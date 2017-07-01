Крис Фрум о составе команды Sky на Тур де Франс-2017

32-летний британский гонщик Крис Фрум стартует на Тур де Франс в седьмой раз в карьере. Он является трёхкратным победителем французского Гран-тура, и будет бороться за четвёртый титул. Он уверен в товарищах по команде Sky, которые стартуют вместе с ним 1 июля в Дюссельдорфе.

Крис Фрум о борьбе за четвёртый титул победителя Тур де Франс.

Photo credit: Team Sky

«Многие говорят, что количество побед – это просто ещё одна цифра, но для меня каждый Тур де Франс – это своя история. Каждый уникален. На каждом шла своя особенная борьба за жёлтую майку. Если я смогу выиграть её в четвёртый раз, это будет величайшим достижением, поэтому я должен работать ещё больше, чтобы добиться цели. Хочу постараться и попасть в число многократных победителей французского Гран-тура, которые вошли в историю».

Крис Фрум о товарищах по команде, которые будут помогать ему в борьбе за четвёртую победу на Тур де Франс

Состав команды Sky на Тур де Франс-2017

«Серхио Энао – потрясающий гонщик, один из самых самоотверженных ребят команды. Он обычно работает на команду, помогает, но его способности…в этом году он выиграл гонку Париж-Ницца, что показывает, какого калибра гонщиком он является. Чувствуешь себя отлично, когда он рядом, он важный гонщик команды.

Кири (Василий Кириенко) – очень сильный и надёжный. Он всегда работает на команду и точно знает, что от него ждут. Он один из тех гонщиков, в которых нуждается каждая команда. И у него отличный характер, он просто заставляет остальных улыбаться, такой человек очень необходим во время трёхнедельной гонки!

Кристиан Кнес – один из тех гонщиков, которые без устали работают на команду, который будет сильным помощником, гарантирующим, что в голове пелотона всегда будут наши гонщики. Он давно работает в команде, и у него большой опыт. На него всегда можно положиться. В этом году он очень силён, и, понятно, что старт Тур де Франс в Германии в этом году имеет для него особое значение.

Квято (Михал Квятковски) – потрясающе начал этот сезон, выиграв Милан-Сан-Ремо и Страде Бьянке. Он в превосходной форме, и является очень разносторонним гонщиком – отлично проходит подъёмы, когда это необходимо, и у него великолепное чутьё «классика» на позицию в пелотоне, на то, чтобы оказаться в правильном месте в нужное время. Думаю, он один из тех, кто может играть почти любую роль в команде.

Микель Ланда – один из лучших горняков, что показал на этой Джиро д’Италия. Конечно, итальянский Гран-тур для Микеля и Геранта сложился нелегко из-за их падения на первой неделе, но Микель показал, что обладает способностью восстанавливаться и возвращаться в форму. Это он доказал на финальной неделе Джиро д’Италия. И на Тур де Франс он будет очень ценным гонщиком команды.

Микель Ниеве – один из самых надёжных доместиков в пелотоне. Он талантлив, одерживал победу на крупных горных этапах, где показывал свои способности, хотя в 9 случаях из 10 он работает на кого-то ещё из команды, жертвуя своими шансами. И у него потрясающий характер, он спокойный и отличный товарищ по команде, невероятно хороший парень.

Люк Роу играет важную роль, он входил в состав команды на двух прошлых Тур де Франс, где мы одержали победу. Он хорошо читает гонку, и когда у него есть что сказать о том, как мы должны проводить этап, тогда всегда знаешь, что к его словам надо прислушаться. Он поедет третий Тур де Франс, но уже завоевал уважение тем, как спокойно выполняет свою работу.

Герант Томас - один из самых сильных гонщиков, которых я знаю. У него типичный валлийский характер. И он очень разносторонний. То, что он сделал за последние несколько лет, перейдя на шоссе с трека, потрясающе. Он проявил себя на классиках, а теперь сконцентрировался на многодневных гонках".