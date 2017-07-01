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Бауке Моллема и Тони Мартин о 15-м этапе Тур де Франс-2017

Первая победа Бауке Моллемы на этапе Тур де Франс

 

 

  На 15-м этапе Тур де Франс-2017, завершающем вторую неделю гонки, атаковали многие гонщики, но победой закончилась лишь атака 30-летнего голландского гонщика команды Trek-Segafredo Бауке Моллемы (Bauke Mollema).

 

  Он стал инициатором создания второй группы отрыва, так как не сумел отобраться в первый отрыв, уехавший со старта. Рывок Моллемы за 160 км до финиша подхватили многие гонщики, которые через 30 км добрали ехавших впереди гонщиков первого отрыва.

 

  За 27 км до финиша, на спуске с подъёма 1-й  категории Бауке Моллема рискнул атаковать в одиночку, и эта атака себя оправдала –  на финише он опередил ближайших преследователей на 19 секунд. Голландский гонщик семь раз принимал участие в Тур де Франс, но впервые в карьере выиграл этап Большой Петли. Кроме того, Бауке Моллема получил красный номер самого активного гонщика этапа.

 

  А вот одиночная атака 32-летнего немецкого гонщика команды Katusha-Alpecin Тони Мартина (Tony Martin), победителя пяти этапов Тур де Франс, оказалась безрезультатной. Уехав от попутчиков по отрыву за 67 км до финиша, Тони Мартин был пойман ими на подъёме 1-й категории Коль де Пейра Тайад (Col de Peyra Taillade), однако после финиша чемпион Германии в гонке с раздельным стартом сказал, что доволен своей попыткой побороться за этап.

 

 

Бауке Моллема и Тони Мартин о 15-м этапе Тур де Франс-2017

 Бауке Моллема и Тони Мартин о 15-м этапе Тур де Франс-2017

 Бауке Моллема и Тони Мартин о 15-м этапе Тур де Франс-2017

 Бауке Моллема и Тони Мартин о 15-м этапе Тур де Франс-2017

 Бауке Моллема и Тони Мартин о 15-м этапе Тур де Франс-2017

 Бауке Моллема и Тони Мартин о 15-м этапе Тур де Франс-2017

 Бауке Моллема и Тони Мартин о 15-м этапе Тур де Франс-2017

 Photo © ASO/Pauline BALLET

Photo © Bettini/Trek-Segafredo

 

  Бауке Моллема (Trek-Segafredo): «Потрясающе, ради этого я так много работал. Я так счастлив выиграть этап на Тур де Франс, много раз я был близко к победе за последние несколько лет. Для меня победа на этапе была важной целью. Я искал шанс, но сегодня гонщики многих команд захотели уехать в отрыв. У меня не получилось уехать с первым отрывом, в котором было 10 человек, потому что многие команды заблокировали дорогу, мы не могли проехать, а в это время первая группа набрала полторы минуты.

 

  Наконец, Михаэль Гогль и Кун де Корт смогли протиснуться вперёд – им пришлось проехать по траве, чтобы оказаться в голове пелотона! Они потрясающе отработали, благодаря им я смог выиграть. Они задавали высокую скорость в пелотоне до первого подъёма, а потом я атаковал у подножия. Мне никто особо не помогал, я весь подъём тянул сам, шёл на максимальной скорости, потому что хотел переложиться в первую группу. В итоге это получилось, но вместе с группой из 25 человек.  После этого мне надо было восстановиться, потому что потратил слишком много сил.

Первая задача была выполнена.

 

  Тони Мартин атаковал на небольшом спуске. И я понимал, что мне надо продолжать пытаться, пока нахожусь впереди. Я атаковал, когда оглянулся, и увидел, что позади небольшая группа, и я поехал. Ален (Галлопан, спортивный директор) подбадривал меня, говорил о разрывах времени. Это были тяжёлые 30 км, не думаю, что когда-либо проезжал в гонке столько в одиночку, даже когда был любителем.

 

  В конце преследователи приблизились, но у меня получилось! Последние километры ехать было особенно тяжело. Я понимал, что мне надо продолжать, потому что я не настолько взрывной гонщик, я бы не выиграл спринт.

 

  За километр до финиша я был уверен, что выиграл, хотя за 4 км до финиша у меня в запасе оставалось только 11 секунд. В тот момент я подумал, что надо идти до конца, что я не хочу проиграть.  За 2 км до финиша выложился полностью. Вчера по Гугл-карте я посмотрел последние 6 км дистанции и более менее имел представление о поворотах, поэтому я не потерял силы, смог доехать до финиша. Зато последние сотни метров были особенными, я смог по-настоящему отпраздновать победу, наслаждаться ею. Это самая крупная победа в моей карьере. Я всегда мечтал выиграть этап на Тур де Франс, и невероятно счастлив».

 

Бауке Моллема и Тони Мартин о 15-м этапе Тур де Франс-2017

 Бауке Моллема и Тони Мартин о 15-м этапе Тур де Франс-2017

 Photo © ASO/Pauline BALLET

 

 

  Тони Мартин (Katusha-Alpecin): «Целью всей нашей команды было активно вести гонку, отобраться в отрыв. От нашей команды в отрыв уехали три гонщика, и у нас был небольшой шанс на успех. Я видел, что со мной едут сильные горняки, особенно Варран Баргий, поэтому понимал, что единственным шансом для меня будет уехать или на более равнинной или на холмистой части этапа.

 

  Я попытался, создал хороший просвет, но последний подъём оказался для меня слишком крутым, он сбил мне ритм. Мне было очень тяжело. Но приятно попытаться. У меня был небольшой шанс, но слишком много гонщиков тянули, и некоторые были сильнее меня в подъёме. Я не разочарован, это не то слово. В конце после тяжёлого дня я был доволен тем, что мы боролись. Конечно, хочется успеха, но Тур де Франс – не детский сад. Я доволен своей формой, с нетерпением жду разделки в Марселе».

 

 

 

Результаты 15 этапа Тур де Франс-2017

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Теги к статье: Бауке Моллема Bauke Mollema Trek-Segafredo Тони Мартин Tony Martin Katusha-Alpecin

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1 - 23 июля 2017

Тур де Франс


ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2017 станет?

Комментарии

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (82)
    VeloVelo-Фото

    Юридически нет (очков еще много).

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (82)
    EL-Fenomeno-Фото

    А тут ещё выудил один комент после 14 этапа - вот он:

    Цитата: olzhik
    Завтра ваш Фруминатор останится один на один с Ару)тогда и посмотрим)

    Человек получил -20 за него, а оказалось что всё-таки что-то знал))

    Да, кстати, это "бу-у" (или "фу-у") в адрес Фрума на 15 этапе когда он догонял от болельщиков я вполне понимаю; достаточно этой гегемонии СКАЙа (какой уже Тур подряд) и дело не только в победах Криса в генерале (кто смотрит часто этапы, тот поймёт меня правильно)...короче я подписываюсь под это "бу-у".

    СКАЙ не кобра и гипнозом якобы не владеет))

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (82)
    VeloVelo-Фото

    Цитата: Leka68
    Я не могу понять, как у звёзд за 30 выносливость в разы больше чем у молодых...?

    Вы серьезно? 

  • Gottliche_Recht
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (82)
    Gottliche_Recht-Фото

    Тут все рады за Моллему)) а я желал победы Галлопана.

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (82)
    VeloVelo-Фото
    Переполох был знатный, жаль что не вышло )
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (82)
    VeloVelo-Фото
    Поддерживаю.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (82)
    VeloVelo-Фото
    Читайте внимательно комментарии )
  • Александра
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (82)
    Александра-Фото
    Моллема вообще не работал на капитана, не дожидаясь, пока Контадор перестанет быть претендентом на генерал. Такая тактика годится для команды вольных охотников, а Трек, вроде, такой не является.
  • kwwk
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (82)
    kwwk-Фото
    Это не совсем так, атака Бардэ и К была намного раньше, а дальше уж извиняйте, вот если бы Скай вел группу, то тогда было бы не красиво (на этом туре уже была ситуация)
  • Student
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (82)
    Student-Фото
    Цитата: Александра
    Я сегодня все пропустила, так, собрала информацию по кусочкам. И вот, что скажу: с одной стороны Моллема молодец и все такое, этап на Туре дорогого стоит. С другой, я все время смотрела, как он болтается на горных этапах по хвостам, и думала, что вообще не понятно, чем он в команде занимается. Если его брали в помощь Контадору, то это задание он провалил.
    Тот же Ланда наступил себе на горло и везет капитана, не отвлекаясь на личные амбиции, хотя в случае с Ландой это было бы куда более оправдано, он реальный боец за подиум. И, думаю, свой шанс Ланда сможет реализовать только в том случае, если он не будет нужен Фруму.
    Моллема взял свою победу. Молодец. Но на месте спортдиректоров я бы сделала выводы не в его пользу. Теперь, конечно, когда Контадор не идет на генерал, у Бауке руки развязаны. Но, повторюсь, на предыдущих этапах он не показал себя командным игроком.
    А Контадор показал себя претендентом на генерал? Думаю он Моллема выполняет установку спортдиректоров, и Ланда тоже. Команде нужен этап и они его взяли, тур уже как бы можно считать не неудачным.

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