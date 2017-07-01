Варран Баргий, Альберто Контадор, Микель Ланда, Наиро Кинтана о 13-м этапе Тур де Франс-2017

Варрану Баргию (Warren Barguil) удалось взять победу на 13-м горном этапе Тур де Франс-2017 в день национального праздника Франции – День взятия Бастилии. 25-летний французский гонщик команды Sunweb атаковал на этапе несколько раз, сначала с Томасом Фёклером (Direct Energie), но тогда пелотон не отпустил отрыв. Затем Баргий ускорился на первом из трёх подъёмов 1-й категории, за 70 км до финиша вместе с Альберто Контадором, но у него снова не получилось усидеть в первой группе, когда испанский гонщик команды Trek-Segafredo ускорился и уехал с переложившимся к нему Микелем Ландой (Sky). Баргий присоединился к группе атаковавшего за 67 км до финиша Наиро Кинтаны (Movistar), вместе с которым ему удалось догнать Контадора и Ланду за километр до финальной вершины 1-й категории Мюр-де-Пегер за 28 км до финиша. А на финише в спринте Варран Баргий не упустил победу, обойдя Наиро Кинтану и Альберто Контадора.

Альберто Контадор получил красный номер самого агрессивного гонщика этапа и поднялся в топ-10 общего зачёта. Микель Ланда благодаря набранному отрывом преимуществу поднялся с 7-й на 5-ю строчку генеральной классификации Тур де Франс-2017.

Варран Баргий помимо первой в карьере победы на этапе Тур де Франс, укрепил свою позицию в классификации гороховой майки, где набрал 94 очка.

Photo © ASO/Bruno BADE

Photo © ASO/Pauline BALLET

Варран Баргий (Sunweb): «Когда Альберто Контадор атаковал, я начал обходить его по внешней стороне, я знал, что буду быстрее. Альберто Контадор был моим кумиром, когда я был моложе. Несколько лет, когда я в гонках в Бретани копировал стиль Альберто Контадора, я бы не поверил, что смогу выиграть у него. Ещё и поэтому победа так много для меня значит.

Я давно боролся за победу на этапе, несколько раз был очень близко. Поэтому победа в День взятия Бастилии, а также то, что я стал первым за долгое время бретонским гонщиком, выигравшим этап (с 1993 года), делают меня невероятно счастливым, потому что я ощущаю себя человеком двойной национальности – французом и бретонцем.

Меня критиковали в средствах массовой информации, что я намеренно терял время в общем зачёте. Но я приехал на Тур де Франс с единственной целью - проехать до конца. Всего два месяца назад я лежал в больнице, в гонки вернулся на Критериуме Дофине, где выпал в первый же день вместе со спринтерами. То, что я свеж, помогло мне на Тур де Франс. Я почти вышел на пик своей формы, но ехал в хвосте пелотона, чтобы иметь возможность насладиться моментами в горах. И сейчас я желаю Роману Барде одержать победу на Тур де Франс. Мне бы хотелось стать частью представления в Альпах и помочь ему, если получится. Если бы у нас появился французский победитель Тур де Франс, это принесло бы нам огромную радость».

Photo © Bettini/Trek-Segafredo

🎥 Here's @MikelLandaMeana forging clear with Contador. Their gap is out to 44" with 60 big kilometres to go #TDF2017 pic.twitter.com/hWaKpRxXlC — Team Sky 🚲 (@TeamSky) 14 июля 2017 г.

Альберто Контадор (Trek-Segafredo): «Этим утром чувствовал себя очень плохо. Но мы хорошо поговорили со спортивным директором, и по дороге к старту я сказал, что атакую на первом же подъёме, если получится.

С самого старта этот Тур де Франс складывался для меня очень сложно. Два дня назад у меня был очень плохой день. Вчера я пытался усидеть за другими генеральщиками, но выпал на последней горе.

Сегодня мне хотелось попробовать и сделать что-то особенное, наслаждаться этим, сделать этап интересным для людей. Мне нравится моя работа, я люблю велоспорт.

Я думал сделать что-то другое, немного открыть гонку, не ожидал, что наша группа удержится до конца. Конечно, я был нацелен бороться за победу на этапе, и обрадовался, когда ко мне присоединился Микель (Ланда). По ходу этапа наша совместная работа становилась всё слаженнее. Если честно, я считал, что то, что он впереди, для Sky являлось идеальной ситуацией. Им нужен был кто-то, кто сможет бороться за генеральную классификацию. Но, конечно, я не знал, как они будут разыгрывать эту карту позади меня.

Когда Варран и Наиро нас догнали, с совместной работой стало сложнее, потому что вдвоём работать лучше. Было очевидно, что Варран – очень быстрый гонщик, так что почти не работал вместе с нами. Но, конечно, эту победу он не украл.

Было бы хорошо одержать победу на этапе ради спонсоров и команды, но, в конце концов, этот этап был по-спортивному очень хорошим. И он для всех был немного другим, потому что обычно атаки начинаются на последних километрах.

Я надеюсь, что в Альпах поеду лучше, потому что сейчас я ещё ощущаю последствия падений. Этот Тур де Франс в некоторые моменты доводил меня до предела возможностей. Ты работаешь невероятно много, чтобы добиться выхода на пик формы, и в некоторых тестах дома на своих подъёмах я даже поставил рекорды. А потом на первом же горном этапе здесь я упал и сильно ударился.

В генеральной классификации ситуация не такая, как мне хотелось бы, она в пределах досягаемости, но теперь мне нечего терять. Поеду гонку день за днём и буду наслаждаться Тур де Франс. Надеюсь восстановиться перед Альпами, а потом на последней неделе показать что-то интересное. Всё, что хочу, выложиться по максимуму ради команды Trek-Segafredo, которые поверили в меня. Я буду бороться до последнего дня».

Photo © ASO/Pauline BALLET

Микель Ланда (Sky): «Я очень доволен этапом. Я подумал, что Контадор – тот гонщик, за которым хорошо поехать. Он очень силён на таком типе этапов, и я поехал за ним.

То, что я находился впереди, обязывало Ару и Барде закрывать просвет. Мы хотели взять из ситуации максимум с Крисом, который сидел на колесе. Мы не знали, сконцентрироваться ли нам на победе на этапе или постараться выиграть как можно больше времени. Я решил выиграть как можно больше времени. Я уже говорил, что после Джиро д’Италия форма продолжает улучшаться, но есть ещё неуверенность, как долго это продлится. Поэтому иду гонку день за днём.

Мы приехали на гонку с Крисом Фрумом, гонщиком, который выиграл три Тур де Франс. Я знаю своё место. Конечно, мне бы хотелось выиграть гонку, быть лидером, и всё такое, но я понимаю, какова моя роль. Мы здесь, чтобы бороться за победу с ним. Сейчас ситуация в гонке поменялась, но лидер нашей команды – Фрум.

Фруми доволен этапом. Мы увидели, что когда стало тяжело, команда Astana выглядит довольно слабо. Думаю, разыгрывать две карты – Криса и мою, нам на пользу».

Наиро Кинтана (Movistar): «Пока остаётся хоть капля сил, пока хорошо себя чувствую, всё время буду пытаться. Надеюсь, что нога пойдёт. Я не потерял уверенности. Мы всегда боролись до конца, искренне. Можно выпасть в какой-то день, но если есть навыки, то они проявятся».