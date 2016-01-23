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Эусебио Унсуэ о шансах Наиро Кинтаны на победу в Тур де Франс-2017

Эусебио Унсуэ о шансах Наиро Кинтаны в борьбе за победу на Тур де Франс

 

  Наиро Кинтана, капитан команды Movistar, предпринимает четвёртую попытку надеть жёлтую майку Тур де Франс на Елисейских Полях в Париже. В этом году он впервые решил проехать связку Джиро д’Италия и Тур де Франс, и на итальянском Гран-туре занял 2-е место. Генеральный менеджер команды Movistar Эусебио Унсуэ (Eusebio Unzue) с осторожностью оценивает шансы 27-летнего колумбийского гонщика на Тур де Франс-2017 , где его основным соперником будет трёхкратный победитель французского Гран-тура, 32-летний британский гонщик команды Sky Крис Фрум, но уверен, что с каждым годом у Наиро Кинтаны всё больше шансов стать победителем Большой Петли, о чём рассказал в интервью Cyclingnews.

 

 

Эусебио Унсуэ о шансах Наиро Кинтаны на победу в Тур де Франс-2017   Эусебио Унсуэ: «Победить Фрума в борьбе один на один – очень сложная задача для любого гонщика. Последние пять или шесть лет он является одним из топовых генеральщиков.

 

  Да, это правда, Наиро победил его на Вуэльте Испании в прошлом году, но это благодаря этапу, который теоретически должен был быть транзитным (15-й этап Вуэльты Испании-2016), но оказался решающим. Наиро тогда отобрался в отрыв, который отлично проработал весь день, в котором совпадали разные интересы. Благодаря этому Вуэльта Испании была выиграна.

 

  Также верно, что мы смогли создать значительные просветы, уехав от Фрума на Лагос де Ковадонга на Вуэльте, но в общем Фрум очень хорошо защищался.

 

  Логически, в свои 27 лет Наиро продолжает совершенствоваться, а Фруму 32 года, и он будет фокусироваться на том, чтобы сохранять свой уровень. Надеюсь, что со временем, мы будем подходить всё ближе и ближе, сокращая разрыв с Фрумом, или, возможно, обойдём его.

 

  У Криса Фрума впечатляюще сильная команда, он знает, как выигрывать Тур де Франс, и сделал это не один, а три раза. Будет очень тяжело его опередить. Но скоро его время пройдёт.

 

  Маршрут Тур де Франс в этом году совсем другого типа, что создаст более нервную и непредсказуемую гонку. На обычном Тур де Франс ключевыми бывают два или три дня, а сейчас есть впечатление, что таких дней будет пять или шесть.

 

  Ясно, что разделка в 35 км подходит Наиро больше, чем 70-километровая, которая была на Джиро д’Италия. Мы лишь надеемся, что он хорошо восстановился после итальянского Гран-тура. Он отличный специалист трёхнедельных гонок, гонщик, который побеждал на них, который редко финиширует вне подиума. Он проехал 9 Гран-туров, выиграл 2, поднимался на подиум 4 раза.

 

  Понятно, что сильная команда – всегда ключевой фактор в борьбе за победу, но, мы могли видеть на Джиро д’Италия, что так бывает не всегда.

 

  Что касается Алехандро, единственное, что я спросил у него – вышел ли он на свой обычный уровень. Как я могу просить его о большем? Он будет лучшим помощником для Наиро.

 

Однако, как мы часто говорим в Испании, человек предполагает, а Бог располагает».

 

 

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Теги к статье: Наиро Кинтана Nairo Quintana Movistar Эусебио Унсуэ Тур де Франс Tour de France Гран-тур велоспорт Тур де Франс-2017

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  1. Rokka

    Сегодня, 06:49 | Регистрация: 23.01.2016

    Правильные слова. Кинтане придётся очень нелегко в этот раз, и Унсуэ правильно заметил что до уровня Фрума ему ещё нужно дорабатывать

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Ближайшие старты

1 - 23 июля 2017

Tour de France


ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2017 станет?

Комментарии

  • ZX330-5G
    Состав команды «Астана» на «Ту ... (4)
    ZX330-5G-Фото

    Конечно хочется увидеть победный этап от Казахстанцев. Я думаю Баха должен хорошо прибавить в этом году.

  • Rokka
    Эусебио Унсуэ о шансах Наиро К ... (1)
    Rokka-Фото
    Правильные слова. Кинтане придётся очень нелегко в этот раз, и Унсуэ правильно заметил что до уровня Фрума ему ещё нужно дорабатывать
  • смотрю вело давно
    Состав команды «Астана» на «Ту ... (4)
    смотрю вело давно-Фото

    от Казахстанцев жду победы на одном из этапов



    а от генеральщиков Астаны место на пьедестале можно и два мест на пьедестале 

  • смотрю вело давно
    Предварительные составы команд ... (79)
    смотрю вело давно-Фото

    Многие команды своих горняков которые потенциально могли бы занять место в десятке ставять со капитаном это означает что борьбы за этапы будут жестокие чем за генерал, посмотрите вторые номера команд они не конкуренты фруму но на одном этапе они очень сильны выделяются Баргиль с Пино

  • VeloVelo
    Правило 3-х секунд на финишах ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Интересная Идея! Я "консерватор", но ваша идея мне нравится.
    Но, тут возникает другая проблема. Исчезнет мотивация для Больших Атак.
    Будет один сплошной колхоз. Ведь неважно насколько далеко ты уедешь. 
    Важно будет спуртануть из колхоза на последних метрах чтобы заработать очки. 

    И не только Роллан не сможет рассчитывать на победу на этапе, но и Луценко, де Гендт,
    де Марки, Улисси, Воклер, Каммингс и много кто еще.

    А бои генеральщиков превратятся в схватки "тараканов".
     

  • Адриен
    Состав команды Movistar на Тур ... (7)
    Адриен-Фото

    Логика в том, что Кинтана подошел к Джиро не на все 100... И именно к ТДФ подогнал свой максимум, использовав Джиро как раскатку. Может быть такое ? По моему может . Насчет Ару или Фульсанга не скажу - форма и мера их готовности - загадка, а вот насчет Контадора соглашусь - объективно на данный момент Кинтана мощнее. Хотя конечно в процессе гонки все может произойти,но потенциально Кинтана на подъеме карьеры, а Контадор переживает спад...

  • VeloVelo
    Правило 3-х секунд на финишах ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Да просто нужно сделать то, что уже есть в других видах спорта (лыжные гонки, например). 
    Отсчет от победителя по хронометражу. Давно уже пора.
    Тем более, что проблем нет, GPS в велогонках уже давно. 

    А безопасность. Да это важно. Но, не в ущерб честной борьбе.
    Так дойдет до того, что спринтеры будут пропускать горные этапы,
    а генеральщики и горняки - спринтерские. 
    Но, это не исключит того, что спринтеские команды будут еще опаснее зарубаться на спринтреских этапах. Возможно, опасность травм только повысится.

    Вело всегда был есть и будет Опасным видом спорта,


  • Адриен
    Правило 3-х секунд на финишах ... (4)
    Адриен-Фото

    Все равно настаиваю - все эти заморочки с общим временем, с секундными разрывами, с колхозными доездами, с этапами "отдыха" сильно вредят велоспорту. НАСТАИВАЮ - должны оцениваться не временные разрывы , а МЕСТО, которое занял гонщик на этапе. И по МИНИМАЛЬНОЙ СУММЕ мест всего тура определять победителя в генерале - т.е. - только по ОЧКАМ. И тогда, к примеру, Ролан не сможет надеяться, что ему подарят победу на этапе из отрыва, если он проигрывает лидерам минут десять. Просто все претенденты на генерал будут ВЫНУЖДЕНЫ бороться за максимально высокое место на КАЖДОМ этапе - горы, спринт, разделка, и не допускать отрывов... И у спринтеров тоже появляется реальный шанс бороться за высокое место в генерале, поэтому надо будет тур доезжать до конца. БОРЬБА ГЕНЕРАЛЬЩИКОВ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ, А НЕ ТОЛЬКО В ГОРАХ !!! Разве это не праздник для нас, болельщиков ?

  • Николай Степаныч
    Правило 3-х секунд на финишах ... (4)
    Николай Степаныч-Фото

    Пример 3 показывает то, что правило какое-то не универсальное. Организаторы допускают учет разрывов 1-3 секунды между большой и малыми группами, но изначальное разделение таких групп видится достаточно субъективным, поскольку допускает выделение большой группы даже при том, что внутри нее есть существенные разрывы (те же самые от 1 до 3 секунд, которые достаточны, чтобы быть зафиксированны, если судьи отнесут гонщиков к разным группам - то есть, почему бы "группу 80-ти" не разбить на "группу 45-ти" и "группу 35-ти", если внутри нее есть разрыв в 3 секунды?). В общем, не ясен критерий изначального определения групп, если по новым правилам временной уже не годится.

     

    Но сама идея, наверное, неплохая с точки зрения безопасности.

  • VeloVelo
    Предварительные составы команд ... (79)
    VeloVelo-Фото

    Штраф был 20 сек. Тут не отбрыкиваться надо было,
    а радоваться щедрости судей )

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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2538
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1450
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1276

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