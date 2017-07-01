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Ричи Порт: «Перед стартом Тур де Франс-2017 у меня смешанные чувства»

Ричи Порт о предстоящем старте Тур де Франс-2017

 

 

  Ричи Порт (Richie Porte) проводит один из лучших сезонов в карьере, подходя к Тур де Франс-2017 с двумя победами на гонках Мирового тура (Тур Даун Андер и Тур Романдии), а также с призовым местом в Критериуме Дофине-2017, где также выиграл этап. Второй год подряд австралийский гонщик стартует в качестве капитана команды BMC на Тур де Франс. В прошлом году он занял 5-е место, в этом сезоне надеется улучшить результат, а программа максимум – победа на Большой Петле.

 

 Photo © ASO/A.Broadway 

 

    Ричи Порт: «Тур де Франс – главная цель сезона, который проходит у меня отлично.  Я приобрёл уверенность после гонок, в которых выступал, и чувствую, что сейчас нахожусь в той самой форме, в какой должен быть к июлю. Команда BMC собрала отличный состав вокруг Грега Ван Авермата и меня. Думаю, мы сильны во всех областях.

 

  Перед стартом у меня смешанные чувства. Невозможно отрицать, что Тур де Франс – самая важная цель сезона, но это означает и другой уровень стресса. Нужен баланс между тем, что надо быть хорошо подготовленным и тем, чтобы остаться достаточно свежим для выступления на 21 этапе. Однако, я ощущаю, что достиг этого баланса. С нетерпением жду старта на разделке в следующую субботу в Дюссельдорфе, а затем хорошие три недели гонки до Парижа».

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Теги к статье: Ричи Порт Richie Porte BMC Тур де Франс Tour de France Гран-тур велоспорт Тур де Франс-2017

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Ближайшие старты

1 - 23 июля 2017

Tour de France


ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2017 станет?

Комментарии

  • VeloVelo
    Состав команды BMC на Тур де Ф ... (11)
    VeloVelo-Фото
    ГВА точно не будет упираться в гору. У него есть пара-тройка этапов. Для того и едет.
  • VeloVelo
    Фолифоров и Порсев – лидеры Ga ... (8)
    VeloVelo-Фото
    Да это даже не детский сад, это просто п....ц.
    Увы, многим людям эта хрень нравится. . .
  • VeloVelo
    Предварительные составы команд ... (64)
    VeloVelo-Фото
    Хансен не доехал? Да ладно.
  • VeloVelo
    Предварительные составы команд ... (64)
    VeloVelo-Фото

    По Фруму нет вопросов. Фрум выдающийся велогонщик.
    Да и по "бизнесу" нет вопросов - такова сегодняшняя реальность -
    к черту правила, главное всё скупить ради Большого Бабла. 

    Есть такая фраза, кажется, от Людовика XIV - "после на хоть потоп".
    Вот так сегодня всё и происходит в жизни и в бизнесе (в так называемом "Большом Бизнесе")

  • EL-Fenomeno
    Команда Sky объявила состав на ... (14)
    EL-Fenomeno-Фото

    Думаю, что послденим колесом все-таки для Фрума в горах будет Томас, а уже потом Энао. Но не будем забывать и о Квято с Ниеве (экс горный король Тура). Так что привычная картина, на альпийско-пиренейских этапах, когда на финальные расборки у других команд 1-2 грэгари в капитана, а у СКАЙа целых 3, а то и 4 нам обеспеченна, но рад буду ошибиться.

    Цитата: Cyrill
    Dream Team :)

    А если одним словом, то powerfull

  • velodoctor
    Команда Sky объявила состав на ... (14)
    velodoctor-Фото

    Цитата: Student
    Энао с точки зрения ГТ себя оправдал, он капитанил пару раз, но его предел 7-8 места.

    Ну фиг знает, смотря какой состав. На Джиро прошлогодней мне кажется он бы мог быть высоко. Мне кажется он прибавляет каждый год. 

  • velodoctor
    Состав команды BMC на Тур де Ф ... (11)
    velodoctor-Фото

    Дениса могли вставить в состав, и уж точно не на место Кюнга. Старнное решение бмс, хотя на что способен Денис кроме разделок большой вопрос. Видимо в команде решили что менять тех кто готовился помогать Порту бороться за победу будет неправильно, в них уверены. 

  • GTX
    Состав команды BMC на Тур де Ф ... (11)
    GTX-Фото
    Цитата: piligrim
    Вот вам и Рохан Денис
    Нда, 2 разделки под него уплыли, а Кюнг врятли выиграет. Карузо и Роч в горах - неплохо, но наверника недостаточно.
  • Student
    Команда Sky объявила состав на ... (14)
    Student-Фото
    Цитата: velodoctor
    Энао посмотрел, что стало с более талантливым ураном после ухода из скай и решил, что будет лучше до конца дней возить фрума в скай чем капитанить где-то.  
    Команда очень сильная, было б любопытно как они все поедут если не дай бог что-то с Фруми случится. 
    Энао с точки зрения ГТ себя оправдал, он капитанил пару раз, но его предел 7-8 места.
  • Student
    Состав команды BMC на Тур де Ф ... (11)
    Student-Фото
    Цитата: uran
    Авермат в торчках на классиках может выдать, мотивация огромная. На туре не помошник он. Этап зацепить это да.
    А почему не помощник, почему тот же Висконти или Лулу воспринимаются как неплохие Грегори, хотя изначально классики, а ван Авермат, который выиграл гораздо больше , в горах не выдюжит, если надо будет помочь, поможет.

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Simon Spilak (Team KATUSHA-Alpecin)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2538
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1450
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1276

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