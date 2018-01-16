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Бауке Моллема: «Тур де Франс-2018 – главная цель сезона»

Бауке Моллема (Trek-Segafredo) о Тур де Франс-2018 и календаре гонок первой части сезона

 

 

  Бауке Моллема в прошлом сезоне впервые в карьере изменил программу, приняв участие в Джиро д’Италия, где занял 7-е место в генеральной классификации, и впервые одержал победу на этапе Тур де Франс, где его главной задачей было помогать капитану команды Trek-Segafredo Альберто Контадору. В этом году 31-летний голландский велогонщик ставит борьбу за общий зачёт на Тур де Франс-2018 главной целью своего сезона, о чём рассказал в интервью Cyclingnews.  Лучшим результатом Бауке Моллемы на французском Гран-туре было 6-е место в 2013 году, он трижды входил в топ-10 общего зачёта.

Photo © ASO/Pauline BALLET

 

  Бауке Моллема: «Я возвращаюсь на Тур де Франс и возвращаюсь к борьбе за общий зачёт. Надеюсь, опыт прошлого года поможет мне в будущем. Было неплохо нацелиться на Джиро д’Италия, а потом проехать Тур в другой роли. Победа на этапе – это большой успех, и меня многому научило, как вёл гонку Альберто, и то, что я старался ему помогать. Но я с нетерпением жду возвращения на Тур де Франс. Думаю, это тот Гран-тур, который подходит мне, и, возможно, подходит больше всего.

 

  Мне нравится, когда гонка трудная, а Тур де Франс-2018 будет таким с самого старта. Конечно, последняя неделя предстоит тяжелейшая, на ней можно выиграть много, но первая неделя будет очень нервной и тяжёлой физически. Думаю, для меня это хорошо.

 

  На Джиро д’Италия и Вуэльте Испании некоторые подъёмы тяжелее, но в общей сложности Тур де Франс труднее из-за уровня стресса. Но я редко теряю самоконтроль и поддаюсь стрессу, так что это ещё одна причина, почему Тур мне подходит.

 

  Считаю, что сезон 2017 года был у меня очень хорошим, мой стакан точно наполовину полон. Джиро д’Италия проехал не идеально, надеялся на большее, но если смотреть на мой сезон в целом, то я был очень стабилен, выступая с января, где выиграл Тур Сан-Хуана, и до конца сезона, когда в Китае я тоже очень хорошо финишировал.

 

  Мы проанализировали моё выступление на Джиро д’Италия, и если бы могли вернуться назад, было несколько моментов, где мы бы действовали по-другому. Так как я всегда стартовал на Тур де Франс, в прошлом сезоне ради участия в Джиро мне пришлось многое поменять, от тренировок до программы гонок. Мне нравится жара летом, думаю, при такой погоде я выступаю на максимуме, так что, наверное, Тур де Франс для меня лучше. Конечно, я наслаждался участием в Джиро. Италия – это настоящая велосипедная страна. Может быть, однажды, я вернусь на эту гонку, но кое-что сделаю по-другому, например, я слишком долго пробыл весной в тренировочном лагере на высоте.

 

Победа на этапе Тур де Франс-2017 многое значила не только для команды, но и для меня. Я смотрел Тур де Франс с детства, всегда мечтал выиграть там этап. А теперь я сделал это, и тот день был для меня одним из лучших на велосипеде, возможно, не самым лучшим в карьере, потому что горный финиш – это совсем другое, но победа на этапе очень многое значит, особенно, если одержал её, проехав в одиночку 30 км. Это был самый яркий момент моего сезона.

 

  Падение и потерю места на подиуме на Тур де Франс-2016 было тяжело принять, но это уже в прошлом. Я не смотрю на это как на незаконченное дело. То, как я проехал в 2016 году, дало мне уверенность, что я могу бороться за подиум Тур де Франс до самого конца. Именно об этом я буду помнить, когда поеду гонку в этом году. А думать о том, как близко я был тогда, и что случилось потом, не поможем мне в этом году. Сейчас я фокусируюсь на подготовке  к Тур де Франс-2018.

 

  Если Фрум поедет гонку, он будет серьёзным соперником, но похоже, что многие сильные гонщики собираются в этом году на Тур де Франс. Там всегда выступают лучшие. Лично для меня это ничего не значит, не важно,  кто будет в гонке, а кто нет. На Тур де Франс всегда тяжело бороться, это сложнейший из трёх Гран-туров.

 

  Этот сезон начну спокойно, фокусируясь на июле. В прошлом году из-за Джиро д’Италия я участвовал в Туре Абу-Даби и Вуэльте Каталонии. В этом году мой календарь будет похож на 2015 и 2016 годы, надеюсь, и результаты будут похожими.

 

  Я должен посмотреть маршрут Париж-Ниццы и Тиррено-Адриатико, чтобы понять, какой из них мне больше подходит, прежде, чем приму окончательное решение. Я также вернусь на Арденнские классики, проеду Амстел Голд Рэйс, Флеш Валлонь и Льеж-Бастонь-Льеж. Мне они всегда нравились, будет приятно вновь на них стартовать. Потом выберу подводящую к Туру гонку. Скорее всего, поеду Тур Швейцарии.

Что касается чемпионата мира, до него ещё далеко, рано об этом думать. Сначала фокусируюсь на первой части сезона и, особенно, на Тур де Франс-2018. Это моя главная цель на сезон».

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Теги к статье: Бауке Моллема Bauke Mollema Trek-Segafredo Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2018 Гран-тур

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Комментарии

  • Yuriy 17
    Тим Велленс: «Если бы люди узн ... (15)
    Yuriy 17-Фото

    Выхода нет. 

    Всё пропало... 

    help

  • Николай Степаныч
    Грег Лемонд о деле Криса Фрума (59)
    Николай Степаныч-Фото
    "Наказывают не за то, что убил, а за то, что попался" - не находите ничего странного в этой формулировке? Мошенников или грабителей, которые лишат вас имущества тоже будем жалеть, ведь они так старались?

    Мне, кстати, очень нравится Крис как гонщик. Только гоняться нужно по правилам. А двойная мораль - это беда нашего общества.
  • allb46
    Грег Лемонд о деле Криса Фрума (59)
    allb46-Фото

    Всем привет, наказывают, не за то, что принимал, а за то, что попался, и ни кто не будет делать прицидент, защищая Фруми, мне очень жаль и Криса и всю команду, как они "пахали" на Вуэльте, а теперь всё "псу под хвост" то что накажут и лишат победы, это на 100%, только вот какой будет срок наказания, 6 месяцев или 2 года, если на "полную катушку" то последущая карьера Фруми, будет явно под ударом.

  • Крайний
    Тим Велленс: «Если бы люди узн ... (15)
    Крайний-Фото
    Расклад конечно другой. Масштаб гнусности огромен.

    Средства должны быть достойны цели.
  • sashaney
    Команды Мирового Тура 2018: Qu ... (5)
    sashaney-Фото

    Никто не видел фильм One Year in Blue? Нигде не могу найти.

  • motte
    Тим Велленс: «Если бы люди узн ... (15)
    motte-Фото

    Оно то все так, Тим известный парень в пелотоне, но когда речь идёт о подиуме тдф, да если в пятый раз, то иной расклад...-:)

  • Крайний
    Тим Велленс: «Если бы люди узн ... (15)
    Крайний-Фото

    Честь и достоинство или обман и лицемерие.
    Хорошо что для Тима выбор очевиден.

     

    Залезу в твиттер, поддержу его.

  • Kitsune-taichou
    Тим Велленс: «Если бы люди узн ... (15)
    Kitsune-taichou-Фото
    фактически, это выбор: или я гоняюсь, или не гоняюсь.
  • Крайний
    Тим Велленс: «Если бы люди узн ... (15)
    Крайний-Фото

    Цитата: Kitsune-taichou
    ну да. приходится что-то выбирать.
    я так представляю: вся команда, куча народу, спонсоры - все вложились такие в победу фрума на турдефрансе. а он такой: а не, че-та я не поеду, не хочу лекарство принимать. что ему скажут? а не охренел ли ты?

    К вопросу о выборе: У него всегда есть возможность ответить: я не хочу и не буду выигрывать обманом. Причем ответить публично. Вся команда, куча народу, спонсоры будут заинтересованы в таком повороте дела? Сомневаюсь.

  • veloster
    Команды Мирового Тура 2018: Qu ... (5)
    veloster-Фото

    Есть предчувствие, что в этом году количество побед будет куда скромнее.

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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
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