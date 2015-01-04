Организаторы Тур де Франс-2018 могут запретить Крису Фруму стартовать в гонке

Организаторы Тур де Франс-2018 могут запретить Крису Фруму выйти на старт 7 июля



В случае, если по делу Криса Фрума (Sky) о превышении им дозы сальбутамола не будет вынесено решение до старта Тур де Франс-2018, организаторы французского Гран-тура, ASO, не захотят видеть четырёхкратного победителя Тур де Франс на старте 7 июля. Об этом сообщило новостное агентство Press Association Sport, которое опирается на данные двух неназванных "вышестоящих источников в велоспорте".

В то время как Мауро Веньи, директор Джиро д’Италия признал, что организаторы итальянского Гран-тура не имеют власти помешать Крису Фруму выйти на старт гонки в случае отсутствия вердикта по его делу, ASO решительно настроены надавить на президента UCI Давида Лаппартьена, чтобы он ускорил рассмотрения дела Фрума.

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Правила Тур де Франс позволяют ASO «отказать в участии или дисквалифицировать команду, или гонщиков, чьё присутствие наносит вред имиджу или репутации ASO или спортивного соревнования».

Помимо ASO право отстранить гонщика от соревнования имеет Международный союз велсипедистов, но президент UCI Давид Лаппартьен заявил, что не собирается отстранять Криса Фрума от соревнований.

В случае, если организаторы французского Гран-тура решатся отстранить Криса Фрума от участия в Тур де Франс-2018, в ASO должны подготовиться к тому, что команда Sky может подать юридический протест и дело будет рассматриваться во французском гражданском суде.

Директор Тур де Франс Кристиан Прюдомм в интервью RMC Sport сказал: «Мы ждём быстрого решения с декабря. Теперь мы убираем слово «быстрого», мы просто ждём решения. Организаторам гонок нужен ответ. Он нужен не только нам, организаторам Тур де Франс, но и всем организаторам, чтобы не возникло ситуации, когда потом нам скажут, что этого гонщика не должно было быть на старте. Это совершенное безумие! Полный асбурд! Нам нужен ответ»