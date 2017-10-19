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Бауке Моллема в 2018 году сконцентрируется на Тур де Франс

Бауке Моллема: "На следующий год фокусируюсь на Тур де Франс"

 

 

  30-летний голландский велогонщик команды Trek-Segafredo Бауке Моллема поднялся на вторую ступень подиума Тура Гуанси-2017, финальной гонки сезона Мирового Тура. В этом году он начал сезон в январе, с победы на Туре Сан-Хуан, и впервые с 2010 года принял участие в Джиро д’Италия, где занял 7-е место.

  В интервью Cyclingnews Бауке Моллема рассказал, что в будущем сезоне не планирует стартовать на итальянском Гран-туре, собираясь вернуться к привычному для себя календарю, главной гонкой которого является Тур де Франс, где в этом году он впервые в карьере выиграл этап.

 

Бауке Моллема в 2018 году сконцентрируется на Тур де Франс

Photo © Bettini/Trek-Segafredo

 

 

 

  Бауке Моллема: «Думаю, я выступал стабильно с января и до сегодняшнего дня. В Аргентине я одержал победу, финиширую в Китае с хорошим результатом. Конечно, Джиро д’Италия проехал хорошо. И на Тур де Франс было очень приятно выиграть этап, мой первый этап на Туре, это была великолепная победа, самая красивая в этом году, мой лучший день на велосипеде. И на Классике Сан-Себастьяна я был на подиуме, также в первой части сезона у меня были результаты в топ-10 на Тиррено-Адриатико, Туре Абу-Даби.  

 

  Этот год по сравнению с другими был у меня особенным, с фокусом на Джиро, и без цели бороться за общий зачёт на Тур де Франс, а также участие в таких гонках как Тур Сан-Хуан и Абу-Даби. Мне всё это очень понравилось, но на следующий год я возвращаюсь к тому, как строил сезон раньше, с концентрацией на Тур де Франс, и без старта на Джиро д’Италия.

 

  Я уже посмотрел маршрут Тур де Франс-2018, на первый взгляд он мне подходит. Я не знаю ещё всех подъёмов, но обязательно поеду во Францию провести разведку нескольких этапов.  Похоже, три трудных этапа будут в Альпах, потом три – в Пиренеях, тяжёлая разделка, командная гонка, брусчатка… Много интересных этапов, думаю, Тур получится хорошим. Такой маршрут мне отлично подходит, как и большинству горняков и генеральщиков».

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Теги к статье: Бауке Моллема Bauke Mollema Trek-Segafredo Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2018 Гран-тур Тур Гуанси GREE-Tour Of Guangxi гонка Мирового тура

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Комментарии

  • ДимаЛел
    Россия в рейтинге Мирового Тур ... (27)
    ДимаЛел-Фото

    Завершился Тур Гуанси-2017 у России 0 очков

  • Виктор Сироткин
    Яну Бакелантсу предстоит долго ... (3)
    Виктор Сироткин-Фото
    ну это уже ни в какие ворота не лезет - проехать скутером по ногам переломанного лежащего на носилках. Итальянцы там на совсем чтоли солнцем перегретые? Пора уже организовывать специальную группу сопровождения пелотона, где все прошли соответствующие экзамены и тесты на адекватность, и пусть она обслуживает гонки.
  • EL-Fenomeno
    Яну Бакелантсу предстоит долго ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Думаю, могу сказать, что мне ещё повезло, что со мной не случилось ничего серьёзного уже после падения, потому что когда меня, наконец, вытащили на дорогу, через мои ноги переехал скутер. Водитель не проверил, подумал, что поставил на тормоз, но тот поехал. В голове не укладывается, что подобное может случиться на гонке Мирового тура. Передо мной никто не извинился. Меня также удивило, что не было вертолётов, меня эвакуировали на машине скорой помощи. Я был в шоке, чувствовал сильную боль, но мне пришлось терпеть, пока машина долго проходила спуск.

    Ну это вообще, особенно когда ещё битого скутер переехал.

    Здоровья спортсмену, травмы очень серьезные, даже можно сказать, что человеку крупно повезло и он остался жив после такого падение (не дай Бог ударился бы с такой высоты в камень головой - пиши пропало)

  • Earl57
    Хет-трик Фернандо Гавирии на Т ... (7)
    Earl57-Фото

    Цитата: VeloVelo
    Мою репутацию эти минусы точно не испортят. С этим нет проблем.
    Но, когда ты понимаешь, что кто-то, не читая, за один заход ставит минусы во всех твоих комментариях подряд, это, как минимум, вызывает любопытство )

    Я извиняюсь, что вмешиваюсь в вашу дискуссию, но тоже хотела бы знвть, кто это. Потому что когда человек минусует даже совершенно нейтральные сообщения, не содержащие никакой оценки, в том числе сообщение просто со временем телевизионной трансляции, как это было в моем случае, то он явно нездоров. А больного человека хотелось бы знать из элементарного чувства самохранения.

     

     

  • faiter
    Яну Бакелантсу предстоит долго ... (3)
    faiter-Фото

    если есть какие-то изменения в спинном мозге в рез. перелома,то с возвращением в спорт будет туго совсем.Если даже ноги двигаются ,ощущения и моторика совсем другие относительно здорового парня.Удачи и насточивости в реабилитации пожелаем ему.

  • VeloVelo
    Хет-трик Фернандо Гавирии на Т ... (7)
    VeloVelo-Фото
    Мою репутацию эти минусы точно не испортят. С этим нет проблем.
    Но, когда ты понимаешь, что кто-то, не читая, за один заход ставит минусы во всех твоих комментариях подряд, это, как минимум, вызывает любопытство )
  • VeloVelo
    Беньят Инчаусти остаётся в ком ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Зачет Скаю. Инчаусти Здоровья.

  • Meilleur
    Себастьян Энао, Давид Лопес и ... (6)
    Meilleur-Фото

    Не всем быть Контадорами да Фрумами. Конечно, ребята рады. Удержаться во 2-м и 3-м составе Скай тоже задача не из простых.  Тем более ЗП, по слухам, в 1.5-2 раза выше, чем в роли таких же помощников в иных командах Про-Тура.

  • rude_rider
    Хет-трик Фернандо Гавирии на Т ... (7)
    rude_rider-Фото

    и зачем?

    че минусы портят вашу репутацию или вы на каждый минус будите спрашивать

    а кто это меня минусит..

  • Cha
    Беньят Инчаусти остаётся в ком ... (2)
    Cha-Фото
    Команда поддержала. Достойно. Желаю выздоровления и восстановления!

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