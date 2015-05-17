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Винченцо Нибали не примет участие в Джиро д'Италия-2018

Винченцо Нибали выбрал старт на Тур де Франс-2018 и пропускает Джиро д’Италия-2018

 

 

  Винченцо Нибали (Vincenzo Nibali), двукратный победитель Джиро д’Италия, в следующем сезоне не будет бороться за третий титул на домашнем Гран-туре. 33-летний итальянский гонщик команды Bahrain-Merida предпочёл сосредоточиться на Тур де Франс-2018 и чемпионате мира в Инсбруке.

 

  Итальянское издание La Gazzetta Dello Sport сообщает, что эта информация была подтверждена командой.

 

Винченцо Нибали не примет участие в Джиро д'Италия-2018

  PHOTO CREDIT: LaPresse - Ferrari, Spada, De Grandis

 

  Нибали пропускал участие в Тур де Франс в прошлом году, а на Джиро д’Италия-2017 занял 3-е место.

 

 Предположительно Винченцо Нибали начнёт сезон с Тура Сан-Хуан в Аргентине, как и в этом году, в первой части его сезона будут Льеж-Бастонь-Льеж и Критериум Дофине.

 

  Одной из главных целей сезона для Нибали является групповая гонка чемпионата мира по велоспорту-2018, который пройдёт в австрийском Инсбруке. Чтобы сохранить форму перед чемпионатом мира, Винченцо Нибали планирует стартовать на Вуэльте Испании-2018.

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Теги к статье: Винченцо Нибали Vincenzo Nibali Bahrain-Merida Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2018 Гран-тур

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  1. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 02:34 | Регистрация: 17.05.2015

    Складывается впечатление, что Нибали старается избегать ПРЯМОГО единоборства с Фрумом ...

  2. Имя: Ruslan

    ARuslan

    Сегодня, 04:47 | Регистрация: 13.12.2017

    В эпоху доминирования Фрума было бы глупо упустить такой шанс.

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Комментарии

  • ARuslan
    Винченцо Нибали не примет учас ... (2)
    ARuslan-Фото
    В эпоху доминирования Фрума было бы глупо упустить такой шанс.
  • ARuslan
    Велотвиттер. 15-й (313) выпуск (3)
    ARuslan-Фото
    Это была моя самая любимая рубрика. Жаль что перестали публиковать...
  • sixpack
    Лицензии проконтинентальных ко ... (1)
    sixpack-Фото

    Бургос таки сыграли на повышение. Что ж, посмотрим. Состав у них не выгллядит внушительно, по крайней мере, на данный момент.

  • Адриен
    Винченцо Нибали не примет учас ... (2)
    Адриен-Фото

    Складывается впечатление, что Нибали старается избегать ПРЯМОГО единоборства с Фрумом ...

  • Адриен
    VeloLIVE на презентации велоко ... (6)
    Адриен-Фото
    Может быть в Таллине. На периферии - далеко не все. Даже во время СССР, а сейчас - тем более.
  • Student
    Герант Томас открыт для предло ... (8)
    Student-Фото
    Цитата: rude_rider
    таких много
    он себя позиционирует как генеральщик на ГТ а не недельки

    или терпежка в горах так впечатлила
    Много? А список можно)
  • RVL
    VeloLIVE на презентации велоко ... (6)
    RVL-Фото

    Я был в Эстонии в августе...все по русски понимают.

    А как он в команде общается?

  • velodoctor
    VeloLIVE на презентации велоко ... (6)
    velodoctor-Фото

    Отличная работа проделана, чем кормить читателя в межсезонье, как не такими репортажами. ok

  • Zhanzhak
    VeloLIVE на презентации велоко ... (6)
    Zhanzhak-Фото

    Спасибо! Я видела только то, что происходило в Керуене. И мне повезло я сидела рядом с командой. И пока шёл небольшой Батл между баскетбольной командой и велогонщиками (к слову крутить педали у них лучше получается, чем мячь в сетку забрасывать =) я Пообщалась  с Никитой Стальновым, потом с Андреем Гривко. Андрей очень открытый, легло идёт на контакт. Никита очень простой я бы даже сказала скромный. Новички правда немного были зажаты, а остальные чувствовали себя вполне комфортно. Трульс Корсет совсем в жизни другой, чем на фото. Да, в этом году организаторы постарались, программа и вправду была насыщенная. Вот только погода, как и в прошлом году подкачала. Ещё раз спасибо! 

  • ДимаЛел
    VeloLIVE на презентации велоко ... (6)
    ДимаЛел-Фото
    да, с переводчиком с английского

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Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
10 Контадор А. (Esp) (TFS) 1987

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