Петер Саган будет бороться за зелёную майку на Тур де Франс-2018

Петер Саган настроен бороться за зелёную майку на Тур де Франс-2018

В этом году чемпиону мира Петеру Сагану не удалось побороться за зелёную майку на Тур де Франс-2017 из-за того, что он был дисквалифицирован и снят с гонки. Словацкий гонщик команды Bora – hansgrohe был вынужден прервать серию побед в очковой классификации французского Гран-тура, начавшуюся в 2012 году.

Генеральный менеджер команды Bora – hansgrohe Ральф Денк после презентации маршрута Тур де Франс-2018 в интервью Cyclingnews сказал, что в следующем сезоне Саган намерен бороться за зелёную майку с ещё большей решительностью.

Сейчас трёхкратный чемпион мира уже завершил сезон и наслаждается отдыхом с семьёй, в которой 25 октября произошло пополнение – у Петера Сагана родился сын, которого назвали Марлоном. Сезон 2018 года словацкий гонщик начнёт с Тура Даун Андер.

Photo credit: ©BORA-hansgrohe / Stiehl Photography

Ральф Денк: «Маршрут Тур де Франс-2018 будет трудным, первые несколько дней под боковыми ветрами, потом брусчатка и очень тяжёлые подъёмы. Не забудем и командную гонку. Это будет сложнейшая гонка в мире.

Петер голоден до успеха, и он любит вызов. Мы видели, что в Бергене, на чемпионате мира, он стал первым гонщиком, выигравшим титул чемпиона мира в третий раз подряд. Думаю, это даёт ему дополнительную мотивацию после того, что произошло в этом году. Выиграть зелёную майку – главная цель, а также победа на классике Монументе. Потом будет чемпионат мира в Австрии, который пройдёт рядом с тем местом, где мы базируемся.

Конечно, на Тур де Франс у команды будет несколько целей. Во-первых, у нас есть Саган, и я приглядел несколько этапов для него. Потом у нас есть ребята на общий зачёт – Майка, Кёниг, возможно, Эмануэль Бухманн. Посмотрим, пока ещё этот вопрос не решён.

В этом году у нас была сильная команда, но моя цель – стать лучшей командой. Мы воспользовались возможностями на трансферном рынке, подписали Давиде Формоло, Даниэля Осса и Питера Кеньяка. Посмотрим».