Марсель Киттель – победитель 10 этапа Тур де Франс-2017

Жаль что Майкл М. даже не в 10-ке на финише; разрыв по очкам между ним и МК всё увеличивается...уже больше 100 баллов

Цитата: Адриен

100%. У спринтеров на этом ТДФ две лиги - в первой - Киттель, во второй - все остальные .

ну прям как Гавирия на Джиро...кстати, тоже КВИК-СТЕПовец))