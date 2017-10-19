Наиро Кинтана о маршруте Тур де Франс-2018

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Наиро Кинтана: "Я буду лидером команды Movistar на Тур де Франс-2018"
Наиро Кинтана (Nairo Quintana) трижды поднимался на подиум Тур де Франс, но в этом сезоне ему не удалось повторить эти результаты, он остался за пределами топ-10 общего зачёта. В следующем году 27-летний колумбийский гонщик будет капитаном команды Movistar на французском Гран-туре, и считает, что предложенный организаторами маршрут Тур де Франс-2018 ему подходит.
Наиро Кинтана: «В следующем сезоне я буду лидером команды на Тур де Франс. Это было решено вместе со спортивными директорами, они поддержат меня вместе с товарищами по команде. Я ещё не знаю, поедет ли Микель Ланда, но раньше я находился в похожей ситуации с Алехандро Вальверде, вместе мы будем бороться ради результата для команды.
Думаю, благодаря тому, что будет много гор, маршрут мне подходит. Также не будет слишком большой протяжённости разделок. Думаю, я смогу выступить на высшем уровне. Без сомнения, особое внимание мы уделим этапу с брусчаткой. Рядом со мной такие специалисты как Даниэле Беннатти, Иманол Эрвити, Хосе-Хоакин Рохас, которые смогут обеспечить безопасное прохождение этого этапа.
Будет много интересных этапов, мне нравится маршрут. Некоторые этапы на севере Франции трудные, это правда. Но я много раз там выступал в гонках и у меня будут товарищи по команде, которые умеют проходить подобные этапы.
В этом году я многому научился, и изменю план на следующий год. Я не буду больше участвовать в большом количестве гонок, и не собираюсь выступать на максимальном уровне на каждой гонке. Я бы хотел подойти к июлю более свежим, это главная цель сезона».
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RWW
Фабио Ару переходит в команду ... (30)
Хочется ошибиться, но практически все ушедшие из Астаны в последние годы "за лучшей долей" гонцы ничего не выиграли (Нибали, Роза, Ланда), т.е. лучше гоняться не стали. Значит дело не только в деньгах, но и в атмосфере, тренерском коллективе и т.д. Будет жаль, если в новой команде Ару ничего не произведет, назад то возвращаться стыдно. Тем более, что ушел он не "по-джентельменски", Винокуров о его переходе узнал из прессы. Ну да ладно, борцы и бойцы в Астане есть, пусть им в новом сезоне повезет!
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Адриен
Крис Фрум о маршруте Тур де Фр ... (1)
Судя по тому, как Фрум бодренько, "одной левой" взял и ТДФ и Вуэльту, ему бы в будущем году следовало попробовать выиграть все ТРИ ГТ сезона )))... Вот это была бы действительно сенсация ВЕКА. Может, это и есть "важная идея" Порталя и Брейлсфорда ?
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Адриен
Фабио Ару переходит в команду ... (30)
Вот при чем - чтобы у развивающейся МОЛОДОЙ страны, которую и на карте мало кто из западных граждан способен сходу найти, начал зарождаться ПРЕСТИЖ,чтобы заинтересовать зарубежье, она должна хоть как-то и хоть чем-то быть - в хорошем смысле - известна и привлекательна КРОМЕ запасов углеводородов.Спортивные успехи на мировой арене очень даже этому способствуют. Поэтому богатейшие шейхи и за велоспорт взялись ... Не из-за денег же, коих у них предостаточно. А Казахстан эту тему сворачивает. Большая ошибка.
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levonardo
Презентация маршрута Тур де Фр ... (16)
Эх, ещё бы один горный финиш, было бы идеально. Но, вцелом, маршрут отличный. Множество гор, в том числе и высшей категории, обеспечат увлекательную борьбу также и за гороховую майку(привет Баргию). Ильнуру профиль, вцелом, подходит, даже разделка лушче чем была на Вуэльте. Другое дело, что Киттель не может не поехать Тур, и Закарин в горах опять останется один. Жаль, если Дюмулан собрался выигрывать ГТ в разделках, он явно способен на большее. Но больше всего хотелось бы посмотерь на Микеля Ланду, точнее на его борьбу за генерал. Хотя, скорее всего, будет тащить Кинтану до последнего. Есть ещё Порт, Барде, Уран, Мартин, Нибали, Ару, Лопез, Фульсанг, Пино. Ну и ФРУМ. Тур обещает быть крайне интересным и непредсказуемым.
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Student
Фабио Ару переходит в команду ... (30)
Цитата: Tomer
Все зависит от цен на нефть
Вот это правильно)
Цитата: Адриен
Есть большая разница между "Как должно быть" и "Как есть на САМОМ деле". Да, вы правы, "Астана" - самый успешный спортивный проект... Но вы же наверняка знаете,что финансовой ОТДАЧИ от него - тем, чем можно похрустеть в СОБСТВЕННОМ бумажнике - НОЛЬ, поэтому, к примеру, неглупый Тиньков и завязал с собственной командой. А вот с бюджетом хоккейного Барыса - который намного больше астанинского - все в порядке, только вот кто про него, про Барыс, в мире знает ? Кстати, спонсор один и тот же ...
Та причём здесь мир, спорт тоже бизнес и на нем принято зарабатывать. Хоккей более популярный вид спорта.
Цитата: Адриен
Тиньков не просто спонсор, он являлся и ХОЗЯИНОМ. Причем с самого начала было ясно, что это его ВРЕМЕННАЯ игрушка - поиграется, поиграется и бросит. И ситуация с Астаной в чем-то идентична - проект прежде всего ИМИДЖЕВЫЙ,прекрасно УЖЕ отработанный, отыгранный - большие победы одержаны, идти по второму или по третьему кругу - уже не тот эффект... Это же не популярнейшие футбол или хоккей,по этим видам сокращения бюджета не наблюдается,а вот велоАстана была ориентирована более на внешний "контур". И считается, что задача выполнена, проект просто сворачивается на слабых тормозах... Ведь согласитесь, затраты на велокоманду, даже протуровскую, ОТНОСИТЕЛЬНО невелики - но все равно бюджет Астаны в последнее время ПОСТОЯННО сокращается, это уже тенденция, как не горько и не печально.
Что значит относительно невелики пару десятков миллионов точно. Как по мне, то лучше такие деньги куда-небудь в другое место вложить.
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archi
Фабио Ару переходит в команду ... (30)
Баба с возу - кобыле легче. В плане того, что если гонец хочет уйти, надо отпускать.
АстанаПроТим как проект потихоньку будет сворачиваться. Хотелось бы ошибиться, но...
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