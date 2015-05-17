Винченцо Нибали не примет участие в Джиро д'Италия-2018

- Категория:
- VeloRACE / Tour de France |
- Дата:
- Вчера, 23:20
Винченцо Нибали выбрал старт на Тур де Франс-2018 и пропускает Джиро д’Италия-2018
Винченцо Нибали (Vincenzo Nibali), двукратный победитель Джиро д’Италия, в следующем сезоне не будет бороться за третий титул на домашнем Гран-туре. 33-летний итальянский гонщик команды Bahrain-Merida предпочёл сосредоточиться на Тур де Франс-2018 и чемпионате мира в Инсбруке.
Итальянское издание La Gazzetta Dello Sport сообщает, что эта информация была подтверждена командой.
PHOTO CREDIT: LaPresse - Ferrari, Spada, De Grandis
Нибали пропускал участие в Тур де Франс в прошлом году, а на Джиро д’Италия-2017 занял 3-е место.
Предположительно Винченцо Нибали начнёт сезон с Тура Сан-Хуан в Аргентине, как и в этом году, в первой части его сезона будут Льеж-Бастонь-Льеж и Критериум Дофине.
Одной из главных целей сезона для Нибали является групповая гонка чемпионата мира по велоспорту-2018, который пройдёт в австрийском Инсбруке. Чтобы сохранить форму перед чемпионатом мира, Винченцо Нибали планирует стартовать на Вуэльте Испании-2018.
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