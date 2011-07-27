Тур Даун Андер-2018 – первая гонка Мирового тура для Ричи Порта после падения на Тур де Франс-2017

Команда BMC представила новую велоформу и озвучила некоторые цели на сезон 2018 года. Сейчас гонщики команды BMC находятся в тренировочном лагере в Дении (Испания). Генеральный менеджер команды Джим Очович сказал, что в следующем сезоне одной из важнейших задач команды является борьба за подиум Тур де Франс-2018 вместе с Ричи Портом, который в этом году сошёл с Тур де Франс-2017 после падения на 9-м этапе, получив перелом ключицы и тазовой кости. Лучшим результатом Ричи Порта на Тур де Франс было 5-е место в 2016 году.

Первое возвращение 32-летнего австралийского гонщика в гонку Мирового тура состоится на Туре Даун Андер-2018. Для команды BMC австралийская гонка является одной из главных целей первой части сезона, и на старт команда выйдет с тремя победителями предыдущих выпусков – Ричи Портом, Саймоном Геррансом и Роаном Деннисом.

Джим Очович, генеральный менеджер команды BMC: «Нам нужен подиум Тур де Франс. Кэдел Эванс был последним гонщиком команды, финишировавшим на подиуме Тур де Франс, который он выиграл в 2011 году. Мы знаем, как добиться такого результата. Я понимаю, что необходима удача и выбор правильных гонщиков в составе команды. Но они у нас есть, Ричи – наш капитан, который сможет выполнить задачу. Он определённо является претендентом, и начнёт сезон он с Тура Даун Андер, как и в 2017 году.

Тур Даун Андер для нас одна из ключевых гонок сезона, мы рады, что можем представить на неё внушительный состав. Не думаю, что мы когда-либо прежде стартовали с таким сильным составом, Ричи Порт будет нашим капитаном, бывшие победители гонки Роан Деннис и Саймон Герранс будут с ним рядом, каждый из них также способен победить. Мы настроены на то, чтобы старт сезона получился отличным».

Ричи Порт: «Я рад вернуться на Тур Даун Андер в 2018 году, постараться защитить свой титул победителя прошлого года. После того, как я пропустил большую часть сезона 2017 года, мне хочется скорее начать новый сезон, тем более, что Тур Даун Андер всегда был одной из моих любимых гонок календаря».

Саймон Герранс: «Я очень рад стартовать на Туре Даун Андер, особенно потому, что эта гонка будет первой для меня в составе BMC. У нас будет очень сильный состав, думаю, мы привлечём много внимания. Я всегда стараюсь начинать сезон в хорошей форме, в моей карьере эта гонка всегда стояла в моём календаре».

Роан Деннис: «Я с радостью вернусь в Аделаиду, мой родной город, увижусь с семьёй, они придут посмотреть на меня в гонке, хотя это всегда добавляет давления. Тур Даун Андер сам по себе очень захватывающая гонка, он короткий, но быстрый, в его маршруте нет никаких 200-км трансферных этапов. Это великолепная гонка, болельщики реагируют так, словно мы на европейской гонке Мирового тура».