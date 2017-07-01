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Крис Фрум о составе команды Sky на Тур де Франс-2017

Крис Фрум о составе команды Sky на Тур де Франс-2017

 

  32-летний британский гонщик Крис Фрум стартует на Тур де Франс в седьмой раз в карьере. Он является трёхкратным победителем французского Гран-тура, и будет бороться за четвёртый титул. Он уверен в товарищах по команде Sky, которые стартуют вместе с ним 1 июля в Дюссельдорфе. 

 

 

Крис Фрум о борьбе за четвёртый титул победителя Тур де Франс.

 

 

Крис Фрум о составе команды Sky на Тур де Франс-2017

 Photo credit: Team Sky

 

 «Многие говорят, что количество побед – это просто ещё одна цифра, но для меня каждый Тур де Франс – это своя история. Каждый уникален. На каждом шла своя особенная борьба за жёлтую майку. Если я смогу выиграть её в четвёртый раз, это будет величайшим достижением, поэтому я должен работать ещё больше, чтобы добиться цели. Хочу постараться и попасть в число многократных победителей французского Гран-тура, которые вошли в историю». 

 

 

Крис Фрум о товарищах по команде, которые будут помогать ему в борьбе за четвёртую победу на Тур де Франс

 

 

Состав команды Sky на Тур де Франс-2017Состав команды Sky на Тур де Франс-2017

 

  «Серхио Энао – потрясающий гонщик, один из самых самоотверженных ребят команды. Он обычно работает на команду, помогает, но его способности…в этом году он выиграл гонку Париж-Ницца, что показывает, какого калибра гонщиком он является. Чувствуешь себя отлично, когда он рядом, он важный гонщик команды.

 

  Кири (Василий Кириенко) – очень сильный и надёжный. Он всегда работает на команду и точно знает, что от него ждут. Он один из тех гонщиков, в которых нуждается каждая команда. И у него отличный характер, он просто заставляет остальных улыбаться, такой человек очень необходим во время трёхнедельной гонки!

 

  Кристиан Кнес – один из тех гонщиков, которые без устали работают на команду, который будет сильным помощником, гарантирующим, что в голове пелотона всегда будут наши гонщики. Он давно работает в команде, и у него большой опыт. На него всегда можно положиться. В этом году он очень силён, и, понятно, что старт Тур де Франс в Германии в этом году имеет для него особое значение.

 

  Квято (Михал Квятковски) – потрясающе начал этот сезон, выиграв Милан-Сан-Ремо и Страде Бьянке. Он в превосходной форме, и является очень разносторонним гонщиком – отлично проходит подъёмы, когда это необходимо, и у него великолепное чутьё «классика» на позицию в пелотоне, на то, чтобы оказаться в правильном месте в нужное время. Думаю, он один из тех, кто может играть почти любую роль в команде.

 

  Микель Ланда – один из лучших горняков, что показал на этой Джиро д’Италия. Конечно, итальянский Гран-тур для Микеля и Геранта сложился нелегко из-за их падения на первой неделе, но Микель показал, что обладает способностью восстанавливаться и возвращаться в форму. Это он доказал на финальной неделе Джиро д’Италия. И на Тур де Франс он будет очень ценным гонщиком команды.

 

  Микель Ниеве – один из самых надёжных доместиков в пелотоне. Он талантлив, одерживал победу на крупных горных этапах, где показывал свои способности, хотя в 9 случаях из 10 он работает на кого-то ещё из команды, жертвуя своими шансами. И у него потрясающий характер, он спокойный и отличный товарищ по команде, невероятно хороший парень.

 

  Люк Роу играет важную роль, он входил в состав команды на двух прошлых Тур де Франс, где мы одержали победу. Он хорошо читает гонку, и когда у него есть что сказать о том, как мы должны проводить этап, тогда всегда знаешь, что к его словам надо прислушаться. Он поедет третий Тур де Франс, но уже завоевал уважение тем, как спокойно выполняет свою работу.

 

 Герант Томас  -  один из самых сильных гонщиков, которых я знаю. У него типичный валлийский характер. И он очень разносторонний. То, что он сделал за последние несколько лет, перейдя на шоссе с трека, потрясающе. Он проявил себя на классиках, а теперь сконцентрировался на многодневных гонках".

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Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Sky Tour de France Гран-тур Тур де Франс-2017

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Ближайшие старты

1 - 23 июля 2017

Tour de France


ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2017 станет?

Комментарии

  • VeloVelo
    Состав команды BMC на Тур де Ф ... (11)
    VeloVelo-Фото
    ГВА точно не будет упираться в гору. У него есть пара-тройка этапов. Для того и едет.
  • VeloVelo
    Фолифоров и Порсев – лидеры Ga ... (8)
    VeloVelo-Фото
    Да это даже не детский сад, это просто п....ц.
    Увы, многим людям эта хрень нравится. . .
  • VeloVelo
    Предварительные составы команд ... (64)
    VeloVelo-Фото
    Хансен не доехал? Да ладно.
  • VeloVelo
    Предварительные составы команд ... (64)
    VeloVelo-Фото

    По Фруму нет вопросов. Фрум выдающийся велогонщик.
    Да и по "бизнесу" нет вопросов - такова сегодняшняя реальность -
    к черту правила, главное всё скупить ради Большого Бабла. 

    Есть такая фраза, кажется, от Людовика XIV - "после на хоть потоп".
    Вот так сегодня всё и происходит в жизни и в бизнесе (в так называемом "Большом Бизнесе")

  • EL-Fenomeno
    Команда Sky объявила состав на ... (14)
    EL-Fenomeno-Фото

    Думаю, что послденим колесом все-таки для Фрума в горах будет Томас, а уже потом Энао. Но не будем забывать и о Квято с Ниеве (экс горный король Тура). Так что привычная картина, на альпийско-пиренейских этапах, когда на финальные расборки у других команд 1-2 грэгари в капитана, а у СКАЙа целых 3, а то и 4 нам обеспеченна, но рад буду ошибиться.

    Цитата: Cyrill
    Dream Team :)

    А если одним словом, то powerfull

  • velodoctor
    Команда Sky объявила состав на ... (14)
    velodoctor-Фото

    Цитата: Student
    Энао с точки зрения ГТ себя оправдал, он капитанил пару раз, но его предел 7-8 места.

    Ну фиг знает, смотря какой состав. На Джиро прошлогодней мне кажется он бы мог быть высоко. Мне кажется он прибавляет каждый год. 

  • velodoctor
    Состав команды BMC на Тур де Ф ... (11)
    velodoctor-Фото

    Дениса могли вставить в состав, и уж точно не на место Кюнга. Старнное решение бмс, хотя на что способен Денис кроме разделок большой вопрос. Видимо в команде решили что менять тех кто готовился помогать Порту бороться за победу будет неправильно, в них уверены. 

  • GTX
    Состав команды BMC на Тур де Ф ... (11)
    GTX-Фото
    Цитата: piligrim
    Вот вам и Рохан Денис
    Нда, 2 разделки под него уплыли, а Кюнг врятли выиграет. Карузо и Роч в горах - неплохо, но наверника недостаточно.
  • Student
    Команда Sky объявила состав на ... (14)
    Student-Фото
    Цитата: velodoctor
    Энао посмотрел, что стало с более талантливым ураном после ухода из скай и решил, что будет лучше до конца дней возить фрума в скай чем капитанить где-то.  
    Команда очень сильная, было б любопытно как они все поедут если не дай бог что-то с Фруми случится. 
    Энао с точки зрения ГТ себя оправдал, он капитанил пару раз, но его предел 7-8 места.
  • Student
    Состав команды BMC на Тур де Ф ... (11)
    Student-Фото
    Цитата: uran
    Авермат в торчках на классиках может выдать, мотивация огромная. На туре не помошник он. Этап зацепить это да.
    А почему не помощник, почему тот же Висконти или Лулу воспринимаются как неплохие Грегори, хотя изначально классики, а ван Авермат, который выиграл гораздо больше , в горах не выдюжит, если надо будет помочь, поможет.

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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2538
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1450
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1276

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