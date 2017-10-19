Наиро Кинтана о маршруте Тур де Франс-2018

Наиро Кинтана: "Я буду лидером команды Movistar на Тур де Франс-2018"

Наиро Кинтана (Nairo Quintana) трижды поднимался на подиум Тур де Франс, но в этом сезоне ему не удалось повторить эти результаты, он остался за пределами топ-10 общего зачёта. В следующем году 27-летний колумбийский гонщик будет капитаном команды Movistar на французском Гран-туре, и считает, что предложенный организаторами маршрут Тур де Франс-2018 ему подходит.

Наиро Кинтана: «В следующем сезоне я буду лидером команды на Тур де Франс. Это было решено вместе со спортивными директорами, они поддержат меня вместе с товарищами по команде. Я ещё не знаю, поедет ли Микель Ланда, но раньше я находился в похожей ситуации с Алехандро Вальверде, вместе мы будем бороться ради результата для команды.

Думаю, благодаря тому, что будет много гор, маршрут мне подходит. Также не будет слишком большой протяжённости разделок. Думаю, я смогу выступить на высшем уровне. Без сомнения, особое внимание мы уделим этапу с брусчаткой. Рядом со мной такие специалисты как Даниэле Беннатти, Иманол Эрвити, Хосе-Хоакин Рохас, которые смогут обеспечить безопасное прохождение этого этапа.

Будет много интересных этапов, мне нравится маршрут. Некоторые этапы на севере Франции трудные, это правда. Но я много раз там выступал в гонках и у меня будут товарищи по команде, которые умеют проходить подобные этапы.

В этом году я многому научился, и изменю план на следующий год. Я не буду больше участвовать в большом количестве гонок, и не собираюсь выступать на максимальном уровне на каждой гонке. Я бы хотел подойти к июлю более свежим, это главная цель сезона».