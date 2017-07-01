VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Варран Баргий, Альберто Контадор, Микель Ланда, Наиро Кинтана о 13-м этапе Тур де Франс-2017

Варран Баргий, Альберто Контадор, Микель Ланда, Наиро Кинтана о 13-м этапе Тур де Франс-2017

 

 

  Варрану Баргию (Warren Barguil) удалось взять победу на 13-м горном этапе Тур де Франс-2017 в день национального праздника Франции – День взятия Бастилии. 25-летний французский гонщик команды Sunweb атаковал на этапе несколько раз, сначала с Томасом Фёклером (Direct Energie), но тогда пелотон не отпустил отрыв. Затем Баргий ускорился на первом из трёх подъёмов 1-й категории, за 70 км до финиша вместе с Альберто Контадором, но у него снова не получилось усидеть в первой группе, когда испанский гонщик команды Trek-Segafredo ускорился и уехал с переложившимся к нему Микелем Ландой (Sky). Баргий присоединился к группе атаковавшего за 67 км до финиша Наиро Кинтаны (Movistar), вместе с которым ему удалось догнать Контадора и Ланду за километр до финальной вершины 1-й категории Мюр-де-Пегер за 28 км до финиша. А на финише в спринте Варран Баргий не упустил победу, обойдя Наиро Кинтану и Альберто Контадора.

 

  Альберто Контадор получил красный номер самого агрессивного гонщика этапа и поднялся в топ-10 общего зачёта. Микель Ланда благодаря набранному отрывом преимуществу поднялся с 7-й на 5-ю строчку генеральной классификации Тур де Франс-2017.

Варран Баргий помимо первой в карьере победы на этапе Тур де Франс, укрепил свою позицию в классификации гороховой майки, где набрал 94 очка.

 

 

 

Варран Баргий, Альберто Контадор, Микель Ланда, Наиро Кинтана о 13-м этапе Тур де Франс-2017

 Варран Баргий, Альберто Контадор, Микель Ланда, Наиро Кинтана о 13-м этапе Тур де Франс-2017

Варран Баргий, Альберто Контадор, Микель Ланда, Наиро Кинтана о 13-м этапе Тур де Франс-2017

 Варран Баргий, Альберто Контадор, Микель Ланда, Наиро Кинтана о 13-м этапе Тур де Франс-2017

  Photo © ASO/Bruno BADE

Photo © ASO/Pauline BALLET

 

  Варран Баргий (Sunweb): «Когда Альберто Контадор атаковал, я начал обходить его по внешней стороне, я знал, что буду быстрее. Альберто Контадор был моим кумиром, когда я был моложе. Несколько лет, когда я в гонках в Бретани копировал стиль Альберто Контадора,  я бы не поверил, что смогу выиграть у него. Ещё и поэтому победа так много для меня значит.

 

  Я давно боролся за победу на этапе, несколько раз был очень близко. Поэтому победа в День взятия Бастилии, а также то, что я стал первым за долгое время бретонским гонщиком, выигравшим этап (с 1993 года), делают меня невероятно счастливым, потому что я ощущаю себя человеком двойной национальности – французом и бретонцем.

 

  Меня критиковали в средствах массовой информации, что я намеренно терял время в общем зачёте. Но я приехал на Тур де Франс с единственной целью -  проехать до конца. Всего два месяца назад я лежал в больнице, в гонки вернулся на Критериуме Дофине, где выпал в первый же день вместе со спринтерами. То, что я свеж, помогло мне на Тур де Франс. Я почти вышел на пик своей формы, но ехал в хвосте пелотона, чтобы иметь возможность насладиться моментами в горах. И сейчас я желаю Роману Барде одержать победу на Тур де Франс. Мне бы хотелось стать частью представления  в Альпах и помочь ему, если получится. Если бы у нас появился французский победитель Тур де Франс, это принесло бы нам огромную радость».

 

 

Варран Баргий, Альберто Контадор, Микель Ланда, Наиро Кинтана о 13-м этапе Тур де Франс-2017

 Варран Баргий, Альберто Контадор, Микель Ланда, Наиро Кинтана о 13-м этапе Тур де Франс-2017

 Photo © Bettini/Trek-Segafredo

 

 

  Альберто Контадор (Trek-Segafredo): «Этим утром чувствовал себя очень плохо. Но мы хорошо поговорили со спортивным директором, и по дороге к старту я сказал, что атакую на первом же подъёме, если получится.

 

  С самого старта этот Тур де Франс складывался для меня очень сложно. Два дня назад у меня был очень плохой день. Вчера я пытался усидеть за другими генеральщиками, но выпал на последней горе.

 

  Сегодня мне хотелось попробовать  и сделать что-то особенное, наслаждаться этим, сделать этап интересным для людей. Мне нравится моя работа, я люблю велоспорт. 

 

  Я думал сделать что-то другое, немного открыть гонку, не ожидал, что наша группа удержится до конца. Конечно, я был нацелен бороться за победу на этапе, и обрадовался, когда ко мне присоединился Микель (Ланда). По ходу этапа наша совместная работа становилась всё слаженнее. Если честно, я считал, что то, что он впереди, для  Sky являлось идеальной ситуацией. Им нужен был кто-то, кто сможет бороться за генеральную классификацию. Но, конечно, я не знал, как они будут разыгрывать эту карту позади меня.

 

  Когда Варран и Наиро нас догнали, с совместной работой стало сложнее, потому что вдвоём работать  лучше. Было очевидно, что Варран – очень быстрый гонщик, так что почти не работал вместе с нами. Но, конечно, эту победу он не украл.

  Было бы хорошо одержать победу на этапе ради спонсоров и команды, но, в конце концов, этот этап был по-спортивному очень хорошим. И он для всех был немного другим, потому что обычно атаки начинаются на последних километрах.

 

Я надеюсь, что в Альпах поеду лучше, потому что сейчас я ещё ощущаю последствия падений. Этот Тур де Франс в некоторые моменты доводил меня до предела возможностей. Ты работаешь невероятно много, чтобы добиться выхода на пик формы, и в некоторых тестах дома на своих подъёмах я даже поставил рекорды. А потом на первом же горном этапе здесь я упал и сильно ударился.

 

  В генеральной классификации ситуация не такая, как мне хотелось бы, она в пределах досягаемости, но теперь мне нечего терять.  Поеду гонку день за днём и буду наслаждаться Тур де Франс. Надеюсь восстановиться перед Альпами, а потом на последней неделе показать что-то интересное. Всё, что хочу, выложиться по максимуму ради команды Trek-Segafredo, которые поверили в меня. Я буду бороться до последнего дня».

 

Варран Баргий, Альберто Контадор, Микель Ланда, Наиро Кинтана о 13-м этапе Тур де Франс-2017

  Photo © ASO/Pauline BALLET

 

  Микель Ланда (Sky): «Я очень доволен этапом. Я подумал, что Контадор – тот гонщик, за которым хорошо поехать. Он очень силён на таком типе этапов, и я поехал за ним.

  То, что я находился впереди, обязывало Ару и Барде закрывать просвет. Мы хотели взять из ситуации максимум с Крисом, который сидел на колесе. Мы не знали, сконцентрироваться ли нам на победе на этапе или постараться выиграть как можно больше времени. Я решил выиграть как можно больше времени. Я уже говорил, что после Джиро д’Италия форма продолжает улучшаться, но есть ещё неуверенность, как долго это продлится. Поэтому иду гонку день за днём.

 

  Мы приехали на гонку с Крисом Фрумом, гонщиком, который выиграл три Тур де Франс. Я знаю своё место. Конечно, мне бы хотелось выиграть гонку, быть лидером, и всё такое, но я понимаю,  какова моя роль. Мы здесь, чтобы бороться за победу с ним. Сейчас ситуация в гонке поменялась, но лидер нашей команды – Фрум.

 

  Фруми доволен этапом. Мы увидели, что когда стало тяжело, команда Astana выглядит довольно слабо. Думаю, разыгрывать две карты – Криса и мою, нам на пользу».

 

  Наиро Кинтана (Movistar): «Пока остаётся хоть капля сил, пока хорошо себя чувствую, всё время буду пытаться. Надеюсь, что нога пойдёт. Я не потерял уверенности. Мы всегда боролись до конца, искренне. Можно выпасть в какой-то день, но если есть навыки, то они проявятся».

 

Результаты 13 этапа Тур де Франс-2017

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Варран Баргий Warren Barguil Sunweb Микель Ланда Mikel Landa Sky Альберто Контадор Тур де Франс Tour de France Гран-тур велоспорт Тур де Франс-2017 гонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Реклама

Ближайшие старты

1 - 23 июля 2017

Тур де Франс


ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2017 станет?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

15 июля

Diego Ulissi (UAE Team Emirates)

Otto Vergaerde (Veranda'S Willems Crelan)

Patryk Stosz (CCC Sprandi Polkowice)

Rafael Reis (Caja Rural - Seguros RGA)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2538
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1450
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1276

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июль 2017 (98)
Июнь 2017 (177)
Май 2017 (217)
Апрель 2017 (186)
Март 2017 (180)
Февраль 2017 (150)