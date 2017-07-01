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Крис Фрум, Дэн Мартин, Альберто Контадор о 16-м этапе Тур де Франс-2017

Крис Фрум, Дэн Мартин, Альберто Контадор о 16-м этапе Тур де Франс-2017

 

 

  На 16-м этапе, открывшем финальную неделю Тур де Франс-2017  испытание  в виде сильного попутно-бокового ветра на последних 20 км дистанции произвело перестановки в общем зачёте. Команда Sky ответила на атаку гонщиков Trek-Segafredo за 36 км до финиша, а затем за 16 км до финиша уже гонщики команды Sky ускорились и порвали пелотон. В итоге Крис Фрум защитил жёлтую майку лидера, а главными пострадавшими из генеральщиков стали капитан команды Trek-Segafredo Альберто Контадор, выпавший из топ-10 генеральной классификации, так как потерял на финише полторы минуты, и Дэн Мартин (Quick Step Floors), который финишировал через 51 секунду после первой группы и спустился на 7-ю строчку общего зачёта.

 

 

Крис Фрум, Дэн Мартин, Альберто Контадор о 16-м этапе Тур де Франс-2017

 Крис Фрум, Дэн Мартин, Альберто Контадор о 16-м этапе Тур де Франс-2017

Крис Фрум, Дэн Мартин, Альберто Контадор о 16-м этапе Тур де Франс-2017

 

Photo © ASO/A.Broadway

 

  Крис Фрум (Sky): «Этап получился безумным, но просев произошёл за 20 км о финиша, а это значит, что многие генеральщики находились впереди и были готовы к тому, что пелотон порвётся. Поэтому разрывы не получились настолько большими, как мы ожидали на этапе с боковыми ветрами. Но в то же время некоторые из топ-10 – Дэн Мартин, Луис Мейнтьес, поймались, к несчастью для них.

 

  Остальные генеральщики удержались на первых позициях. Думаю, мы с Микелем Ландой должны радоваться, что оказались на правильной стороне во время этого разрыва.

 

  Считаю, что следующие два дня – самые важные на Тур де Франс этого года. Трудно точно сказать, насколько селективными они получатся, или же это будет вопрос между нами четырьмя, кто находится в пределах полуминуты, и мы будем просто тенью следовать друг за другом. Или же гонка взорвётся, будет открытой. Посмотрим.

 

  Трудно сказать, кого я опасаюсь больше всего. Мы все в полуминуте друг от друга. Если всё сведётся к разделке с теми разрывами, что есть сейчас, то самым опасным будет Уран, который является лучшим раздельщиком в этой группе. Но надо пройти через следующие этапы.

Мы с Микелем Ландой чувствуем себя отлично. Конечно, во время подготовки я ставил перед собой именно эту цель – быть в отличной форме на последней неделе».

 

 

Крис Фрум, Дэн Мартин, Альберто Контадор о 16-м этапе Тур де Франс-2017

 Крис Фрум, Дэн Мартин, Альберто Контадор о 16-м этапе Тур де Франс-2017

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

 

  Дэн Мартин (Quick Step Floors): «Вчера я приболел, и некоторые ребята тоже. Штыбар и Вермот болели. Сегодня команда выживала. Утром мы сделали вид, что всё в порядке, надеясь, что ребята смогут защитить меня в конце. Но со мной остались только Джанлука (Брамбилла) и Джек (Бауэр). Они невероятно работали весь день. Джек в конце полностью выдохся. Я не был на плохой позиции, но, возможно, у меня не шла нога, или не хватило мощности на ветру. Такое бывает, не повезло.

 

Мы так много работали, чтобы достичь позиции в общем зачёте, но ещё ничего не окончено.

 

  До этого мы неплохо справлялись с этапами, где были боковые ветра, но этот этап был совсем другим. Подъём в конце всех завёл в красную зону, а  потом был опасный спуск. Я частично потерял позицию, потому что рядом со мной произошли падения гонщиков, которых подхватил ветер, я ушёл влево, что стоило мне 10-15 позиций. Я просто оказался с левой стороны от группы, а ребята поехали вправо, меня заперли в коробочку на ветру, и в итоге я оказался позади».

 

  Брайан Хольм, спортивный директор команды Quick Step Floors: «Конечно, будь в группе (с Мартином) Филипп Жильбер или Маттео Трентин, было бы легче. Но когда гонщик падает или болен, говорить не о чем. Это велоспорт. Наш план сегодня не сработал. Будем надеяться, что на предстоящих горных этапах не будет боковых ветров, и что нога у Дэна пойдёт. Мы уже выиграли пять этапов, и довольны этим».

 

Крис Фрум, Дэн Мартин, Альберто Контадор о 16-м этапе Тур де Франс-2017

 Photo © Bettini/Trek-Segafredo

 

  Альберто Контадор (Trek-Segafredo): «Мы всё время держались впереди, ехали внимательно, но потом из-за того, что кто-то затормозил, я внезапно оказался сзади, и как раз в этот момент  Sky начали тянуть. Проблема была в том, что со мной остался только Кун де Корт, и было сложно организовать преследование. Мы потеряли Харлинсона Пантано, который упал, а Маркель Ирисар и Михаэль Гогль выпали. Он могли бы очень помочь на таком этапе. Конечно, я бы предпочёл находиться ближе к голове группы, но должен признать, что ситуация совсем другая, когда защищаешь позицию в генеральной классификации.

  Этап после дня отдыха всегда отличается, чувствуешь себя немного тяжелее. Я проиграл время, но посмотрим, как буду чувствовать себя завтра. Всё зависит от того, пойдёт ли нога, и как будут действовать соперники».

 

 

 

Результаты 16 этапа Тур де Франс-2017

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Теги к статье: Крис Фрум Дэн Мартин Альберто Контадор Chris Froome Dan Martin Alberto Contador Тур де Франс Tour de France Гран-тур велоспорт Тур де Франс-2017 гонка Мирового тура

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Комментарии

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (28)
    VeloVelo-Фото

    Предполагаю победу из отрыва. Али де Марки, Галлопан, Де Гендт, Пино, Баргий (не отпустят), Каммингз, Роглич, Роллан (хотя Роллан, скорей всего, поедет на Изоар, ибо это Круче!). 


    У генералов будет своя разборка. Непредсказуемая.
    Но, кто-то точно завтра рискнет.


    Ару? Барде? Уран? Йейтс? Мартин?
    Уран врядли. Будет следить за атаками соперников.
    У него в запасе 18-й и разделка. 


    Остаются Ару, Барде, Йейтс и Мартин.
    У кого из них разделка не на уровне?
    У Барде, Йейтса и Мартина.


    Кто потратился больше всех на последнем этапе? Мартин. Он будет рассчитывать на 18-й.

    Остаются Йейтс и Барде.

    От Йейтса пока не требуется победы на ГТ. Он еще мальчик на вырост.

    Остается Барде. Завтра он будет рвать и метать. Тем паче, что команда, вроде, при нем.
    Ну вот такой расклад от меня )
    Пишите свой )

     

    ЗЫ: 18-й не забываем. 

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (28)
    VeloVelo-Фото
    Спасибо за статистику.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (34)
    VeloVelo-Фото
    Это к тому, что у Ланды форма звенит, если вы не в курсе.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (34)
    VeloVelo-Фото

    Ветер порвал пелотон на последних 15-16 км.

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (34)
    VeloVelo-Фото
    Маленькому горняку на равнине, да на ветрах, да без поддержки команды очень тяжко.
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (34)
    EL-Fenomeno-Фото

    Дегенкольб после финиша был явно недовольный финишем Мэтьюза.
    https://twitter.com/NBCSNCycling/status/887350911458324480

    Но мне кажется в этой ситуации Джонни явно не прав ибо Майкл спуртовал и финишировал в рамках правил

  • Gottliche_Recht
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (28)
    Gottliche_Recht-Фото

    Тоже согласен, что именно завтра ключевой этап для проверки соперников и отыгрышей. Наверняка Кинтана и Конта будут дергать, Барде же понимает, что ему как минимум нужно минута-полторы запаса перед разделкой. Да и грех не проверить Фрума на альпийской высоте.

  • uran
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (34)
    uran-Фото

    Индивидуальный ход еще никому не помешал, и у Ланды он не плох. Скоро вы это увидите.

    И скай ему в этом поможет.

  • uran
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (34)
    uran-Фото
    На 15 этапе многие катюшинцы засветились, Тони попытался сбежать. Но все как-то разрозненно. А сегодня и Алекса не удалось подстраховать.
  • uran
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (28)
    uran-Фото

    О Нибали и его даунхилле было много сказано, макс 20-30 сек 20 из которых отыгрываются на пологом подъезде к финишу. А у гонщика-раздельщика (Дюмолан) он не выйграл ни секунды.

    На счет команды на Туре "скай" это верно, ну еще грегори Барде неплохо стараются.

    Уехать от связки Ланда-Фрум+скай задача сверхсложная. Посмотрим, атаки должны быть от генеральщиков.

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5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
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