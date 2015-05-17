Давид Лаппартьен: «Мы не можем принимать поспешных решений по делу Криса Фрума»

Давид Лаппартьен надеется, что вердикт по делу Криса Фрума будет вынесен до старта Тур де Франс-2018

Президент UCI Давид Лаппартьен был вынужден вновь отвечать на вопросы журналистов по делу Криса Фрума во время презентации о новых стратегиях Международного союза велосипедистов по борьбе с механическим допингом.

Давид Лаппартьен: "Думаю, решение по его делу должно быть на столе перед Тур де Франс. Я на это надеюсь, потому что если вердикт не будет вынесен, это станет катастрофой для всех, прежде всего, для Криса Фрума. Вы можете представить себе, что гонщик поедет Тур де Франс без вынесенного решения? Это будет трудно и для него.

Но мы не можем форсировать принятие решения, проявляя неуважение к нашим собственным правилам и процессу. Из-за того, что дело очень специфическое, на принятие решения требуется больше времени, чем мы ожидали.

Поверьте мне, это дело не такое простое. Мы не можем принимать поспешных решений, чтобы просто решить вопрос до Тур де Франс, пренебрегая правилами и не уважая права гонщика.

Считаю, что этот вопрос должен решать UCI, а не организаторы гонок. Некоторые из них обеспокоены последствиями для их гонок, и интересуются, должны ли они запретить ему выступать. Я надеюсь, что мы решим этот вопрос как можно скорее, и не должны обсуждать это с организаторами. Это не их работа, а дело UCI, WADA, CAS, всех главных заинтересованных лиц.

Это правда, мы имеем власть временно отстранить гонщика, но из-за в прошлом такого никогда не делали из-за сальбутамола, и мы должны уважать также права Криса Фрума. С ним не должно быть особенного обращения. Если мы отстраним гонщика только из-за сальбутамола, то проиграем, если дело пойдёт в Спортивный арбитражный суд. Я хочу уважать права гонщиков. Если дело перейдёт в Трибунал, то Трибуналу решать. Если они назначат отстранение на год в качестве наказания, или что-либо другое, то это решение немедленно вступит в силу.