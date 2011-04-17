Николя Порталь: «Не думаю, что запрет измерителей мощности повлияет на Тур де Франс-2019»

Спортивный директор команды Sky о возможном запрете измерителей мощности на Тур де Франс-2019

Николя Порталь, спортивный директор команды Sky, гонщики который шесть раз одержали победу на Большой Петле, после презентации маршрута Тур де Франс-2019 сказал в интервью Cyclingnews, что, по его мнению, запрет измерителей мощности ничего не решит в гонке.

Николя Порталь: «Не думаю, что такой запрет на что-то повлияет. Я считаю себя экспертом в велоспорте, этой мой мир. Но я не организатор гонок и не хочу решать вместе с ними, и кажется, что UCI или организаторы гонок каждый год что-то придумывают. Понимаю, что они хотят сделать гонку привлекательней, но иногда кажется, что такие решения не заслуживают дискуссий.

Не будет измерителей мощности – и ладно. Единственное, что мы теряем, так это показатели с гонки, которые потом не сможем использовать во время тренировок.

Все эти новые правила, например, уменьшение состава команды на одного гонщика. В данный момент я всё ещё не понимаю, зачем это было сделано. Ради безопасности или для чего-то ещё? Мы выиграли Тур де Франс только с семью гонщиками, потому что Джанни Москон не проехал вторую половину гонки. Из этих семи гонщиков двое были нашими лидерами, которые не должны были работать на команду, а нашей задачей было их защищать.

Думаю, они должны понимать, как гонщики ведут гонку. Считаю, что они немного далеки от этого, что нормально, так как это не является их работой, но нам приходится держать с ними связь. Если предлагается очень короткий этап, командам на нём трудно контролировать гонку, даже если этап полностью равнинный. Однако невозможно весь Тур де Франс составить из коротких этапов, хотя их сложно контролировать.

Что касается маршрута Тур де Франс-2019, мне кажется он классический. Мне понравился этап с финишем на Турмале. Высота – не знаю, что организаторы хотели этим добиться. Но считаю, что для нашей команды это хорошо, потому что ребята отлично реагируют на высокогорье. Мы привыкли тренироваться на высоте. Думаю, нам это выгодно.

Считаю, что и Крис Фрум, и Герант Томас хотят вернуться на Тур де Франс. У Криса сейчас есть время, чтобы перевести дыхание. Джи (Герант Томас) отдыхает, у него были очень загруженные недели. Им нужно время, чтобы всё осмыслить. Но не будет проблемы, если они оба поедут гонку.

Последняя пара лет была безумной, думаю, отдых – то, что надо и для гонщика, и для персонала. Нам надо время всё переварить. Сезон завершился только пару дней назад. Нет необходимости спешить в принятии решений, потому что мы уверены, что в нашей команде и гонщики, и персонал обладают всеми необходимыми качествами».