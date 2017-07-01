Бауке Моллема – победитель 15 этапа Тур де Франс-2017

Бауке Моллема побеждает на 15-м этапе Тур де Франс-2017 из одиночной атаки за 30 км до финиша

Бауке Моллема одержал победу на 15-м этапе Тур де Франс-2017. 30-летний голландский гонщик команды Trek-Segafredo атаковал через 30 км после старта на подъёме 1-й категории, и вместе с ним от пелотона отъехала большая группа гонщиков, которая за 130 км до финиша добрала ехавшую впереди группу гонщиков первого отрыва дня, атаковавших сразу после старта.

Photo © Bettini/Trek-Segafredo

Таким образом, через 60 км после старта впереди на расстоянии 4 минут от пелотона оказалась группа из 28 гонщиков.

Пелотон, который контролировала команда Sky, защищавшая Криса Фрума, отпустил беглецов, и к подножию подъёма 1-й категории их преимущество составляло около 7 минут.

В группе отрыва шла борьба за победу на этапе. Тони Мартин (Katusha-Alpecin), выпадавший из отрыва на первом из подъёмов 1-й категории, а затем добравший отрыв, атаковал в одиночку на спуске за 67 км до финиша. Но атаковавший из отрыва на втором подъёме 1-й категории Коль де Пейра Тайад (Col de Peyra Taillade) Варран Баргий (Sunweb), боровшийся за горные очки, обошёл Тони Мартина, первым пройдя вершину.

На спуске с этой вершины за 30 км до финиша атаковал Бауке Моллема, преимущество которого поначалу не превышало 20 секунд. Но затем голландский гонщик стал удаляться от своих попутчиков.

За 13 км до финиша из отрыва атаковал Примож Роглич (LottoNL-Jumbo), с которым поехал Варран Баргий, а затем к ним присоединился Диего Улисси (UAE Team Emirates) и Тони Галлопан (Lotto Soudal). Но им не удалось добрать Бауке Моллему, который удержал преимущество до финиша и взял первую в карьере победу на этапе Тур де Франс.

В группе генеральщиков шла своя напряжённая борьба, которая началась, когда команда AG2R La Mondiale взвинтила темп на спуске до Сан-Аркон-д'Алье (Saint-Arcons-d'Allier), и обладатель жёлтой майки лидера Крис Фрум (Sky) выпал из группы. Фруму удалось добрать группу, но затем у него случился прокол колеса. Его товарищ по команде Михал Квятковски отдал ему своё колесо, и Крис Фрум продолжил погоню, но к тому моменту проигрывал группе AG2R около 50 секунд.

С помощью своих товарищей по команде Василия Кириенко, Микеля Ниеве и Серхио Энао, а затем подождавшего его Микеля Ланды, Фрум добрал группу ещё до вершины подъёма.

Атака Романа Барде (AG2R La Mondiale) и Ригоберто Урана (Cannondale-Drapac) незадолго до вершины подъёма 1-й категории была нейтрализована.

Уехать из группы жёлтой майки удалось лишь Дэну Мартину (Quick Step Floors), атаковавшему за 10 км до финиша.

Саймон Йейтс (Orica-Scott) также пытался уехать от группы лидеров на последних 7 км дистанции, но ему это не удалось.

Одним из главных неудачников этапа стал Наиро Кинтана (Movistar), выпавший из группы лидеров, когда атаковала команда AG2R La Mondiale. Колумбийский гонщик сначала присоединился к Крису Фруму, добиравшему группу, но не выдержал его темпа и остался вместе со своим товарищем по команде Карлосом Бетанкуром. В итоге Кинтана финишировал лишь через 10 минут 19 секунд и потерял позицию в топ-10 генеральной классификации.

В первой тройке генеральной классификации перестановок не произошло – Крис Фрум защитил жёлтую майку лидера, и продолжает опережать своего ближайшего соперника Фабио Ару (Astana) на 18 секунд.

Дэн Мартин (Quick Step Floors) поднялся на 5 строчку общего зачёта, и теперь проигрывает Крису Фруму 1 минуту 12 секунд. Микель Ланда (Sky) спустился на 6-ю позицию в генеральной классификации. Альберто Контадор поднялся на 9-ю строчку в общем зачёте. А топ-10 замыкает уехавший в отрыв дня Дамиано Карузо (BMC), который смог улучшить своё положение в общем зачёте, поднявшись с 14-й на 10-ю строчку.