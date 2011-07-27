Велокоманда Bora-hansgrohe сформировала состав на 2018 год

Немецкая команда Bora-hansgrohe завершила формирование состава на 2018 год подписанием австрийского гонщика Феликса Гроссшартнера

Немецкая команда Bora-hansgrohe завершила формирование состава на 2018 год подписанием контракта с 23-летним австрийским гонщиком Феликсом Гроссшартнером (Felix Grossschartner), который последние два года выступал в польской проконтинентальной команде CCC Sprandi Polkowice.

Таким образом, теперь в составе Bora – hansgrohe 27 велогонщиков из 10 разных стран мира.

Из команды ушли Ян Барта (Jan Barta), Шейн Арчболд (Shane Archbold), Жозе Мендес (Jose Mendes) и Сильвио Херклотц (Silvio Herklotz).

Новые гонщики команды Bora-hansgrohe: Даниэль Осс, Питер Кеньяк, Давиде Формоло и Феликс Гроссшартнер, все они подписали двухлетние контракты на 2018/19 год.

Остались в команде:

Паскаль Акерман/Pascal Ackermann, (Германия)

Эрик Башка/Erik Baska, (Словакия)

Чезаре Бенедетти/Cesare Benedetti, (Италия)

Сэм Беннетт/Sam Bennett, (Ирландия)

Мачей Боднар/Maciej Bodnar, (Польша)

Эмануэль Бухманн/Emanuel Buchmann, (Германия)

Маркус Бургхардт/Marcus Burghardt, (Германия)

Михаэль Колар/Michael Kolar, (Словакия)

Леопольд Кёниг/Leopold Konig, (Чехия)

Патрик Конрад/Patrick Konrad, (Австрия)

Рафал Майка/Rafal Majka, (Польша)

Джей Маккарти/Jay Mccarthy, (Австралия)

Грегор Мюлбергер/Gregor Mühlberger, (Австрия)

Маттео Пелукки/Matteo Pelucchi, (Италия)

Кристоф Пфингштен/Christoph Pfingsten, (Германия)

Павел Полянски/Pawel Poljanski, (Польша)

Лукас Пёстблбергер/Lukas Postlberger, (Австрия)

Юрай Саган/Juraj Sagan, (Словакия)

Петер Саган/Peter Sagan, (Словакия)

Алексей Сарамотин/Aleksejs Saramotins, (Латвия)

Андреас Шиллингер/Andreas Schillinger, (Германия)

Михаэль Шварцманн/Michael Schwarzmann, (Германия)

Рюдигер Селиг/Rudiger Selig, (Германия)

Феликс Гроссшартнер – горняк, у него ещё нет побед в профессионалах, но в этом сезоне он проявил себя в недельных гонках, заняв 4-е место в генеральной классификации на Туре Хорватии и Туре Австрии. Его лучшим результатом на Джиро д’Италия-2017 стало 7-е место на 17-м этапе.

Ральф Денк, генеральный менеджер команды Bora-hansgrohe: «Мы всегда наблюдали за гонщиками из немецкоговорящих стран. Я рад, что нам удалось подписать Феликса. Австрийские гонщики принесли в этом году нашей команде важные победы – Лукас Пёстлбергер выиграл этап на Джиро д’Италия, Грегор Мюлбергер стал чемпионом Австрии в групповой гонке, а также выиграл классику Rund um Köln. Надеюсь, Феликс тоже достигнет такого уровня в следующие годы».

Феликс Гроссшартнер: «Я очень горжусь, что стал гонщиком команды Мирового тура. Это для меня шаг наверх, мне придётся адаптироваться. В команде выступают такие известные гонщики как Петер Саган, что, конечно, для меня нечто новое. Но с Грегором, Лукасом и Патриком я уже выступал вместе в Австрии, они мои друзья, помогут мне познакомиться с командой. Мне также хочется поблагодарить мою прежнюю команду CCC за то, что дали мне шанс выступать в крупных велогонках, что стало ключевым шагом в моей карьере».

Кристиан Пёмер, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «С имеющимся у Феликса потенциалом он будет сильным помощником в горах. Думаю, с нашей высокопрофессиональной структурой команды и тренерами, а также благодаря советами таких опытных гонщиков как Петер Саган или Рафал Майка, Феликс сможет сделать следующий шаг в своём развитии. Если он сможет адаптироваться к новым задачам, то получит шанс в гонках».

Состав команды Bora – hansgrohe на 2018 год:

Паскаль Акерман/Pascal Ackermann, (Германия)

Эрик Башка/Erik Baska, (Словакия)

Чезаре Бенедетти/Cesare Benedetti, (Италия)

Сэм Беннетт/Sam Bennett, (Ирландия)

Мачей Боднар/Maciej Bodnar, (Польша)

Эмануэль Бухманн/Emanuel Buchmann, (Германия)

Маркус Бургхардт/Marcus Burghardt, (Германия)

Михаэль Колар/Michael Kolar, (Словакия)

Леопольд Кёниг/Leopold Konig, (Чехия)

Патрик Конрад/Patrick Konrad, (Австрия)

Рафал Майка/Rafal Majka, (Польша)

Джей Маккарти/Jay Mccarthy, (Австралия)

Грегор Мюлбергер/Gregor Mühlberger, (Австрия)

Маттео Пелукки/Matteo Pelucchi, (Италия)

Кристоф Пфингштен/Christoph Pfingsten, (Германия)

Павел Полянски/Pawel Poljanski, (Польша)

Лукас Пёстблбергер/Lukas Postlberger, (Австрия)

Юрай Саган/Juraj Sagan, (Словакия)

Петер Саган/Peter Sagan, (Словакия)

Алексей Сарамотин/Aleksejs Saramotins, (Латвия)

Андреас Шиллингер/Andreas Schillinger, (Германия)

Михаэль Шварцманн/Michael Schwarzmann, (Германия)

Рюдигер Селиг/Rudiger Selig, (Германия),

Даниэль Осс/Daniel Oss (Италия),

Феликс Гроссшатнер/Felix Grossschartner(Австрия),

Питер Кеньяк /Peter Kennaugh, Великобритания,



Давиде Формоло /Davide Formolo, (Италия)