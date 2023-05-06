Примож Роглич: “Главное, кто будет выше всех в классификации Джиро д’Италия-2023 после 21 этапа”

Если верить отсечкам, то Макналти проехал 1 участок 103-м, проиграв на 10 км 1.17, зато 2 и 3 - первым, обгоняя Ремко на 13 и 16 секунд на каждом. Оцените статистическую вероятность этого.

Млин, итальянцы, даже здесь не могут не налажать...

Цитата: Earl57

Цитата: Krakk А что за глюк с результатами? В здесь приведенных одно, а оф. сайт дает несколько другой протокол:

1.Эвенепул

2.Ганна +15

3.Алмейда +33

4.Томас +36

5.Кюнг +37

6.Вайн +37

7.Власов +40

8.Роглич +42

9.Армирай +42

10.Гейган Харт +44

Если верить этим данным, Эвенепул и Алмейда - немножко сильнее, Томас - на свой уровень, Власов и Роглич - немножко слабее, чем должны были. В целом, предстартовые расклады не изменились. Смешно читать тех, для кого уже все решено.



А вы сравните на сайте Джиро результаты этапа и генеральную классификацию. Они должны совпадать на 1-м этапе, однако у них отличаются.

А вы сравните на сайте Джиро результаты этапа и генеральную классификацию. Они должны совпадать на 1-м этапе, однако у них отличаются.







Уникальные раздолбаи..страшно подумать, что было бы. если вдруг взять и провести реальный аудит результатов Джиро поэтапно за несколько лет...