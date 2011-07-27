Велокоманда Bora-hansgrohe сформировала состав на 2018 год

- Категория:
- VeloTEAM |
- Дата:
- 27-09-2017, 16:40
Немецкая команда Bora-hansgrohe завершила формирование состава на 2018 год подписанием австрийского гонщика Феликса Гроссшартнера
Немецкая команда Bora-hansgrohe завершила формирование состава на 2018 год подписанием контракта с 23-летним австрийским гонщиком Феликсом Гроссшартнером (Felix Grossschartner), который последние два года выступал в польской проконтинентальной команде CCC Sprandi Polkowice.
Таким образом, теперь в составе Bora – hansgrohe 27 велогонщиков из 10 разных стран мира.
Из команды ушли Ян Барта (Jan Barta), Шейн Арчболд (Shane Archbold), Жозе Мендес (Jose Mendes) и Сильвио Херклотц (Silvio Herklotz).
Новые гонщики команды Bora-hansgrohe: Даниэль Осс, Питер Кеньяк, Давиде Формоло и Феликс Гроссшартнер, все они подписали двухлетние контракты на 2018/19 год.
Остались в команде:
Паскаль Акерман/Pascal Ackermann, (Германия)
Эрик Башка/Erik Baska, (Словакия)
Чезаре Бенедетти/Cesare Benedetti, (Италия)
Сэм Беннетт/Sam Bennett, (Ирландия)
Мачей Боднар/Maciej Bodnar, (Польша)
Эмануэль Бухманн/Emanuel Buchmann, (Германия)
Маркус Бургхардт/Marcus Burghardt, (Германия)
Михаэль Колар/Michael Kolar, (Словакия)
Леопольд Кёниг/Leopold Konig, (Чехия)
Патрик Конрад/Patrick Konrad, (Австрия)
Рафал Майка/Rafal Majka, (Польша)
Джей Маккарти/Jay Mccarthy, (Австралия)
Грегор Мюлбергер/Gregor Mühlberger, (Австрия)
Маттео Пелукки/Matteo Pelucchi, (Италия)
Кристоф Пфингштен/Christoph Pfingsten, (Германия)
Павел Полянски/Pawel Poljanski, (Польша)
Лукас Пёстблбергер/Lukas Postlberger, (Австрия)
Юрай Саган/Juraj Sagan, (Словакия)
Петер Саган/Peter Sagan, (Словакия)
Алексей Сарамотин/Aleksejs Saramotins, (Латвия)
Андреас Шиллингер/Andreas Schillinger, (Германия)
Михаэль Шварцманн/Michael Schwarzmann, (Германия)
Рюдигер Селиг/Rudiger Selig, (Германия)
Феликс Гроссшартнер – горняк, у него ещё нет побед в профессионалах, но в этом сезоне он проявил себя в недельных гонках, заняв 4-е место в генеральной классификации на Туре Хорватии и Туре Австрии. Его лучшим результатом на Джиро д’Италия-2017 стало 7-е место на 17-м этапе.
Ральф Денк, генеральный менеджер команды Bora-hansgrohe: «Мы всегда наблюдали за гонщиками из немецкоговорящих стран. Я рад, что нам удалось подписать Феликса. Австрийские гонщики принесли в этом году нашей команде важные победы – Лукас Пёстлбергер выиграл этап на Джиро д’Италия, Грегор Мюлбергер стал чемпионом Австрии в групповой гонке, а также выиграл классику Rund um Köln. Надеюсь, Феликс тоже достигнет такого уровня в следующие годы».
Феликс Гроссшартнер: «Я очень горжусь, что стал гонщиком команды Мирового тура. Это для меня шаг наверх, мне придётся адаптироваться. В команде выступают такие известные гонщики как Петер Саган, что, конечно, для меня нечто новое. Но с Грегором, Лукасом и Патриком я уже выступал вместе в Австрии, они мои друзья, помогут мне познакомиться с командой. Мне также хочется поблагодарить мою прежнюю команду CCC за то, что дали мне шанс выступать в крупных велогонках, что стало ключевым шагом в моей карьере».
Кристиан Пёмер, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «С имеющимся у Феликса потенциалом он будет сильным помощником в горах. Думаю, с нашей высокопрофессиональной структурой команды и тренерами, а также благодаря советами таких опытных гонщиков как Петер Саган или Рафал Майка, Феликс сможет сделать следующий шаг в своём развитии. Если он сможет адаптироваться к новым задачам, то получит шанс в гонках».
Состав команды Bora – hansgrohe на 2018 год:
Паскаль Акерман/Pascal Ackermann, (Германия)
Эрик Башка/Erik Baska, (Словакия)
Чезаре Бенедетти/Cesare Benedetti, (Италия)
Сэм Беннетт/Sam Bennett, (Ирландия)
Мачей Боднар/Maciej Bodnar, (Польша)
Эмануэль Бухманн/Emanuel Buchmann, (Германия)
Маркус Бургхардт/Marcus Burghardt, (Германия)
Михаэль Колар/Michael Kolar, (Словакия)
Леопольд Кёниг/Leopold Konig, (Чехия)
Патрик Конрад/Patrick Konrad, (Австрия)
Рафал Майка/Rafal Majka, (Польша)
Джей Маккарти/Jay Mccarthy, (Австралия)
Грегор Мюлбергер/Gregor Mühlberger, (Австрия)
Маттео Пелукки/Matteo Pelucchi, (Италия)
Кристоф Пфингштен/Christoph Pfingsten, (Германия)
Павел Полянски/Pawel Poljanski, (Польша)
Лукас Пёстблбергер/Lukas Postlberger, (Австрия)
Юрай Саган/Juraj Sagan, (Словакия)
Петер Саган/Peter Sagan, (Словакия)
Алексей Сарамотин/Aleksejs Saramotins, (Латвия)
Андреас Шиллингер/Andreas Schillinger, (Германия)
Михаэль Шварцманн/Michael Schwarzmann, (Германия)
Рюдигер Селиг/Rudiger Selig, (Германия),
Даниэль Осс/Daniel Oss (Италия),
Феликс Гроссшатнер/Felix Grossschartner(Австрия),
Питер Кеньяк /Peter Kennaugh, Великобритания,
Давиде Формоло /Davide Formolo, (Италия)
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