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Бауке Моллема – победитель 15 этапа Тур де Франс-2017

Бауке Моллема побеждает на 15-м этапе Тур де Франс-2017 из одиночной атаки за 30 км до финиша

 

 

  Бауке Моллема одержал победу на 15-м этапе Тур де Франс-2017. 30-летний голландский гонщик команды Trek-Segafredo атаковал через 30 км после старта на подъёме 1-й категории, и вместе с ним от пелотона отъехала большая группа гонщиков, которая за 130 км до финиша добрала ехавшую впереди группу гонщиков первого отрыва дня, атаковавших сразу после старта.

 

Бауке Моллема – победитель 15 этапа Тур де Франс-2017

 Photo © Bettini/Trek-Segafredo

 

Таким образом, через 60 км после старта впереди на расстоянии 4 минут от пелотона оказалась группа из 28 гонщиков.

 

 

Пелотон, который контролировала команда Sky, защищавшая Криса Фрума, отпустил беглецов, и к подножию подъёма 1-й категории их преимущество составляло около 7 минут.

 

 

 

В группе отрыва шла борьба за победу на этапе. Тони Мартин (Katusha-Alpecin), выпадавший из отрыва на первом из подъёмов 1-й категории, а затем добравший отрыв, атаковал в одиночку на спуске за 67 км до финиша. Но атаковавший из отрыва на втором подъёме 1-й категории Коль де Пейра Тайад (Col de Peyra Taillade) Варран Баргий (Sunweb), боровшийся за горные очки, обошёл Тони Мартина, первым пройдя вершину.

 

На спуске с этой вершины за 30 км до финиша атаковал Бауке Моллема, преимущество которого поначалу не превышало 20 секунд. Но затем голландский гонщик стал удаляться от своих попутчиков.

 

 

 

Бауке Моллема – победитель 15 этапа Тур де Франс-2017

 

За 13 км до финиша из отрыва атаковал Примож Роглич (LottoNL-Jumbo), с которым поехал Варран Баргий, а затем к ним присоединился Диего Улисси (UAE Team  Emirates) и Тони Галлопан (Lotto Soudal). Но им не удалось добрать Бауке Моллему, который удержал преимущество до финиша и взял первую в карьере победу на этапе Тур де Франс.

 

 

В группе генеральщиков шла своя напряжённая борьба, которая началась, когда команда AG2R La Mondiale взвинтила темп на спуске до Сан-Аркон-д'Алье (Saint-Arcons-d'Allier), и обладатель жёлтой майки лидера Крис Фрум (Sky) выпал из группы. Фруму удалось добрать группу, но затем у него случился прокол колеса. Его товарищ по команде Михал Квятковски отдал ему своё колесо, и Крис Фрум продолжил погоню, но к тому моменту проигрывал группе AG2R около 50 секунд.

 

 

Бауке Моллема – победитель 15 этапа Тур де Франс-2017

 

 

 

Бауке Моллема – победитель 15 этапа Тур де Франс-2017

 

 

 

С помощью своих товарищей по команде Василия Кириенко, Микеля Ниеве и Серхио Энао, а затем подождавшего его Микеля Ланды, Фрум добрал группу ещё до вершины подъёма.

 

Атака Романа Барде (AG2R La Mondiale) и Ригоберто Урана (Cannondale-Drapac) незадолго до вершины подъёма 1-й категории была нейтрализована.

 

Уехать из группы жёлтой майки удалось лишь Дэну Мартину (Quick Step Floors), атаковавшему за 10 км до финиша.

 

Саймон Йейтс (Orica-Scott) также пытался уехать от группы лидеров на последних 7 км дистанции, но ему это не удалось.

 

Одним из главных неудачников этапа стал Наиро Кинтана (Movistar), выпавший из группы лидеров, когда атаковала команда AG2R La Mondiale. Колумбийский гонщик сначала присоединился к Крису Фруму, добиравшему группу, но не выдержал его темпа и остался вместе со своим товарищем по команде Карлосом Бетанкуром. В итоге Кинтана финишировал лишь через 10 минут 19 секунд и потерял позицию в топ-10 генеральной классификации.

В первой тройке генеральной классификации перестановок не произошло – Крис Фрум защитил жёлтую майку лидера, и продолжает опережать своего ближайшего соперника Фабио Ару (Astana) на 18 секунд.

 

Дэн Мартин (Quick Step Floors) поднялся на 5 строчку общего зачёта, и теперь проигрывает Крису Фруму 1 минуту 12 секунд. Микель Ланда (Sky) спустился на 6-ю позицию в генеральной классификации. Альберто Контадор поднялся на 9-ю строчку в общем зачёте. А топ-10 замыкает уехавший в отрыв дня Дамиано Карузо (BMC), который смог улучшить своё положение в общем зачёте, поднявшись с 14-й на 10-ю строчку.

 

 

Результаты 15 этапа Тур де Франс-2017

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Теги к статье: Бауке Моллема Bauke Mollema Trek-Segafredo Тур де Франс Tour de France Гран-тур велоспорт Тур де Франс-2017 гонка Мирового тура

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Победителем Тур де Франс-2017 станет?

Комментарии

  • SSS
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (59)
    SSS-Фото
    Цитата: GTX
    он на чемпионате Испании вторым был, так что получше Барде и Мартина проедет это уж точно
    Это было 1 раз и возможно так сошлись звезды. А обычно он неконкурентоспособен.
  • Meilleur
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (59)
    Meilleur-Фото

    Цитата: Berdok
    французский болельщик располагает качественным инсайдом, отлично разбирается в велоспорте и шикать без причин не будет - яркий пример тому восьмой этап ТдФ 2007.
    Цвпа вот знает, а вы, похоже, нет

    Слишком общее суждение. Болельщик всюду разный. Есть тифози, готовые порвать за своего спортсмена, есть спокойные взвешенные, есть умеренные. Все разные.

  • SVS
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (59)
    SVS-Фото
    А это вот комментатор сегодня очень интересно назвал продемонстрированные сегодня Фрумом возможности современной химической промышленности - "уникальной сердечно-сосудистой системой" :-).
    Ведь видит же всё, но сказать прямо не может...
  • uran
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (59)
    uran-Фото

    Мувики с суперкомандной и несупер Кинтаной ничего не смогли сделать против Тома, так что все песни о "слабом" Фруме несколько неправдоподобны. На то они и Фрум+скай что приезжают на тур в борьбе только за желтую майку.

  • Gorn9k
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (59)
    Gorn9k-Фото
    30 - 32 пик формы, самое-то для генеральщика.
  • Гонщик
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (59)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Berdok
    французский болельщик располагает качественным инсайдом, отлично разбирается в велоспорте и шикать без причин не будет - яркий пример тому восьмой этап ТдФ 2007.
    Цвпа вот знает, а вы, похоже, нет
    да уж , конечно хранцузский болельщик разбирается в вело лучше самих спортсменов , ну рассмешили 

  • Vovazozula9
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (59)
    Vovazozula9-Фото
    До разделки ему бы уже столько привезли бы....
  • Гонщик
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (59)
    Гонщик-Фото

    Цитата: tim147
    По-видимому, мы с Вами все же разные гонки смотрим. Я не поленился и специально посмотрел повтор эпизода, в котором Ланда подхватывает Фрума - так вот, это было не за "20-30 метров" до группы, как Вам показалось, а за 25-27 сек - а это более сотни метров. При этом немаловажно, что Ланда тащил лидера на самых крутых градиентах горы. Так что, не стоит принижать решающую роль Ланды в "операции по спасению Фрума"!
    ну не за уши он его ташил эту сотню метров , сидение в гору на колесе практически ничего не даёт к вашему сведению , тут чисто психология , Фрум закрыл просвет именно своим темпом .

  • Gorn9k
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (59)
    Gorn9k-Фото
    Фрум без команды не сильнее других ближайших попутчиков только в горы с градиентом 20%+, в остальном же он сильнее всех остальных, особенно в разделке.
  • Gorn9k
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (59)
    Gorn9k-Фото

    Фрум без команды не сильнее других ближайших попутчиков только в горы с градиентом 20%+, в остальном же он сильнее всех остальных, особенно в разделке.

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5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1450
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1276

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