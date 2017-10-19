Бауке Моллема в 2018 году сконцентрируется на Тур де Франс

Бауке Моллема: "На следующий год фокусируюсь на Тур де Франс"

30-летний голландский велогонщик команды Trek-Segafredo Бауке Моллема поднялся на вторую ступень подиума Тура Гуанси-2017, финальной гонки сезона Мирового Тура. В этом году он начал сезон в январе, с победы на Туре Сан-Хуан, и впервые с 2010 года принял участие в Джиро д’Италия, где занял 7-е место.

В интервью Cyclingnews Бауке Моллема рассказал, что в будущем сезоне не планирует стартовать на итальянском Гран-туре, собираясь вернуться к привычному для себя календарю, главной гонкой которого является Тур де Франс, где в этом году он впервые в карьере выиграл этап.

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Бауке Моллема: «Думаю, я выступал стабильно с января и до сегодняшнего дня. В Аргентине я одержал победу, финиширую в Китае с хорошим результатом. Конечно, Джиро д’Италия проехал хорошо. И на Тур де Франс было очень приятно выиграть этап, мой первый этап на Туре, это была великолепная победа, самая красивая в этом году, мой лучший день на велосипеде. И на Классике Сан-Себастьяна я был на подиуме, также в первой части сезона у меня были результаты в топ-10 на Тиррено-Адриатико, Туре Абу-Даби.

Этот год по сравнению с другими был у меня особенным, с фокусом на Джиро, и без цели бороться за общий зачёт на Тур де Франс, а также участие в таких гонках как Тур Сан-Хуан и Абу-Даби. Мне всё это очень понравилось, но на следующий год я возвращаюсь к тому, как строил сезон раньше, с концентрацией на Тур де Франс, и без старта на Джиро д’Италия.

Я уже посмотрел маршрут Тур де Франс-2018, на первый взгляд он мне подходит. Я не знаю ещё всех подъёмов, но обязательно поеду во Францию провести разведку нескольких этапов. Похоже, три трудных этапа будут в Альпах, потом три – в Пиренеях, тяжёлая разделка, командная гонка, брусчатка… Много интересных этапов, думаю, Тур получится хорошим. Такой маршрут мне отлично подходит, как и большинству горняков и генеральщиков».