Ричи Порт: «Перед стартом Тур де Франс-2017 у меня смешанные чувства»

Ричи Порт о предстоящем старте Тур де Франс-2017

Ричи Порт (Richie Porte) проводит один из лучших сезонов в карьере, подходя к Тур де Франс-2017 с двумя победами на гонках Мирового тура (Тур Даун Андер и Тур Романдии), а также с призовым местом в Критериуме Дофине-2017, где также выиграл этап. Второй год подряд австралийский гонщик стартует в качестве капитана команды BMC на Тур де Франс. В прошлом году он занял 5-е место, в этом сезоне надеется улучшить результат, а программа максимум – победа на Большой Петле.

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Ричи Порт: «Тур де Франс – главная цель сезона, который проходит у меня отлично. Я приобрёл уверенность после гонок, в которых выступал, и чувствую, что сейчас нахожусь в той самой форме, в какой должен быть к июлю. Команда BMC собрала отличный состав вокруг Грега Ван Авермата и меня. Думаю, мы сильны во всех областях.

Перед стартом у меня смешанные чувства. Невозможно отрицать, что Тур де Франс – самая важная цель сезона, но это означает и другой уровень стресса. Нужен баланс между тем, что надо быть хорошо подготовленным и тем, чтобы остаться достаточно свежим для выступления на 21 этапе. Однако, я ощущаю, что достиг этого баланса. С нетерпением жду старта на разделке в следующую субботу в Дюссельдорфе, а затем хорошие три недели гонки до Парижа».