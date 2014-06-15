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Тибо Пино может пропустить Тур де Франс-2018

Тибо Пино может пропустить Тур де Франс-2018

 

 

   У Тибо Пино (Thibaut Pinot), который сошёл с Джиро д’Италия-2018 после 20-го этапа, диагностирована пневмония. 

 

  Врач команды Groupama-FDJ Жаки Майо (Jacky Maillot) в интервью L’Equipe сообщил, что на данный момент невозможно предсказать, сколько времени понадобиться на восстановление 28-летнему французскому гонщику.

 

  Напомним, что Тибо Пино попал в больницу после того, как с большим трудом добрался до финиша на 20-м этапе Джиро д’Италия-2018, потеряв 3-е место в генеральной классификации всего за день до финиша в Риме.

 

  Неизвестно, сможет ли Тибо Пино выйти на старт Тур де Франс-2018, где планировал бороться за этапы.

 

  Жаки Майо: «Он чувствует себя лучше. 12 дней будет проходить лечение антибиотиками. На данный момент мы не можем точно сказать, сколько продлится его период отдыха. Сейчас, пока он не вылечится от пневмонии, мы ничего не можем предсказывать,  не знаем, займёт ли восстановление две или три недели».

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Теги к статье: Тибо Пино Thibaut Pinot Джиро д'Италия Тур де Франс

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  1. Имя: Lada

    LLL

    Сегодня, 19:59 | Регистрация: 15.06.2014

    Да уж, смотреть было невозможно на его страдания. Загнали.

    Лечись и восстанавливайся Тибо.

  2. Имя: ЕРА

    Ерлан

    Сегодня, 20:11 | Регистрация: 8.07.2015

    Скорейшего выздоровления жаль Тибо. Тдф с его участием будет поинтереснее но можно Рейхенбаха.

  3. Имя: Александра

    Александра

    Сегодня, 20:40 | Регистрация: 18.09.2014

    Вот уж точно укатали сивку крутые горки. Очень жесткий спорт.

    ... "стиль полемики важнее предмета полемики. Предметы меняются, а стиль создает цивилизацию".
    Г.С. Померанц
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