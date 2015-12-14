VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Том Дюмулин стартует на Тур де Франс-2018

Команда Sunweb представила расширенный состав на Тур де Франс-2018

 

 

  Команда Sunweb представила расширенный состав гонщиков на Тур де Франс-2018, в котором, как и ожидалось, есть имя Тома Дюмулина. Нидерландский гонщик теперь уже официально подтвердил, что собирается проверить себя, поставив задачу борьбы за генеральную классификацию на втором подряд Гран-туре.

 

Том Дюмулин стартует на Тур де Франс-2018

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

 

  Том Дюмулин: «Я очень горжусь тем, чего мы достигли на Джиро д’Италия-2018, а результат, который сможем показать на Тур де Франс-2018, буду считать бонусом. Главной целью сезона ставилась борьба за победу на итальянском Гран-туре. После хорошего выступления на Джиро д’Италия мы решили и на Тур де Франс стартовать с прицелом на борьбу за общий зачёт, но для того, чтобы получить новые знания, а не думая о конкретном результате. Для меня и команды борьба за генеральную классификацию на двух Гран-турах подряд –  новый ценный опыт на будущее».

 

  Команда Sunweb не ставит целью зелёную майку лучшего в очковой классификации, которую в прошлом году надел Майкл Мэттьюс, но 27-летний австралийский гонщик вошёл в предварительный состав на Тур де Франс-2018.

 

  Майкл Мэттьюс: «Зелёная майка, которую довёз до Парижа, - это уже сбывшаяся мечта. В прошлом году команда отлично выступила на Тур де Франс, выиграв четыре этапа и две майки (зелёную и гороховую). В этом году моей главной задачей будет помогать команде в борьбе за генеральную классификацию. Мне же команда поможет на спринтерских этапах с финишами в подъём. В Ливиньо мы провели большой тренировочный блок, теперь направляемся на Тур Швейцарии, финальную гонку перед июлем».

 

  Том Велерс, спортивный директор команды Sunweb: «Мы, как чемпионы мира в командной гонке, отметили для себя этап с командной разделкой, будем на нём бороться за высокий результат».

 

 

Расширенный предварительный состав команды Sunweb на Тур де Франс-2018:

 

Сёрен Краг Андерсен (Soren Kragh Andersen), Никиас Арндт (Nikias Arndt), Фил Баухаус (Phil Bauhaus), Рой Кюрверс (Roy Curvers), Лауренс Тен Дам (Laurens ten Dam), Том Дюмулин (Tom Dumoulin), Симон Гешке (Simon Geschke), Чед Хага (Chad Haga), Вилко Келдерман (Wilco Kelderman), Майкл Мэттьюс (Michael Matthews), Майк Тёниссен (Mike Teunissen), Эдвард Тёнс (Edward Theuns).

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Том Дюмулин Tom Dumoulin Sunweb Тур де Франс Tour de France Гран-тур Тур де Франс-2018

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Жанна

    Zhanzhak

    Вчера, 23:52 | Регистрация: 14.12.2015

    Какой же все таки скромный парень! Не ставит планки «выше головы». Хоть и есть настрой на высокую позицию. А так все по делу. Пойдёт нога, отлично, нет- ознакомление! 

    Ну, и красивый! Даже очень! 

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Реклама

Ближайшие старты

3 - 10 июня 2018

Criterium du Dauphine

9 - 17 июня 2018

Tour de Suisse

7 - 29 июля 2018

Tour de France


ОПРОС

Понравилась ли Вам Джиро д'Италия - 2018?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

6 июня

Alexis Guerin (Delko - Marseille-Provence)

7 июня

Matthew Brammeier (Aqua Blue Sport)

Steven Kruijswijk (Team Lotto NL - Jumbo)

Victor Langellotti (Burgos - BH)

8 июня

Jose Joaquin Rojas (Movistar Team)

Ben Hermans (Israel Cycling Academy)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (BOH) 1914
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1682
3 Йейтс С. (GBr) (MTS) 1472
4 Вивиани Э. (Ita) (QST) 1397
5 Терпстра Н. (Ned) (QST) 1297
6 Роглич П. (Slo) (TLJ) 1211
7 Фрум К. (GBr) (SKY) 1205
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 1198
9 Вальгрен М. (Den) (AST) 1195
10 Берналь Э. (Col) (SKY) 1063

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июнь 2018 (25)
Май 2018 (183)
Апрель 2018 (163)
Март 2018 (185)
Февраль 2018 (143)
Январь 2018 (122)