Джон Дегенкольб: «Полностью принимаю решение команды Trek-Segafredo»

Джон Дегенкольб не включён в предварительный состав команды Trek-Segafredo на Тур де Франс-2019. 30-летний немецкий гонщик является победителем этапов на всех трёх Гран-турах. Первую победу на этапе Тур де Франс он одержал в прошлом году, когда выиграл 9-й этап. В интервью Radsport-News.com Джон Дегенкольб сказал, что принимает и понимает решение команды Trek-Segafredo, решившей бросить все силы команды на поддержку Ричи Порта.

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Джон Дегенкольб: «На данный момент я не вхожу в состав команды на Тур де Франс-2019, в этом году Тур не поеду. Я полностью принимаю это решение, потому что, как уже говорил, то, что хорошо для команды и для достижения общих целей – хорошо для всех нас.

Мы с командой обсуждали разные варианты. Я не поеду Тур, потому что команда полностью фокусируется на генеральной классификации и поддержке Ричи Порта.

Финальное решение ещё не принято, но я участвовал в Тур де Франс шесть лет подряд, и дело в том, как я сам это воспринимаю. Помимо Тура есть и другие гонки, много хороших гонок и интересных для меня целей».

Контракт Джона Дегенкольба с командой Trek-Segafredo заканчивается в конце этого сезона, голландское издание Wielerflits.nl предположило, что немецкий гонщик может перейти в Lotto Soudal в 2020 году, так как Джон Леланг, новый менеджер команды Lotto Soudal говорил о том, что собирается укреплять команду на весенние классики.