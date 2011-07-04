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Команда Bora-hansgrohe подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд

 Команда Bora-hansgrohe подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение о снятии Петера Сагана с Тур де Франс-2017

 

 

   Адвокаты команды Bora-hansgrohe и Петера Сагана подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS на решение «Совета комиссаров», поддержанного президентом UCI, о снятии 4 июля 2017 года Петера Сагана с гонки.

 

  Команда и Петер Саган хотели бы ещё раз повторить, что не согласны с тем, что Петер Саган  намеренно стал причиной падения Марка Кэвендиша на последних 200 метрах дистанции 4-го этапа Тур де Франс-2017. Петер Саган придерживался своей линии и не мог видеть Марка Кэвендиша, приближавшегося по правой стороне.

 

  Протест команды основывается на том, что комиссарами были нарушены Правила UCI (пункт 12.2ю006), в которых сказано, что перед вынесением решения судьи в обязательном порядке должны выслушать мнения обеих сторон конфликта, чтобы обвиняемая сторона имела право защитить свою точку зрения. Однако Петеру Сагану не дали возможности объясниться перед «Советом комиссаров».

 

Если Спортивный арбитражный суд удовлетворит апелляцию, то Петер Саган будет немедленно возвращён в гонку и продолжит борьбу на Тур де Франс-2017.

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Теги к статье: Петер Саган Тур де Франс Tour de France Гран-тур велоспорт Тур де Франс-2017 гонка Мирового тура

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  1. Имя: Евгений

    evgeny1330

    Сегодня, 18:04 | Регистрация: 23.09.2015

    Во как, однако ловкачи в "Бора" обитают, каким образом он будет возвращен в гонку, если два этапа уже пропустил, я такого не слыхивал. Нет бы замолчать и сидеть тихо, так нет же, его величество недовольно, это Кэвендиш виноват.

    1. Имя: Сергей

      SSS

      Сегодня, 18:20 | Регистрация: 25.05.2015

      Бора-это же революция на кухне, как нам лопочут на плохеньком английском Саган с Майкой каждый день. Вот теперь устроят революцию в ТДФ, когда передохнувший несколько дней человек вернется в пелотон. Особенно удобно, если это сразу после ближайших горных этапов случится. Выносить будет всех на финишах!

  2. Имя: Дима

    Дима

    Сегодня, 18:07 | Регистрация: 7.02.2015

    Кому-то надо поучиться, как надо защищать своих спортсменов, ну и инвестиции в том числе.

  3. Имя: Виктор Сироткин

    Виктор Сироткин

    Сегодня, 18:09 | Регистрация: 14.02.2016

    В любой ситуации истина важнее всяческих остоятельств. Но в данном случае есть возможность ещё и прищучить деятельность комиссаров.

  4. Имя: gumanoidd

    gumanoidd

    Сегодня, 18:09 | Регистрация: 31.05.2017

    у каждого Гонщика есть свой коридор---Коридор на шырину выставленных локтей неотпуская руля---и Кевендиш вторгся в Коридор Сагана---Саган защищал свой коридор локтями---ето незапрещается

  5. maratf

    Сегодня, 18:17 | Регистрация: 15.09.2015

    А как скоро рассмотрят?

  6. Имя: Дмитрий

    Колёсник

    Сегодня, 18:26 | Регистрация: 10.06.2017

    Умерла - так умерла   Сняли - так сняли. 

     

  7. Имя: Борис

    Boris

    Сегодня, 18:32 | Регистрация: 5.07.2014

    Добиться справедливости - дело хорошее, даже без возвращения в гонку.

    И да, кое-кому стоит поучиться защищать своих спортсменов.

  8. okdan

    Сегодня, 18:38 | Регистрация: 14.06.2013

    Вобщет дело осложняется тем, что полноправный хозяин гонки - ASO, а не UCI... ASO может и не прислушатся к CAS..

     

     

  9. Rokka

    Сегодня, 18:49 | Регистрация: 23.01.2016

    А разве так можно, пропустить пару дней и вернуться? А если человек метит на генерал? Очень много вопросов. Но считаю что Кэв сам нарвался, и просто Петер не мальчик для битья и не стал терпеть такой наглости

    1. Имя: Михаил

      motte

      Сегодня, 18:59 | Регистрация: 4.07.2011

      +1
      И правильно что обратилились в высшую инстанцию, кстати не в Лозанне ли штаб-квартира?
      Так вот, все правильно, дело чести превыше всего.

      А Кэв наглый малый и в поведении и в собственных заявлениях.

  10. Имя: Андрей

    Андрон

    Сегодня, 18:56 | Регистрация: 4.10.2015

      По правилам многодневок, если гонщик не проехал (или прошел с велосипедом) хотя бы, ну скажем 100 метров дистанции - он считается незакончившим гонку.

      Каким это образом можно вернуть гонщика, не проехавшего несколько этапов? 

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Тур де Франс

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ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2017 станет?

Комментарии

  • Berdok
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (23)
    Berdok-Фото

    эх, ждал Фрумыча в спринтерских разборках...

  • kwwk
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (23)
    kwwk-Фото

    В гладких спринтах на этом ТДФ мы услышим только Киттель и Демар, больше спринтеров готовых победить здесь нет.

    п.с. Была парочка, что нибудь замутить, но их сошли

  • Berdok
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (127)
    Berdok-Фото
    эй, серьёзный!
    ты чего потускнел?
  • levonardo
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (23)
    levonardo-Фото
    "возить" конечно, же.
  • velodoctor
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (4)
    velodoctor-Фото

    Можно предположить что завтра Грайпель включится, сегодня он уже что-то смог показать. Также и бухани. У Демара и Киттеля есть победы, думаю небольшое давление есть на других спринтеров, должна быть борьба.

  • levonardo
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (23)
    levonardo-Фото

    Цитата: SSS
    Цитата: levonardo
    Кристофф дно, но ни как что-то плохое, а как факт.
    А Бухани значит что-то такое, что еще ниже дна.

    Цитата: SSS
    Цитата: sab
    А что же Кристофф?...
    У Кристоффа просто нет последнего рывка. Нет взрыва. Но скорость очень высока, что позволяет заезжать на полколеса за первой тройкой. Ну и чутья немного не хватает. Т.е. по ключевым компонентам мизерный проигрыш конкурентам, что не позволяет выигрывать этапы тдф.

    Буханни и Кристофф просто не спринтеры топ-уровня. Ни как что-то плохое, а как факт. Они безусловно сильны, но не топ. А на ТДФ всегда хватает топовых спринтеров, так что шансов у них чертовски мало, и вазить специально под них команду-не лучшая идея, как по мне.

  • velodoctor
    Тур Австрии-2017. Этап 4 (4)
    velodoctor-Фото

    Скорее бы Вуэльта, очень любопытно на Лопеса взглянуть.

    Но все же я думаю для колумбийца забойным должен стать следующий год, уверен он зацепит (выиграет) как минимум одну недельную гонку, про грандтуры пока сложно прогнозировать.

    Кстати обратите внимание, газпромовцы то не статисты. Рыбалкин наконец поехал, дела налаживаются.  

     

  • sab
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (23)
    sab-Фото
    Цитата: Николай Н.
    Такие этапы можно смотреть последних 10 км. Весь интерес в спринте, а так можно хорошо выспаться. Киттель просто на голову выше всех, если ему не мишают.
    Еще можно до заключительных 10 км просто слушать Курдюкова - он каждый раз что-то интересное рассказывает
  • velodoctor
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (23)
    velodoctor-Фото

    А по мне 4 место Кристоффа это успех, уже наклевывается что-то, вспомните 2ой этап. Если норга хорошо развезут и Немец и Француз замешкаются, то он может вовремя начать с хорошей позиции и выиграть. Надо понимать в какой великолепной форме Демар и Киттель, с ними очень сложно бороться такому как Кристофф.

  • Afodij
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (4)
    Afodij-Фото
    Цитата: Николай Н.
    Снова этап под Киттеля. И снова можно смотреть только последних 10км.
    Я бы даже сказал 5

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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2538
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1450
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1276

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