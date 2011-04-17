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Николя Порталь: «Не думаю, что запрет измерителей мощности повлияет на Тур де Франс-2019»

Спортивный директор команды Sky о возможном запрете измерителей мощности на Тур де Франс-2019

 

 

  Николя Порталь, спортивный директор команды Sky,  гонщики который шесть раз одержали победу на Большой Петле, после презентации маршрута Тур де Франс-2019 сказал в интервью Cyclingnews, что, по его мнению, запрет измерителей мощности ничего не решит в гонке.

 

 

  Николя Порталь: «Не думаю, что такой запрет на что-то повлияет. Я считаю себя экспертом в велоспорте, этой мой мир. Но я не организатор гонок и не хочу решать вместе с ними, и кажется, что UCI или организаторы гонок каждый год что-то придумывают. Понимаю, что они хотят сделать гонку привлекательней, но иногда кажется, что такие решения не заслуживают дискуссий.

 

  Не будет измерителей мощности – и ладно. Единственное, что мы теряем, так это показатели с гонки, которые потом не сможем использовать во время тренировок.

 

  Все эти новые правила, например, уменьшение состава команды на одного гонщика. В данный момент я всё ещё не понимаю, зачем это было сделано. Ради безопасности или для чего-то ещё? Мы выиграли Тур де Франс только с семью гонщиками, потому что Джанни Москон не проехал вторую половину гонки. Из этих семи гонщиков двое были нашими лидерами, которые не должны были работать на команду, а нашей задачей было их защищать.

 

  Думаю, они должны понимать, как гонщики ведут гонку. Считаю, что они немного далеки от этого, что нормально, так как это не является их работой, но нам приходится держать с ними связь. Если предлагается очень короткий этап, командам на нём трудно контролировать гонку, даже если этап полностью равнинный. Однако невозможно весь Тур де Франс составить из коротких этапов, хотя их сложно контролировать.

 

 

  Что касается маршрута Тур де Франс-2019, мне кажется он классический. Мне понравился этап с финишем на Турмале. Высота – не знаю, что организаторы хотели этим добиться. Но считаю, что для нашей команды это хорошо, потому что ребята отлично реагируют на высокогорье. Мы привыкли тренироваться на высоте. Думаю, нам это выгодно.

 

  Считаю, что и Крис Фрум, и Герант Томас хотят вернуться на Тур де Франс. У Криса сейчас есть время, чтобы перевести дыхание. Джи (Герант Томас) отдыхает, у него были очень загруженные недели. Им нужно время, чтобы всё осмыслить. Но не будет проблемы, если они оба поедут гонку.

 

  Последняя пара лет была безумной, думаю, отдых – то, что надо и для гонщика, и для персонала. Нам надо время всё переварить. Сезон завершился только пару дней назад. Нет необходимости спешить в принятии решений, потому что мы уверены, что в нашей команде и гонщики, и персонал обладают всеми необходимыми качествами».

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Теги к статье: Николя Порталь Sky Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

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  1. Имя: Виталий

    vitali

    Вчера, 21:02 | Регистрация: 17.04.2011

    Можно спокойно согласиться со словами, что такой запрет ни на что не повлияет. Только для подтверждения любой теории нужен опыт, поэтому лучше пусть проведут Тур без измерителей мощности, и тогда можно делать конкретные заявления. Пока что я смутно понимаю, а на что будет смотреть Крис Фрум во время гонки при отсутствии "бортового самописца"?, ведь во время трансляции он часто смотрит "в пол" , а не вперёд. Лучше пусть проведут без этих волшебных измерителей, как говорится - ближе к земле

  2. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Вчера, 21:06 | Регистрация: 8.07.2017

    Достижения Николя Порталь, как спортивного директора, впечатляют.

     

    Поэтому его высказывания вызывают значительный интерес.

     

    Интересно, если в командах оставить на гран-турах три гонщика, как измениться характер гонки?

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Французской Республики и Республики Гаити
    1. Имя: Виталий

      vitali

      Вчера, 22:29 | Регистрация: 17.04.2011

      С каждым днем гонка будет становиться всё интересней и интересней, гонщики будут ехать все медленнее и медленнее, а победит кто-то двужильный:-))).
      Для придания такому ГТ большего колорита и зрительского интереса можно ещё всю гонку провести в формате индивидуальных и командных разделок, чередуя их на протяжении 20-ти этапов, оставив спринтерам разборки на этап "дружбы".
      А скорее всего никто не поедет.

  3. Имя: Adrien

    Адриен

    Вчера, 23:11 | Регистрация: 17.05.2015

    // Я считаю себя экспертом в велоспорте, этой мой мир. //

    Чуть ниже на сайте опубликован материал о человеке, который наверняка тоже считал себя экспертом в велоспорте, он тоже был его "миром". И чем закончилось ?.. Совершенно не удивлюсь, когда через энное количество времени появится подобная статья и о Портале... А ведь так и будет - к гадалке не ходи...

  4. Имя: Юрий

    Крайний

    Вчера, 23:16 | Регистрация: 21.05.2014

    А собственно почему бы и нет?

    "Твори, выдумывай, пробуй!" (с) "Хорошо" Маяковский.

  5. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:41 | Регистрация: 4.07.2013

    ЦИТАТА:
    Николя Порталь: "...Не будет измерителей мощности – и ладно..."

    Ну вот и хорошо. Вот и договорились.

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Комментарии

  • VeloVelo
    Марк Кэвендиш и Бернхардт Айзе ... (5)
    VeloVelo-Фото
    Ваши знакомые - они были спортсмены?
  • VeloVelo
    Николя Порталь: «Не думаю, что ... (6)
    VeloVelo-Фото

    ЦИТАТА:
    Николя Порталь: "...Не будет измерителей мощности – и ладно..."

    Ну вот и хорошо. Вот и договорились.

  • Cristal
    “А Höll ли нам?” и другие ... (9)
    Cristal-Фото

    Пожалуй, это лучший рассказ из вашей серии )) Хотя они все великолепны ))

     

    Давайте на старт Тура в 2020 приезжайте в Ниццу )))  Устроим Велолайв-фанзону ))))

  • Крайний
    Николя Порталь: «Не думаю, что ... (6)
    Крайний-Фото

    А собственно почему бы и нет?

    "Твори, выдумывай, пробуй!" (с) "Хорошо" Маяковский.

  • Адриен
    Николя Порталь: «Не думаю, что ... (6)
    Адриен-Фото

    // Я считаю себя экспертом в велоспорте, этой мой мир. //

    Чуть ниже на сайте опубликован материал о человеке, который наверняка тоже считал себя экспертом в велоспорте, он тоже был его "миром". И чем закончилось ?.. Совершенно не удивлюсь, когда через энное количество времени появится подобная статья и о Портале... А ведь так и будет - к гадалке не ходи...

  • vitali
    Николя Порталь: «Не думаю, что ... (6)
    vitali-Фото
    С каждым днем гонка будет становиться всё интересней и интересней, гонщики будут ехать все медленнее и медленнее, а победит кто-то двужильный:-))).
    Для придания такому ГТ большего колорита и зрительского интереса можно ещё всю гонку провести в формате индивидуальных и командных разделок, чередуя их на протяжении 20-ти этапов, оставив спринтерам разборки на этап "дружбы".
    А скорее всего никто не поедет.
  • Yuriy 17
    Николя Порталь: «Не думаю, что ... (6)
    Yuriy 17-Фото

    Достижения Николя Порталь, как спортивного директора, впечатляют.

     

    Поэтому его высказывания вызывают значительный интерес.

     

    Интересно, если в командах оставить на гран-турах три гонщика, как измениться характер гонки?

  • vitali
    Николя Порталь: «Не думаю, что ... (6)
    vitali-Фото
    Можно спокойно согласиться со словами, что такой запрет ни на что не повлияет. Только для подтверждения любой теории нужен опыт, поэтому лучше пусть проведут Тур без измерителей мощности, и тогда можно делать конкретные заявления. Пока что я смутно понимаю, а на что будет смотреть Крис Фрум во время гонки при отсутствии "бортового самописца"?, ведь во время трансляции он часто смотрит "в пол" , а не вперёд. Лучше пусть проведут без этих волшебных измерителей, как говорится - ближе к земле
  • Anna P.
    “А Höll ли нам?” и другие ... (9)
    Anna P.-Фото

    Спасибо, Алексей. Классный кадр с летящим мимо бачком, ну и не только. Удачи в дальнейших поездках.

    Ждем рассказа об Италии...

  • Костя К
    Кристиан Прюдомм о маршруте Ту ... (31)
    Костя К-Фото
    Цитата: Walther
    А давайте вообще запретим прогресс. Будем ходить в звериных шкурах и дубасить друг друга дубинами.
    Фарма это тоже результат прогресса. Допинг однако запретили и все за.

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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