Ричи Порт стартует на Тур де Франс-2017, продлив контракт с командой BMC

Ричи Порт продлил контракт с командой BMC перед стартом на Тур де Франс-2017

Ричи Порт (Richie Porte), один из главных претендентов на борьбу за победу на Тур де Франс-2017, перед решающим стартом сезона объявил, что продлил контракт с командой BMC на 2018 год. Кроме того, на предстартовой конференции 32-летний австралийский гонщик, занявший в прошлом году на Большой Петле 5-е место, рассказал о том, в какой форме подошёл к старту Тур де Франс и кого считает основными соперниками.

Photo Credit © ASO/Bruno Bade

Ричи Порт: «Я наслаждался работой за эти два года в команде BMC, поэтому продлить контракт было естественным решением. Мы накануне величайшей гонки года, которая является моей главной целью сезона. С моими товарищами по команде, руководством и персоналом команды я чувствую себя как дома. Мне приходилось выступать в нескольких командах, я точно знаю, что команда BMC самая подходящая для меня на данном этапе карьеры, когда я предпринимаю попытку выиграть Тур де Франс. Мне нравится атмосфера команды и то, как работают в BMC, поэтому я уверен, что хочу продолжать здесь выступать.

Первая часть моего сезона прошла отлично, думаю, эти результаты пришли благодаря тому, как отлично для меня организованы тренировки и условия в гонках. Такие вещи как тренировочные лагеря дома, в Монако, построение ядра команды, которое формировалось вокруг меня с самого начала года в Австралии, мне действительно очень помогает.

Главный фаворит здесь – Крис Фрум, он уже трижды выигрывал Тур де Франс, нет причин, по которым он не смог бы взять и четвёртую победу. Думаю, здесь он будет гораздо сильнее, чем на Критериуме Дофине, он знает, как справляться с давлением.

Если смотреть на его команду, она совсем другая по сравнению с тем, когда в ней был я. Не уверен, насколько хорошо они готовы. Николя Порталь, конечно, знает, какую тактику выбрать, но не думаю, что им так просто дадут уехать и выиграть гонку. Возможно, Sky не так сильна, как в прошлые годы. Но как это повлияет на их тактику, я не уверен.

Со мной восемь талантливых товарищей по команде, которые будут помогать мне на протяжении трёх недель. Это фантастическая команда, они сделают всё возможное. Подиум в Париже – это цель. И у для достижения этой цели у нас правильная команда».

Photo Credit © ASO/Bruno Bade

Джим Очович, генеральный менеджер команды BMC: «Присоединившись к BMC в прошлом году, Ричи Порт стал нашим полноправным лидером в борьбе за генеральную классификацию. Его способности и результаты говорят сами за себя, и они совпадают с целями команды на протяжении всего сезона. Всего за год Ричи стал частью команды, и мы с удовольствием продлили с ним контракт.

Только в 2017 году Ричи принёс победу в общем зачёте на Туре Даун Андер и Туре Романдии, 2-е место на Критериуме Дофине, 4 победы на этапах, так что, думаю, любая команда мира была бы рада видеть в своих рядах гонщика такого калибра как Ричи.

Начинается самая важная гонка года, и мы считаем, что это правильный момент для продления контракта с Ричи, чтобы он мог всецело сконцентрироваться на Тур де Франс. Мы полностью уверены в Ричи и продемонстрировали это, сделав это объявление».