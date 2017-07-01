  Варран Баргий, Крис Фрум, Роман Барде, Ригоберто Уран, Дэн Мартин, Фабио Ару, Альберто Контадор о 18-м этапе Тур де Франс-2017

Варран Баргий, Крис Фрум, Роман Барде, Ригоберто Уран, Дэн Мартин, Фабио Ару, Альберто Контадор, Дарвин Атапума о 18-м этапе Тур де Франс-2017

18-й этап Тур де Франс-2017 с горным финишем в подъём высшей категории Изоар решился на финальном подъёме. 25-летний французский гонщик команды Sunweb Варран Баргий атаковал за 7,5 км до финиша из группы генеральщиков и за 1,5 км до вершины догнал и обошёл лидировавшего колумбийского гонщика команды UAE Team Emirates Дарвина Атапуму, взяв вторую в этом выпуске Большой Петли победу на этапе. Помимо победного дубля Баргий гарантировал себе и гороховую майку лучшего в горной классификации, ему осталось лишь доехать до Парижа, а также поднялся на 9-е место в генеральной классификации.

Дарвин Атапума (UAE Team Emirates) стал единственным гонщиком из большого отрыва дня, кто занял призовое место на этапе с финишем на легендарной вершине.

В группе жёлтой майки лидера атаки также начались в пределах финальных 6 км до финиша, но рывки Дэна Мартина (Quick Step Floors) и Романа Барде (AG2R) были нейтрализованы. Лишь Барде удалось благодаря ускорению на последних десятках метров этапа финишировать третьим и обойти колумбийского гонщика команды Cannondale-Drapac Ригоберто Урана в генеральной классификации.

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Варран Баргий (Sunweb): «Это мечта. Все три недели гонки для меня и команды были сбывшейся мечтой. Прошлым вечером обсуждал с Майклом Мэттьюсом, что не могли представить, что выиграем гороховую и зелёную майки, что он выиграет два этапа, а я один. И теперь у меня тоже две победы на этапах. Невероятно. Наша команда как семья. В один день Майкл Мэттьюс работал на меня, в другой – я на него. Я на седьмом небе от счастья, особенно после тех неудач, через которые я прошёл.

Моя атака была инстинктивной, я не знал точно, сколько гонщиков находятся впереди. Когда я догнал Тони Галлопана, то подумал, что он последний, а потом увидел, что впереди Атапума. Я хотел выиграть немного времени у Контадора, возможно подняться на одну позицию в общем зачёте. Я ждал начала самой крутой части подъёма. И я увидел, что никто не захотел задавать скорость в группе, поэтому я атаковал ещё раз и продолжил до самого финиша. В прошлом году я проиграл Атапуме на Туре Швейцарии. Тогда я не успел его догнать и проиграл ему 4 секунды. Я думал, что не хочу повторения, поэтому был решительно настроен догнать его. Я поехал своей скоростью и выиграл.

Думаю, я смог бы бороться за генеральную классификацию, если бы нога шла как сейчас. Атакующий стиль мне подходит, если я не должен бороться за общий зачёт на каждом этапе. Тогда я не чувствую давления борьбы за генеральную классификацию на каждом этапе».

Крис Фрум (Sky): «Этап был очень, очень, очень тяжёлым. Поздравляю Варрана Баргия с победой. Мои товарищи по команде проделали отличную работу в финале, контролируя отрыв. Я попытался сегодня сбросить Урана и Барде, но это оказалось невозможно.

Я доволен, что прошёл Альпы без проблем, для меня эти горы всегда были более трудными. Теперь посмотрим, как пройдёт разделка в Марселе. Сделаю всё, что в моих силах, чтобы выиграть этап и продолжать борьбу за майку. Я уже видел маршрут разделки – очень быстрые 22 км, конечно, я поеду на максимуме.

Конечно, было бы потрясающе выиграть немного времени на одном из легендарных подъёмов гонки, но я уже доволен, что выиграл у Ригоберто Урана 2 секунды, он будет главным соперником в разделке. Великолепно, когда команда превосходит численностью и имеет возможность разыграть две карты с Микелем Ландой».

Photo © ASO

Роман Барде (AG2R): «Я отдал все силы, думал, задохнусь после финиша. Я хорошо знаю этот подъём, и знал, что когда приложу все силы, будет больно. Меня развозили товарищи по команде, все выложились по максимуму. Я выполнил то, что намеревался. Конечно, все мечтают об эпических атаках, но иногда лучше подождать. Между мечтой и реальностью есть разница. Я хотел атаковать раньше, но впереди группы было много гонщиков Sky, а на подъёме был встречный ветер. И мы с командой решили осложнить гонку. Мы не смогли уехать от Фрума, но отдали все силы.

Перед тем, как атаковать, я поиграл в тактическую игру, сделал вид, что не слишком хорошо себя чувствую, а атаковал незадолго до спуска. В финале я отдал всё и рисковал всем. Мне не о чем жалеть. Идеальным сценарием было переложиться к Баргию, но я рад за него. Ещё ничего не решено, но Тур де Франс уже можно считать успешным. Я подтвердил то, чего удалось добиться в прошлом году. Впереди ещё есть сложные этапы, и я очень мотивирован на разделку. В любом случае, всё возможно. Буду бороться так, как сегодня, искренне и со всей душой».

Ригоберто Уран (Cannondale-Drapac): «Мы понимали, что будет сложно, и что атакующий Sky задаёт очень высокую скорость. Трудно атаковать такую команду. Самое важное, что я был в группе лидеров, хотя и проиграл в конце пару секунд, но ритм был очень высоким».

Дарвин Атапума (UAE Team Emirates): «Я очень хотел выиграть – ради себя, ради команды, спонсоров и колумбийцев, все жители Колумбии смотрели этап. Сегодня у нас День независимости, мы очень старались до самого финала. Когда оказываешься так близко к победе, немного грустно. Но думаю, я могу быть доволен тем, чего удалось добиться. Финишировать впереди Криса Фрума, который почти выиграл Тур, для меня как победа».

Фабио Ару (Astana): «После того, как я потерял майку, у меня были трудные дни, потому что я заболел, чувствовал себя не слишком хорошо. Но физические проблемы – часть спорта, которую надо принять. Конечно, я хотел от Тур де Франс большего. Я разочарован, как прошли последние два этапа, но надо помнить, что я много работал за последние несколько месяцев, и я должен быть доволен, потому что после моей травмы вернуться на такой уровень было непросто. Я выиграл этап и высоко иду в генеральной классификации».



Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

Дэн Мартин (Quick Step Floors): «Я старался создать давление на Ару, которому было тяжело. И мне хотелось посмотреть, смогу ли я уехать от Фрума, сделать просвет. Мне казалось странным, что его никто открыто не атаковал. Казалось, все хотели защитить свои места в общем зачёте, но это их решение. Все ехали осторожно, и все устали, так что предпринять атаку было трудно. Команда Криса сильна, и сложно понять, насколько ему тяжело, поэтому все колебались.

Со своей стороны я отдал все силы. Если учесть, что я падал на первой неделе гонки, что многие наши ребята сошли или вынуждены бороться с недомоганиями, я могу гордиться, что иду высоко. Думаю, подиум решился сегодня. Разделка повлияет лишь немного».

Альберто Контадор (Trek-Segafredo): «Сегодня чувствовал себя очень плохо весь день, возможно, из-за вчерашних усилий. Я знал, что в конце этапа устанут все, так и получилось. Жаль, что сегодня нога не шла так, как вчера. Я заплатил за тот этап. Баргий – гонщик, который много раз меняет скорость, поэтому я как можно дольше хотел остаться с Бауке (Моллемой). На этом Тур де Франс он финиширует очень мощно. Поздравляю его.

Это правда, Тур де Франс проехал не так, как хотел, и, возможно, для меня этот Тур худший, если иметь в виду победы, но не удовлетворение. Вчера, когда я атаковал издалека, меня так сильно поддерживали болельщики. Я знаю, спонсоры хотят побед, но это тоже даёт рекламу. Вчера все наслаждались велоспортом, я горжусь, что был частью этого».