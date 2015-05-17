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Давид Лаппартьен: «Мы не можем принимать поспешных решений по делу Криса Фрума»

Давид Лаппартьен надеется, что вердикт по делу Криса Фрума будет вынесен до старта Тур де Франс-2018

 

 

  Президент UCI Давид Лаппартьен был вынужден вновь отвечать на вопросы журналистов по делу Криса Фрума во время презентации о новых стратегиях Международного союза велосипедистов по борьбе с механическим допингом.

 

  Давид Лаппартьен: "Думаю, решение по его делу должно быть на столе перед Тур де Франс.  Я на это надеюсь, потому что если вердикт не будет вынесен, это станет катастрофой для всех, прежде всего, для Криса Фрума. Вы можете представить себе, что гонщик поедет Тур де Франс без вынесенного решения? Это будет трудно и для него.

 

  Но мы не можем форсировать принятие решения, проявляя неуважение к нашим собственным правилам и процессу. Из-за того, что дело очень специфическое, на принятие решения требуется больше времени, чем мы ожидали.

 

  Поверьте мне, это дело не такое простое. Мы не можем принимать поспешных решений, чтобы просто решить вопрос до Тур де Франс, пренебрегая правилами и не уважая права гонщика.

 

  Считаю, что этот вопрос должен решать UCI, а не организаторы гонок. Некоторые из них обеспокоены последствиями для их гонок, и интересуются, должны ли они запретить ему выступать. Я надеюсь, что мы решим этот вопрос как можно скорее, и не должны обсуждать это с организаторами. Это не их работа, а дело UCI, WADA, CAS, всех главных заинтересованных лиц.

 

  Это правда, мы имеем власть временно отстранить гонщика, но из-за в прошлом такого никогда не делали из-за сальбутамола, и мы должны уважать также права Криса Фрума. С ним не должно быть особенного обращения. Если мы отстраним гонщика только из-за сальбутамола, то проиграем, если дело пойдёт в Спортивный арбитражный суд. Я хочу уважать права гонщиков. Если дело перейдёт в Трибунал, то Трибуналу решать. Если они назначат отстранение на год в качестве наказания, или что-либо другое, то это решение немедленно вступит в силу.

 

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Теги к статье: Давид Лаппартьен Крис Фрум

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  1. Rokka

    Сегодня, 01:00 | Регистрация: 23.01.2016

    Как интересно. А когда на банку садили Улисси из за того же сальбутамола они не думали о его правах? Права Фрума видать правее?

  2. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 02:01 | Регистрация: 17.05.2015

    Все эти уже порядком надоевшие "терки" насчет Фрума - результат пограничных, двояких, ДВУСМЫСЛЕННЫХ решений ВАДЫ насчет противоастматических средств. А подобное ВСЕГДА перерождается в ЛИЦЕМЕРИЕ и двойные стандарты. Кто знает, может ради этого и были внедрены в свое время "терапевтические исключения"? Всегда есть возможность попытки "отмазать" СВОЕГО и наказать НЕУГОДНОГО... Но фрумовское "дело" стало достоянием ГЛАСНОСТИ ( чем Фрум и руководство SKY были очень недовольны) и это помешало спустить его на плавных тормозах. Даю 80% за то, что Фрума оправдают или накажут НОМИНАЛЬНО-УСЛОВНО-ПОКАЗАТЕЛЬНО-СИМВОЛИЧЕСКИ. Только вот если в будущем превышение дозы не повторится - это будет ПРЯМЫМ доказательством того, что УМЫСЕЛ передоза без всяких антимоний имел место быть!

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ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Каталонии-2018?

Комментарии

  • Адриен
    Давид Лаппартьен: «Мы не можем ... (2)
    Адриен-Фото

    Все эти уже порядком надоевшие "терки" насчет Фрума - результат пограничных, двояких, ДВУСМЫСЛЕННЫХ решений ВАДЫ насчет противоастматических средств. А подобное ВСЕГДА перерождается в ЛИЦЕМЕРИЕ и двойные стандарты. Кто знает, может ради этого и были внедрены в свое время "терапевтические исключения"? Всегда есть возможность попытки "отмазать" СВОЕГО и наказать НЕУГОДНОГО... Но фрумовское "дело" стало достоянием ГЛАСНОСТИ ( чем Фрум и руководство SKY были очень недовольны) и это помешало спустить его на плавных тормозах. Даю 80% за то, что Фрума оправдают или накажут НОМИНАЛЬНО-УСЛОВНО-ПОКАЗАТЕЛЬНО-СИМВОЛИЧЕСКИ. Только вот если в будущем превышение дозы не повторится - это будет ПРЯМЫМ доказательством того, что УМЫСЕЛ передоза без всяких антимоний имел место быть!

  • Rokka
    Давид Лаппартьен: «Мы не можем ... (2)
    Rokka-Фото
    Как интересно. А когда на банку садили Улисси из за того же сальбутамола они не думали о его правах? Права Фрума видать правее?
  • Earl57
    Вуэльта Каталонии-2018. Этап 3 (9)
    Earl57-Фото

    Цитата: dendav
    Что там с Адамом, кто знает?

    Митчелтон Скотт пишет, что Адам оправлен в больницу для обследования. Боли в нижней части спины. Более подробная информация позже

  • dendav
    Вуэльта Каталонии-2018. Этап 3 (9)
    dendav-Фото

    Что там с Адамом, кто знает?

  • Earl57
    Президент UCI не уверен, что в ... (57)
    Earl57-Фото

     

     

    Интересно, что первыми отреагировали фанаты Скай. Сразу пошла критика - да зачем это надо, все впустую, только бесполезная задержка гонщиков, работать не будет, бессмысленная трата средств, показуха и т.д.)))

  • flugegeheimen
    Вуэльта Каталонии-2018. Этап 3 (9)
    flugegeheimen-Фото
    Боялась, не сдюжит, нагонят. Смелая и красивая победа
  • RVL
    Вуэльта Каталонии-2018. Этап 3 (9)
    RVL-Фото

    вот у него нюх (заточен) на этапы, когда никому ничего не нужно.

    ну и здоровья вагон!

    сила воли +характер. молодец!

  • Николай Н.
    Вуэльта Каталонии-2018. Этап 3 (9)
    Николай Н.-Фото

    Думал, не дотянет и как всегда перед финишем съедят. Но молодец, выстоял. Заслуженная победа.

  • Ярослав124
    Вуэльта Каталонии-2018. Этап 3 (9)
    Ярослав124-Фото
    Топ
  • Gottliche_Recht
    Вуэльта Каталонии-2018. Этап 3 (9)
    Gottliche_Recht-Фото

    Де Гендт, конечно, феноменальный человек

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