Команда Bora-hansgrohe подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение о снятии Петера Сагана с Тур де Франс-2017

Адвокаты команды Bora-hansgrohe и Петера Сагана подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS на решение «Совета комиссаров», поддержанного президентом UCI, о снятии 4 июля 2017 года Петера Сагана с гонки.

Команда и Петер Саган хотели бы ещё раз повторить, что не согласны с тем, что Петер Саган намеренно стал причиной падения Марка Кэвендиша на последних 200 метрах дистанции 4-го этапа Тур де Франс-2017. Петер Саган придерживался своей линии и не мог видеть Марка Кэвендиша, приближавшегося по правой стороне.

Протест команды основывается на том, что комиссарами были нарушены Правила UCI (пункт 12.2ю006), в которых сказано, что перед вынесением решения судьи в обязательном порядке должны выслушать мнения обеих сторон конфликта, чтобы обвиняемая сторона имела право защитить свою точку зрения. Однако Петеру Сагану не дали возможности объясниться перед «Советом комиссаров».

Если Спортивный арбитражный суд удовлетворит апелляцию, то Петер Саган будет немедленно возвращён в гонку и продолжит борьбу на Тур де Франс-2017.