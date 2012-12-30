Наиро Кинтана: «Мы сплочённая команда и готовы к Тур де Франс-2018»

Наиро Кинтана готов к старту на Тур де Франс-2018

Наиро Кинтана (Nairo Quintana), двукратный призёр Тур де Франс, начинает заключительную часть подготовки к французскому Гран-туру. 28-летний колумбийский гонщик команды Movistar проедет Тур Швейцарии-2018, где стартует после двухмесячного перерыва в гонках. В интервью изданию Marca Наиро Кинтана рассказал о том, как чувствует себя перед решающими стартами.

Наиро Кинтана: «Я в хорошей форме. Тур Швейцарии хочу проехать на высоком уровне, проверить уровень соперников.

Как победить Фрума? У меня в этот раз будет меньше гоночных дней в ногах, первая часть сезона прошла гораздо спокойнее. По сравнению с прошлым годом (Наиро Кинтана финишировал 12-м на Тур де Франс-2017) я больше времени отдыхал дома, тренировался на высоте. Изменение календаря и великолепная команда - вот план, с которым можем бросить вызов Фруму, надеюсь, в июле нас ждёт успех.

У нас сильная команда, которая ещё мощнее, потому что мы все работали вместе. У нас три лидера, команда решит, кого поддерживать. Всё зависит от того, что произойдёт в гонке. В 2015 году мы хорошо проехали брусчатку, хотя в этом году этап будет труднее, но так будет для всех.

Каждому велогонщику, в том числе и Фруму, на восстановление (после Джиро д’Италия) требуются недели.

Я подхожу к старту в хорошей форме. Мы, как всегда, сделаем всё, чтобы победить Фрума, используя ту же стратегию, что и на Вуэльте Испании-2016 (когда Наиро Кинтана выиграл испанский Гран-тур, опередив Криса Фрума на 1:23). Мы – сплочённая команда.

Не только я, но и другие гонщики поменяли стратегию подготовки к Тур де Франс. Уровень соревнования будет очень высоким».

Эусебио Унсуэ в недавнем интервью Eurosport назвал 10 гонщиков, которые вошли в предварительный состав на Тур де Франс-2018: Андрей Амадор, Даниэле Беннати, Иманол Эрвити, Микель Ланда, Наиро Кинтана, Хосе-Хоаким Рохас, Марк Солер, Яша Зюттерлин и Алехандро Вальверде.