 Бауке Моллема и Тони Мартин о 15-м этапе Тур де Франс-2017

Первая победа Бауке Моллемы на этапе Тур де Франс

На 15-м этапе Тур де Франс-2017, завершающем вторую неделю гонки, атаковали многие гонщики, но победой закончилась лишь атака 30-летнего голландского гонщика команды Trek-Segafredo Бауке Моллемы (Bauke Mollema).

Он стал инициатором создания второй группы отрыва, так как не сумел отобраться в первый отрыв, уехавший со старта. Рывок Моллемы за 160 км до финиша подхватили многие гонщики, которые через 30 км добрали ехавших впереди гонщиков первого отрыва.

За 27 км до финиша, на спуске с подъёма 1-й категории Бауке Моллема рискнул атаковать в одиночку, и эта атака себя оправдала – на финише он опередил ближайших преследователей на 19 секунд. Голландский гонщик семь раз принимал участие в Тур де Франс, но впервые в карьере выиграл этап Большой Петли. Кроме того, Бауке Моллема получил красный номер самого активного гонщика этапа.

А вот одиночная атака 32-летнего немецкого гонщика команды Katusha-Alpecin Тони Мартина (Tony Martin), победителя пяти этапов Тур де Франс, оказалась безрезультатной. Уехав от попутчиков по отрыву за 67 км до финиша, Тони Мартин был пойман ими на подъёме 1-й категории Коль де Пейра Тайад (Col de Peyra Taillade), однако после финиша чемпион Германии в гонке с раздельным стартом сказал, что доволен своей попыткой побороться за этап.

Photo © ASO/Pauline BALLET

Photo © Bettini/Trek-Segafredo

Бауке Моллема (Trek-Segafredo): «Потрясающе, ради этого я так много работал. Я так счастлив выиграть этап на Тур де Франс, много раз я был близко к победе за последние несколько лет. Для меня победа на этапе была важной целью. Я искал шанс, но сегодня гонщики многих команд захотели уехать в отрыв. У меня не получилось уехать с первым отрывом, в котором было 10 человек, потому что многие команды заблокировали дорогу, мы не могли проехать, а в это время первая группа набрала полторы минуты.

Наконец, Михаэль Гогль и Кун де Корт смогли протиснуться вперёд – им пришлось проехать по траве, чтобы оказаться в голове пелотона! Они потрясающе отработали, благодаря им я смог выиграть. Они задавали высокую скорость в пелотоне до первого подъёма, а потом я атаковал у подножия. Мне никто особо не помогал, я весь подъём тянул сам, шёл на максимальной скорости, потому что хотел переложиться в первую группу. В итоге это получилось, но вместе с группой из 25 человек. После этого мне надо было восстановиться, потому что потратил слишком много сил.

Первая задача была выполнена.

Тони Мартин атаковал на небольшом спуске. И я понимал, что мне надо продолжать пытаться, пока нахожусь впереди. Я атаковал, когда оглянулся, и увидел, что позади небольшая группа, и я поехал. Ален (Галлопан, спортивный директор) подбадривал меня, говорил о разрывах времени. Это были тяжёлые 30 км, не думаю, что когда-либо проезжал в гонке столько в одиночку, даже когда был любителем.

В конце преследователи приблизились, но у меня получилось! Последние километры ехать было особенно тяжело. Я понимал, что мне надо продолжать, потому что я не настолько взрывной гонщик, я бы не выиграл спринт.

За километр до финиша я был уверен, что выиграл, хотя за 4 км до финиша у меня в запасе оставалось только 11 секунд. В тот момент я подумал, что надо идти до конца, что я не хочу проиграть. За 2 км до финиша выложился полностью. Вчера по Гугл-карте я посмотрел последние 6 км дистанции и более менее имел представление о поворотах, поэтому я не потерял силы, смог доехать до финиша. Зато последние сотни метров были особенными, я смог по-настоящему отпраздновать победу, наслаждаться ею. Это самая крупная победа в моей карьере. Я всегда мечтал выиграть этап на Тур де Франс, и невероятно счастлив».

Photo © ASO/Pauline BALLET

Тони Мартин (Katusha-Alpecin): «Целью всей нашей команды было активно вести гонку, отобраться в отрыв. От нашей команды в отрыв уехали три гонщика, и у нас был небольшой шанс на успех. Я видел, что со мной едут сильные горняки, особенно Варран Баргий, поэтому понимал, что единственным шансом для меня будет уехать или на более равнинной или на холмистой части этапа.

Я попытался, создал хороший просвет, но последний подъём оказался для меня слишком крутым, он сбил мне ритм. Мне было очень тяжело. Но приятно попытаться. У меня был небольшой шанс, но слишком много гонщиков тянули, и некоторые были сильнее меня в подъёме. Я не разочарован, это не то слово. В конце после тяжёлого дня я был доволен тем, что мы боролись. Конечно, хочется успеха, но Тур де Франс – не детский сад. Я доволен своей формой, с нетерпением жду разделки в Марселе».