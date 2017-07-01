Состав команды Quick Step Floors на Тур де Франс-2017:

- Категория:
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- Дата:
- Сегодня, 18:35
Марсель Киттель, Филипп Жильбер и Дэн Мартин – лидеры команды Quick Step Floors на Тур де Франс-2017
Бельгийская команда Quick Step Floors стартует на Тур де Франс-2017 с составом, построенным вокруг гонщиков, которые в этом сезоне принесли команде 17 из 35 побед. Лидеры команды на французском Гран-туре – 29-летний немецкий гонщик Марсель Киттель (Marcel Kittel), 34-летний бельгийский гонщик Филипп Жильбер (Philippe Gilbert) и 30-летний ирландский гонщик Дэн Мартин (Daniel Martin).
Вместе с ними 1 июля в Дюссельдоре на старт Тур де Франс-2017 выйдут:
32-летний новозеландский гонщик Джек Бауэр (Jack Bauer), 29-летний итальянский гонщик Джанлука Брамбилла (Gianluca Brambilla), 32-летний итальянский гонщик Фабио Сабатини (Fabio Sabatini), 31-летний чешский гонщик Зденек Штыбар (Zdenek Stybar), 27-летний итальянский гонщик Маттео Трентин (Matteo Trentin), 27-летний бельгийский гонщик Жульен Вермот (Julien Vermote).
Марсель Киттель за свою карьеру одержал 9 побед на этапах Тур де Франс и нацелен увеличить этот список. В борьбе на спринтерских этапах ему будут помогать чемпион Новой Зеландии в разделке Джек Бауэр, Фабио Сабатини, чемпион Чехии в групповой гонке Зденек Штыбар (который также является победителем этапа Тур де Франс), победитель двух этапов Тур де Франс Маттео Трентин и Жульен Вермот.
Филипп Жильбер, ставший в этом году победителем Тура Фландрии и Амстел Голд Рэйс, в 2011 году примеривал жёлтую майку лидера Тур де Франс после победы на 1-м этапе. Он стартует на французском Гран-туре впервые с 2013 года и на первой неделе Тур де Франс отметит свой 35 день рождения. Бельгийский гонщик будет ставкой команды на холмистых этапах.
Дэн Мартин стартует на Тур де Франс в 5-й раз в карьере, у него есть победа на этапе Большой Петли, которую он одержал в 2013 году. В прошлом году в общем зачёте французского Гран-тура он добился лучшего в карьере результата – занял 9-е место. На Критериуме Дофине-2017 Дэн Мартин стал призёром, второй год подряд заняв 3-е место.
Дебютант Тур де Франс – Джанлука Брамбилла, который будет помогать Дэну Мартину в горах, но также искать шанс добавить в свой список достижений к победам на этапе Джиро д’Италия и Вуэльты Испании победу на этапе Тур де Франс.
Состав команды Quick Step Floors на Тур де Франс-2017:
Jack Bauer (Новая Зеландия)
Gianluca Brambilla (Италия)
Philippe Gilbert (Бельгия)
Marcel Kittel (Германия)
Daniel Martin (Ирландия)
Fabio Sabatini (Италия)
Zdenek Stybar (Чехия)
Matteo Trentin (Италия)
Julien Vermote (Бельгия)
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