываются оправдания за то, что не смогли победить?

    ... "стиль полемики важнее предмета полемики. Предметы меняются, а стиль создает цивилизацию".
    Г.С. Померанц
  5. Имя: Альберт

    Saromony

    Вчера, 22:45 | Регистрация: 16.01.2016

    Надо верить и всё получится! Уверен ,что Вальверде ,Кинтана и Ланда найдут противоядие против SKAY !И ненадо заранее очковать...

  6. Имя: Сергей

    SSS

    Вчера, 23:02 | Регистрация: 25.05.2015

    Этот пигмей опять будет кааться на веревочке за Фрумми

    1. Имя: Альберт

      Saromony

      Сегодня, 00:08 | Регистрация: 16.01.2016

      Посмотрим, кто на самом деле -пигмей!?! Гонка покажет!

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30 мая - 3 июня 2018

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Gran Premio Citta di Lugano

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Criterium du Dauphine

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Tour de Suisse

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Tour de France


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Комментарии

  • Zhanzhak
    Команда Sky представила форму ... (25)
    Zhanzhak-Фото
    Да вот и я о том же!
  • Saromony
    Наиро Кинтана: «Мы сплочённая ... (7)
    Saromony-Фото
    Посмотрим, кто на самом деле -пигмей!?! Гонка покажет!
  • Earl57
    Команда Sky представила форму ... (25)
    Earl57-Фото
    Человек просто не понял, что Сейтхалил не из Казахстана. Видит восточную фамилию и автоматически причисляет его к казахам и фанатам Астаны.
  • Zhanzhak
    Команда Sky представила форму ... (25)
    Zhanzhak-Фото

    А при чем здесь сборная Казахстана? Опять? Что вы прицепились к Казахстану? Какой то нездоровый интерес к нашим делам... 

  • SSS
    Команда Sky представила форму ... (25)
    SSS-Фото

    А в Казахстанской сборной, без сомнения, все без исключения занимаются сортировкой мусора и сдачей его в соответствующие контейнеры. Или они просто не производят мусор?)

  • SSS
    Команда Sky представила форму ... (25)
    SSS-Фото
    Это требуется всему велоспорту без исключения.
  • SSS
    Наиро Кинтана: «Мы сплочённая ... (7)
    SSS-Фото

    Этот пигмей опять будет кааться на веревочке за Фрумми

  • Sergei76
    Михаэль Расмуссен: «Не вижу ни ... (4)
    Sergei76-Фото

    Я думаю что Расмуссен конечно прав, тем более ему виднее как профессионалу высочайшего уровня. А насчет Дюмулана, ровно две пробелмы, он по сути не горняк по сравнению с Фрумом и в принципе не может так идти в гору как Фрум. И еще - Дюмулан не может так идти спуски. А на выполаживании Дюмулану еще нужно было время чтобы отдышаться после предельного для него темпа в гору тогда как Фрум потом признался что шел не заходя за лимиты слишком сильно. И при всем при этом столько привез всем остальным. Стало быть уровень Фрума и его соперников на порядок разный как генеральщиков был изначально. Мое мнение что при близких по классу соперниках аткое отставание которое имел Фрум на нынешнем уровне скоростей и нагрузок практически не отыгрываемо тем более за один этап.

  • Saromony
    Наиро Кинтана: «Мы сплочённая ... (7)
    Saromony-Фото

    Надо верить и всё получится! Уверен ,что Вальверде ,Кинтана и Ланда найдут противоядие против SKAY !И ненадо заранее очковать...

  • Александра
    Наиро Кинтана: «Мы сплочённая ... (7)
    Александра-Фото

    Вспоминается старая реклама о том, что иногда лучше молчать, чем говорить.

    Как Кинтана умудряется давать интервью, что в них заранее прочитываются оправдания за то, что не смогли победить?

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Leszek Plucinski (CCC Sprandi Polkowice)

Jonathan Lastra (Caja Rural - Seguros RGA)

Alex Turrin (Wilier Triestina - Selle Italia)

Brayan Stiven Sanchez Vergara (Holowesko - Citadel p/b Araphaoe Resources)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (BOH) 1914
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1682
3 Йейтс С. (GBr) (MTS) 1472
4 Вивиани Э. (Ita) (QST) 1397
5 Терпстра Н. (Ned) (QST) 1297
6 Роглич П. (Slo) (TLJ) 1211
7 Фрум К. (GBr) (SKY) 1205
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 1198
9 Вальгрен М. (Den) (AST) 1195
10 Берналь Э. (Col) (SKY) 1063

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