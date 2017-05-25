Велокоманда Jumbo-Visma из-за ковида поменяла состав на Джиро д’Италия-2023

Йос ван Эмден и Роан Деннис заменят заболевших ковидом Тобиаса Фосса и Роберта Гесинка на Джиро д’Италия-2023

Велокоманда Jumbo-Visma объявила, что в последний момент вынуждена заменить двух гонщиков в составе команды на Джиро д’Италия-2023. 32-летний американский гонщик Роан Деннис и 38-летний нидерландский гонщик Йос ван Эмден заменят заболевших ковидом 25-летнего норвежского гонщика, чемпиона мира в разделке Тобиаса Фосса и 36-летнего нидерландского гонщика Роберта Гесинка.

Капитан команды, 33-летний словенский велогонщик Примож Роглич нацелен бороться за розовую майку победителя Джиро д’Италия-2023 после того, как в 2019 году уже поднимался на третью ступень подиума.

В борьбе за генеральную классификацию Приможу Рогличу помимо Роана Денниса и Йоса ван Эмдена помогут 28-летний американский гонщик Сепп Кусс, 26-летний итальянский гонщик Эдоардо Аффини, 29-летний нидерландский гонщик Кун Бауман, 33-летний словенский гонщик Ян Тратник и дебютант Гранд-тура 22-летний немецкий гонщик Михель Хессманн.

Таким образом команда Jumbo - Visma является на данный момент самой возрастной из стартующих Джиро д’Италия-2023.

Состав команды Jumbo-Visma на Джиро д’Италия-2023:

Primoz Roglic, (Словения)

Edoardo Affini, (Италия)

Koen Bouwman, (Нидерланды)

Jos van Emden, (Нидерланды)

Rohan Dennis, (Австралия)

Michel Hessmann, (Германия)

Sepp Kuss, (США)

Jan Tratnik, (Словения)