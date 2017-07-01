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Ричи Порт стартует на Тур де Франс-2017, продлив контракт с командой BMC

Ричи Порт продлил контракт с командой BMC перед стартом на Тур де Франс-2017

 

 

  Ричи Порт (Richie Porte), один из главных претендентов на борьбу за победу на Тур де Франс-2017, перед решающим стартом сезона объявил, что продлил контракт с командой BMC на 2018 год. Кроме того, на предстартовой конференции 32-летний австралийский гонщик, занявший в прошлом году на Большой Петле 5-е место, рассказал о том, в какой форме подошёл к старту Тур де Франс и кого считает основными соперниками.

 

Ричи Порт стартует на Тур де Франс-2017, продлив контракт с командой BMC

 

Ричи Порт стартует на Тур де Франс-2017, продлив контракт с командой BMC

  Photo Credit © ASO/Bruno Bade

 

 

  Ричи Порт: «Я наслаждался работой за эти два года в команде BMC, поэтому продлить контракт было естественным решением. Мы накануне величайшей гонки года, которая является моей главной целью сезона. С моими товарищами по команде, руководством и персоналом команды я чувствую себя как дома. Мне приходилось выступать в нескольких командах, я точно знаю, что команда BMC самая подходящая для меня на данном этапе карьеры, когда я предпринимаю попытку выиграть Тур де Франс. Мне нравится атмосфера команды и то, как работают в BMC, поэтому я уверен, что хочу продолжать здесь выступать.

 

  Первая часть моего сезона прошла отлично, думаю, эти результаты пришли благодаря тому, как отлично для меня организованы тренировки и условия в гонках. Такие вещи как тренировочные лагеря дома, в Монако, построение ядра команды, которое формировалось вокруг меня с самого начала года в Австралии, мне действительно очень помогает.  

 

  Главный фаворит здесь – Крис Фрум, он уже трижды выигрывал Тур де Франс, нет причин, по которым он не смог бы взять и четвёртую победу. Думаю, здесь он будет гораздо сильнее, чем на Критериуме Дофине, он знает, как справляться с давлением.

 

  Если смотреть на его команду, она совсем другая по сравнению с тем, когда в ней был я. Не уверен, насколько хорошо они готовы. Николя Порталь, конечно, знает, какую тактику выбрать, но не думаю, что им так просто дадут уехать и выиграть гонку. Возможно, Sky не так сильна, как в прошлые годы. Но как это повлияет на их тактику, я не уверен.

 

  Со мной восемь талантливых товарищей по команде, которые будут помогать мне на протяжении трёх недель. Это фантастическая команда, они сделают всё возможное. Подиум в Париже – это цель. И у для достижения этой цели у нас правильная команда».

 

Ричи Порт стартует на Тур де Франс-2017, продлив контракт с командой BMC

   Photo Credit © ASO/Bruno Bade

 

 

  Джим Очович, генеральный менеджер команды BMC: «Присоединившись к BMC в прошлом году, Ричи Порт стал нашим полноправным лидером в борьбе за генеральную классификацию. Его способности и результаты говорят сами за себя, и они совпадают с целями команды на протяжении всего сезона. Всего за год Ричи стал частью команды, и мы с удовольствием продлили с ним контракт.

 

 Только в 2017 году Ричи принёс победу в общем зачёте на Туре Даун Андер и Туре Романдии, 2-е место на Критериуме Дофине, 4 победы на этапах, так что, думаю, любая команда мира была бы рада видеть в своих рядах гонщика такого калибра как Ричи.

 

  Начинается самая важная гонка года, и мы считаем, что это правильный момент для продления контракта с Ричи, чтобы он мог всецело сконцентрироваться на Тур де Франс. Мы полностью уверены в Ричи и продемонстрировали это, сделав это объявление».

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Теги к статье: Ричи Порт Richie Porte BMC Тур де Франс Tour de France Гран-тур Тур де Франс-2017

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Ближайшие старты

1 - 23 июля 2017

Tour de France


ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2017 станет?

Комментарии

  • VeloVelo
    Крис Фрум: "Учитывая уровень ... (10)
    VeloVelo-Фото

    *удалено мною*

  • collega2011
    Премиальные и бонусы Тур де Фр ... (2)
    collega2011-Фото

    Могли бы и увеличить сумму миллионов на 20-25

    С оргов и празитоф не убыло быbiggrin

  • Izumrudnaya
    Крис Фрум: "Учитывая уровень ... (10)
    Izumrudnaya-Фото
    это вы пошутили?))))) кто такой Альберто??
  • almaty1991
    Дарио Катальдо остается в кома ... (2)
    almaty1991-Фото

    До этого Джиро, я как-то скептически смотрел на возможности Дарио. Мне казалось, что он только систематический гонщик, такой винтик в общекомандных построениях - (а~ля Скай) - Но приятно удивлен его возможностям. Он очень хорошо распределял силы в горах, имея возможность работать на Кангерта и сохраняя хорошую позицию в генерале. Это отличный гонец в перспективе на недельные гонки и на классики. 

  • Kiry
    Крис Фрум: "Учитывая уровень ... (10)
    Kiry-Фото
    Кто такой Альберто?
  • Velolive-Team
    Состав команды Cofidis на Тур ... (3)
    Velolive-Team-Фото
    текст новости читаем?

    " Николя Эде был включён в состав команды в последний момент, так как один из развозящих Насэра Буанни – Жоффрей Суп (Geoffrey Soupe) отказался от участия в Тур де Франс-2017 по состоянию здоровья после консультаций с медиками команды и руководством."
  • LLL
    Крис Фрум: "Учитывая уровень ... (10)
    LLL-Фото

    А тем временем, по опросу лидирует Фрум, а Альберто и Ричи сравнялись по голосам.

  • Sm1T
    Состав команды Cofidis на Тур ... (3)
    Sm1T-Фото

    а СУП где?

  • levonardo
    Тур де Франс-2017: Гороховая м ... (8)
    levonardo-Фото

    Можете закидать меня тапками, но мне почему-то кажется(или хочется), что Кишерловски тоже может побороться за горох.

  • sixpack
    Тур де Франс-2017: Гороховая м ... (8)
    sixpack-Фото

    генералы выигрывают горох при обилии финишей в горы высокой категории. На маршруте этого года их только 2 и только один из них HC. Так что горох может выиграться из недоехавших отрывов. Что до числа успешных отрывов, это сильно зависит от расклада в ГК, который нам знать не дано.

     

    Интересно, что орги явно искуственно повысили категории горок, расположенные близко к старту на горных этапах (например 13й). Надеются, что борьба за горох выльется в борьбу за попадание в отрыв с первых метров, и это взвинтит темп пелотона?

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3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
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