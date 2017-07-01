Крис Фрум, Дэн Мартин, Альберто Контадор о 16-м этапе Тур де Франс-2017

На 16-м этапе, открывшем финальную неделю Тур де Франс-2017 испытание в виде сильного попутно-бокового ветра на последних 20 км дистанции произвело перестановки в общем зачёте. Команда Sky ответила на атаку гонщиков Trek-Segafredo за 36 км до финиша, а затем за 16 км до финиша уже гонщики команды Sky ускорились и порвали пелотон. В итоге Крис Фрум защитил жёлтую майку лидера, а главными пострадавшими из генеральщиков стали капитан команды Trek-Segafredo Альберто Контадор, выпавший из топ-10 генеральной классификации, так как потерял на финише полторы минуты, и Дэн Мартин (Quick Step Floors), который финишировал через 51 секунду после первой группы и спустился на 7-ю строчку общего зачёта.

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Крис Фрум (Sky): «Этап получился безумным, но просев произошёл за 20 км о финиша, а это значит, что многие генеральщики находились впереди и были готовы к тому, что пелотон порвётся. Поэтому разрывы не получились настолько большими, как мы ожидали на этапе с боковыми ветрами. Но в то же время некоторые из топ-10 – Дэн Мартин, Луис Мейнтьес, поймались, к несчастью для них.

Остальные генеральщики удержались на первых позициях. Думаю, мы с Микелем Ландой должны радоваться, что оказались на правильной стороне во время этого разрыва.

Считаю, что следующие два дня – самые важные на Тур де Франс этого года. Трудно точно сказать, насколько селективными они получатся, или же это будет вопрос между нами четырьмя, кто находится в пределах полуминуты, и мы будем просто тенью следовать друг за другом. Или же гонка взорвётся, будет открытой. Посмотрим.

Трудно сказать, кого я опасаюсь больше всего. Мы все в полуминуте друг от друга. Если всё сведётся к разделке с теми разрывами, что есть сейчас, то самым опасным будет Уран, который является лучшим раздельщиком в этой группе. Но надо пройти через следующие этапы.

Мы с Микелем Ландой чувствуем себя отлично. Конечно, во время подготовки я ставил перед собой именно эту цель – быть в отличной форме на последней неделе».

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Дэн Мартин (Quick Step Floors): «Вчера я приболел, и некоторые ребята тоже. Штыбар и Вермот болели. Сегодня команда выживала. Утром мы сделали вид, что всё в порядке, надеясь, что ребята смогут защитить меня в конце. Но со мной остались только Джанлука (Брамбилла) и Джек (Бауэр). Они невероятно работали весь день. Джек в конце полностью выдохся. Я не был на плохой позиции, но, возможно, у меня не шла нога, или не хватило мощности на ветру. Такое бывает, не повезло.

Мы так много работали, чтобы достичь позиции в общем зачёте, но ещё ничего не окончено.

До этого мы неплохо справлялись с этапами, где были боковые ветра, но этот этап был совсем другим. Подъём в конце всех завёл в красную зону, а потом был опасный спуск. Я частично потерял позицию, потому что рядом со мной произошли падения гонщиков, которых подхватил ветер, я ушёл влево, что стоило мне 10-15 позиций. Я просто оказался с левой стороны от группы, а ребята поехали вправо, меня заперли в коробочку на ветру, и в итоге я оказался позади».

Брайан Хольм, спортивный директор команды Quick Step Floors: «Конечно, будь в группе (с Мартином) Филипп Жильбер или Маттео Трентин, было бы легче. Но когда гонщик падает или болен, говорить не о чем. Это велоспорт. Наш план сегодня не сработал. Будем надеяться, что на предстоящих горных этапах не будет боковых ветров, и что нога у Дэна пойдёт. Мы уже выиграли пять этапов, и довольны этим».

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Альберто Контадор (Trek-Segafredo): «Мы всё время держались впереди, ехали внимательно, но потом из-за того, что кто-то затормозил, я внезапно оказался сзади, и как раз в этот момент Sky начали тянуть. Проблема была в том, что со мной остался только Кун де Корт, и было сложно организовать преследование. Мы потеряли Харлинсона Пантано, который упал, а Маркель Ирисар и Михаэль Гогль выпали. Он могли бы очень помочь на таком этапе. Конечно, я бы предпочёл находиться ближе к голове группы, но должен признать, что ситуация совсем другая, когда защищаешь позицию в генеральной классификации.

Этап после дня отдыха всегда отличается, чувствуешь себя немного тяжелее. Я проиграл время, но посмотрим, как буду чувствовать себя завтра. Всё зависит от того, пойдёт ли нога, и как будут действовать соперники».