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Роберт Гесинк нацелен бороться за этап Тур де Франс-2017

 

  Роберт Гесинк (Robert Gesink) в этом году впервые в карьере одержал победу на этапе Гран-тура, выиграв 14-й этап Вуэльты Испании, и теперь намерен повторить успех на этапе Тур де Франс в 2017 году. Борьба за этапы французского Гран-тура будет главной целью 30-летнего голландского гонщика команды LottoNL-Jumbo.   

 

 Последние два года Роберт Гесинк начинал сезон в феврале, с Вольты Альгарве, но в 2017 году он стартует уже в январе, на Туре Даун Андер.

 

 

  Роберт Гесинк: «Кроме Тура Даун Андер проеду Тур Абу-Даби. Буду готовиться к Тур де Франс. Думаю, великолепно, когда год начинается как приключение, на разных гонках по всему миру.

  Всегда остаётся большой вопрос, какой будет форма на первой после зимы гонке. Но если я буду в порядке, то на Туре Даун Андер поборюсь за хорошую позицию в общем зачёте.

  Тур Калифорнии тоже есть в моих стартах.

Я очень хочу выиграть этап Тур де Франс, вся наша команда будет ради этого работать. Прошлые два года открыли мне глаза. Тур де Франс-2015 и Вуэльта Испании-2016  помогли мне понять, что я ещё многое могу сделать. Поеду за победой на этапе на предстоящем Туре. Я вернусь к своим корням  – к агрессивному ведению гонки».

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Теги к статье: Роберт Гесинк Robert Gesink LottoNL-Jumbo Тур де Франс Tour de France Гран-тур Тур де Франс-2017

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Комментарии

  • Stack
    Стевен Крёйсвейк будет боротьс ... (10)
    Stack-Фото
    Разумеется.
    Но если посмотреть на достижения Кройсвика, то у него есть тенденция к росту результатов. Остаётся надеяться, что потолок он ещё не прошёл :)
  • MSG
    Стевен Крёйсвейк будет боротьс ... (10)
    MSG-Фото
    Тема возраста для спортсменов очень неоднозначна. Тот же Шлек-младший был на супер-уровне в 24-25 лет, потом результаты просто пропали. Аналогично(только еще в более раннем возрасте) было и у Кунего. А кому-то и до 35-40 надо работать чтобы выйти на уровень победителя гт. Есть и уникумы, способные многие годы выступать на победном уровне(Вальверде, Контадор).
  • Stack
    Стевен Крёйсвейк будет боротьс ... (10)
    Stack-Фото
    Хешдаль выиграл свою Джиро в 32.
    Кобо - Вуэльту в 30.
    Хорнер вообще в 42.
    У всех до этого было по одному попаданию в топ-10 на ГТ (после успеха только Хешдаль еще дважды заезжал в топ-10).

    Кройсвику на прошлой Джире было 28 и у него уже 3 заезда в топ-10 ГТ. Несколько лет для улучшения этого показателя у него еще есть.
  • Gonza Golanov
    Альберто Контадор начнёт сезон ... (3)
    Gonza Golanov-Фото

    ¡Buena suerte!

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Стевен Крёйсвейк будет боротьс ... (10)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото
    не,он другого замеса.
    у него огромный потенциал и на максимум он еще не вышел.
  • MSG
    Стевен Крёйсвейк будет боротьс ... (10)
    MSG-Фото

    Как по-моему, Крейсвейк- гонщик из разряда  Хешедаля, Кобо, Хорнера и т.е. человек на один гранд тур. Он был в мае этого года в форме своей жизни. И по справедливости должен был забирать Джиро, но что получилось, думаю все помнят.... Есть сомнения, что форма Джиро16 придет к нем вновь когда-либо

  • W3105
    Стевен Крёйсвейк будет боротьс ... (10)
    W3105-Фото

    Джиро,обещает быть очень интересной. 

     

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Стевен Крёйсвейк будет боротьс ... (10)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    будет очень справедливо и правильно если Крейсвейк выиграет своё Джиро)

    и кстати,это очень вероятно))

    удачи)

  • Александра
    Стевен Крёйсвейк будет боротьс ... (10)
    Александра-Фото

    Ай, молодец! Буду болеть.)

  • Георгий Борисенко
    Стевен Крёйсвейк будет боротьс ... (10)
    Георгий Борисенко-Фото
    Он же с трещиной в ребре тогда доезжал?

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