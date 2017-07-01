VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Марсель Киттель – победитель 10 этапа Тур де Франс-2017

Четвёртая победа Марселя Киттеля в спринте на Тур де Франс-2017

 

  Марсель Киттель стал победителем 10-го этапа Тур де Франс-2017. 29-летний немецкий спринтер команды Quick Step Floors выиграл 4 из 5 спринтов в этом выпуске французского Гран-тура. Это 13-я победа Марселя Киттеля на этапах Тур де Франс в карьере.

 

Марсель Киттель – победитель 10 этапа Тур де Франс-2017

 

Photo © LIONEL BONAVENTURE/AFP

 

  Сценарий 10-го этапа, первого после дня отдыха, полностью соответствовал сценарию спринтерского этапа.

 

  Сразу после старта атаковал 30-летний французский гонщик команды Wanty-Groupe Gobert Йоанн Оффредо (Yoann Offredo), которого через несколько километров добрал его соотечественник, 22-летний гонщик команды Fortuneo – Oscaro Эли Жебер (Elie Gesbert). Они и составили отрыв дня. Пелотон их сразу отпустил, однако не дал преимуществу беглецов вырасти больше, чем на пять с половиной минут.

 

Марсель Киттель – победитель 10 этапа Тур де Франс-2017

 

  Lotto Soudal, Katusha-Alpecin, Quick Step Floors, Cofidis и команда Sky поочерёдно контролировали ход гонки. Отрыв нейтрализовали за 7 км до финиша.

Марсель Киттель не дал соперникам шансов, он начал выходить из глубины группы за 300 м до финиша по левому краю, и за 150 м до финиша вышел первым колесом, не дав себя обойти.

 

Марсель Киттель – победитель 10 этапа Тур де Франс-2017

 

Марсель Киттель – победитель 10 этапа Тур де Франс-2017

 

 Немецкий гонщик команды Trek-Segafredo ДжонДегенкольб финишировал 2-м, голландский гонщик команды LottoNL-Jumbo Дилан Груневеген замкнул тройку призёров этапа.

Крис Фрум (Sky) сохранил жёлтую майку лидера.

 

 

Результаты 10 этапа Тур де Франс-2017

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Марсель Киттель Marcel Kittel Quick-Step Floors Тур де Франс Tour de France Гран-тур велоспорт Тур де Франс-2017 гонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

  • (0)
  • Просмотров
  • (903)

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Реклама

Ближайшие старты

1 - 23 июля 2017

Тур де Франс


ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2017 станет?

Комментарии

  • VeloVelo
    Адриано Малори завершил карьер ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Очень жаль Очень жаль. Адриано, Удачи!

  • sixpack
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (23)
    sixpack-Фото

    пересмотрел. Кристоф ехал третьим, на второй позиции он оказался метров за 450, вышел из-за развозящего за 300м и сразу же глубоко провалился. даже еси и рановато открыли, основная причина не в этом, просто слабо спринтовал.

  • VeloVelo
    Покер Марселя Киттеля на этапа ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Ну вот и очередной покер Киттеля. Да еще и рекорд!
    И, кажется, это еще не предел )

  • ungvar
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (214)
    ungvar-Фото
    Где же посты о том, как французы тянут Демара за уши?
  • Fly
    Покер Марселя Киттеля на этапа ... (2)
    Fly-Фото

    Эх, посмотреть бы их дуэль с Саганом, а так конечно зеленая майка без вариантов у Киттеля останется. 

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (23)
    EL-Fenomeno-Фото

    Жаль что Майкл М. даже не в 10-ке на финише; разрыв по очкам между ним и МК всё увеличивается...уже больше 100 баллов

    Цитата: Адриен
    100%. У спринтеров на этом ТДФ две лиги - в первой - Киттель, во второй - все остальные .

    ну прям как Гавирия на Джиро...кстати, тоже КВИК-СТЕПовец))

  • sixpack
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (23)
    sixpack-Фото
    то есть считаете, что Кристоффа слишком рано открыли?
  • DenisRodikov
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (23)
    DenisRodikov-Фото
    Мне кажется, что на самом деле Кристофа укатывают таким развозом. Постоянные рывки, ещё за километр до финиша он оказался под ветром на второй позиции. А потом сам развоз заканчивается снижением скорости и Кристофу приходится пытаться набирать заново. С позиции 10-15 гонщики наоборот в воздушном потоке набирают скорость и выскакивают из-под лидеров с большой разницей в скорости.
    Понятно, что Киттель в другой лиге, но быть не пятым, а вторым-третьим было бы реально...
  • uran
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (23)
    uran-Фото

    Цитата: RVL
    Какие "звездные" спринты на ГТ!?
    раебята , пардон , и девочки, вы ради спринтов ТДФ смотрите?

    Если участвуют "звезды" спринта соответственно спринты "звездные".

    А чего собственно не посмотреть если все топовые спринтеры на Тур едут.

  • sixpack
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (23)
    sixpack-Фото

    Цитата: Андрон
    А есть ведь еще и другие, неспринтерские победы.

     

    ИМХО самая успешная команда последних лет. Они всегда наверху, всегда их видно. И это именно команда. ФилЖил сразу ожил, как к ним перешел. А тоже вроде был "закатывающимся". 

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

12 июля

Domen Novak (Bahrain Merida)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2538
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1450
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1276

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июль 2017 (80)
Июнь 2017 (177)
Май 2017 (217)
Апрель 2017 (186)
Март 2017 (180)
Февраль 2017 (150)