Роберт Гесинк нацелен бороться за этап Тур де Франс-2017

Роберт Гесинк (Robert Gesink) в этом году впервые в карьере одержал победу на этапе Гран-тура, выиграв 14-й этап Вуэльты Испании, и теперь намерен повторить успех на этапе Тур де Франс в 2017 году. Борьба за этапы французского Гран-тура будет главной целью 30-летнего голландского гонщика команды LottoNL-Jumbo.

Последние два года Роберт Гесинк начинал сезон в феврале, с Вольты Альгарве, но в 2017 году он стартует уже в январе, на Туре Даун Андер.

Роберт Гесинк: «Кроме Тура Даун Андер проеду Тур Абу-Даби. Буду готовиться к Тур де Франс. Думаю, великолепно, когда год начинается как приключение, на разных гонках по всему миру.

Всегда остаётся большой вопрос, какой будет форма на первой после зимы гонке. Но если я буду в порядке, то на Туре Даун Андер поборюсь за хорошую позицию в общем зачёте.

Тур Калифорнии тоже есть в моих стартах.

Я очень хочу выиграть этап Тур де Франс, вся наша команда будет ради этого работать. Прошлые два года открыли мне глаза. Тур де Франс-2015 и Вуэльта Испании-2016 помогли мне понять, что я ещё многое могу сделать. Поеду за победой на этапе на предстоящем Туре. Я вернусь к своим корням – к агрессивному ведению гонки».