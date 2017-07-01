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10-я победа Марселя Киттеля на этапах Тур де Франс

Марсель Киттель одерживает победу на 2-м этапе Тур де Франс-2017 на велосипеде с дисковыми тормозами

 

 

  Марсель Киттель одержал победу на 2-м этапе Тур де Франс-2017, которая стала его юбилейной, 10-й, победой на этапах Большой Петли за карьеру. Кроме того, 29-летний немецкий спринтер команды Quick Step Floors вошёл в историю, став первым гонщиком, выигравшим этап Тур де Франс на велосипеде с дисковыми тормозами.

 

  2-й этап, как и 1-й, проходил в сложных погодных условиях, под дождём, что стало причиной массового завала за 30 км до финиша. Несмотря на упорное сопротивление гонщиков отрыва дня Тэйлора Финни (Cannondale-Drapac) и Йоанна Оффредо (Wanty-Groupe Gobert), которых пелотону удалось догнать лишь за 1,2 км до финиша, этап завершился общим спринтом. Марсель Киттель обошёл на финише в Льеже французского гонщика команды FDJ Арно Демара и своего соотечественника, спринтера команды Lotto Soudal Андре Грайпеля. Благодаря победе Марсель Киттель надел зелёную майку лучшего в классификации по очкам.

 

10-я победа Марселя Киттеля на этапах Тур де Франс

 

10-я победа Марселя Киттеля на этапах Тур де Франс

 

10-я победа Марселя Киттеля на этапах Тур де Франс

 Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

 

 

  Марсель Киттель: «Старт в Германии, и то, что у меня хорошо шла нога в первый день, дало мне огромную уверенность. Я рад подарить болельщикам Германии победу на Тур де Франс. Ехать гонку по улицам Дюссельдорфа и по дорогам Германии было потрясающе, я горжусь огромным количеством болельщиков, которые вышли нас поддержать. Никогда это не забуду.

 

  Маттео (Трентин) и Фабио (Сабатини) вывезли меня за 500 м до финиша, и с этой точки я начал прыгать с колеса на колесо. Я знал, что встречный ветер затруднит спринт, выходить надо было относительно поздно, поэтому я ждал, прежде, чем спуртовать. Хочу поблагодарить ребят, они снова показали великолепную собранность и невероятный командный дух!

 

 Я горжусь, что стал первым гонщиком, выигравшим здесь этап на велосипеде с дисковыми тормозами, хотя перед стартом этапа не думал о том, что с этим войду в историю. Я действительно считаю, что дисковые тормоза - это значительное усовершенствование, они дают больший контроль, особенно в такой дождливый день, как сегодня».

 

Результаты 2 этапа Тур де Франс-2017

 

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Теги к статье: Марсель Киттель Marcel Kittel Quick-Step Floors Тур де Франс Tour de France Гран-тур Тур де Франс-2017 гонка Мирового тура

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1 - 23 июля 2017

Тур де Франс

2 - 8 июля 2017

Тур Австрии


ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2017 станет?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Травмы Алехандро Вальверде, Йо ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    На повороте на 1-м этапе падал и 29-летний французский гонщик команды Lotto Soudal Тони Галлопан (Tony Gallopin), также получивший травму лодыжки. С  последствиями травмы Галлопану помогал справиться массажист команды. Тони Галлопан смог продолжить гонку и финишировал на 2-м этапе.

    Не зря во время трансляции 2 этапа был сюжет о тех людях в комнаде которые занимаются восстановлением спорстменов после гонки - МАССАЖ - ЭТО ВСЁ!!

    https://twitter.com/tonygallopin/status/881417940553404416/photo/1

     

  • ungvar
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (7)
    ungvar-Фото
    На самом деле список намного шире. Тут и Меттьюс, и Колбрелли, и Мартин со Штыбаром, и Демар. Горка не такая уж и страшная. Это не Юи и не Бретань.
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (30)
    EL-Fenomeno-Фото

    Кстати, вот эта улыбка-взгляд Грайпеля после победы Киттеля
    http://s2.reutersmedia.net/resources/r/?m=02&d=20170702&t=2&i=11913
    48160&w=&fh=&fw=&ll=780&pl=468&sq=&r=LYNXMPED610K3

    mda

    http://s3.reutersmedia.net/resources/r/?m=02&d=20170702&t=2&i=11913
    48163&w=&fh=&fw=&ll=780&pl=468&sq=&r=LYNXMPED610K7

  • Student
    Тур Австрии-2017. Пролог (6)
    Student-Фото
    Как бы и результат, но и соперники как бы не очень ....
  • Адриен
    Тур Австрии-2017. Пролог (6)
    Адриен-Фото
    Победит-не победит - время покажет . Но что парень с огромной перспективой - он еще в прошлом году доказал. Теперь самое главное - суметь ею воспользоваться.
  • ungvar
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (30)
    ungvar-Фото
    Томас тоже падал, но встал быстрее.
  • Student
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (30)
    Student-Фото
    Цитата: tim147
    Не будьте столь категоричны относительно перспектив сокапитанства Томаса - в конце концов, сэр при выработке стратегии на Тур мог проявить креативность, приняв за данность однозначную меченность Фрума. Не будем также забывать, что Томас целенаправленно готовился к Джиро и эта наработка никуда не ушла, а нынешние горы не чета итальянским и валлиец их может проехать запросто, пока Кинтана и иже с ним будут до последнего добросовестно караулить Фрума. Да и если принять во внимание такое понятие как кисмет,что в велоспорте весьма существенно (бедный Алехандро!), то Томас свою долю несчастий уже принял, тогда как у Фрума все может быть впереди и сегодняшний инцидент лишнее тому потверждение. Так что вполне допустимо одновременное сосуществование вариантов А и Б ... на скайевской трубе! Ввиду отсутствия интриги, не считая упаси Бог форс-мажоры, полагаю вполне корректным рассмотрение данного варианта!
    Вот когда читаешь такие высеры, офигеваешь. Тот вычерпал свою долю неведения, а вот у этого все ещё впереди, и падение лишнее тому подтверждение. Да уж, лучше порой вообще нечего не писать.
  • Андрон
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (7)
    Андрон-Фото
    Это, однако, черный юмор.
  • Андрон
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (30)
    Андрон-Фото
    Поймите, наш друг не читатель, он писатель.
  • almaty1991
    Травмы Алехандро Вальверде, Йо ... (3)
    almaty1991-Фото

    Скорейшего выздоровления всем гонщикам !

     

    Старайтесь больше не падать. Будем ждать вас всех в пелетоне.

     

    Пусть удача сопутствует вам на дорогах, ребята drinks

     

     

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1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2538
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1450
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1276

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