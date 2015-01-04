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Организаторы Тур де Франс-2018 могут запретить Крису Фруму стартовать в гонке

Организаторы Тур де Франс-2018 могут запретить Крису Фруму выйти на старт 7 июля

 

  В случае, если по делу Криса Фрума (Sky) о превышении им дозы сальбутамола не будет вынесено решение до старта Тур де Франс-2018, организаторы французского Гран-тура, ASO, не захотят видеть четырёхкратного победителя Тур де Франс на старте 7 июля. Об этом сообщило новостное агентство  Press Association Sport, которое опирается на данные двух неназванных "вышестоящих источников в велоспорте".

 

  В то время как Мауро Веньи, директор Джиро д’Италия признал, что организаторы итальянского Гран-тура не имеют власти помешать Крису Фруму выйти на старт гонки в случае отсутствия вердикта по его делу, ASO решительно настроены надавить на президента UCI Давида Лаппартьена, чтобы он ускорил рассмотрения дела Фрума.

 

Photo © ASO

 

  Правила Тур де Франс позволяют ASO «отказать в участии или дисквалифицировать команду, или гонщиков, чьё присутствие наносит вред имиджу или репутации ASO или спортивного соревнования».

 

  Помимо ASO право отстранить гонщика от соревнования имеет Международный союз велсипедистов, но президент UCI Давид Лаппартьен заявил, что не собирается отстранять Криса Фрума от соревнований.

 

  В случае, если организаторы французского Гран-тура решатся отстранить Криса Фрума от участия в Тур де Франс-2018, в ASO должны подготовиться к тому, что команда Sky может подать юридический протест и дело будет рассматриваться во французском гражданском суде.

 

  Директор Тур де Франс Кристиан Прюдомм в интервью RMC Sport сказал: «Мы ждём быстрого решения с декабря. Теперь мы убираем слово «быстрого», мы просто ждём решения. Организаторам гонок нужен ответ. Он нужен не только нам, организаторам Тур де Франс, но и всем организаторам, чтобы не возникло ситуации, когда потом нам скажут, что этого гонщика не должно было быть на старте. Это совершенное безумие! Полный асбурд! Нам нужен ответ»

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Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Sky Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2018 Гран-тур

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  1. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 17:05 | Регистрация: 17.05.2015

    Приличная РЕПУТАЦИЯ ! То, что так тяжело зарабатывется и в один момент теряется. В ASO это великолепно понимают - в отличии от Давида Лаппартьена, Мауро Веньи, организаторов Джиро.

  2. Имя: Наталия

    metaxa

    Сегодня, 17:19 | Регистрация: 18.03.2017

    Ес,наконец-то...хоть что-то

  3. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 17:46 | Регистрация: 4.01.2015

    не пустят на ТдФ, не будеит Фруми и на Вуэльте; как в той рекламе Red Bull по нашим каналам ТВ: "нема Ред Булла - нема і крил"
    и Вот он, замаячил уже на горизонте тот золотой шанс Кинтаны выиграть наконец свой первый Тур де Франс

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
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ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Каталонии-2018?

Комментарии

  • 0x5F375A86
    Вуэльта Каталонии-2018. Этап 4 (2)
    0x5F375A86-Фото

    Ух ты, мовистар, наконец, работает, как команда!

    А Джанни Савио абсолютно честно заработал на Бернале, репутация солдата Швейка ему не грозит)

  • DV
    Вуэльта Каталонии-2018. Этап 4 (2)
    DV-Фото

    Movistar показал силу.

  • YuraHist
    Тур Лангкави-2018. Этап 5 (3)
    YuraHist-Фото
    Цитата: sixpack
    Овечкин не в Русвело с конца прошлого года. В Анталье он побеждал уже в майке Тульского велоклуба. Команда из ЮВА - это что-то новое в его карьере, впервые вижу :-) Ну и круто, конечно. Победа на серьезной гонке.
    Да, отличная победа, просто упустил переход...
  • EL-Fenomeno
    Томас Де Гендт – победитель 3 ... (8)
    EL-Fenomeno-Фото
    ещё бы, покоритель Стельвио, который на последних километрах подъема просто полз со скоростью 4 км/час (как сейчас помню слова Курдюкова)
  • EL-Fenomeno
    Организаторы Тур де Франс-2018 ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    не пустят на ТдФ, не будеит Фруми и на Вуэльте; как в той рекламе Red Bull по нашим каналам ТВ: "нема Ред Булла - нема і крил"
    и Вот он, замаячил уже на горизонте тот золотой шанс Кинтаны выиграть наконец свой первый Тур де Франс

  • Earl57
    UCI представил новые методы бо ... (11)
    Earl57-Фото

    Ну, не все так просто. Они собираются в дальнейшем использовать RFID-метки на колесах и велосипедах. А также использовать данные телеметрии и гаджеты, которые будут глушить подозрительную магнитную активность. Еще активнее будут использовать тепловизоры во время гонки.
    Плюс в функции видео-рефери входит и фиксация подозрительной смены велосипеда.
    Там целая система выстраивается, не ограниченная каким-то одним способом проверки.

    А управлять всем этим хозяйством в UCI будет Жан-Кристоф Перо, у которого два диплома инженера и степень магистра по технологическому проектированию.

  • RVL
    UCI представил новые методы бо ... (11)
    RVL-Фото

    будут чаще "ломаться" и менять велики...

    стартанул на "чистом веле", сломался

    поменял вел-прожужжал налегке 90% этапа и опять сломался.

    поменял снова на "чистый вел"-финишнул красиво с лушими ваттами 

  • metaxa
    Организаторы Тур де Франс-2018 ... (3)
    metaxa-Фото
    Ес,наконец-то...хоть что-то
  • Адриен
    Организаторы Тур де Франс-2018 ... (3)
    Адриен-Фото

    Приличная РЕПУТАЦИЯ ! То, что так тяжело зарабатывется и в один момент теряется. В ASO это великолепно понимают - в отличии от Давида Лаппартьена, Мауро Веньи, организаторов Джиро.

  • SVS
    UCI представил новые методы бо ... (11)
    SVS-Фото
    Мне кажется, что так всё равно остаётся возможность для получения несправедливого преимущества.

    Ведь беспринципные гонщики на всё готовы ради этого - на тяжёлые нескончаемые тренировки, диеты, да буквально на всё!
    В результате, те гонщики, которые готовятся в соответствии с требованиями WADA - посещение врачей, лабораторий, работа с юристами и консультантами - конечно, оказываются в невыгодном положении! Этому нужно положить конец!

    Победителя гонки за 15 км. до финиша должна называть совместная комиссия WADA и UCI, закрытым голосованием.

    А спринтеры пусть финишируют по одному, по обозначенным дорожкам. Заодно и для фотографов удобнее будет, для прессы!

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Гонщик Команда Очки
1 Импи Д. (RSA) (MTS) 833
2 Квятковски М. (Pol) (SKY) 613
3 Бенот Т. (Bel) (LTS) 586
4 Нибали В. (Ita) (TBM) 570
5 Юэн К. (Aus) (MTS) 549
6 Солер М. (Esp) (MOV) 545
7 Вальверде А. (Esp) (MOV) 515
8 Исагирре Г. (Esp) (TBM) 500
9 Йейтс А. (GBr) (MTS) 470
10 Демар А. (Fra) (GFC) 465

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