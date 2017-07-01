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Состав команды Quick-Step Floors на Тур де Франс-2017

Марсель Киттель, Филипп Жильбер и Дэн Мартин – лидеры команды Quick Step Floors на Тур де Франс-2017

 

 

  Бельгийская команда Quick Step Floors стартует на Тур де Франс-2017 с составом, построенным вокруг гонщиков, которые в этом сезоне принесли команде 17 из 35 побед. Лидеры команды на французском Гран-туре – 29-летний немецкий гонщик Марсель Киттель (Marcel Kittel), 34-летний бельгийский гонщик Филипп Жильбер (Philippe Gilbert) и 30-летний ирландский гонщик Дэн Мартин (Daniel Martin).

 

Состав команды Quick-Step Floors на Тур де Франс-2017

 

  Вместе с ними 1 июля в Дюссельдоре на старт Тур де Франс-2017 выйдут:

32-летний новозеландский гонщик Джек Бауэр (Jack Bauer), 29-летний итальянский гонщик Джанлука Брамбилла (Gianluca Brambilla), 32-летний итальянский гонщик Фабио Сабатини (Fabio Sabatini), 31-летний чешский гонщик Зденек Штыбар (Zdenek Stybar), 27-летний итальянский гонщик Маттео Трентин (Matteo Trentin), 27-летний бельгийский гонщик Жульен Вермот (Julien Vermote).

 

  Марсель Киттель за свою карьеру одержал 9 побед на этапах Тур де Франс и нацелен увеличить этот список. В борьбе на спринтерских этапах ему будут помогать чемпион Новой Зеландии в разделке Джек Бауэр, Фабио Сабатини, чемпион Чехии в групповой гонке Зденек Штыбар (который также является победителем этапа Тур де Франс), победитель двух этапов Тур де Франс Маттео Трентин и Жульен Вермот.

 

  Филипп Жильбер, ставший в этом году победителем Тура Фландрии и Амстел Голд Рэйс, в 2011 году  примеривал жёлтую майку лидера Тур де Франс после победы на 1-м этапе. Он стартует на французском Гран-туре впервые с 2013 года  и на первой неделе Тур де Франс отметит свой 35 день рождения. Бельгийский гонщик будет ставкой команды на холмистых этапах.

 

  Дэн Мартин стартует на Тур де Франс в 5-й раз в карьере, у него есть победа на этапе Большой Петли, которую он одержал в 2013 году. В прошлом году в общем зачёте французского Гран-тура он добился лучшего в карьере результата – занял 9-е место. На Критериуме Дофине-2017 Дэн Мартин стал призёром, второй год подряд заняв 3-е место.

 

  Дебютант Тур де Франс – Джанлука Брамбилла, который будет помогать Дэну Мартину в горах, но также искать шанс добавить в свой список достижений к победам на этапе Джиро д’Италия и Вуэльты Испании победу на этапе Тур де Франс.

 

 

Состав команды Quick Step Floors на Тур де Франс-2017:

Jack Bauer (Новая Зеландия)

Gianluca Brambilla (Италия)

Philippe Gilbert (Бельгия)

Marcel Kittel (Германия)

Daniel Martin (Ирландия)

Fabio Sabatini (Италия)

Zdenek Stybar (Чехия)

Matteo Trentin (Италия)

Julien Vermote (Бельгия)

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Теги к статье: Quick-Step Floors Тур де Франс Tour de France Гран-тур велоспорт Тур де Франс-2017 Марсель Киттель Филипп Жильбер Дэн Мартин

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Ближайшие старты

1 - 23 июля 2017

Tour de France


ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2017 станет?

Комментарии

  • sixpack
    Тур де Франс-2017: Желтая майк ... (35)
    sixpack-Фото

     

    не очень понятно, какая аналитика вам нужна. ТДФ не классика, и на дворе не проклятые 90-е, чудеса из табакерки маловероятны. Каких откровений вы ожидаете? Редактор закинул пост в качестве темы для обсуждения, и этого в общем доствточно. Еу или сами напишите свою аналитику и зашлити главреду, в чем вопрос-то.

     

    ИМХО, при отсутствии полного форс-мажора, навроде падения с переломом, Фрумстер победит. Есть шанс, что Порт, который в этом сезоне реально хорош, проедет стабильно, но сильно меньше половины. Если говорить о ставках, перспективно выглядит Ару. 20-30/1 явно великоваты. 

     

    в конторах есть ставки на Тома и Ильнура, которые ТдФ вроде не едут о-)

     

    Цитата: Гонщик
    Ару ставить выше Порта как-то преждевременно

    достижения Ару на ГТ куда весомее

  • Sezar
    Тур де Франс-2017. Альтиметрия ... (21)
    Sezar-Фото

    Двойственное впечатление от маршрута. 2/3 маршрута просто безыдейно ужасны- сиди жди финиша или завала. Зато остальное-восхитительно интересно! Самые кмк тяжелые горы Тура в этом десятилетии... есть где разгуляться таким "стервятникам" как Ару-контролировать гонку будет непросто.

  • error
    Тур де Франс-2017: Желтая майк ... (35)
    error-Фото
    Вполне здоровая критика, зря вы так завелись. Это все из-за высокой планки, заданной Велолайвом раньше, эа что его (Лайв) и любим. Не кипите, обзор действительно слабенький. Сорре за прямоту.
    з. ы. с замечаниями про запятые заранее согласен
  • Гонщик
    Тур де Франс-2017: Желтая майк ... (35)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Bjoern
    Мой прогноз:
    1 Фрум - если не сломается, ему просто не дадут проиграть - будут нейтрализации, батончики и.т.д.
    2 Ару - этот тур для тех кто любит атаковать и идти ва-банк не оглядываясь. Именно Фабио должен стать главным шоумейкером гонки.
    3 Порт - наверняка поймает кризисный день, возможно на 13-м этапе, но на фоне остальных на подиум должен заехать
     
    Контадор - борьба за топ-6 в большее в его исполнении я не верю. Кинтана - борьба за топ-6, после Джиро в его шансы не верю, да и этот тур для смелых, для тех кто идет без оглядки - не верю в атаки Кинтаны в нефинишную гору. Барде - борьба за топ-6
     
    Фульсанг - главная загадка, но думаючто пик был на КД и его максимум топ-10.  Вальверде - борьба за топ-10. Работа на капитана и работа зайцем, как и у Фульсанга. Пино - после Джиро борьба за топ-10. Чавес - его на КД вообще не видел, борьба за генерал весьма призрачна, скорее лидером команды будет Йейтс, который будет бороться за топ-10. Майка - борьба за топ-10
    Ару ставить выше Порта как-то преждевременно и вообще очень сомневаюсь , что он кода нибуть сможет выиграть Тур , едет постоянно с умирающим выражением 

  • Андрон
    Эусебио Унсуэ о шансах Наиро К ... (7)
    Андрон-Фото
    Все понимаю, но так и надо говорить. А сумма двух средних не то же, что одна длинная. Это две большие разницы.
  • Bjoern
    Тур де Франс-2017: Желтая майк ... (35)
    Bjoern-Фото

    Мой прогноз:

    1 Фрум - если не сломается, ему просто не дадут проиграть - будут нейтрализации, батончики и.т.д.

    2 Ару - этот тур для тех кто любит атаковать и идти ва-банк не оглядываясь. Именно Фабио должен стать главным шоумейкером гонки.

    3 Порт - наверняка поймает кризисный день, возможно на 13-м этапе, но на фоне остальных на подиум должен заехать

     

    Контадор - борьба за топ-6 в большее в его исполнении я не верю. Кинтана - борьба за топ-6, после Джиро в его шансы не верю, да и этот тур для смелых, для тех кто идет без оглядки - не верю в атаки Кинтаны в нефинишную гору. Барде - борьба за топ-6

     

    Фульсанг - главная загадка, но думаючто пик был на КД и его максимум топ-10.  Вальверде - борьба за топ-10. Работа на капитана и работа зайцем, как и у Фульсанга. Пино - после Джиро борьба за топ-10. Чавес - его на КД вообще не видел, борьба за генерал весьма призрачна, скорее лидером команды будет Йейтс, который будет бороться за топ-10. Майка - борьба за топ-10

  • Гонщик
    Тур де Франс-2017: Желтая майк ... (35)
    Гонщик-Фото

    Цитата: lebr123
    Дюмулен бы всех порвал
    ели без санитарных пауз , то дааа , скоро Фрумыч будет плакать слетая у него с колеса .

  • error
    Тур де Франс-2017: Желтая майк ... (35)
    error-Фото

    Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО
    ужасно написанное превью

    безусловно плюсую. Автор опубликовал статистику, а не анализ. Ниче личного к автору но слабенько для Лайва. 

  • motte
    Тур де Франс-2017: Желтая майк ... (35)
    motte-Фото

    Как я не болею за Альберто,  но пока и для него и для всех остальных все без шансов… Фрум и команда Скай, именно  команда, так как без нее тдф не взять,  так вот они и возьмут Тур и Фрум впишет себя в Историю, если конечно, не произойдет что то вроде как на тдф 2014

  • Гонщик
    Тур де Франс-2017. Альтиметрия ... (21)
    Гонщик-Фото

    какой-то откровенно слабый рельеф для Тура , горных финишей оч мало + коротенькие разделки как на недельках , общий километраж сокращают , осталось ещё лимит побольше сделать , чтобы профи катались в своё удовольствие оставив разборку на последний километр .

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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2538
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1450
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1276

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