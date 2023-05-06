Примож Роглич: “Главное, кто будет выше всех в классификации Джиро д’Италия-2023 после 21 этапа”

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Примож Роглич о 1-м этапе Джиро д’Италия-2023
Примож Роглич финишировал 6-м на 1-м этапе Джиро д’Италия-2023. В 19,6-километровой индивидуальной гонке на время с финишем в подъём 4-й категории 33-летний словенский гонщик команды Jumbo-Visma проиграл победителю этапа Ремко Эвенепулу (Soudal Quick-Step) 43 секунды и 11 сотых. Уже на первой отсечке через 9,8 км после старта Роглич проиграл чемпиону Бельгии в разделке 26, 56 секунд, на второй - 42 секунды.
Примож Роглич: «Нога шла хорошо, я доволен. Ехал так быстро, как только мог. После сегодняшнего этапа смотрю с оптимизмом. Впереди ещё 20 этапов. Конечно, хочется финишировать впереди соперников, но я показал хороший результат. Я же не три минуты проиграл. Эвенепул был сегодня самым быстрым. В конце концов, главное, кто будет выше всех после 21 этапа. Не думаю, что сегодня я смог бы проехать быстрее».
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M-07
Джиро д'Италия-2023. Результа ... (42)
На взрослом уровне, на котором он с 2019 года, и стабильности в горах у него не было ещё весной прошлого года, даже на Валенсии он не сдюжил, а там не супергоры были, на Тиррено был провал и вдруг на Вуэльте полетел, на ГТ, хотя даже на недельках в горах не блистал, на ГТ только печальный опыт Джиро-2021 был, где он ещё не оправился от травмы, всё честно, конечно, верьте в сказочки.
Это не значит, что другие чистые, просто это очень странный внезапный прогресс в горах.
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Sezar
Джиро д'Италия-2023. Результа ... (42)
Если верить отсечкам, то Макналти проехал 1 участок 103-м, проиграв на 10 км 1.17, зато 2 и 3 - первым, обгоняя Ремко на 13 и 16 секунд на каждом. Оцените статистическую вероятность этого.
Млин, итальянцы, даже здесь не могут не налажать...
Цитата: Earl57
Цитата: Krakk
А что за глюк с результатами? В здесь приведенных одно, а оф. сайт дает несколько другой протокол:
1.Эвенепул
2.Ганна +15
3.Алмейда +33
4.Томас +36
5.Кюнг +37
6.Вайн +37
7.Власов +40
8.Роглич +42
9.Армирай +42
10.Гейган Харт +44
Если верить этим данным, Эвенепул и Алмейда - немножко сильнее, Томас - на свой уровень, Власов и Роглич - немножко слабее, чем должны были. В целом, предстартовые расклады не изменились. Смешно читать тех, для кого уже все решено.
А вы сравните на сайте Джиро результаты этапа и генеральную классификацию. Они должны совпадать на 1-м этапе, однако у них отличаются.
Уникальные раздолбаи..страшно подумать, что было бы. если вдруг взять и провести реальный аудит результатов Джиро поэтапно за несколько лет...
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uran
Джиро д'Италия-2023. Результа ... (42)
Цитата: M-07
Потому что весь корм теперь идёт в Ремко. У всей команды результаты стали хуже, особенно на их любимых классиках, где вообще ничего не показывают, кроме Ремко на ЛБЛ, и в то же время Ремко полетел в горах.
Ну это всё объясняет: весь корм в своих командах съедают Погачар, Ремко, Ван Дер Пул, только Джамбо отсыпает не одному а трем, видимо денег хватает на троих сообразить. И попробуй докажи обратное.
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uran
Джиро д'Италия-2023. Результа ... (42)
Цитата: M-07
Меня удивляет, что Ремко вдруг полетел в горах, без даже намёков на кризисы, хотя никогда он горы не ехал на уровне даже топ-10 ГТ.
Никогда? Это в юниорах?
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M-07
Джиро д'Италия-2023. Результа ... (42)
Потому что весь корм теперь идёт в Ремко. У всей команды результаты стали хуже, особенно на их любимых классиках, где вообще ничего не показывают, кроме Ремко на ЛБЛ, и в то же время Ремко полетел в горах.
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