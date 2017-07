Марсель Киттель – победитель 10 этапа Тур де Франс-2017

Марсель Киттель стал победителем 10-го этапа Тур де Франс-2017. 29-летний немецкий спринтер команды Quick Step Floors выиграл 4 из 5 спринтов в этом выпуске французского Гран-тура. Это 13-я победа Марселя Киттеля на этапах Тур де Франс в карьере.

Photo © LIONEL BONAVENTURE/AFP

Сценарий 10-го этапа, первого после дня отдыха, полностью соответствовал сценарию спринтерского этапа.

Сразу после старта атаковал 30-летний французский гонщик команды Wanty-Groupe Gobert Йоанн Оффредо (Yoann Offredo), которого через несколько километров добрал его соотечественник, 22-летний гонщик команды Fortuneo – Oscaro Эли Жебер (Elie Gesbert). Они и составили отрыв дня. Пелотон их сразу отпустил, однако не дал преимуществу беглецов вырасти больше, чем на пять с половиной минут.

Lotto Soudal, Katusha-Alpecin, Quick Step Floors, Cofidis и команда Sky поочерёдно контролировали ход гонки. Отрыв нейтрализовали за 7 км до финиша.

Марсель Киттель не дал соперникам шансов, он начал выходить из глубины группы за 300 м до финиша по левому краю, и за 150 м до финиша вышел первым колесом, не дав себя обойти.

Revis le dernier kilomètre de cette étape 1⃣0⃣ / Experience again the last kilometer of stage 1⃣0⃣ #TDF2017 pic.twitter.com/B3eab3fqNM