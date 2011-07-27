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Генеральный менеджер команды BMC: «Нам нужен подиум Тур де Франс»

  Тур Даун Андер-2018 – первая гонка Мирового тура для Ричи Порта после падения на Тур де Франс-2017

 

 

 

  Команда BMC представила новую велоформу и озвучила некоторые цели на сезон 2018 года. Сейчас гонщики команды BMC находятся в тренировочном лагере в Дении (Испания). Генеральный менеджер команды Джим Очович сказал, что в следующем сезоне одной из важнейших задач команды является борьба за подиум Тур де Франс-2018 вместе с Ричи Портом, который в этом году сошёл с Тур де Франс-2017 после падения на 9-м этапе, получив перелом ключицы и тазовой кости. Лучшим результатом Ричи Порта на Тур де Франс было 5-е место в 2016 году.

 

 

  Первое возвращение 32-летнего австралийского гонщика в гонку Мирового тура состоится на Туре Даун Андер-2018. Для команды BMC австралийская гонка является одной из главных целей первой части сезона, и на старт команда выйдет с тремя победителями предыдущих выпусков – Ричи Портом, Саймоном Геррансом и Роаном Деннисом.

 

  Джим Очович, генеральный менеджер команды BMC: «Нам нужен подиум Тур де Франс. Кэдел Эванс был последним гонщиком команды, финишировавшим на подиуме Тур де Франс, который он выиграл в 2011 году. Мы знаем, как добиться такого результата. Я понимаю, что необходима удача и выбор правильных гонщиков в составе команды. Но они у нас есть, Ричи – наш капитан, который сможет выполнить задачу. Он определённо является претендентом, и начнёт сезон он с Тура Даун Андер, как и в 2017 году.

 

  Тур Даун Андер для нас одна из ключевых гонок сезона, мы рады, что можем представить на неё внушительный состав. Не думаю, что мы когда-либо прежде стартовали с таким сильным составом, Ричи Порт будет нашим капитаном, бывшие победители гонки Роан Деннис и Саймон Герранс будут с ним рядом, каждый из них также способен победить. Мы настроены на то, чтобы старт сезона получился отличным».

 

 

  Ричи Порт: «Я рад вернуться на Тур Даун Андер в 2018 году, постараться защитить свой титул победителя прошлого года. После того, как я пропустил большую часть сезона 2017 года, мне хочется скорее начать новый сезон, тем более, что Тур Даун Андер всегда был одной из моих любимых гонок календаря».

 

 Саймон Герранс: «Я очень рад стартовать на Туре Даун Андер, особенно потому, что эта гонка будет первой для меня в составе BMC. У нас будет очень  сильный состав, думаю, мы привлечём много внимания. Я всегда стараюсь начинать сезон в хорошей форме, в моей карьере эта гонка всегда стояла в моём календаре».

 

  Роан Деннис: «Я с радостью вернусь в Аделаиду, мой родной город, увижусь с семьёй, они придут посмотреть на меня в гонке, хотя это всегда добавляет давления. Тур Даун Андер сам по себе очень захватывающая гонка, он короткий, но быстрый, в его маршруте нет никаких 200-км трансферных этапов. Это великолепная гонка, болельщики реагируют так, словно мы на европейской гонке Мирового тура».

 

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Теги к статье: Ричи Порт Richie Porte BMC Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2018 Гран-тур

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  1. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 07:09 | Регистрация: 27.07.2011

    пфффф...

     

    наша задача бороться за подиум...блин они че такие нереальные пессмисты?

    барде или уран может так говорить но не Ричи который должен думать о победе и только

     

    даже если у него и не получится,какая кому разница.

  2. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 15:00 | Регистрация: 4.01.2015

    Невьё..?..этот синий воротник с зелёным TAGом добавил немного пестроты в форму ВМСишников, но спосорские ЛОГОтипы и название на вело-форме это "святое" для них всех)

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
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Комментарии

  • Yuriy 17
    Ответ Криса Фрума и Дэйва Брэй ... (28)
    Yuriy 17-Фото

    Цитата: ARC
    Организм не предсказуем - один в кусты посреди этапа бегает, у другого концетрация какой-то фигни подскакивает.

    Сам я не разбираюсь в этом, поэтому прошу пояснить, как случайным образом может в организме подскачить концентрация сальбутамола? 

  • motte
    Ответ Криса Фрума и Дэйва Брэй ... (28)
    motte-Фото

    Именно после Англиру... Так красиво он шёл, держа Контадора на привязи и это после тдф.. Я тогда глазам своим не верил в происходящее

  • rude_rider
    Ответ Криса Фрума и Дэйва Брэй ... (28)
    rude_rider-Фото

    кароче не дадут взять 7 туров)))

    остановится на 4? 5? 6?

  • Gorn9k
    Ответ Криса Фрума и Дэйва Брэй ... (28)
    Gorn9k-Фото
    Интересно получается, Всю Вуэльту Фрума жёстко проверяли и дала сбой только последняя проба, сданная на Англиру (кстати тогда шел дождь, а астма в такие дни обостряется). Ну короче я думаю, что Скай сможет доказать чистоту Фрума, как это было с Сундбю. Ну а если нет, то получит Дисквал , отнимут Вуэльту, пропустит Джиро , подготовится к ТдФ и Вуэльте и снова возьмёт их
  • Yuriy 17
    Александр Кузнецов: «Бездейств ... (3)
    Yuriy 17-Фото

    Уважение Александру Анатольевичу Кузнецову!

    Проффесионально, открыто и честно всё сказал, по-советски!

    Все наши проблемы, что почти нет таких людей на самом верху, сплошные мутко.

     

  • protur
    Винченцо Нибали не примет учас ... (8)
    protur-Фото
    В свете последних событий...трудно сказать, может и передумает.
  • Yuriy 17
    Крис Фрум, астма, сальбутамол, ... (12)
    Yuriy 17-Фото

    Зарвался, Фрумми, потерял чувство меры. 

    Ведь выиграл в 4-ый раз Тур де Франс, так сидит ровно на попе и радуйся.

    Чего попёрся на Вуэльту, если знаешь, что принимаешь допинг?

    А ведь не бывать теперь англичанину Фруму 5-кратным чемпионом ТДФ!

    Так ведь, граждане организаторы Тур де Франс?

  • protur
    Ответ Криса Фрума и Дэйва Брэй ... (28)
    protur-Фото

    ВВС,CNN,Worldnews, Euronews - так что бабахнуло не слабо.

    Расследование вели французская "Ле Монд" и английская "Гардиан".

  • protur
    Ответ Криса Фрума и Дэйва Брэй ... (28)
    protur-Фото
    Алессандро Петакки возвратил образец, содержащий 1,352 нг / мл Salbutamol во время 2007 Giro d'Italia в тесте после того, как он выиграл спринт в Пинероло. Хотя Третейский суд по спорту принял настойчивое требование Петакки о том, что он не использовал эту субстанцию с целью повышения его эффективности, итальянец был официально санкционирован в 2008 году, когда ему был предоставлен заложенный 10-месячный запрет, который длился с 31 октября, 2007 до 31 августа 2008 года. Он также лишился своих трех побед в финале 2007 Giro d'Italia.
  • protur
    Крис Фрум, астма, сальбутамол, ... (12)
    protur-Фото

    Алессандро Петакки возвратил образец, содержащий 1,352 нг / мл Salbutamol во время 2007 Giro d'Italia в тесте после того, как он выиграл спринт в Пинероло. Хотя Третейский суд по спорту принял настойчивое требование Петакки о том, что он не использовал эту субстанцию с целью повышения его эффективности, итальянец был официально санкционирован в 2008 году, когда ему был предоставлен заложенный 10-месячный запрет, который длился с 31 октября, 2007 до 31 августа 2008 года. Он также лишился своих трех побед в финале 2007 Giro d'Italia.

    Cyclingnews.

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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
10 Контадор А. (Esp) (TFS) 1987

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