Эусебио Унсуэ о шансах Наиро Кинтаны на победу в Тур де Франс-2017

Эусебио Унсуэ о шансах Наиро Кинтаны в борьбе за победу на Тур де Франс

Наиро Кинтана, капитан команды Movistar, предпринимает четвёртую попытку надеть жёлтую майку Тур де Франс на Елисейских Полях в Париже. В этом году он впервые решил проехать связку Джиро д’Италия и Тур де Франс, и на итальянском Гран-туре занял 2-е место. Генеральный менеджер команды Movistar Эусебио Унсуэ (Eusebio Unzue) с осторожностью оценивает шансы 27-летнего колумбийского гонщика на Тур де Франс-2017 , где его основным соперником будет трёхкратный победитель французского Гран-тура, 32-летний британский гонщик команды Sky Крис Фрум, но уверен, что с каждым годом у Наиро Кинтаны всё больше шансов стать победителем Большой Петли, о чём рассказал в интервью Cyclingnews.

Эусебио Унсуэ: «Победить Фрума в борьбе один на один – очень сложная задача для любого гонщика. Последние пять или шесть лет он является одним из топовых генеральщиков.

Да, это правда, Наиро победил его на Вуэльте Испании в прошлом году, но это благодаря этапу, который теоретически должен был быть транзитным (15-й этап Вуэльты Испании-2016), но оказался решающим. Наиро тогда отобрался в отрыв, который отлично проработал весь день, в котором совпадали разные интересы. Благодаря этому Вуэльта Испании была выиграна.

Также верно, что мы смогли создать значительные просветы, уехав от Фрума на Лагос де Ковадонга на Вуэльте, но в общем Фрум очень хорошо защищался.

Логически, в свои 27 лет Наиро продолжает совершенствоваться, а Фруму 32 года, и он будет фокусироваться на том, чтобы сохранять свой уровень. Надеюсь, что со временем, мы будем подходить всё ближе и ближе, сокращая разрыв с Фрумом, или, возможно, обойдём его.

У Криса Фрума впечатляюще сильная команда, он знает, как выигрывать Тур де Франс, и сделал это не один, а три раза. Будет очень тяжело его опередить. Но скоро его время пройдёт.

Маршрут Тур де Франс в этом году совсем другого типа, что создаст более нервную и непредсказуемую гонку. На обычном Тур де Франс ключевыми бывают два или три дня, а сейчас есть впечатление, что таких дней будет пять или шесть.

Ясно, что разделка в 35 км подходит Наиро больше, чем 70-километровая, которая была на Джиро д’Италия. Мы лишь надеемся, что он хорошо восстановился после итальянского Гран-тура. Он отличный специалист трёхнедельных гонок, гонщик, который побеждал на них, который редко финиширует вне подиума. Он проехал 9 Гран-туров, выиграл 2, поднимался на подиум 4 раза.

Понятно, что сильная команда – всегда ключевой фактор в борьбе за победу, но, мы могли видеть на Джиро д’Италия, что так бывает не всегда.

Что касается Алехандро, единственное, что я спросил у него – вышел ли он на свой обычный уровень. Как я могу просить его о большем? Он будет лучшим помощником для Наиро.

Однако, как мы часто говорим в Испании, человек предполагает, а Бог располагает».