Дубль Дилана Груневегена на Париж-Ницце-2019

Дилан Груневеген, Иван Гарсия, Маттео Трентин, Луис-Леон Санчес, Эган Берналь о 2-м этапе Париж-Ницца-2019

Дилан Груневеген выиграл второй подряд этап гонки Париж-Ницца-2019. 25-летний голландский гонщик команды Jumbo-Visma на протяжении всего 2-го этапа находился в первой группе, защищая майку лидера. Пелотон порвался на эшелоны из-за сильного ветра почти сразу после старта. Хотя второй группе гонщиков удалось добрать немногочисленную первую группу за 10 км до финиша, через 5 км эта группа снова порвалась. Впереди осталось всего лишь семь гонщиков, которые и разыграли спринт. Дилан Груневеген обошёл испанского гонщика команды Bahrain-Merida Ивана Гарсию и бельгийского гонщика команды Deceuninck - Quick Step Филиппа Жильбера. Чемпион Европы Маттео Трентин (Mitchelton-Scott) финишировал четвёртым.

В генеральной классификации Дилан Груневеген сохранил первую позицию, а на вторую поднялся Михал Квятковски (Sky). Луис-Леон Санчес (Astana) удержал третью позицию, сумев отобраться в число семи гонщиков, финишировавших в первой группе.

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Дилан Груневеген: «Два этапа - две победы подряд. Мы отлично поработали. Горжусь успехом и особенно слаженной работой команды. Этап был очень тяжёлым из-за боковых ветров. На последней прямой я находился на хорошей позиции. Тяжело было всем. В конце надо было выждать, не начинать спринт слишком рано. Когда Трентин ускорился, я тоже начал спринт и смог финишировать первым».

Иван Гарсия: «Мы сегодня заботились о Кольбрелли, но я обнаружил, что нахожусь впереди и на хорошей позиции. Решил больше не оглядываться и попытаться выдать максимум. Сегодня я понял, как спринтовать. Для меня это немного сложно. Иногда я начинаю слишком рано, иногда поздно. Сегодня же начал спринт в правильный момент. Я доволен результатом. Совсем не разочарован, но, конечно, хотел выиграть».

Маттео Трентин: «Если ты не сидишь в первых рядах, когда ветер в лицо, то всегда есть вероятность, что выпадешь. Анализируя гонку, видно, что впереди всегда те же самые двадцать ребят. Сегодня чувствовал меньше напряжения, чем вчера, потому что пелотон порвался сразу. Когда проходишь через это и оказываешься в первой группе, то знаешь, как ехать, и удерживать позицию было не так сложно, как вчера. Жаль из-за того, что Саймон потерял генеральную классификацию, но у нас есть Джек Хейг, так что ещё не всё кончено. Форма Груневегена очень сильна, но я жду этапов, где будет больше подъёмов, может быть, там смогу на финише выступить лучше».

Луис-Леон Санчес: «Напряжённой была каждая минута этапа. Не было времени ни попить, ни поесть. После того, как пелотон разбился на эшелоны, я смог переложиться в лидирующую группу, взяв несколько бонусных секунд на промежуточном спринте. Но потом у меня случился прокол, пришлось остановиться и менять заднее колесо. Когда вернулся на велосипед, то оказался в третьей группе. Мы хорошо работали все вместе, чтобы догнать тех, кто находился впереди. А потом мы прикладывали все силы, чтобы добрать лидеров. Наконец, за 10 км до финиша нам удалось влиться в первую группу. Если честно, в тот момент я был пустым, но в любом случае, делал всё, что было в моих силах, чтобы финишировать с лидерами».

Эган Берналь: «Этап получился хорошим, но трудным. Весь день было ветрено, и в голове группы напряжение тоже присутствовало. С Квято и Люком было легко держаться впереди пелотона. В группе их очень уважают, так что я сидел за ними. В финале они говорили мне: «Налево, направо, сюда, будь внимательным, нам надо подвинуться вправо или вперёд». Когда тебе говорят, что делать, то гонку ехать гораздо легче».