Марсель Киттель – победитель 10 этапа Тур де Франс-2017

- Категория:
- VeloRACE / Tour de France |
- Дата:
- Вчера, 19:06
Четвёртая победа Марселя Киттеля в спринте на Тур де Франс-2017
Марсель Киттель стал победителем 10-го этапа Тур де Франс-2017. 29-летний немецкий спринтер команды Quick Step Floors выиграл 4 из 5 спринтов в этом выпуске французского Гран-тура. Это 13-я победа Марселя Киттеля на этапах Тур де Франс в карьере.
Photo © LIONEL BONAVENTURE/AFP
Сценарий 10-го этапа, первого после дня отдыха, полностью соответствовал сценарию спринтерского этапа.
Сразу после старта атаковал 30-летний французский гонщик команды Wanty-Groupe Gobert Йоанн Оффредо (Yoann Offredo), которого через несколько километров добрал его соотечественник, 22-летний гонщик команды Fortuneo – Oscaro Эли Жебер (Elie Gesbert). Они и составили отрыв дня. Пелотон их сразу отпустил, однако не дал преимуществу беглецов вырасти больше, чем на пять с половиной минут.
Lotto Soudal, Katusha-Alpecin, Quick Step Floors, Cofidis и команда Sky поочерёдно контролировали ход гонки. Отрыв нейтрализовали за 7 км до финиша.
Марсель Киттель не дал соперникам шансов, он начал выходить из глубины группы за 300 м до финиша по левому краю, и за 150 м до финиша вышел первым колесом, не дав себя обойти.
Revis le dernier kilomètre de cette étape 1⃣0⃣ / Experience again the last kilometer of stage 1⃣0⃣ #TDF2017 pic.twitter.com/B3eab3fqNM— Le Tour de France (@LeTour) 11 июля 2017 г.
Немецкий гонщик команды Trek-Segafredo ДжонДегенкольб финишировал 2-м, голландский гонщик команды LottoNL-Jumbo Дилан Груневеген замкнул тройку призёров этапа.
Крис Фрум (Sky) сохранил жёлтую майку лидера.
Результаты 10 этапа Тур де Франс-2017
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