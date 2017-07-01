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Примож Роглич, Крис Фрум, Роман Барде, Альберто Контадор, Фабио Ару, Варран Баргий о 17-м этапе Тур де Франс-2017

Примож Роглич – первый словенский победитель этапа Тур де Франс

 

 

  Через пять лет после прихода в велоспорт бывший прыгун на лыжах с трамплина 27-летний словенский гонщик команды LottoNL-Jumbo Примож Роглич одержал первую в карьере победу на этапе Тур де Франс. Роглич выиграл королевский альпийский 17-й этап, атаковав из отрыва за 6 км до вершины Галибье. Он в одиночку проехал финальные 35 км этапа и опередил ближайших соперников на 1 минуту 13 секунд. Он стал первым в истории гонщиком из Словении, выигравшим этап Тур де Франс.

 

Примож Роглич, Крис Фрум, Роман Барде, Альберто Контадор, Фабио Ару, Варран Баргий о 17-м этапе Тур де Франс-2017

Photo © ASO/Bruno BADE

 

  Альберто Контадор  (Trek-Segafredo) попытался использовать подъёмы высшей категории для того, чтобы уехать в отрыв и побороться за этап, но в итоге его утешительным призом стали красный номер самого активного гонщика этапа и возвращение в топ-10 общего зачёта.  Он атаковал на Круа-де-Фер, первом из подъёмов высшей категории, затем переложился к отрыву дня, но на Галибье не смог ответить на вторую атаку Роглича.  

 

Примож Роглич, Крис Фрум, Роман Барде, Альберто Контадор, Фабио Ару, Варран Баргий о 17-м этапе Тур де Франс-2017

Photo © ASO/Pauline BALLET

 

  Подъём Галибье не только определил победителя этапа, но произвёл перестановки и в генеральной классификации. Атаки Дэна Мартина (Quick Step Floors), Романа Барде (AG2R) развалили небольшую к тому времени группу генеральщиков. Среди проигравших оказались чемпион Италии, гонщик команды Astana Фабио Ару, не сумевший удержаться в группе жёлтой майки во время атак. Он потерял две позиции в общем зачёте, спустившись со 2-й на 4-ю строчку.

 

 Саймон Йейтс (Orica-Scott), который сохранил белую майку лучшего молодого гонщика, проиграл на финише более трёх минут.

 

Ригоберто Уран (Cannondale-Drapac) и Роман Барде (AG2R La Mondiale) по итогам королевского альпийского горного этапа Тур де Франс-2017 идут с одним временем в общем зачёте, проигрывая Крису Фруму (Sky) 27 секунд.

 

Крис Фрум (Sky) сохранил жёлтую майку лидера, финишировав 3-м.

 

Примож Роглич, Крис Фрум, Роман Барде, Альберто Контадор, Фабио Ару, Варран Баргий о 17-м этапе Тур де Франс-2017

 Photo © ASO/Pauline BALLET

 

 Примож Роглич (LottoNL-Jumbo): «Приятно стать первым словенским победителем этапа Тур де Франс. Но то, что я смог вписать Словению в историю велоспорта, став велосипедистом лишь в 22 года, кажется невероятным. Я всегда мечтал выиграть этап Тур де Франс, поэтому и занялся велоспортом. Но одно дело  - мечта, другое – реальность. Просто участие в Тур де Франс принесло мне великолепные эмоции. Но осознание, что я способен выиграть этап – невероятно. Ключевым моментом для меня стала атака из первой группы. Сегодня я решил бороться, моя девушка и моя семья сегодня приехали сюда. Я планировал атаковать на Галибье и на полной скорости пройти спуск. Этот план я разработал заранее».

 

Примож Роглич, Крис Фрум, Роман Барде, Альберто Контадор, Фабио Ару, Варран Баргий о 17-м этапе Тур де Франс-2017

 Примож Роглич, Крис Фрум, Роман Барде, Альберто Контадор, Фабио Ару, Варран Баргий о 17-м этапе Тур де Франс-2017

 Примож Роглич, Крис Фрум, Роман Барде, Альберто Контадор, Фабио Ару, Варран Баргий о 17-м этапе Тур де Франс-2017

Photo © ASO/Pauline BALLET

 

  Альберто Контадор (Trek-Segafredo): «Целью была победа на этапе, но я не выиграл. Это спорт. Сегодня мне пришлось слишком долго ехать в одиночку. Если бы я отобрался в первый отрыв, то проблем бы не было, но я потерял шансы, потому что в отрыв пришлось перекладываться с 70-го километра дистанции. На Коль-де-Фер пришлось приложить огромные усилия, 24 км подъёма.  Мне пришлось очень мощно крутить педали.

 

  Досадно. У нас были гонщики в отрыве, который вёз более пяти минут. Мы начали подъём, и я попробовал что-то предпринять. Нога шла, я как будто поехал разделку.

 

Я сказал Наиро поехать со мной, но он не смог, а потом, на Галибье, когда начались атаки, я заплатил за свои усилия. Было похоже на то, когда тренируешься в горах, а потом вынужден платить за это в оставшуюся часть дня. То же самое случилось в горах сегодня. Я потратил силы, и хотя смог пройти финишную вершину в группе фаворитов, бороться за победу уже был не в силах. Жаль, потому что у меня осталось не так много возможностей. Я чувствую себя хорошо, настроен решительно, но этот Тур де Франс приносит мне проблемы.

 

  Очень жаль из-за товарищей по команде, которые отработали на меня. Харлинсон Пантано и Бауке Моллема ехали впечатляюще».

 

 

Примож Роглич, Крис Фрум, Роман Барде, Альберто Контадор, Фабио Ару, Варран Баргий о 17-м этапе Тур де Франс-2017

Photo © ASO/A.Broadway

Примож Роглич, Крис Фрум, Роман Барде, Альберто Контадор, Фабио Ару, Варран Баргий о 17-м этапе Тур де Франс-2017

Photo © ASO/Pauline BALLET

 

 

  Крис Фрум (Sky): «Я удивился, когда Ару сегодня выпал. Ожидал, что он атакует. Но на Гран-туре всех проверяет третья неделя. Лично я чувствую себя намного лучше, чем неделю назад в Пиренеях, надеюсь, завтра нога пойдёт так же. Моя команда блестяще выступает под давлением. Я ехал позади Дэна Мартина, потому что не хотел повторять ситуацию прошлой недели, когда некоторые генеральщики уехали, и никто не стал преследовать.  Было бы невероятно, если бы Микель Ланда смог тоже финишировать на подиуме. Сегодня на Галибье он показал, как силён. Сейчас я иду не с тем большим преимуществом, как в прошлые годы, но доволен этим. Если к разделке я подойду с этим же разрывом, то буду уверен».

 

Примож Роглич, Крис Фрум, Роман Барде, Альберто Контадор, Фабио Ару, Варран Баргий о 17-м этапе Тур де Франс-2017

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

 

 

 Дэн Мартин (Quick Step Floors): «Приятно снова чувствовать себя гонщиком, я больше не думаю о падениях. Война на истощение продолжается. Каждый хочет выиграть время у Криса. Завтра битва продолжится.

  Атакой на Галибье я просто проверил соперников, хотел сделать ситуацию некомфортно для Sky. Они ехали не слишком высоким темпом, поэтому я подумал, что у Криса Фрума, возможно, кризисный день. И я его проверил. Но в итоге Крису не понадобится выигрывать у всех время, когда впереди разделка в Марселе.

 

  Думаю, я должен был атаковать. Полагаю, что моё ускорение заставило заплатить Саймона Йейтса. Но на спуске я потерял время, потому что передо мной ехал Контадор, и он не вписался в поворот, создав просвет до остальных. Но всё уже в прошлом, сейчас думаю только об Изоар».

 

Примож Роглич, Крис Фрум, Роман Барде, Альберто Контадор, Фабио Ару, Варран Баргий о 17-м этапе Тур де Франс-2017

 Photo © ASO/Bruno BADE

 

 

  Роман Барде (AG2R): «Я оживил гонку, отдал всё в этой попытке взять сегодня жёлтую майку. У меня нет сожалений. Я верен своей философии со старта Тур де Фран – атаковать и пытаться изменить ситуацию. Поэтому мне нравится этот вид спорта. Не всегда получается, но я не жалею, потому что попробовал всё. Каждый раз, когда атаковал, старался выкладываться по максимуму. Но на 25-километровом спуске при встречном ветре трудно выиграть время у Фрума, у которого оставалась поддержка. Уран сегодня не атаковал, он доволен тем, что сидит в группе лидеров, а потом берёт бонусы на финише. Это правда, сегодня Уран обошёл меня, но гонка не закончена. Впереди Изоар и разделка. Надеюсь, что буду таким же сильным, как сегодня».

Примож Роглич, Крис Фрум, Роман Барде, Альберто Контадор, Фабио Ару, Варран Баргий о 17-м этапе Тур де Франс-2017

 

 

  Фабио Ару (Astana): «Не могу быть довольным. Но Тур де Франс финиширует в воскресенье. Сегодня день сложился для меня не слишком хорошо, но таков велоспорт. Надо принимать и плохое, и хорошее. Когда Дэн Мартин атаковал в первый раз, я не смог ответить. Вчера был тяжёлый этап, сегодня тоже, и завтра будет трудно. Я проиграл время ближайшим соперникам, но не всё потеряно».

 

Примож Роглич, Крис Фрум, Роман Барде, Альберто Контадор, Фабио Ару, Варран Баргий о 17-м этапе Тур де Франс-2017

Photo © ASO/Bruno BADE

 

  Варран Баргий (Sunweb): «Когда я упал в начале этапа, то испугался, что всё, что я наработал за три недели гонки, исчезнет. До этого падения на Тур де Франс у меня всё шло хорошо. Но я быстро понял, что пострадал только мой велосипед. Спуск с Галибье был очень быстрым, но я знаю эту гору, знал, где атаковать, чтобы взять горные очки. Потом, уже на подиуме, я услышал, что вошёл в топ-10 общего зачёта. Так что в итоге день оказался для меня и команды хорошим».

 

 

Результаты 17-го этапа Тур де Франс-2017

 

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Теги к статье: Примож Роглич Крис Фрум Альберто Контадор Дэн Мартин Роман Барде Тур де Франс Tour de France Гран-тур велоспорт Тур де Франс-2017 гонка Мирового тура Фабио Ару

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Комментарии

  • Tomer
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (16)
    Tomer-Фото

    Думаю что Фрум и Уран не будут атаковать, если не будут атаковать другие генеральщики потому что они уже надеются на разделку и будут экономить силы перед разделкой, а вот такие гонщики как Барде , Ару, Мартин и Конта будут пытаться атаковать в зависимости от своего самочувствия так как они понимают что это последний шанс что то предпринять против Фрума и Урана которые должны проехать разделку лучше других. Конта не потянет Ару врятли восстановится после вчерашнего тяжелого для него этапа в прочем как и Мартин так что остаётся только Барде. Ставлю на атаку Барде как то так .

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (16)
    VeloVelo-Фото

    У меня нет вариантов. Может быть всё что угодно. Даже война.
    Но, если без форс-мажоров, то Фрум. 

  • M-07
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (125)
    M-07-Фото
    Поправка: в "наших" командах
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (125)
    VeloVelo-Фото

    Алексей, вам неловко было сегодня за Конту? )
    Да ладно вам ) )

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (125)
    VeloVelo-Фото
    )))
  • Kreo69
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (125)
    Kreo69-Фото

    Цитата: kwwk
    В этом году Кинтана думал журавлей наловить, но получилась чахлая синичка на Джиро

     

    С дивана оно виднее, но такую "чахлую синичку" многим генеральщикам за счастье. Кинтана последовал совету своих тренеров и попробовал проехать два сложных ГТ с прицелом на победу. Не получилось. Но ему всего 27, а значит есть еще несколько лет, чтобы выиграть ТДФ.

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (125)
    VeloVelo-Фото

    Ланда ни разу не генеральщик. Он охотник за этапами. Отличный Грегори.
    И горный король в перспективе.
    Не стоит ему "двигать" завтра, иначе Карьера может закончиться.

    Ему надо из Скай валить. В команду, где ему позволят быть "вольным охотником". 
    Типо Воклера, Виранка.
    Но, похоже, он еще сам не знает, что ему нужно.
    Сомневаюсь, что он выиграет когда-нибудь ГТ.
    Не по сеньке шапка. Слишком уж он "упивается собственной персоной" )
    У него из ушей торчит: "Какой же я крутой и красивый!" )  

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (125)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: Yuriy 17
    Киттель сошел. cray
    И лишил многих большого удовольствия видеть его спринт в Париже.

    Зато "предоставил" шанс Грайпелю взять и повторить свой успех ТдФ 2016, как и тогда именно на Шамп Элизе. К тому же Андре единственный велогонщик на этом ТдФ кто побеждал и брал хотя бы 1 этап на всех Турах подряд начиная кажись с 2012.
    За Алекса Кристоффа я уже молчу, если не Грайпель тогда уж пускай Колбрелли или Грёневеген; как альтернатива - Джонни Д.

  • shiber
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (125)
    shiber-Фото
    Не вариант. Так его уже подкалывали и не раз. Нужно что-то новое.
  • VeloVelo
    Марсель Киттель сошёл с Тур де ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Очень жаль. Но, есть и "маленький" плюс.
    Теперь команда построится вокруг Дэна.

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