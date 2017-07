 Варран Баргий, Альберто Контадор, Микель Ланда, Наиро Кинтана о 13-м этапе Тур де Франс-2017

Варрану Баргию (Warren Barguil) удалось взять победу на 13-м горном этапе Тур де Франс-2017 в день национального праздника Франции – День взятия Бастилии. 25-летний французский гонщик команды Sunweb атаковал на этапе несколько раз, сначала с Томасом Фёклером (Direct Energie), но тогда пелотон не отпустил отрыв. Затем Баргий ускорился на первом из трёх подъёмов 1-й категории, за 70 км до финиша вместе с Альберто Контадором, но у него снова не получилось усидеть в первой группе, когда испанский гонщик команды Trek-Segafredo ускорился и уехал с переложившимся к нему Микелем Ландой (Sky). Баргий присоединился к группе атаковавшего за 67 км до финиша Наиро Кинтаны (Movistar), вместе с которым ему удалось догнать Контадора и Ланду за километр до финальной вершины 1-й категории Мюр-де-Пегер за 28 км до финиша. А на финише в спринте Варран Баргий не упустил победу, обойдя Наиро Кинтану и Альберто Контадора.

Альберто Контадор получил красный номер самого агрессивного гонщика этапа и поднялся в топ-10 общего зачёта. Микель Ланда благодаря набранному отрывом преимуществу поднялся с 7-й на 5-ю строчку генеральной классификации Тур де Франс-2017.

Варран Баргий помимо первой в карьере победы на этапе Тур де Франс, укрепил свою позицию в классификации гороховой майки, где набрал 94 очка.

Photo © ASO/Bruno BADE

Photo © ASO/Pauline BALLET

Варран Баргий (Sunweb): «Когда Альберто Контадор атаковал, я начал обходить его по внешней стороне, я знал, что буду быстрее. Альберто Контадор был моим кумиром, когда я был моложе. Несколько лет, когда я в гонках в Бретани копировал стиль Альберто Контадора, я бы не поверил, что смогу выиграть у него. Ещё и поэтому победа так много для меня значит.

Я давно боролся за победу на этапе, несколько раз был очень близко. Поэтому победа в День взятия Бастилии, а также то, что я стал первым за долгое время бретонским гонщиком, выигравшим этап (с 1993 года), делают меня невероятно счастливым, потому что я ощущаю себя человеком двойной национальности – французом и бретонцем.

Меня критиковали в средствах массовой информации, что я намеренно терял время в общем зачёте. Но я приехал на Тур де Франс с единственной целью - проехать до конца. Всего два месяца назад я лежал в больнице, в гонки вернулся на Критериуме Дофине, где выпал в первый же день вместе со спринтерами. То, что я свеж, помогло мне на Тур де Франс. Я почти вышел на пик своей формы, но ехал в хвосте пелотона, чтобы иметь возможность насладиться моментами в горах. И сейчас я желаю Роману Барде одержать победу на Тур де Франс. Мне бы хотелось стать частью представления в Альпах и помочь ему, если получится. Если бы у нас появился французский победитель Тур де Франс, это принесло бы нам огромную радость».

Photo © Bettini/Trek-Segafredo

🎥 Here's @MikelLandaMeana forging clear with Contador. Their gap is out to 44" with 60 big kilometres to go #TDF2017 pic.twitter.com/hWaKpRxXlC