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Марсель Киттель – победитель 11 этапа Тур де Франс-2017

Марсель Киттель одерживает пятую победу на этапах Тур де Франс-2017

 

  29-летний немецкий спринтер команды Quick Step Floors Марсель Киттель одержал пятую победу на этапе Тур де Франс-2017. В общем спринте на финише 11 этапа он обошёл голландского гонщика Дилана Груневегена (LottoNL-Jumbo) и норвежского гонщика команды Dimension Data Эдвальда Боассона Хагена.

 

Марсель Киттель – победитель 11 этапа Тур де Франс-2017

 Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

Марсель Киттель – победитель 11 этапа Тур де Франс-2017

 

Со старта этапа атаковали три гонщика – Фредерик Бакарт (Frederik Backaert) из Wanty - Groupe Gobert, Марко Маркато (Marco Marcato) из UAE Team Emirates и Мачей Боднар (Maciej Bodnar) из Bora-hansgrohe.

 

 Пелотон держал отрыв, максимальное преимущество которого составляло чуть более пяти минут.

 

На этапе не обошлось без завалов. За 95 км до финиша, после прохождения зоны питания, пострадал и сошёл с гонки итальянский гонщик команды Astana Дарио Катальдо, повредивший запястье. В этот же завал попал и Якоб Фульсанг, также повредивший запястье, но продолживший гонку.

 

 

  Дмитрий Фофонов, спортивный директор команды Astana, в интервью французскому телевидению прокомментировал состояние Катальдо и Фульсанга: "Сход Катальдо - большая потеря для нас, он был ключевым гонщиком, играл важную роль в горах. Будет решаться вопрос, нужна ли ему операция, а если нужна, будут ли её проводить во Франции или в Италии. Что касается Фульсанга, он уже ломал запястье, которое сегодня повредил. Сказал, что ему больно. Врачи постарались облегчить ему боль. Мы уже на финише определим, насколько сильно он повредил руку".

 

Падал на этапе и лидер команды AG2R La Mondiale Роман Барде. Капитан команды Trek-Segafredo Альберто Контадор упал вместе со своим товарищем по команде Михалом Гоглем (Michael Gogl) примерно за 22 км до финиша. Контадор добрал пелотон с помощью Харлинсона Пантано.

 

В это же время, за 20 км до финиша, когда преимущество отрыва стало таять, из отрыва атаковал польский гонщик команды  Bora-hansgrohe Мачей Боднар. Он быстро набрал преимущество, в то время как его попутчиков по отрыву пелотон добрал за 17 км до финиша.

 

Марсель Киттель – победитель 11 этапа Тур де Франс-2017

 

Мачей Боднар сопротивлялся пелотону до последнего километра. Группа настигла его всего за 300 м до финиша, после чего был разыгран спринт, победу в котором одержал Марсель Киттель (Quick Step Floors).

 

Марсель Киттель – победитель 11 этапа Тур де Франс-2017

 

 

 

Крис Фрум (Sky) сохранил на плечах жёлтую майку лидера.

 

Результаты 11 этапа Тур де Франс-2017

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Теги к статье: Марсель Киттель Marcel Kittel Quick-Step Floors Тур де Франс Tour de France Гран-тур велоспорт Тур де Франс-2017 гонка Мирового тура

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1 - 23 июля 2017

Тур де Франс


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Победителем Тур де Франс-2017 станет?

Комментарии

  • Александра
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (17)
    Александра-Фото
    А что с Катальдо случилось?
  • Meilleur
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (16)
    Meilleur-Фото

    13-го этапа, конечно, опасаются, но не настолько, чтобы заморозить гонку и отфинишировать впятером или всемером. На 2-километровое сольное усилие Фрума должно хватить - будет пробовать. Или еще раньше начнут дергать Ару и Барде. Все прочие почти наверняка пойдут на выживание.

  • protur
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (16)
    protur-Фото

    Может и желтая майка поменять хозяина, если Скай решат немного отдохнуть.

  • Zhanzhak
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (17)
    Zhanzhak-Фото
    Это Ваше мнение, которое имеет право быть. Спор не имеет смысла, тем более все уже высказались и каждый остался при своём. Но в одном не соглашусь: "Петька" очень яркий гонщик у которого милионы поклонников, так что о забвении и речи быть не может. Хотя есть и те кто его не любит. Тоже надо признать. :( А мне он нравится.
  • El kUn ^_^
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (17)
    El kUn ^_^-Фото
    Хочу чтобы уже Дилан выиграл какой раз он уже второй
  • Bjoern
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (16)
    Bjoern-Фото

    Среди фаворитов выбор вовсе не велик - ожидаю атак Ару и Барде, но на финише шансы Фрума ничуть не меньше, хоть финиш под Ару и Барде 

  • tim147
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (16)
    tim147-Фото
    Благодарю за оперативное и четкое разъяснение!
  • Velolive-Team
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (16)
    Velolive-Team-Фото
    Тогда поднимались до 1603 м над уровнем моря и заключительный километр была полка.
  • Sezar
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (16)
    Sezar-Фото

    Полагаю аналогично. Если Ару все же не атакует, все равно будет атака Фрума км.за 2 до финиша. Фрум явно обретает былые кондиции. Чето перестал я верить в перспективы легких горняков в этом году. Даже не знаю почему, интуитивно. Так что Ару, Мартину и Барде думаю привезут. Небольшие, но важные секунды. А вот от Урана фиг знает чего ожидать-может занять в прологе 95 место. А может Фруму на разделке бросить минуту. Непрогнозируемо. Одно слово-колумбиец)..

  • Boris
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (17)
    Boris-Фото

    Похоже, Киттелю теперь нужно просто доехать до Парижу )))

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