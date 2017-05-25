Велокоманда Jumbo-Visma из-за ковида поменяла состав на Джиро д’Италия-2023

- Категория:
- VeloNEWS / Giro d'Italia |
- Дата:
- Вчера, 23:11
Йос ван Эмден и Роан Деннис заменят заболевших ковидом Тобиаса Фосса и Роберта Гесинка на Джиро д’Италия-2023
Велокоманда Jumbo-Visma объявила, что в последний момент вынуждена заменить двух гонщиков в составе команды на Джиро д’Италия-2023. 32-летний американский гонщик Роан Деннис и 38-летний нидерландский гонщик Йос ван Эмден заменят заболевших ковидом 25-летнего норвежского гонщика, чемпиона мира в разделке Тобиаса Фосса и 36-летнего нидерландского гонщика Роберта Гесинка.
Капитан команды, 33-летний словенский велогонщик Примож Роглич нацелен бороться за розовую майку победителя Джиро д’Италия-2023 после того, как в 2019 году уже поднимался на третью ступень подиума.
В борьбе за генеральную классификацию Приможу Рогличу помимо Роана Денниса и Йоса ван Эмдена помогут 28-летний американский гонщик Сепп Кусс, 26-летний итальянский гонщик Эдоардо Аффини, 29-летний нидерландский гонщик Кун Бауман, 33-летний словенский гонщик Ян Тратник и дебютант Гранд-тура 22-летний немецкий гонщик Михель Хессманн.
Таким образом команда Jumbo - Visma является на данный момент самой возрастной из стартующих Джиро д’Италия-2023.
Состав команды Jumbo-Visma на Джиро д’Италия-2023:
Primoz Roglic, (Словения)
Edoardo Affini, (Италия)
Koen Bouwman, (Нидерланды)
Jos van Emden, (Нидерланды)
Rohan Dennis, (Австралия)
Michel Hessmann, (Германия)
Sepp Kuss, (США)
Jan Tratnik, (Словения)
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (1)
- Просмотров
- (173)