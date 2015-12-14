Том Дюмулин стартует на Тур де Франс-2018

Команда Sunweb представила расширенный состав на Тур де Франс-2018

Команда Sunweb представила расширенный состав гонщиков на Тур де Франс-2018, в котором, как и ожидалось, есть имя Тома Дюмулина. Нидерландский гонщик теперь уже официально подтвердил, что собирается проверить себя, поставив задачу борьбы за генеральную классификацию на втором подряд Гран-туре.

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Том Дюмулин: «Я очень горжусь тем, чего мы достигли на Джиро д’Италия-2018, а результат, который сможем показать на Тур де Франс-2018, буду считать бонусом. Главной целью сезона ставилась борьба за победу на итальянском Гран-туре. После хорошего выступления на Джиро д’Италия мы решили и на Тур де Франс стартовать с прицелом на борьбу за общий зачёт, но для того, чтобы получить новые знания, а не думая о конкретном результате. Для меня и команды борьба за генеральную классификацию на двух Гран-турах подряд – новый ценный опыт на будущее».

Команда Sunweb не ставит целью зелёную майку лучшего в очковой классификации, которую в прошлом году надел Майкл Мэттьюс, но 27-летний австралийский гонщик вошёл в предварительный состав на Тур де Франс-2018.

Майкл Мэттьюс: «Зелёная майка, которую довёз до Парижа, - это уже сбывшаяся мечта. В прошлом году команда отлично выступила на Тур де Франс, выиграв четыре этапа и две майки (зелёную и гороховую). В этом году моей главной задачей будет помогать команде в борьбе за генеральную классификацию. Мне же команда поможет на спринтерских этапах с финишами в подъём. В Ливиньо мы провели большой тренировочный блок, теперь направляемся на Тур Швейцарии, финальную гонку перед июлем».

Том Велерс, спортивный директор команды Sunweb: «Мы, как чемпионы мира в командной гонке, отметили для себя этап с командной разделкой, будем на нём бороться за высокий результат».

Расширенный предварительный состав команды Sunweb на Тур де Франс-2018:

Сёрен Краг Андерсен (Soren Kragh Andersen), Никиас Арндт (Nikias Arndt), Фил Баухаус (Phil Bauhaus), Рой Кюрверс (Roy Curvers), Лауренс Тен Дам (Laurens ten Dam), Том Дюмулин (Tom Dumoulin), Симон Гешке (Simon Geschke), Чед Хага (Chad Haga), Вилко Келдерман (Wilco Kelderman), Майкл Мэттьюс (Michael Matthews), Майк Тёниссен (Mike Teunissen), Эдвард Тёнс (Edward Theuns).