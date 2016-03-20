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Петер Саган будет бороться за зелёную майку на Тур де Франс-2018

Петер Саган настроен бороться за зелёную майку на Тур де Франс-2018

 

 

  В этом году чемпиону мира Петеру Сагану не удалось побороться за зелёную майку на Тур де Франс-2017 из-за того, что он был дисквалифицирован и снят с гонки.  Словацкий гонщик команды Bora – hansgrohe был вынужден прервать серию побед в очковой классификации французского Гран-тура, начавшуюся в 2012 году.

 

  Генеральный менеджер команды Bora – hansgrohe Ральф Денк после презентации маршрута Тур де Франс-2018 в интервью Cyclingnews сказал, что в следующем сезоне Саган намерен бороться за зелёную майку с ещё большей решительностью.

 

  Сейчас трёхкратный чемпион мира уже завершил сезон и наслаждается отдыхом с семьёй, в которой 25 октября произошло пополнение – у Петера Сагана родился сын, которого назвали Марлоном. Сезон 2018 года словацкий гонщик начнёт с Тура Даун Андер.

 

Петер Саган будет бороться за зелёную майку на Тур де Франс-2018

Photo credit: ©BORA-hansgrohe / Stiehl Photography

 

 

  Ральф Денк: «Маршрут Тур де Франс-2018 будет трудным, первые несколько дней под боковыми ветрами, потом брусчатка и очень тяжёлые  подъёмы. Не забудем и командную гонку. Это будет сложнейшая гонка в мире.

 

  Петер голоден до успеха, и он любит вызов. Мы видели, что в Бергене, на чемпионате мира, он стал первым гонщиком, выигравшим титул чемпиона мира в третий раз подряд. Думаю, это даёт ему дополнительную мотивацию после того, что произошло в этом году. Выиграть зелёную майку – главная цель, а также победа на классике Монументе. Потом будет чемпионат мира в Австрии, который пройдёт рядом с тем местом, где мы базируемся.

 

  Конечно, на Тур де Франс у команды будет несколько целей. Во-первых, у нас есть Саган, и я приглядел несколько этапов для него. Потом у нас есть ребята на общий зачёт – Майка, Кёниг, возможно, Эмануэль Бухманн. Посмотрим, пока ещё этот вопрос не решён.

 

  В этом году у нас была сильная команда, но моя цель – стать лучшей командой. Мы воспользовались возможностями на трансферном рынке, подписали Давиде Формоло, Даниэля Осса и Питера Кеньяка. Посмотрим».

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Теги к статье: Петер Саган Peter Sagan Bora-Hansgrohe Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2018 Гран-тур

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  1. Имя: Ser Gio

    Ser Gio

    Вчера, 20:26 | Регистрация: 20.03.2016

    Чтоб быть лучшей командой, надо или урезать з/п Пете и на эти деньги искать генеральщиков с развозящими, или подписывать перспективный молодняк, если денег недостаточно.

  2. Имя: Андрей

    sab

    Вчера, 21:01 | Регистрация: 14.04.2017

    Судя по Авермату и нынешнему подсчету, досточно еще одного хорошего классика на подстраховку Пете

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