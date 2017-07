Марсель Киттель – победитель 11 этапа Тур де Франс-2017

29-летний немецкий спринтер команды Quick Step Floors Марсель Киттель одержал пятую победу на этапе Тур де Франс-2017. В общем спринте на финише 11 этапа он обошёл голландского гонщика Дилана Груневегена (LottoNL-Jumbo) и норвежского гонщика команды Dimension Data Эдвальда Боассона Хагена.

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

Со старта этапа атаковали три гонщика – Фредерик Бакарт (Frederik Backaert) из Wanty - Groupe Gobert, Марко Маркато (Marco Marcato) из UAE Team Emirates и Мачей Боднар (Maciej Bodnar) из Bora-hansgrohe.

Пелотон держал отрыв, максимальное преимущество которого составляло чуть более пяти минут.

На этапе не обошлось без завалов. За 95 км до финиша, после прохождения зоны питания, пострадал и сошёл с гонки итальянский гонщик команды Astana Дарио Катальдо, повредивший запястье. В этот же завал попал и Якоб Фульсанг, также повредивший запястье, но продолживший гонку.

Дмитрий Фофонов, спортивный директор команды Astana, в интервью французскому телевидению прокомментировал состояние Катальдо и Фульсанга: "Сход Катальдо - большая потеря для нас, он был ключевым гонщиком, играл важную роль в горах. Будет решаться вопрос, нужна ли ему операция, а если нужна, будут ли её проводить во Франции или в Италии. Что касается Фульсанга, он уже ломал запястье, которое сегодня повредил. Сказал, что ему больно. Врачи постарались облегчить ему боль. Мы уже на финише определим, насколько сильно он повредил руку".

Падал на этапе и лидер команды AG2R La Mondiale Роман Барде. Капитан команды Trek-Segafredo Альберто Контадор упал вместе со своим товарищем по команде Михалом Гоглем (Michael Gogl) примерно за 22 км до финиша. Контадор добрал пелотон с помощью Харлинсона Пантано.

В это же время, за 20 км до финиша, когда преимущество отрыва стало таять, из отрыва атаковал польский гонщик команды Bora-hansgrohe Мачей Боднар. Он быстро набрал преимущество, в то время как его попутчиков по отрыву пелотон добрал за 17 км до финиша.

Мачей Боднар сопротивлялся пелотону до последнего километра. Группа настигла его всего за 300 м до финиша, после чего был разыгран спринт, победу в котором одержал Марсель Киттель (Quick Step Floors).

Superbe résistance de @maciejbodnar mais il manquait quelques mètres ! / Strong ride by Bodnar but the sprinters were too fast! #TDF2017 pic.twitter.com/rPWunPpacE