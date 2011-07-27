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Велокоманда Bora-hansgrohe сформировала состав на 2018 год

Немецкая команда Bora-hansgrohe завершила формирование состава на 2018 год подписанием австрийского гонщика Феликса Гроссшартнера

 

 

 Немецкая команда Bora-hansgrohe завершила формирование состава на 2018 год подписанием контракта с 23-летним австрийским гонщиком Феликсом Гроссшартнером (Felix Grossschartner), который последние два года выступал в польской проконтинентальной команде CCC Sprandi Polkowice.

Таким образом, теперь в составе Bora – hansgrohe 27 велогонщиков из 10 разных стран мира.

 

Из команды ушли Ян Барта (Jan Barta), Шейн Арчболд (Shane Archbold), Жозе Мендес (Jose Mendes) и Сильвио Херклотц (Silvio Herklotz).

 

  Новые гонщики команды Bora-hansgrohe: Даниэль Осс, Питер Кеньяк, Давиде Формоло и Феликс Гроссшартнер, все они подписали двухлетние контракты на 2018/19 год.

 

Остались в команде:

Паскаль Акерман/Pascal Ackermann, (Германия)

Эрик Башка/Erik Baska, (Словакия)

Чезаре Бенедетти/Cesare Benedetti, (Италия)

Сэм Беннетт/Sam Bennett, (Ирландия)

Мачей Боднар/Maciej Bodnar, (Польша)

Эмануэль Бухманн/Emanuel Buchmann, (Германия)

Маркус Бургхардт/Marcus Burghardt, (Германия)

Михаэль Колар/Michael Kolar, (Словакия)

Леопольд Кёниг/Leopold Konig, (Чехия)

Патрик Конрад/Patrick Konrad, (Австрия)

Рафал Майка/Rafal Majka, (Польша)

Джей Маккарти/Jay Mccarthy, (Австралия)

Грегор Мюлбергер/Gregor Mühlberger, (Австрия)

Маттео Пелукки/Matteo Pelucchi, (Италия)

Кристоф Пфингштен/Christoph Pfingsten, (Германия)

Павел Полянски/Pawel Poljanski, (Польша)

Лукас Пёстблбергер/Lukas Postlberger, (Австрия)

Юрай Саган/Juraj Sagan, (Словакия)

Петер Саган/Peter Sagan, (Словакия)

Алексей Сарамотин/Aleksejs Saramotins, (Латвия)

Андреас Шиллингер/Andreas Schillinger, (Германия)

Михаэль Шварцманн/Michael Schwarzmann, (Германия)

Рюдигер Селиг/Rudiger Selig, (Германия)

 

  Феликс Гроссшартнер – горняк, у него ещё нет побед в профессионалах, но в этом сезоне он проявил себя в недельных гонках, заняв 4-е место в генеральной классификации на Туре Хорватии и Туре Австрии. Его лучшим результатом на Джиро д’Италия-2017 стало 7-е место на 17-м этапе.

 

 

 

   Ральф Денк, генеральный менеджер команды Bora-hansgrohe: «Мы всегда наблюдали за гонщиками из немецкоговорящих стран. Я рад, что нам удалось подписать Феликса. Австрийские гонщики принесли в этом году нашей команде важные победы – Лукас Пёстлбергер выиграл этап на Джиро д’Италия, Грегор Мюлбергер стал чемпионом Австрии в групповой гонке, а также выиграл классику Rund um Köln. Надеюсь, Феликс тоже достигнет такого уровня в следующие годы».

 

  Феликс Гроссшартнер: «Я очень горжусь, что стал гонщиком команды Мирового тура. Это для меня шаг наверх, мне придётся адаптироваться. В команде выступают такие известные гонщики как Петер Саган, что, конечно, для меня нечто новое. Но с Грегором, Лукасом и Патриком я уже выступал вместе в Австрии, они мои друзья, помогут мне познакомиться с командой. Мне также хочется поблагодарить мою прежнюю команду CCC за то, что дали мне шанс выступать в крупных велогонках, что стало ключевым шагом в моей карьере».

 

  Кристиан Пёмер, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «С имеющимся у Феликса потенциалом он будет сильным помощником в горах. Думаю, с нашей высокопрофессиональной структурой команды и тренерами, а также благодаря советами  таких опытных гонщиков как Петер Саган или Рафал Майка, Феликс сможет сделать следующий шаг в своём развитии. Если он сможет адаптироваться к новым задачам, то получит шанс в гонках».

 

 

Состав команды Bora – hansgrohe на 2018 год:

 

 

Паскаль Акерман/Pascal Ackermann, (Германия)

Эрик Башка/Erik Baska, (Словакия)

Чезаре Бенедетти/Cesare Benedetti, (Италия)

Сэм Беннетт/Sam Bennett, (Ирландия)

Мачей Боднар/Maciej Bodnar, (Польша)

Эмануэль Бухманн/Emanuel Buchmann, (Германия)

Маркус Бургхардт/Marcus Burghardt, (Германия)

Михаэль Колар/Michael Kolar, (Словакия)

Леопольд Кёниг/Leopold Konig, (Чехия)

Патрик Конрад/Patrick Konrad, (Австрия)

Рафал Майка/Rafal Majka, (Польша)

Джей Маккарти/Jay Mccarthy, (Австралия)

Грегор Мюлбергер/Gregor Mühlberger, (Австрия)

Маттео Пелукки/Matteo Pelucchi, (Италия)

Кристоф Пфингштен/Christoph Pfingsten, (Германия)

Павел Полянски/Pawel Poljanski, (Польша)

Лукас Пёстблбергер/Lukas Postlberger, (Австрия)

Юрай Саган/Juraj Sagan, (Словакия)

Петер Саган/Peter Sagan, (Словакия)

Алексей Сарамотин/Aleksejs Saramotins, (Латвия)

Андреас Шиллингер/Andreas Schillinger, (Германия)

Михаэль Шварцманн/Michael Schwarzmann, (Германия)

Рюдигер Селиг/Rudiger Selig, (Германия),

Даниэль Осс/Daniel Oss (Италия),

Феликс Гроссшатнер/Felix Grossschartner(Австрия),

Питер Кеньяк /Peter Kennaugh, Великобритания,

Давиде Формоло /Davide Formolo, (Италия)

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Теги к статье: Bora-hansgrohe

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  1. Имя: Михаил

    velodoctor

    27 сентября 2017 16:49 | Регистрация: 22.05.2013

    всего 23 гонщика, маловато не находите?

    1. Имя: Ольга

      Earl57

      27 сентября 2017 17:41 | Регистрация: 7.12.2014

      27 гонщиков, не 23

      1. Имя: Михаил

        velodoctor

        27 сентября 2017 17:43 | Регистрация: 22.05.2013

        А блин это я верхних посчитал, те что остались. 27 нормально. 

  2. chel

    27 сентября 2017 18:08 | Регистрация: 6.07.2014

    Однозначно, усилились.

  3. Имя: Ден

    rude_rider

    28 сентября 2017 05:21 | Регистрация: 27.07.2011

    не понятная команда..сильна составом ,генеральщиков нет

    работать на этапы,?

     

    сюда бы вишиньку какую нибудь.

    1. Имя: Павел

      Sonex

      28 сентября 2017 07:41 | Регистрация: 29.11.2013

      Ну Майка разве что на генерал может ехать, но такое увы не часто происходит

  4. f16

    28 сентября 2017 08:46 | Регистрация: 16.08.2017

    пойдет для посудного спонсора, все деньги ушли на петю

    1. Имя: Сергей

      Сергей Александрович

      Вчера, 22:30 | Регистрация: 10.07.2017

      Есть "посудный" спонсор, есть "шампуньный", что не так? А Саган- чемпион мира. Тенденция, однако.

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Комментарии

  • VeloVelo
    Бюджет велокоманды Sky за 2016 ... (27)
    VeloVelo-Фото

    Да где там Захаров покуривает? )
    Он вполне себе Курит (дай Бог ему здоровья)!

    ЗЫ: Гайдая не стоит недооценивать. 

  • VeloVelo
    Сергей Цветков в команде Unite ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Удачи, Сергей!

  • Stack
    Трансферные новости пелотона-2 ... (67)
    Stack-Фото

    Томс Скуинш переходит в Трек из Кэннондэйла. Контракт на 2 года.
    http://www.treksegafredo.com/blog/toms-skujins-join-trek-segafredo

  • Сергей Александрович
    Велокоманда Bora-hansgrohe сфо ... (8)
    Сергей Александрович-Фото
    Есть "посудный" спонсор, есть "шампуньный", что не так? А Саган- чемпион мира. Тенденция, однако.
  • hodorik
    Джиро делла Тоскана-2017. Этап ... (1)
    hodorik-Фото

    Всем салют , когда мировой рэйтинг выкините ??? Интирестно!

  • Kreo69
    Бюджет велокоманды Sky за 2016 ... (27)
    Kreo69-Фото

    Цитата: Yuriy 17

    Футбол также приносит только расходы.

     

    Это не так, начиная от продажи билетов на стадион и заканчивая деньгами за трансфер "выращенных" игроков.

  • Meilleur
    Бюджет велокоманды Sky за 2016 ... (27)
    Meilleur-Фото

    Цитата: collega2011
    Не надо предполагать,надо думать и самому делать выводы.Аудитория в вело действительно и тоньше и умнее и искушенее.Их меньше,потому что вело не футбол.Стадность--прибежище неодаренных(М Захаров)
    Это я про футболл.Сам был очень долго болельщиком.
    Вело--это да,где-то опера,а футболл--игра на гармощке.

    По этой причине, Гайдает и решает со своими 12С, а Захаров покуривает в сторонке со своим арт-хаусом.

     

    Не фига она не искушеннее. Такие же люди, но их меньше. Меньшинство всегда стремилось считать себя элитнее, чем большинство.

  • 0x5F375A86
    Логан Оуэн – новобранец велоко ... (3)
    0x5F375A86-Фото
    При том, что кроссовый чемпионат США довольно сильный, хоть и не Бельгия конечно.
  • Stack
    Логан Оуэн – новобранец велоко ... (3)
    Stack-Фото
    И правда лихо.
    Но интернеты соообщают, что он действительно 10-кратный чемпион США в циклокроссе - 8 раз в категории Junior и 2 раза подряд в Under-23.
    Всё это в промежутке 2005-2015 за исключением 2011 года.
  • collega2011
    Бюджет велокоманды Sky за 2016 ... (27)
    collega2011-Фото
    Не надо предполагать,надо думать и самому делать выводы.Аудитория в вело действительно и тоньше и умнее и искушенее.Их меньше,потому что вело не футбол.Стадность--прибежище неодаренных(М Захаров)
    Это я про футболл.Сам был очень долго болельщиком.
    Вело--это да,где-то опера,а футболл--игра на гармощке.

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